Как в банках гнобят инициативу сотрудников

развивая затронутую тему краудсорсинга (писал тут: http://www.banki.ru/blog/VanesStalkers/4577.php ), я дошел до вопроса, на котором обычно мечты рядовых сотрудников изменить мир разбиваются о суровую бытовуху корпоративных ценностей...
чтобы пояснить суть, я приведу цитаты из отзывов характеризующих причины, почему в банках идеи, может быть и нужны, но вот "идейные", особенно из низших эшелонов штатного расписания, не нужны точно:
- мой собственный опыт, чтобы было понятно, что я не сферического коня в вакууме обсуждаю (оригинал тут: http://www.banki.ru/services/official/bank/?responseID=5975112 ):
А вот с руководством у нас вышли разногласия, и не столько в человеческом, сколько в профессиональном плане. Амбициозному молодому начальнику очень хотелось не только себя показать, но и как это бывает на заре юношеских мечтаний, сделать мир лучше. За время работы было исписано куча презентаций в павер-поинте, еще больше составлено писем с мольбами принять все это в работу. Ответ один - выполняйте план, а остальное не ваше дело... идейных у нас тут в ГО и без вас хватает...
... Внимательно следя за новостями, копил я материал, рождал собственные идеи, и воплотил их в последствии в очередную презентацию.... Ну я и написал... Чтобы было понимание, ничего криминального там не было в этом письме и этой презентации ... - собственно так я и написал в своей объяснительной по факту произошедшего на имя руководителя своего филиала smile:) Таки да - меня заставили писать объяснительную, меня тут же попросили с должности...
- опыт из отзыва в служебном рейтинге про Сбербанк, который, кстати, регулярно хвалится теми преимуществами, который ему дает краудсорсинг (оригинал тут: http://www.banki.ru/services/official/bank/?responseID=5959804 ):
На практике убедившись в бесполезности обсуждения данной проблемы с и.о. начсмены, начальницами сектора и отдела, я отправил по внутрикорпоративной электронной почте письмо ЕГВ – второму человеку на «Кредитной фабрике», смотрящему за розничным андеррайтингом. Как обычно, подробности не имею права разглашать, но суть такая:
1) ...
2) ...
ЕГВ ответил в тот же день: «Надо со всем детально разобраться. Благодарю за инициативу».
Уже на следующий рабочий день меня тормознула в коридоре начальница сектора ММВ и сказала, что в таких делах надо соблюдать субординацию. То есть сначала отправить письмо ей, затем начальнице отдела; ну или в крайнем случае, если всё-таки я решил напейсать выше, поставить их двоих (ММВ и ДИГ) в копию. По существу поставленных вопросов она, конечно же, ничего сказать не смогла.
Удивительно вот что, каждый раз, когда появляется идея, все вокруг в первую очередь смотрят не на то, чья идея, а на то, кто "это" придумал. И тут сплошь узкие места:
а) придумал начальник - подчиненным не нравится, так как никакого уважения к начальнику не испытывают
б) придумал подчиненный - начальнику не нравится, так как "не сметь вперед батьки", собственно за что его и подчиненные в последствии не уважают
в) придумал равный тебе по должности - все равно не нравится, так как это я должен был придумать
Вот и приходится либо книжки Карнеги читать, чтобы начальнику в голову вложить, что это его идея, либо смиренно выполнять то что придумал начальник - субординация, как никак...
Да и в итоге то, исполнителем все равно будет подчиненный, а бонусы за внедрение получит начальник, как "основной идеягенератор". Вот и замывается круг...
Комментарии 2
проблема то общая, по сути... и тех кто все еще пытается пробиться со своими идеями, и тех, кто должен как то мотивировать подчиненных на генерацию этих идей... ведь не все начальники плохие, есть и среди них идеалисты, но им в большинстве случаев по закону подлости попадаются совершенно безынициативные или уже "зашуганные" сотрудники...