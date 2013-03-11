Игровая мотивация в бизнесе (глава 2)

Глава 2.

Желание самовыражения.



В данной главе речь пойдет не о том, что человек хочет раскрыть свой потенциал и проявить свои атланты, или что он хочет быть полезным для отдельных людей или общества в целом. Речь пойдет о более банальных и приземленных вещах, о том, почему человек стремится привлечь чужое внимание, какими методами он пользуется, считая их наиболее эффективными, и о том, как это можно использовать в качестве дополнительной мотивации.

В общем и целом данная глава рассказывает о том, почему человеку так важно как он выглядит, и какие слова используются для описания его статуса в обществе. Начну я, пожалуй, с точки зрения программиста:

Так как человек является частью общества, и ему приходится постоянно контактировать с другими людьми, осознанно или неосознанно очень многие попадают в зависимость от мнения окружающих. Данная зависимость проявляется в одном из двух состояний: он либо стремится стать похожим на других, либо всеми силами старается доказать, что он, наоборот, от всех окружающих отличается. По сути же это две стороны одной медали, так как методов выражения своей позиции не так много, при этом наиболее эффективные из них, такие как слова и действия, в большинстве случаев недоступны. Не всегда есть возможность сказать что-то или сделать даже одному конкретному человеку, не говоря уже о группе людей одновременно. Самым простым методом привлечения внимания в данном случае представляется использование собственной внешности, а с появлением письменности и речи, даже не находясь в непосредственном поле зрения другого человека, появляется возможность вызвать у него необходимые эмоции относительно собственной персоны за счет письменного или устного описания. Привязанность же людей к титулам, должностям и тому подобным описательным характеристикам объясняется еще проще. Мало кто будет изучать биографию каждого отдельно взятого индивидуума в обществе, но так как все еще существует необходимость передать соответствующий эмоциональный посыл о принадлежности собственной персоны к определенным слоям или группам, то были придуманы краткие определения, вмещающие в себя краткую, но вполне однозначную в трактовке характеристику отдельного человека.

Подтверждением важности указанных аспектов взаимоотношений в социуме, пусть и не всегда открыто признаваемых, является воплощение идеи “визуального самовыражения” в компьютерных многопользовательских играх. Необходимо провести небольшой экскурс в историю онлайн игр, касающийся источников и условий финансирования игровых проектов.

Изначально единым общепринятым способом оплаты за возможность стать частью игровой вселенной была подписка – на регулярной основе, в основном ежемесячно, игроки вносили предусмотренную заранее сумму. Чуть позже появились браузерные игры, которые начали массово внедрять игровые магазины, в которых за реальные деньги продавались игровые элементы. По сути, игроки, покупая оснащение или навыки для своих персонажей, покупали время, которое они бы затратили на получение тех же самых вещей игровыми методами. Однако в итоге это переросло в гонку “кто больше платит, тот и папка” (т.е. персонаж сильнее всего у того, кто вложил реальных денег в игру больше остальных). Не смотря на то, что данная игровая модель все еще популярна, но основанные на ней проекты недолговечны, так как интерес падает и у тех игроков, которые не пользуются данным магазином (потому как возникает слишком явная диспропорция между игроками), и у тех, кто регулярно что-то покупает (так как игроков становится меньше и то преимущество, которое было куплено за реальные деньги, пропадает). В этой ситуации возникла потребность в привлечении источника финансирования. Возврат к подписке осложнялся тем, что игроки уже привыкли ничего не платить за сам факт игры, но необходимо было убрать из продажи в виртуальных магазинах элементы, которые вносили слишком большой дисбаланс. Но что может понадобиться игрокам, если это не делает их персонажа сильней или не экономит время обязательного нахождения за игрой?

Решение было найдено простое и эффективное. Оказывается, игроки с большим удовольствием покупают вещи, которые делают их персонажей уникальными, при этом важно, что уникальность может быть и чисто внешней. Игроки готовы покупать головные уборы, плащи выделяющихся цветов, светящееся в два раза ярче обычных оружие, щиты, доспехи. Даже за ездовое животное, которое не отличается ни чем, кроме того, что называется оно не “Лошадь”, а “Мустанг’, люди готовы платить реальные деньги. Нельзя также забывать про уникальные, созданные в единичном экземпляре аватарки (картинки характеризующие игроков, как, например, фотография в паспорте). Кстати, раз уж речь зашла о картинках, то можно отметить сам факт того, что люди платят за простые картинки на экране – это ли не подтверждение колоссального запаса мотивационной составляющей, который можно было бы использовать для развития бизнеса. А еще ведь не было сказано об именах персонажей. В данный момент услуга по смене виртуальных имен является одной из самых популярных среди игроков, и, конечно же, во многих играх она является платной. Стоит отметить, что идея со сменой или дополнением имен персонажей различными префиксами находит свое применение не только в качестве отдельных платных сервисов, но и используется во многих внутри игровых аспектах.

В целом к “визуальному самовыражению” можно отнести две группы элементов: как выглядит персонаж и как он называется. Далее рассмотрим каждую из групп в отдельности более детально и попробуем оценить возможности применения данного опыта в бизнесе.

Очень большие возможности, но не всегда полноценно используемые, открывает привязанность сотрудника к записи в его трудовой книжке, в частности, чуть ли не самым важным может являться то, как называется должность и как называется структурное подразделение, к которому она относится. Если снова отвлечься на игру, то представьте, что должность сотрудника – это и есть его игровое имя. Во многих играх существует возможность дополнить его всевозможными приставками, такими как “Сэр”, “Лорд”, “Граф” и т.п. (кстати, в реальном мире это тоже очень часто используется). Где-то предлагают и более расширенные описания: “Сэр Джон Мудрый”, или “Граф Питер Повелитель драконов”. Одна только мысль о том, что у кого-то появилось бы желание называться Графом Питером Повелителем драконов, была бы глупой, если бы не два “но”: 1) чтобы заслужить соответствующий титул необходимо потратить до нескольких месяцев безостановочной игры; 2) судя по количеству игроков, обладающих данными титулами, они действительно это время тратят.

А теперь предположите, что кому то из сотрудников вашей организации тоже хотелось бы, чтобы его должность по названию отличалась от других, и представьте, какую пользу можно было бы извлечь из этого желания. А ведь речь идет всего лишь о наборе слов, написанных на бумаге. Более того, возможно заинтересованность будет касаться не только наименования должности, но и отдела. Это кстати, объясняется уже и достаточно формальными обстоятельствами – при устройстве на новое место работодатели достаточно большое внимание уделяют и тому, как называлась должности, и тому, к какому структурному подразделению она относилась (или, по крайней мере, соискатели думают, что работодатели обращают на это внимание). Самое главное, что ничего не мешает разрешить сотрудникам самим выбирать, как будет называться их должность, и как будет называться отдел, в котором они работают. Вполне возможно, что “специалист-менеджер” будет качественней выполнять свою работу, чем “оператор-телефонист”, а “группа по развитию бизнеса” справится с достижением планов на порядок лучше, чем “подразделение по продаже непрофильных услуг”. И нет ничего страшного в том, что в одном и том же отделе будут работать и специалисты, и менеджеры, и исполнители первой категории – главное чтобы те, к кому относятся данные определения, испытывали гордость за занимаемое ими место. Если же заранее сообщить о том, что повышение производительности труда и перевыполнение планов прямо пропорционально влияет на градацию должностей и, если уж говорить прямо, пафосность применяемых эпитетов, то мы уже имеем готовый инструмент по мотивации, не требующий никаких материальных затрат. Само собой я не беру в расчет организации, которые сознательно создавали единые стандарты по именованию должностей и структурных подразделений, желая как раз таки мотивировать сотрудников на развитие в рамках собственной карьерной лестницы. Однако главным остается то, что каким бы он ни был: старшим, младшим или ведущим, он, возможно, не хочет быть аналитиком, он хочет быть архитектором или бизнес-технологом, так почему не дать ему эту возможность?

Есть один нюанс, касающийся необходимости иметь запас в расширении набора доступных “титулов”. Всегда должна быть доступна возможность роста, и когда, например, все сотрудники поголовно станут вице-президентами, то снова “вовлечь их в игру” можно только предложив им достигнуть должности старшего вице-президента. Однако всегда необходимо помнить, что за каждым “титулом” и “званием” должны стоять конкретные заслуги, иначе они становятся формальностью и мотивация такого рода перестает действовать. В идеале, каждая должность должна сопровождаться описанием того, что должен сделать сотрудник, чтобы иметь возможность записать ее в своей трудовой книжке.

Основной проблемой является то, что рано или поздно от обилия должностей и форм организации структурных подразделений начнется путаница, а понимание того, что все-таки умеет сотрудник и какие функции он выполняет, исчезнет. Решить это можно за счет расширения описания занимаемой сотрудником позиции, но уже не в плане конкретной должности, а в плане тех навыков, которыми сотрудник обладает и тех функций, которые он выполняет в организации. В играх это называется “квентой” или “легендой”, то есть историей развития персонажа, которая может быть написано им как самостоятельно, так и записанная в игровой журнал по мере достижения игроком каких либо высот в развитии и выполнении задач. Примером из реального мира может служить портфолио, которое применяется в отдельных областях, например, портфолио фотографа, фотомодели или портфолио учителя. Весомой мотивацией для сотрудника может стать наполнение его собственного портфолио, при этом не важно, в какой сфере он работает, так как по своей сути портфолио – это всего лишь визуальное представление профессиональных достижений человека. Торговый представитель всегда может в виде графиков отобразить динамику перевыполнения поставленных перед ним планов, врач стоматолог может предоставить фотографии успешно имплантированных зубных протезов, бизнес-тренер может гордиться сотрудниками, которых он воспитал и которые стали занимать ведущие посты в его компании. Важно понимать то, что портфолио нужно не только и не столько для того, чтобы в него постоянно что-то записывать, хотя даже простое увеличение количества страниц визуально отражает профессиональное развитие человека. Портфолио нужно для того, чтобы сотрудник всегда знал, что ни одна из его заслуг не забыта, и, что крайне важно, он всегда может подтвердить свои слова наглядной демонстрацией в удобном для восприятия, как начальством, так и потенциальным работодателем, виде. С точки зрения организации портфолио не является чем-то новым, так как кадровые службы так или иначе ведут досье по каждому сотруднику, а в данном случае предполагается просто изменение его формата и предоставление имеющихся данных на общее обозрение.

Теперь, узнав, почему так важно, как называется персонаж, вернемся к вопросу “как он выглядит”. Сразу же оговорюсь, что персонаж может быть представлен в двух формах: 1) непосредственно объект в игровом мире, у которого видна прическа, одежда, форма и цвет лица; 2) аватар - статичная картинка персонажа, которая обычно отображается в различных чатах или в разделе описания персонажа и его навыков.

В первом случае проглядывается очевидная аналогия с дресс-кодом, которые так любят крупные корпорации или представители отдельных сфер деятельности. Вполне возможно, что причина относительно недружелюбного персонала в некоторых организациях может быть связана с тем, что их изо дня в день, зачастую в принудительном порядке, обязуют приходить в одной и той же форме одежды. Особенно сильно это сказывается на прекрасной половине человечества, хотя мужчины, судя по тем же играм, тоже не прочь щегольнуть новой цветастой рубашкой или кожаными отполированными до блеска туфлями. На самом деле в целом, эффект от отмены дресс-кода столь же сомнителен, сколько эффект от его внедрения, однако выбранный мной для сравнения пример из мира компьютерных игр позволяет однозначно утверждать, что для каждого конкретного игрока важнейшим аспектом является то, как выглядит его персонаж. Подтверждением в очередной раз служат суммы, которые вносятся игроками в счет оплаты за те самые цветные картинки, которые являются либо элементом окружения персонажа (одеждой, животным для верховой езды, аватаром).

Что касается практики в бизнесе, то ролью организации можно выделить не столько навязывание сотрудникам какого-либо определенного стиля и формы одежды и внешнего вида в целом, сколько контроль за соблюдением известного принципа разграничения свободы, когда свобода одного человека не должна нарушать свободы другого. То есть клиентский менеджер, конечно, может ходить в джинсах и с волосами кислотного цвета, но только до тех пор, пока в ряде конкретных случаев не будет доказано, что клиент не стал сотрудничать с организацией именно из-за внешнего вида сотрудника. С другой стороны, еще не факт, что находящийся весь день в прекрасном настроении, в том числе и от ощущения собственного внешнего вида, сотрудник распугает больше клиентов, чем его злой и уставший коллега, который весь день сидит в костюме и галстуке, в то время как за окном +30, а в зале не работает ни один кондиционер. Помимо банального удобства нельзя забывать, что человеку свойственно желание привлечь внимание: начальства ли, коллеги противоположного пола, просто всех окружающих. Уж лучше пусть человек наденет яркий наряд, и в “пассивном режиме” ждет, пока на него обратят внимание, чем в своем желании выделиться совершит большое количество активных действий, не только отвлекающих от его непосредственных обязанностей, но и зачастую мешающих другим. Ко всему прочему практика показывает, что любому человеку не так важно, чтобы ему что-то разрешали, гораздо важнее, чтобы ему ничего не запрещали.

Также можно поискать другие методы мотивации сотрудников за счет его потребности в “визуальном самовыражении”. Например, очень у многих компаний существует корпоративная почта, почему бы для наиболее важных компании сотрудников не создать те самые аватары, но уже в корпоративной почте, которые выделялись бы среди других, скажем, окаймлением с надписью “Лучший сотрудник месяца” или “Легенда продаж”. Рабочее место также может восприниматься как точка воздействия с целью мотивации на сотрудника – многим было бы приятно, если бы среди всех сотрудников у них единственных был бы более дорогой офисный стул или более мощный рабочий ноутбук. Вполне возможно, что, как и в играх, отдельные формы мотивации будут носить временный характер – тем ценнее будут титулы и материальные поощрения, носящие постоянный характер.