Мотивация для IT-специалиста

Коллеги, на работе возникла потребность в описании правил работы IT-подразделения... правила эти должны быть оформлены в виде парадигм, т.е. нести одновременно ограничивающую и мотивационную функции... обсуждаем вместе с руководством, каждый предлагает свои варианты, а я бы хотел спросить совета у Вас - насколько приложенные парадигмы были бы понятны и на какие мысли они бы Вас натолкнули после прочтения1. Знаешь как сделать лучше – сделай, покажи, а потом предложи. Будь уверен, что если ты прав, то твои усилия окупятся, а если нет, то, по крайней мере, мы не потратишь чужое время впустую.2. Обращение к руководству, возможно в любое время и по любому вопросу, но при одном обязательном условии: запрещено использовать в разговоре частицу “не” (не знаю, не умею, не получится, нет смысла, не виноват, не я и т.п.)3. Каждый сотрудник имеет право потратить 15% своего времени на личные разработки с привлечением ресурсов компании. При этом поставленные планы обязательны к выполнению, так как они изначально будут рассчитаны исходя не из 40, а из 34 рабочих часов в неделю.4. Ответственность за наличие ошибок в конечном продукте несет “тестировщик”. Разработчик несет ответственность только лишь за своевременность устранения ошибок и сроки разработки продукта в целом.5. В компании действует принцип “грехов и честных ошибок”. “Честные ошибки” дозволительны, если разработчик исправляет их в разумные сроки. Однако повторное появление одной и той же ошибки расценивается как “грех”, то есть факт неуважения к собственной работе, чужой работе и миссии компании в целом.6. При обнаружении любой ошибки, в том числе, не относящейся к непосредственным обязанностям, сотрудник должен составить “багрепорт”. Игнорирование данного требования расценивается как “грех”.7. Если ты делаешь одну и ту же работу с периодичностью чаще, чем раз в месяц, и на эту работу ты тратишь больше 10 минут, значит ее можно и нужно оптимизировать (программно-техническими средствами, управленческими решениями или полным исключением данной работы из функционала). Игнорирование данного требования расценивается как “грех”.8. Не знаешь как сделать – спроси. Своим вопросом ты не только решишь свою проблему, но и дополнишь FAQ, чем существенно облегчишь работу свои коллегам, в том числе, вновь приходящим в компанию. Игнорирование данного требования расценивается как “грех”.9. Не создавай “узких мест”. Из трех возможных вариантов решения: универсального, оптимального и нестандартного (как удобно), ты должен выбрать универсальный. В идеале все 3 варианта должны быть совмещены. Игнорирование данного требования расценивается как “грех”.10. Если поставленная задача требует обсуждений, которые откладывают решение задачи на не зависящие от тебя сроки, то ты должен создать универсальный механизм, который будет работать вне зависимости от принятых в ходе обсуждения решений.