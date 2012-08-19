Режим работы человеческого мозга

Пришла в голову одна интересная мысль. А что если мозг – это не хранилище информации, как принято считать, а своего рода нейронная сеть, которая в ответ на любой запрос “на лету” генерирует новый ответ. Может же так быть, что нет никакой долговременной памяти, из которой достаются обрывки текстов, образы картин, схемы, взаимосвязи и тому подобный “контент”, а есть всего лишь набор параметров - веса, на основании которых каждый раз, в ответ на какое либо инициирующее действие, мозг заново, может быть по шаблону, формирует нужную информацию. Чем больше человек через себя пропускает – тем точнее настраиваются веса, тем более качественный набор данных он сможет выдавать на выходе по новым запросам.

Как минимум, это объясняет причину появления так называемых “гениев”, которые уже в юном возрасте могут совершать вещи, не доступные другим, даже к концу их жизни – просто изначально веса в их мозгу были настроены более точно, что позволяло выдавать близкие к оптимальным ответы, даже без предварительного обучения. Во вторых, это объясняет феномен творчества как такового. На самом деле, нет никакого процесса создания, есть процесс отбора нейронной сетью выданных результатов, среди которых, зачастую, появляются крайне своеобразные. Но на то это и нейронная сеть, чтобы не отбраковывать данные по принципу фильтра, а пропустить новый шаблон повторно через себя и оценить его жизнеспособность.

Если переложить на практику, то можно рассмотреть мой собственный пример – определенное время назад я заметил за собой, что мне гораздо удобней строить разговор, например при прохождении собеседования, в режиме реального времени, чем не готовясь заранее, выдумывая мудреные фразы и подбирая их очередность. Больше всего удивляет тот факт, что данная система практически не дает сбоев – на любой вопрос ответ у меня появляется с задержкой 1-5 секунд. Я не говорю о статистике, зазубренных текстах или еще чем, я говорю о чистой аналитике, рождающейся в моем мозгу в момент разговора.

Вообще странно, как человек может придумывать то, о чем он никогда не знал. Да и как вообще можно хранить запредельный объем информации, и почему у разных людей он всегда разный. Чисто с механической точки зрения процесс записи и воспроизведения информации достаточно банален, а размер мозга у разных людей не настолько сильно отличается, как их “знания”. А вот если хранить не весь “контент”, а только “ключи”, по которым он формируются – тогда даже разница в один параметр уже означает один порядок в результирующей функции...

Собственно к чему я это:

1. Объем информации в мозге человека, накопленный со временем (он же опыт) не может быть основанием для признания чьей либо правоты или ошибочности мнения. Если нейронная сеть плохо обучена и/или веса настроены не корректно – информация на выходе будет значительно искажена. При этом нельзя исключать, что у человека при рождении “ключи” совпадают с настройками системы на столько, что могут выдавать приближенные к оптимальным варианты даже без большого количества имеющихся в наличии шаблонов.

2. Тренировка мозга не должна сводиться к постоянному повторению одного и того же. Если в нейронную сеть подавать регулярно одинаковые параметры, для ее все исходящие варианты станут оптимальными (так как они единственные), то есть будет происходить сознательный “обман” системы. А вот чем больше “разношерстной” информации будет обрабатываться мозгом, тем более универсально будут настроены веса и тем более автономно (без необходимости дополнительного обучения) сможет работать система.