Игровая мотивация в бизнесе (глава 5)

Глава 5.

Развитие навыков.

В продолжение предыдущей главы рассмотрим второе направление развития персонажа, которое можно охарактеризовать наречием “вверх”. В этом случае речь идет уже не об увеличении уровне персонажа или профессионализма сотрудника за счет расширения набора навыков, а о качественном развитии какого либо одного навыка. Еще этот процесс можно назвать специализацией в каком-то одном выбранном направлении.

Если говорить в целом, то компьютерные игры предлагают две наиболее широко применяемые модели развития навыков. В первом случае, при получений нового уровня персонажа, игрок самостоятельно распределяет бонусные очки, усиливая тот или иной навык. Но опираться как на пример для развития профессиональных навыков сотрудников лучше на вторую модель, при которой к каждому активному действию персонажа привязан определенный набор умений, и совершая конкретные действия, персонаж развивает соответствующие навыки. Например, совершая прогулку из одного города на игровой карте в другой, игрок может развивать свою выносливость. Делая это верхом на лошади, он совершенствуется в умении верховой езды. А при рубке деревьев развивается сразу несколько навыков: сила, выносливость и умение владения топором. За эту модель говорит хотя бы то, что, очевидно, в игры она попала как раз из реальной жизни, так как человеку в своем развитии свойственно лучше всего усваивать то, на чем он фокусируется и чем занимается на протяжении длительного времени.

Однако, если модель настолько очевидна и, более того, уже существует в реальной жизни, то почему она не работает? Почему сотрудник не становится счастливым от одного того, что совершая каждый день одни и те же действия, он становится более профессионален? Почему какие-либо материальные средства премирования и оценки деятельности сотрудника его больше мотивирует, чем осознание процесса саморазвития? Вот в этом и кроется главный секрет и находка компьютерных игр - процесс развития персонажа максимально визуализирован. По сути, весь процесс игры и выстроен на основе механизмов, которые либо обеспечивают развитие персонажа, либо визуально его отображают. Это же отличает многопользовательские игры от социальных сетей, которые так же отлично справляются с задачей по вовлечению пользователя в процесс. Хотя сравнение несколько не корректно по отношению к играм: во-первых ни одна социальная сеть уже не обходится без встроенных в нее игр, а во-вторых, процесс общения не является полезным с точки зрения бизнеса (даже продажам вряд ли научишься просто обсуждая с друзьями чужие фотографии и видео), а вот процесс прокачки персонажа в игре по своим характеристикам (в первую очередь будничности и рутинности) гораздо ближе к повседневным трудовым обязанностям.

Примеров визуализации каких либо абстрактных сущностей в реальной жизни предостаточно: для визуализации времени используются часы, для визуализации процесса загрузки файлов на компьютер используется полоса загрузки, для визуализации уровня профессионализма того или иного сотрудника используется его трудовая книжка или резюме. Так вот в играх можно очень часто встретить первые два примера визуализации, и крайне редко последний. Почему? Все дело в том, что визуализация должна обеспечивать видимость постоянных изменений. Время на часах изменяется каждую секунду (или минуту, если секундная стрелка отсутствует), статус загрузки изменяется в промежутке от одного до ста процентов. При этом каждый раз можно точно или примерно оценить, когда наступит новое событие, или что должно произойти, чтобы оно наступило. Либо пройдет шестьдесят секунд, и минутная стрелка поменяет свое месторасположение, либо закачается очередной из выбранных файлов и процент загрузки увеличится на ту долю, которой соответствует размер этого файла. А вот события, меняющие запись в трудовой книжке или резюме для сотрудника не так очевидны, что практически исключает его мотивацию, получаемую из желания развиваться и самосовершенствоваться.

С точки зрения программиста :

Любая цель, а в данном случае цель качественно усовершенствовать свои навыки, достигается гораздо быстрее, если она разделена на отдельные задачи – этапы. Эти задачи являются своего рода ориентирами, которые обеспечивают возможность двигаться к достижению цели шаг за шагом. Каждый шаг можно сравнить с маленькой победой, которая дополнительно мотивирует человека, не давая повода задуматься, стоит ли делать следующий шаг или вообще достигать поставленной общей цели.

Развитие навыков от уровня к уровню – это своего рода игра, начиная которую, человек видит только конечную цель. Однако, проходя каждый новый уровень, помимо желания пройти игру, появляется еще и ощущение, что для достижения цели уже очень много сделано и очень жалко бросать начатое дело на половине пути. Если человек три года работал специалистом, но так и не стал начальником, то, оставаясь специалистом, он ощущает, что ему нечего терять – за три года у него нет никаких достижений. Если же каждые несколько месяцев он получал пусть и не значительное, но повышение, то, даже не добившись заветной должности, ему будет не так просто отказаться от того, что он уже добился. Тем самым у организации появляется гораздо больше шанс сохранить, пусть и не достаточно квалифицированного для должности начальника, но опытного и достаточно профессионального на своем уровне сотрудника.

Как видно из примеров, основа визуализации способностей человека строится на двух принципах: разделение одной большой сущности на несколько более мелких, и использование удобных интуитивно понятных определений в именовании соответствующих частей, для достижения наиболее гармоничной интеграции данного метода мотивации в рабочий процесс. Если говорить проще, то первое что стоит сделать организациям – это пересмотреть свое штатное расписание и дополнить его должностями, в каждом из подразделений так, чтобы первые несколько лет своей карьеры новый сотрудник получал формальный или фактический рост не реже, чем раз в два-три месяца. Это может показаться странным, но задача “придумать названия для соответствующих должностей” является более сложной, по сравнению с необходимостью подкрепить каждую из должностей смысловой нагрузкой. На самом деле в жизни сотрудника любой организации достаточно много различных перспектив, возможностей, условий и ограничений доступа, которые остается только “привязать” к соответствующим рангам в карьерной лестнице:

- название должности в трудовой книжке само по себе является стимулом, особенно для сотрудника, только начинающего свою профессиональную карьеру;

- изменение заработной платы, пусть даже не несколько процентов, все равно остается значительным событием в жизни работника;

- рабочее место также является свидетельством определенного статуса его владельца (в данном случае может иметься в виду, как удобство в плане предоставления более дорогого кресла или даже личного кабинета, так и качество установленных электронных устройств, например, более современные и мощные компьютеры);

- возможность участия в выставках, семинарах, корпоративных мероприятиях достаточно просто привязать к знаниям и уровню владения навыками в конкретных сферах бизнеса;

- отсутствие ограничений на те, или иные услуги, предоставляемые внутри организация, либо даже на возможность установки тех или иных программ на персональном рабочем компьютере;

- предоставление льгот в виде дополнительного времени на самообразование, либо возможность изменения графика работы.

Второе, что необходимо сделать руководству организации, это создать условия для развития навыков сверх определенного уровня. Это достигается путем усложнения стоящих перед сотрудником задач, либо за счет расширения его зоны ответственности. Имея визуальные индикаторы роста своего профессионального уровня, сотрудник может определить не только рост, но и замедление, стагнацию роста, что может негативно сказаться на его мотивации. В связи с этим необходимо заранее предусмотреть формат расширения функционала сотрудника, связанный с планомерным развитием его навыков.

Как и в играх, повторяя одни и те же действия можно развиться только в пределах одного диапазона, но чем дальше за его границы выходишь, тем сильнее в геометрической прогрессии падает прирост навыков, а в какой-то момент окончательно останавливается. Для сохранения динамики роста игрокам приходится постоянно перемещаться в новые игровые зоны, точно также как сотрудникам необходимо обновление рабочего функционала, вплоть до его полной замены.