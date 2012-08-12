Парадокс в определении пределов развития человека

Только и слышишь вокруг: “а у него призвание… а у него талант…” В детстве я еще мог поверить тому, что люди восхищаются другими людьми именно потому, что они делают что-то невообразимое, недоступное, что-то на порядок превышающее твои собственные возможности. Но чем старше я становлюсь и чем больше получаю независимости от чужого мнения, тем больше для меня проясняется, что многие просто напросто прячутся за комплиментами совершенно посторонним людям, чтобы объяснить собственное нежелание что-то делать.

Достаточно вспомнить чувства, которые возникали у маленького мальчишки, когда он смотрел на своего кумира в черно-белой полосатой форме, и переформулировать их в одно лишь желание – я хочу быть таким же. Ведь не было никакой зависти, не было страха “не смочь”, было только искреннее убеждение, что раз есть пример, значит, и я смогу стать таким же. Куда все это подевалось? Чего вдруг, спустя каких-то 10-15 лет, я начал искать оправдания для собственной лени, рассказывая небылицы, что Александрами Македонскими, Наполеонами, Гитлерами, Сталиными, всеми этими “последним героями”, о которых пел не менее великий Виктор Цой могут, могут стать только те, кому это право дано при рождении? Почему для каждого ребенка сказка – это достижимая реальность, а для взрослого, достижимая реальность – это сказка?

Все это чушь, господа. Кто хочет верить в сказки, в итоге в них и оказывается, и начинает писать свои, не менее фантастические истории. Нам очень повезло, что на многих из этих людей мы можем посмотреть “в живую”: Гагарины, Джобсы, Калашниковы, – не говорите что их нет, что их придумали специально, чтобы говорить: “Вот, посмотрите, Вы такими никогда не станете…” Они что, с другой планеты? У них мозг состоит не из серого вещества, а из перламутрово-бардового? Может хватит прибедняться, и пора начать уже использовать то, что природа всем дала пусть не одинаково, но разница эта будет заметна лишь тогда, когда человек будет иметь возможность развиваться 200-300 лет подряд, вот там действительно любая деталь в генетическом коде сыграет свою роль. Но у нас то, от силы, лет 50 – никто даже близко не сможет подойти к пределу возможностей использования человеческого организма и мозга, в частности. Дело то за малым – начать... Начать думать, начать делать, начать хотеть…