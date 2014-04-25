В продолжение ранее поднятой мной темы спешу поделиться материалом, ее продолжающим:Так как это аудио трансляция, то позволю себе продублировать основные тезисы тут:1. "Обман" можно классифицировать на несколько групп:- когда вендор пытается продать то, что не нужно заказчику- когда вендор пытается продать ("впарить") не то, что нужно заказчику- когда вендор пытается продать ("впарить") больше, чем нужно заказчику- когда вендор пытается заказчика "подсадить на иглу"2. IT рынок - это достаточно дорогой рынок, и в первую очередь потому, что "нахлебников" в нем не меньше, чем в любой другой структуре, где возможно участие различных посредников. В данном случае, "обман может быть с трех сторон":- может обманывать вендор,- может обманывать дистрибьютор,- может обманывать интегратор3. Достаточно общей проблемой является продажа "несуществующего функционала". При этом организация процесса внедрения пилотных и демо проектов является с одной стороны достаточно сложной, а с другой - не позволяет полноценно выявить эту проблему.4. О чудо, но откаты не работают в случае, если продаваемое решение не работаетОднако на сравнимых решениях этот метод вполне актуален... Исключением является случай покупки "мертвого груза", который и не предполагает процесса внедрения.5. Определено понятие "игра со статистикой". Не секрет, что вендоры преподносят любую информацию исключительно в выгодном для них виде. Даже описаны приемы, как ввести заказчика в заблуждение:- создание 50-ти групп из 10 человек, в одной из которых по теории вероятности 9 из 10 отвечают, что пользуются конкретным продуктом. Данного факта достаточно, чтобы писать: "На основании соц.опроса 90% заказчиков пользуются нашим продуктом" (опросы из разряда "По данным интернет-опроса 100% людей пользуются интернетом").- формат представления информации, предполагающий использование разных шкал метрики на одном графике- конкурентные сравнения, основанные на разных параметрах и с неопределенными временными промежутками6. Предоставление информации о "несуществующих внедрения". При этом речь может идти, например, и о пилотном решении, или о внедрении в компании иного продукта, отличного от интересующего.7. Сомнительная забота о заказчике, предлагая, например, тройное резервирование или запас производительности 95%, обычно обусловлена желанием продать вендором как можно больше, без учета фактической полезности за заказчика.8. За счет административных ресурсов отдельные вендоры умудряются прописать в государственных стандартах и сертификатах требования по функционалу, который является зачастую уникальным и предоставляется только конкретным вендором (больше специфика рынка РФ, и на международные стандартны слабо распространяется).9. Определено понятие "искусственное устаревание продукта". Надо быть готовым к тому, что потребуются расходы на продление лицензии, на обновление продукта, либо на покупку новой версии продукта. При этом это общепринятая практика, являющаяся, зачастую, "маркетинговой политики\ой" вендора.10. Ну и по мелочи, зачастую цена продукта может увеличиться на курсовую разницу, стоимость доставки или НДС.