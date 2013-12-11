Сколько стоит корпоративный краудсорсинг?

После полугода безвылазной работы снова счастлив "взяться за клавиши" и поделиться интересующими меня мыслями...
Последний месяц стал крайне познавательным в плане оценки рынка hr-инноваций и его "прислонения" к банкам. Чтобы было понятно о чем речь, прикладываю ссылки на два проекта, которые нам хотели продать буквально недавно (http://www.pryaniky.com/, http://www.cloudwatcher.ru/). Среди всего достаточно стандартного в качестве главных фишек преподносился, в числе прочих, внутренний корпоративный краудсорсинг. Собственно о нем и речь...
Сразу оговорюсь, для меня лично краудсорсинг бывает двух типов: внутренний и публичный.
Против публичного краудсорсинга я как бы ничего не имею, но в рамках отдельно взятой компании он мало полезен просто потому, что идея из вне не привязана к существующим реалиям. Бывают конечно проекты, которые за счет своей новизны в случае внедрения дадут бонус любому игроку на рынке, но это 1%, а оставшиеся 99% сводятся к достаточно формальным потребностям клиентов компании в новых услугах и сервисе.
Совсем другое дело внутренний краудсорсинг - это такая штука, которая позволяет извлечь из сотрудников, варившихся в корпоративном котле возможно не один год, в связи с чем прекрасно знающих не только все нюансы и узкие места, но и потенциальные возможности. При этом, как бы не было парадоксально - что может быть проще, чем взять идеи всех своих сотрудников и внедрить, - сама специализированная система краудсорсинга (как отдельный программный продукт, а возможно и целый процесс) крайне необходима, ибо не получается стандартными средствами заставить сотрудников генерить идеи и/или о них рассказывать.
Наверное, не я один свидетель, как внутри компании создавались целые форумы подобной тематики, проводились конкурсы, организовывались выездные встречи с попытками мозговых штурмов. И вроде как даже были и победители с призами, и дюжины идей, и стопки исписанных ватманов, но по факту до реализации доходило лишь 10%, прибыль приносило лишь 1%, а через 3 месяца идею с краудсорсингом заворачивали как бесперспективную... Другое дело. что еще через 3 месяца к ней снова по все растущей необходимости возвращались, но шло опять все по кругу...
И так, специализированная система краудсорсинга, которая бы запустилась и дальше как колесо сама крутилась, поддерживая и мотивацию к появлению новых идей, и главное, обеспечивала бы реализацию 50% реально приносящих в последствии прибыль новшеств, конечно необходима, но тут как раз встает цена вопроса... На двух выше указанных сайтах есть ценники, если поискать, но в целом для средней руки банка речь идет о цифре с 6-ю нулями (хорошо если в год). Есть ощущение, что это нечто мертворожденное, с одной стороны (по факту это плата за ПО, но идеи то умирают из-за того, что этим ПО не пользуются, так что к поставщику, по сути, и вопросов то не возникнет), с другой - если столько просят, значит кто-то уже столько заплатил? Причем второе кажется достаточно правдоподобным, ибо департаменты инноваций в разных компаниях достаточно хорошо умеют "ездить по ушам" начальству, дабы отработать свой хлеб и внедрить что-то эдакое...
Собственно вопрос, а стоит ли попытка внедрения краудсорсинг системы условной цифры с шестью нулями, пусть даже если вероятность запуска и полноценной работы в течение отчетного года составит 50%? Или сейчас поставщики пользуются тем, что словечко на слуху, конкурирующих продуктов не так много, а департаменты инноваций не дремлют? По мне, так цифра завышена на порядок... Так может быть лучше взять эту условную цифру, но уже с пятью нулями, нанять разработчиков и попытаться самостоятельно запустить подобный проект?
Комментарии 2
А на приведённых сайтиках прикольную фишечку нашёл) как я понимаю - это типа внутренней социальной сети для сотрудников, верно? У Пряников там есть вроде ачивки в статус)))
Круто же))) Хочешь пообщаться с каким-нибудь зампредом, заходишь на его страничку, а там... "Властелин корпоративов", "Гуру энгрибёдз" и прочая фигня)))