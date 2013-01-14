Ссылка: http://gmbox.ru/news/shvedskie-shkolniki-uchatsya-s-pomoshchyu-minecraft
Как известно, тюрьмы в Швеции по комфортабельности сопоставимы с четырехзвездочными московскими отелями. Теперь же повод завидовать шведским благам есть не только у уголовников, но и у школьников: в одном из учебных заведений Стокгольма популярная игра Minecraft стала частью обязательной программы обучения.
В стокгольмской школе Виктора Рыдберга подросткам на занятиях предлагается моделировать свои миры, практикуя полученные ранее знания об экологии, городском планировании и физике. Minecraft-курс прошли уже 180 учеников и, хотя некоторые родители поначалу скептически относились к инициативе преподавателей, в итоге довольными остались все — и учителя, и ученики. Так что в будущем году курс будет продолжен.
Аманда Хильштром, один из преподавателей в школе Виктора Рыдберга, уверена, что Minecraft помогает усвоить материал гораздо лучше, чем однообразная зубрежка параграфов учебника: «Дети учатся новым вещам, так как сразу же имеют
возможность испытать их на практике».
Напомним, что Швеция — родина Minecraft. Игру выпустила шведская независимая студия Mojang, в данный момент работающая над еще более амбициозным и пока совсем непонятным проектом под названием 0x10c, запланированным на март.
Теперь то, когда уже кто-то это сделал и мы не покажемся на их фоне полными идиотами, мы можем тоже начать это воплощать в жизнь? Я, конечно, придумал это не первым, но писал про это точно до того, как прошли какого либо публикации в СМИ. И писал то не абы куда, а господину Медведеву в Правительство (вот ссылочка: http://vanesstalkers.livejournal.com/17985.html ), где среди прочего звучало:
"3. Отдельным направлением деятельности государственного проекта по развитию индустрии создания компьютерных игр в РФ может стать программа разработки специализированных игр, выполненных в качестве вспомогательного материала для обучения в образовательных учреждениях. Можно привести в пример большое количество успешных игровых проектов,
которые помимо возможности для развлечений и интересного времяпрепровождения содержат в себе вполне конкретные методы, развивающие как общие навыки (логику, мышление), так и конкретные знания в отдельных областях (экономика, история, логистика). Более того, отдельные игры настолько детально описывают конкретные сферы экономики (относится в первую очередь к экономическим стратегиям), что позволяют готовить профессионалов, знающих о специфике бизнеса больше, чем люди, имеющие практический опыт работы. Если объединить институт научно-исследовательских разработок с возможностями игровой мотивации для подсознательного обучения, то можно создать целую систему развития навыков студентов и школьников с помощью средств виртуальной реальности. Учитывая, что это задача находится в плоскости государственно-идеологических приоритетов, то для создания данного проекта также было бы логично использовать специализированную государственную структуру, описанную в п.2."
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