не знаю, честно говоря, как читатели банковских блогов отреагируют на подобное творчество, так что размещу для проверки только одну последнюю свою песню... а там дальше видно будет smile:)

Если уж верить, то слепо - без всякой надежды.
Если в полет, то без крыльев, в обнимку с богами.
Жизни учить, так дремучего злого невежду.
Дружбу вести с окрапленными кровью врагами.

Если скорбить, то как водится, траур всем миром.
Если запеть, то как Юра - полной грудью дышать.
Жаль в детях нет счастья, с тех пор как языческим пиром
На олимп их дорогу по трупам пришлось обмывать.

Если на дело, в товарищах грязные черти.
Когда не везет, то и в райской околице слякоть.
Если сто грамм, то в запой до клинической смерти.
Брать от жизни не корки, а сочную сладкую мякоть.

Если в слезах , то душа в пелене непросветной.
Если плясать, только так, чтоб дрожала земля.
Из сотен ночей, все мысли о той лишь заветной,
Когда чью то жизнь ты начинаешь с нуля.

Если полюбишь, то плавится жгучее сердце.
Если гулять, то как свадьбу на тыcячу псов.
Выкрутить пульт, чтобы в мозг миллион килогерцев
Из слов Вити Цоя, Егора, всех тех мудрецов...

Если жизнь - до последней черты непременно,
Если смерть, то поминки, весельем звеня.
И мечты могут быть лишь о тайнах вселеной,
Полумеры не в радость, полудействия не для меня.

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