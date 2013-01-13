Я не писал ничего для онлайна уже, наверное, около полугода. Объяснение этому просто – меня заняли интересной работой, которая просто не давала ни единого просвета для какой либо отвлеченной мысли. Говорить, что до этого я активно скучал, потому столько и писал, наверное, не правильно, ведь скучно мне не было, но любая работа имеет такое свойство – “выполняться на автомате”. То есть приходишь ты на работу, делаешь вроде как сложные, зачастую даже интеллектуальные вещи, а все получается как то само собой, так что мозг даже не участвует в процессе. Соответственно он (мозг) начинает занимать себя чем то, что позволит личности хоть как то развиваться – попытки анализировать свою и чужую жизнь с последующим обсуждением в Интернете подходят для этого как нельзя лучше… Уж не знаю, “заскучал” ли я сейчас, но желание написать появилось… к тому же некоторые мысли я имею привычку “резервировать” как свои собственные, путем их публикации в открытых источниках…В общем, про “лекарство от Интернета” все понятно – это условия, созданные в реальном мире, в которых человек имеет возможность регулярной смены деятельности и/или детализации/масштабируемости текущей деятельности, приводящей к необходимости задействования мозга в текущих процессах. Иначе мозг пойдет “убивать время”, в том или ином смысле, в самый информационно насыщенный источник на данный момент – Интернет…Что подразумевать под “сменой” и как оценить необходимый порядок изменений – сложно сказать, для каждого, наверное, по-разному. Для меня лично это означало полную смену сферы деятельности – после 6 лет в банковской рознице я стал профессиональным программистом (кстати, легкость, с которой удалось это сделать, навела меня на очень грустные мысли о перспективах российского IT и отраслях, активно с этим самым IT взаимодействующим).Теперь, собственно, к чему эти печальные мысли, что это за “эпоха мудрости” и чем она грозит компаниям…Во многих статьях и книгах понятие “эпоха мудрости” называется по-разному, но суть ее сводится к тому, что после эпох натурального хозяйства, индустриализации и эпохи информации, наступит “эпоха мудрости”. При этом текущей эпохой считается переход от индустриализации к информации, с чем я не особо согласен, так как для отдельных групп людей эпоха информации наступила лет 15-20 назад, с появлением Интернета, чем они уже тогда начали успешно пользоваться. Но суть в том, что если в эпоху информации люди получат доступ к этой самой информации, то в эпоху мудрости они, должны научиться этой информацией пользоваться (понять что с информацией делать – это, все таки, еще в эпохе информации, а вот научиться и по факту применять – это уже больше к мудрости). Чем же грозит это компаниям и почему им вообще стоит об этом беспокоиться?Я, скорее всего, слишком сильно проникся идеей, прочитанной в книге про фанки-бизнес, но постоянно появляющиеся передо мной примеры, не дают в ней разувериться. Идея состоит в том, что в эпоху мудрости центр сосредоточения производственных ресурсов для всемирной экономики рассредоточится и будет привязан не к конкретным организациям, а к конкретным людям, выполняющим конкретную работу. Уже сейчас можно видеть, насколько успешны и высокооплачиваемы отдельные категории фрилансеров (в первую очередь бизнес-тренеры и программисты) без которых, к великому сожалению работодателей, сам процесс производства уже не возможен. А чем больше люди получают информации, тем проще для них становится возможность стать независимыми. Те же бухгалтера и юристы числятся в штате скорее по привычке, чем из-за острой необходимости. Те же отделы продаж вполне могут выделиться в универсальные брокерские структуры. Да много кто… Единственные люди, которые нужны организации в формате “чем дольше, тем лучше”, это аналитический персонал (туда же можно включить топ-менеджмент), который очень сложно быстро обучать, так как суть обучения сводится к ознакомлению со спецификой конкретной организации, то есть тупо к времени и опыту. Все остальное, что применяет универсальные для рынка средства, всегда можно использовать по принципу аутсорсинга (программисты используют универсальные системы, продавцы используют навыки, полученные на одних и тех же тренингах, юристы действуют в рамках одних и тех же законов). А если сотрудник чувствует свою универсальность, то ему совершенно безразлично, где ему работать. Смещается центр заинтересованности - теперь не сотрудник заинтересован в компании, а компания заинтересована в сотруднике. Это то меня и смущает, что тенденции рынка вполне определенные, а сами компании к этому не готовы – они не то что не умеют эффективно делить задачи и работать с аутсорс-ресурсами, так они даже не признают факта, что это уже не они диктуют условия, а сами “пляшут под чужие дудки”. Хуже всего то, что игроки на этих дудках, зачастую сидят внутри самой организации, определяя из собственных интересов, хотят ли они выпускать ту или иную сферу ответственности из своих рук или не хотят. А вычислить этих людей практически не возможно, так как чем больше бизнес у компании, тем больше она не хочет его потерять, тем больше она боится менять что-то в своей структуре, что хоть как то может повлиять на целостность всей выстроенной системы. И все бы ничего, если бы не пресловутый прогресс, требующий регулярной модернизации…Возвращаясь к зависимости компании от собственных сотрудников, тут, на мой взгляд, есть два пути:- можно делать все для того, чтобы удержать текущих сотрудников, постоянно улучшая условия работы и повышая мотивацию (либо организовывать работу так, чтобы навыки сотрудника были полезны только для данной компании и бесполезны для рынка и сотрудник это знал)- можно организовать работу по принципу “заказов на выполнение задач”, когда нет какой либо постоянной единой структуры, но есть генератор (та самая группа аналитиков) бизнес-целей, разделенных на конкретные задачи, и механизм распределения этих задач между свободными трудовыми ресурсами на рынке. То есть организация, в данном случае, это как заказчик на торгах, который выставляет заказ на выполнение интересующих его функций. Однако если сейчас данный заказ получает конкретный отдел (отдел продаж – привести N клиентов, отдел обслуживания – сформировать N комплектов документов), то в перспективе этот заказ может быть отдан на аутсорсинг (ведь организации не важно, откуда взялись клиенты, ей важно получить доступ к этим клиентам). С теми же продажами вырисовывается достаточно интересная картина, когда “подрядчики” ставятся в условия естественного отбора. А кто-то готов поспорить, что естественный отбор не является до сих пор самым эффективным механизмом в природе? Например, заказ на привлечение 1 тыс. клиентов определенного качества могут взять и отдел прямых продаж, и отдел рекламы, а может быть и отдел сопровождения клиентов – по факту выполнения работ будет видно, кто эффективней… сейчас же ответственность скорее распределена между всеми, что не дает четкого понимания причин происходящего.Первый вариант неуклонно ведет организацию к полной потере самостоятельности и перспективы ее развития всецело зависят от компетенции “ключевых игроков на дудках”. В этом нет ничего плохого (и опыт многих успешных компаний это подтверждает), если эти люди в достаточной степени замотивированы, причем замотивированы скорее самими собой, чем какими-либо внешними воздействиями. Но у меня есть ощущение, что будущее, все таки, за универсальными системами, пусть построенными и контролируемыми людьми, но от этих людей независимыми. Собственно второй вариант – подобие одной из таких систем, и на его примере я сейчас прогнозирую следующие вещи:1. В организациях второго типа большинство руководящих должностей (только уже не топ-менеджмента, а среднего и низшего звена) будут переведены на контрактную основу.2. Организации будут делить бизнес-процессы на отдельные модули, выполнение работ по которым возможно вне зависимости друг от друга, с целью перевода работ в рамках данных модулей на заказы3. Организации будут активно разрабатывать системы оценки подрядчиков, и пытаться выявлять методы, позволяющие устанавливать долгосрочные отношения с наиболее эффективными подрядчикамизы а теперь главный вопрос: к чему так много букв?Ответ простой: то что происходило в “лихие 90-е” ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит сейчас. Уже сейчас идет передел собственности и власти, но для участия в нем нужна уже не сила, к счастью, а знания. Чтобы стать хозяином своей жизни достаточно просто много знать и иметь постоянно желание самосовершенствоваться. А смысл данного текста – понять, насколько сейчас морально люди готовы к описываемым перспективам и сколько у меня еще есть времени, чтобы успеть взять свое