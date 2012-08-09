Презумпция прогресса (часть 3)

Я, конечно, понимаю, что инсайдом пользоваться не очень то и красиво, но желание разрушить всю эту “показушную систему” у меня все таки больше, чем боязнь угрызений совести. Да и не раскрываю я никаких бизнес секретов, просто наглядно демонстрирую человеческую глупость, лень и нежелание развиваться (приложенные факты свершились в равной доле от всех выше перечисленных недостатков)…
И так… речь снова о документе "Список достижений всех подразделений внутри организации", первая подборка из которого была тут: http://www.banki.ru/blog/VanesStalkers/2890.php , сегодня продолжение – достижения за июль…
Прежде чем читать и удивляться, зачем я вообще цепляюсь к таким мелочам, объясню – в свое время я сам был одним из звеньев цепочки, которая составляла материал для данной презентации, и знаю как она готовится (обычно она выглядит так: исполнитель в отделе->начальник отдела->отдел по работе с персоналом + учитывая, что презентация предваряется вступительным словом Председателя Правления банка, то и он вряд ли будет подписываться под тем, чего не читал). Итого все перечисленные “перлы” и “фишечки” прошли как минимум через 3-4 пары рук и глаз, и даже это не предотвратило их попадания в данный рейтинг
Синтаксис и пунктуация сохранены, комментарии приложены...
К сожалению, далеко не все способны с иронией смотреть на себя со стороны, в связи с чем пришлось заменить циферки и отдельные фразы на схожие по смыслу, но не попадающие под формальные правила "о разглашении"... И чтобы никому не было обидно, все написанное можно воспринимать как безудержную фантазию автора, не имеющее под собой никакого основания, а все банки у нас белые-пушистые, прогрессивно-технологичные, с самыми идейно-правильными и справедливыми сотрудниками... всеми до одного... аминь...
- объем выдач составил - шестьдесят семь миллионов рублей (это мне просто показалось оригинальным – писать цифры буквами... с одной стороны и чисто визуально “шестьдесят семь миллионов” выглядят более солидно, чем "67 млн.руб.", и, как показала практика на фоне других участников подборки, лучше писать так, чем мучиться с сокращениями)
- сумма выданных кредитов составляет 832,2 руб. (1 786 шт.) (судя по сумме, плодотворно поработали в июле, ничего не скажешь)
- средняя посещаемость блога выросла до 18 уникальных читателей в сутки (достаточно грустные цифры для банка, в котором только одних сотрудников 5-6 сотен)
- исправлены ошибки в сценарии на все банкоматы (появилась надпись «Возьмите карту» при выдачи)… (выдрано из контекста, там было упоминание об еще одной уже более существенной ошибке, но уж больно привлекло меня заострение внимания на чудо-надписи “Возьмите карту”)
- проведено тестовое селекторное совещание через программу Скайп (для пущей солидности не хватает только заменить унылое “Скайп” на “VoIP-сервис Skype™ 5.5.0.124”)
- запущены новые инструменты противодействия мошенничеству со стороны партнёров Банка (большое спасибо партнерам, что хоть они для Банка что-то делают)
- запущена процедура... текущее состояние: разработана процедура проверки, сформированы файлы, разосланы пользователям, поставлены сроки проверки… (напомню, что это расценивается как достижение)
- прирост по объему кредитов составил 52,1 мил. руб (нашел в wiki: Мил (англ. mil, сокр. от mille — тысячная доля) — единица измерения расстояния в английской системе мер, равная 1/1000 дюйма, т.е. по факту прирост составил 52,1 тысячных долей от рубля, т.е. чуть больше 5 копеек)
- выдали 6,9 мл. руб. (тут сложнее, из той же wiki: мл — миллилитр, мл — миля, м-л — маршал, м-л — материал, Мл — Малахия, книга пророка Малахии, МЛ — механическая лопата, МЛ — микроскоп люминесцентный, МЛ — микрофон ленточный, МЛ — мина-ловушка, мл. — младший, МЛ — партия Мусульманская лига (Бангладеш))
- уровень проникновения составил…
- произведена высадка сотрудника Банка на ТП… (последние два пункта я бы поменял местами – звучало бы логичней… как это выглядело, у меня фантазии не хватает представить)
Комментарии 2
Инициатива составления подобных отчетов всегда проистекает не от исполнителей, а от руководства весьма высокого уровня исходя из вполне понятного желания повысить , в конечном итоге, прибыльность собственного бизнеса. Но, предпринимая, такие шаги руководство:
- должно как минимум понимать, для чего оно вводило ту или иную штатную единицу
- понимать общий уровень компетентности персонала нижнего звена, набранного им по им же(руководством) установленным(или же не установленным) критериям. Причем компетентности не только в области своей основной должности, но и в смежных областях
Например, как ITшнику мне легче оперировать именно этим материалом, оценивая работу сотрудника ITподразделения руководство должно себе ответить на вопрос "Должен сей сотрудник заниматься непосредственно поддержкой и организацией процессов автоматизации или же нормальным считается его использование для затыкания дыр элементарной компьютерной безграмотности персонала других отделов, в ущерб времени которое он мог бы потратить, например, на тюнинг основного специализированного ПО используемого в деятельности организации?" Понятно, любой Директор, ждет от ITшника именно первого, НО спрашивает ли он себя "А что я сделал для того, чтобы ему не нужно было заниматься компьютерным ликбезом основную массу своего рабочего времени?"
Часто в основу подобных отчетов ставят различные, часто не дешево приобретенные, программы учета трудоемкости, поступления и хода выполнения заявок, как от клиентов, так и от собственных подразделений. И вот здесь снова вопрос, а приобретя такую систему, сделан ли следующий необходимый шаг - определены ли регламентные критерии предъявляемые к постановке задач(заявок) в такой системе. Если 2-й шаг не сделан(а основываясь на личном 20-тилетнем опыте работы в этой сфере, я могу сказать, что он не сделан почти в 100% случаев), то рядовым явлением в таких системах становятся заявки, немного утрируя, вроде "Хочу, чтобы Алена была здесь!"(т\ф "Чародеи") или "Сделайте мне все!". Понятно, что подобная заявка становится "черной дырой" поглощающей время исполнителя. И что ему тогда прикажете писать в ежемесячном отчете? Что он 30 дней занимался одной-единственной заявкой? Несолидно выглядит Вот и приходится фантазировать, накручивая объемы отчета.
В свое время я, работая руководителем среднего звена в одной из фирм разработчиков банковского ПО, безуспешно боролся с появлением(приемом) подобных не конкретизированных заявок от клиентов. Увы, поскольку я не был руководителем, подразделения непосредственно принимающего звонки клиентов, решить проблему так и не удалось. Никто из вышестоящих начальников не считал её серьезной, вяло реагируя на мои доводы. Хотя казалось бы, у нас были четко регламентированные сроки по решению поступивших от клиентов заявок, следствием нарушения этих сроков могли быть оговоренные в договорах штрафные санкции выливающиеся в снижении для клиента суммы ежемесячных платежей за поддержку (и несколько клиентов считающих свои деньги этим пользовались). А максимально не конкретизированная заявка, это гарантированное нарушение регламента, потому как под расплывчатую формулировку принятой официально заявки клиент впоследствии притягивал проблемы, хоть и близкие, но не имеющие непосредственной связи с изначально озвученной.
....Эх, зацепило по больной мозоли Многие примеры мог бы еще привести, но суть не меняется - не профессионализм руководства достаточно высокого уровня в вопросах организации работы, подбора кадров зашкаливает. Из десятка рабочих мест в моем послужном списке, только 2 могли похвастаться отсутствием подобных проблем. Но, 1-е из них это было КБ еще советских времен, где по определению и условиям работы большинство сотрудников не были глупы и ленивы, а 2-е - региональный филиал одного из "почивших" ныне столичных банков, и только в силу очень небольшого числа сотрудников и очень грамотного Управляющего тщательно подбирающего себе помошников-руководителей отделов.
цель благородная, что сказать, и инструмент был выбран более чем продуктивный... другое дело, что фактические "методы исполнения" привели к тому, что потенциально весьма эффективная идея превратилась в "очередной отчет"...
все те глупости, которые написаны, они лишь подтверждают две вещи:
1. конечные исполнители просто не воспринимают документ как нечто, требующее внимания, а значит и отношения, не как к "очередному отчету"
2. людям просто нечем похвастаться - у них нет достижений (а документ как раз должен был мотивировать их на развитие, инициативу, инновации и т.п.), в связи с чем он и оброс формальными отписками
а выводы пересекаются с Вашими словами: бумажку, в которой будет список достижений, сделали, а условий для сотрудников, чтобы они могли что-то создавать, чем-то гордиться, о чем-то хвалиться - не создали... вот и сидят бедные сотрудники, вымучивают объем текста для отчета, пытаясь украсить его хоть какими то красивыми фразами, чтобы банальная рутина была похожа на "достижение"...