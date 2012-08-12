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Парадокс в определении пределов развития человека

12.08.2012 20:18 6 1 115 просмотров
Только и слышишь вокруг: “а у него призвание… а у него талант…” В детстве я еще мог поверить тому, что люди восхищаются другими людьми именно потому, что они делают что-то невообразимое, недоступное, что-то на порядок превышающее твои собственные возможности. Но чем старше я становлюсь и чем больше получаю независимости от чужого мнения, тем больше для меня проясняется, что многие просто напросто прячутся за комплиментами совершенно посторонним людям, чтобы объяснить собственное нежелание что-то делать.
Достаточно вспомнить чувства, которые возникали у маленького мальчишки, когда он смотрел на своего кумира в черно-белой полосатой форме, и переформулировать их в одно лишь желание – я хочу быть таким же. Ведь не было никакой зависти, не было страха “не смочь”, было только искреннее убеждение, что раз есть пример, значит, и я смогу стать таким же. Куда все это подевалось? Чего вдруг, спустя каких-то 10-15 лет, я начал искать оправдания для собственной лени, рассказывая небылицы, что Александрами Македонскими, Наполеонами, Гитлерами, Сталиными, всеми этими “последним героями”, о которых пел не менее великий Виктор Цой могут, могут стать только те, кому это право дано при рождении? Почему для каждого ребенка сказка – это достижимая реальность, а для взрослого, достижимая реальность – это сказка?
Все это чушь, господа. Кто хочет верить в сказки, в итоге в них и оказывается, и начинает писать свои, не менее фантастические истории. Нам очень повезло, что на многих из этих людей мы можем посмотреть “в живую”: Гагарины, Джобсы, Калашниковы, – не говорите что их нет, что их придумали специально, чтобы говорить: “Вот, посмотрите, Вы такими никогда не станете…” Они что, с другой планеты? У них мозг состоит не из серого вещества, а из перламутрово-бардового? Может хватит прибедняться, и пора начать уже использовать то, что природа всем дала пусть не одинаково, но разница эта будет заметна лишь тогда, когда человек будет иметь возможность развиваться 200-300 лет подряд, вот там действительно любая деталь в генетическом коде сыграет свою роль. Но у нас то, от силы, лет 50 – никто даже близко не сможет подойти к пределу возможностей использования человеческого организма и мозга, в частности. Дело то за малым – начать... Начать думать, начать делать, начать хотеть…

Комментарии 6

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
Начать думать, начать делать, начать хотеть…

Дело за малым, построить очередность как написано, в жизни все наоборот smile:-((
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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кто сказал что наоборот? общественное мнение?
а если за первоисточник все же взять собственные ощущения и объективную оценку собственных возможностей?
посмотрите во что мир превратился за последние 100 лет - в 18м веке об это разве что сказки и могли рассказывать, а сейчас мы в этой сказке живем...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Иван есть статистика, которая как известно "вещь упрямая".
И она говорит что только 7% населения планеты обладает "предпринимательской жилкой", т.е. не боится пробовать и "никогда не сдается".
Недавно приехал с отдыха. Отдыхали в мини-гостинице всего-то на 20 номеров. Питание предусмотрено не было, поэтому регулярно ходили по магазинам и собирались на большой кухне. Нам нравится такой способ отдыха, так как приготовить можно все что угодно и именно на такой кухне начинаешь со всеми знакомиться и узнавать кто чем живет и дышит. Тут же формируются и мини-банкеты и шашлычные компании.
Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что половина жителей этого мини-отеля по нескольку лет ездят в одно и то же место. Для меня это неприемлемо, а многим нравится.
Что это? Ленность мысли, неспособность что-то поменять или как?
Наверное в генах все-таки что-то есть...
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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Антон, Вы хотите сказать, что среди детей тоже только 7%, которые мечтают стать космонавтами, балеринами, великими спортсменами? smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Иван НЕ ХОЧУ! сказать.
Дети это существа, которые во многом подражают людям которые находятся рядом с ними. Как маленький человек приобретает навыки? Копирует с других. Поэтому когда мои дети смотрят концерт они хотят играть на скрипке. Смотрят Олимпиаду - хотят стать чемпионками, смотрят фигурное катание - фигуристками.
Сегодня хотят самокат, завтра ролики.
А вот остается эта энергия при взрослении только у 7%
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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дело не в энергии, с моей точки зрения...
просто в детстве каждый хотел быть уникальным, каждый хотел стать лучше других...
а взрослые, почему то, хотят быть такими же как другие, ничем не выделяться...
это же все от мозга... если у меня нет энергии, то даже чего-то захотев я не смогу этого достичь, так как физически нет сил... но есть же примеры, когда люди себя переламывали и начинали другую жизнь - значит силы эти были всегда внутри них, но что-то их сдерживало...
а кроме нашего же мозга, еще раз повторю, ничего нас не ограничивает...
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