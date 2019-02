Должен ли бизнес обосновывать свои требования перед IT

Бытует мнение, что IT - это такой же базовый ресурс для жизнедеятельности любой организации, как, например, вода в кулере или новая упаковка стикеров на складе. Нужно что-то - пришел, запросил, ждешь результат. Всё то так, да только ресурс этот крайне дорогой и доступ к нему абы кому не дают. Хотя и это не исключает случаев, когда менеджер какого-нибудь звена, который сам по себе "стоит" от силы 40-50 тыс.руб. в месяц, бежит со своей задачкой, которую ему лень самостоятельно решить в excel, к BI-щику, например, себестоимость которого для организации в 3-4 раза, а то и на порядок выше. Вот и возникает вопрос, а так ли важна задача этого менеджера, т.е. окупится ли время на ее решения силами BI-специалиста для компании?

Вопрос вот откуда возник - недавний пример из жизни: появилась потребность во временном ограничении функционала отдельного сотрудника во фронт-офис системе. От бизнеса пришло готовое решение - требуется на неделю ограничить суммы заводимых кредитов 5-15 тысячами рублей. Обсуждения не допускаются. Срок - завтра вечером.

Будь я менее ленивым и более исполнительным - кинулся бы делать, а потом уже спросил зачем, но я уже по опыту решения подобных задач знаю, что подвох определенно есть, и заключается он в том, что в 50% цель, которую пытаются достичь решением данной задачи, на самом деле достигается и другими, альтернативными вариантами. 15 минут разбирательств дали такой расклад - задача имеет 3 решения:

1. как и задано с полным автоматом при расчете плавающего лимита - срок решения 12 чел.часов.

2. так же, но с ручной установкой лимита - срок решения 2 чел.часа

3. отказаться от предложенного бизнесом решения и использовать имеющийся функционал блокировки пользователя - т.е. пользователь вообще не сможет завести заявку

Еще через 10 минут обсуждений было выявлено, что проблема, которую решают, актуально только в ближайшем месяце, так что через 30-40 дней любой функционал, который будет решаться в рамках данной задачи, гарантированно будет выброшен на кладбище кода.

А еще 5 минут потребовалось на то, чтобы через простенький отчет найти закономерность - количество заявок пользователей, которые попадают под условие 5-15 тыс. руб, составляет всего 0-1%, т.е. пользователь по своим возможностям превращается по сути в заблокированный аналог. Таким образом задача с 1-го варианта решения логично скатилась до 3-го, но этого могло и не произойти, т.е. в худшем случае компания потеряла бы 12 чел.часов.

Каждый, кто сталкивался с этой проблемой, может найти и другие случаи, когда терялись и человеко-недели, и человеко-месяцы, и даже человеко-года... Резонный вопрос - может быть стоит исключить подобную практику постановки задач? А единственным решением лично мне видится введение обязательств для бизнеса, который любую свою задачу перед IT должен защищать, как студент свою дипломную работу. Но бизнес почему то категорически не хочет слышать ничего подобного, регулярно ссылаясь на зоны ответственности и причины. Вот и приходится собирать подобные наглядные примеры для доказательной базы...

Кстати, потери от таких временных задач-паразиты, высасывающие время IT, можно считать не только на этапе разработки, но и на этапе ликвидации всего того, что было затронуто данной задаче в коде проекта или структуре базы данных. А кто сталкивался прекрасно знает, что добавлять/удалять столбцы в таблицах на миллионы записей, или сливать обновления добавленного/удаленного кода при групповой разработке - это ничуть не приятней, чем непосредственно писать полезный код. А ведь этого не избежишь, если принципы взаимоотношений с бизнесом такие, что о том, что задача временная, IT узнает только по факту, когда время ее действия уже истекло...