Да прибудут с нами санкции

Есть одна вещь, которая однозначно объединяет все политические силы внутри государства вне зависимости от их представлений о форме правления, структуре экономических процессов и других философски-политических понятий. Речь идет о желании сделать жизнь граждан этой страны более качественной. Не стоит даже объяснять, и с этим согласятся и последователи действующей власти, и оппозиционные им силы, что те деятели, которые предлагают либо уехать там где лучше, либо, тем более, привезти сюда более качественный народ – это противники России, и принимать их всерьез смысла нет. Так вот, если не отталкиваться от выбора “за (например, референдум в Крыму)” или “против”, а смотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения улучшения качества жизни внутри России, то есть все таки шанс получить единое мнение. Попытаюсь его сформулировать, основываясь на известных мне особенностях русского менталитета…

Чего мы все хотим, глядя на успешный запад? Ну наверное такого же образа жизни, мы хотим все блага, которыми пользуются они, мы хотим ощущать тоже самое чувство уверенности в своем будущем… При всем при этом подразумевается, что подобный образ жизни мы будем обеспечивать себе самостоятельно, ведь так? Когда говорят, что полиция должна обеспечивать порядок, в магазинах должны полки ломиться от товаров, а в государстве не должно быть коррупции, ведь речь идет о том, что в полиции все также будут работать россияне, просто они станут более профессиональны, о том, что товары на полках должны быть преимущественно отечественного производства, просто они по качеству не будут уступать иностранным, и что во главе государства все таки будет президент с российским паспортом, который просто будет всех устраивать? Буду полагать, что это так, иначе чем это отличается от “уехать где лучше” или “заменить народ на более качественный”…

А теперь главный вопрос, а можем ли мы стать более профессиональными, можем ли начать производить инновации, и есть ли среди нас грамотные и достойные руководители? Ну, наверное, есть, учитывая, что такие великие люди как Пушкин, Чайковский и Ломоносов входят в золотые фонды мировой литературы, музыки и науки, учитывая, что Гагарин все таки улетел в космос, АК-47 до сих пор стреляет, и учитывая, что Россия как государство существует уже многие сотни лет, при этом умудряясь сохранить те территории, на которые во все времена заглядывались разные недружественные режимы. Другой вопрос, что желание русского человека проявлять все свои лучшие качества больно уж непредсказуемо и неконтролируемо. Вот последние 20 лет, казалось бы, даже если в собственной стране тебе постоянно мешают, то езжай заграницу, прояви все свои лучшие качества там. Как это сделал австриец Арнольд Шварценеггер, сначала покоривший мировой кинематограф, а затем и вообще ставший губернатором одного очень значимого штата США. Как это сделал аргентинец Хорхе Марио Бергольо, позже нареченный Его Святейшество папа римский Франциск. Как это делали последовательно египтянин Бутрос Бутрос-Гали, ганец Кофи Аннан и кореец Пан Ги Мун – руководители Организации Объединенных Наций.

Глядя на мир в его современном устройстве не может не остаться ощущения, что это не совсем те условия, в которых русский человек не просто заработает денег для безбедного существования себя и своих потомков, а станет частью мировой истории, оставив после себя и зависть для менее преуспевших конкурентов, и гордость для благодарных потомков. Складывается ощущение, что пока нет открытого вызова, то вся Россия находится в пассивной спячке. Ну что скрывать – не умеем мы конкурировать, когда это состояние перманентное. В одном матче – сыграем, но весь чемпионат мира – не выиграем. Один достойный фильм - снимем, но поставить индустрию на поток – не получается. Качественного руководителя страны – найдем, но он будет единственным в перспективе ближайших 100 лет. Да и в целом, если взять все величие вещи или события, которые каким либо образом связаны с нашей страной, окажется что так или иначе они по времени совпадают с еще более великими вызовами, которые бросала нашей стране история.

Собственно я не призываю, например, начать третью мировую войну, но предлагаю оценивать те или иные события, которые могут произойти, с точки зрения их влияния на мотивацию россиян. Не благосостояния каждой отдельной семьи, не других сиюминутных временных выгод, а именно мотивации, которая определит судьбу страны на более значительный исторический период - возможно 10, возможно 100, а возможно и ближайших 1000 лет…