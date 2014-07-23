Бизнес-анализ. Россия виновата…

… всегда и во всем. Также как виноваты родители, которые четверть жизни отдали на воспитание ребенка, в том что других детей забирают из школы на мерседесах, а его на ладе калине, также как виновата лошадь, которая везет упряжку с дюжиной селян, в том что дорога ухабистая и кривая, также как виноват фотограф на свадьбе, в том что дождь пошел именно в этот день. Это все эмоции…

Эмоции не дают уснуть, когда чувствуешь свою вину за то, что кому то тяжело и плохо, а ты не можешь ничем помочь. Эмоции заставляют безостановочно спорить, когда видишь несправедливость сильных по отношению к слабым. Эмоции рождают в голове мысли от которых хочется кричать, но ты даже не замечаешь, что это не твои мысли…

Однако мировая геополитика – это не семейный совет, где можно слезами, криком, истерикой и другими эмоциями добиться своего, геополитика – это бизнес, успех которого измеряется прибылью и размером активов.

И так, Россия виновата… Да мне обидно, да мне немного стыдно, но для мне это почему то не ново. Россия была виновата всегда – и год назад, когда разгоняла несчастных демонстрантов на площади, и десять лет назад, когда вместо разноцветно-демократического выбрала монолитно-имперский путь развития, и все предыдущие века, когда “нахапала” несоизмеримые со своими потребностями территории. Россия виновата во всем: в кризисах, в терроризме, в отличном от других мнении… и перед всеми: перед врагами, с которыми отказывает дружить, и перед друзьями, дружит с которыми не правильно.

Я всегда чувствовал обиду и стыд за происходящее – ежедневно и ежеминутно все вокруг твердили, что мы не правы. Но ведь я все еще жив, Россия все еще жива, а всё потому что эмоции не играют роли в бизнесе, в бизнесе играет роль расчет, знания, спокойствие. Да мне это не нравится, мне сложно с этим смириться, но Россия ведет себя именно так – спокойно, умно и расчетливо.

Вот сухие бухгалтерские факты:

1. Нужны ли нам - России Донецкая и Луганская области? Нет, не нужны.

У нас собственной не освоенной территории столько, что хватит на населении двух Китаев и трех Индии. Ресурсов же там еще больше – уж точно хватит до момента, когда человечество начнет колонизировать солнечную систему.

2. Нужен ли нам в таком случае Крым? Да, нужен.

Это если хотите 30 квадратных метров торговой площади на центральной улице города, с которых при желании можно и торговать, а можно и снайпера-диверсанта посадить, который будет на прицеле держать окна посольства, расположенного напротив.

3. Какое итоговое сальдо от сделки по Украине? Точно такое же, как от покупки Бургер Кинга Макдональдсом: технологии устаревшие, торговые площади на 90% пересекаются, но сотрудников и фонд заработной платы ровно в 2 раза больше.

Пусть лучше Бургер Кинг покупает, не знаю, Старбакс. Начинает платить аренду за помещения, переучивает сотрудников, меняет оборудование…

4. Как поменяется рынок (читай геополитическая обстановка) после “сделки”, если Украина достанется западу? А точно также, как в банковском секторе в 2008-2009 годах.

Те кто списывал плохие активы – получал новый запас прочности и восстанавливал свою конкурентоспособность. Те кто выступал в роли донора – выделял дополнительные ресурсы, брал на себя лишнюю нагрузку по дальнейшей реализации этих активов. В итоге первые избавились от основных статей убытков, оптимизировали персонал, получили определенный карт-бланш. Вторые наоборот расширяли штат, заполняли свой ежедневник новыми задачами с отрицательной доходностью на годы вперед. Да они получали под это разово огромные ресурсы, но это не сделало их пропорционально сильнее – это сделало их более неповоротливыми.

5. Что делать с людьми? Самый сложный вопрос, и именно в нем как раз сейчас нужно меньше эмоций и больше расчета. Главное понимать, что люди Новороссии не делятся на две группы – либо в составе РФ, либо смерть. Те кто не захотят быть с Россией – они приспособятся, но будут живы, и это самое главное. Да будут обиды, да будет стыдно, но ради 1% от тех, за кого ты несешь ответственность, не будешь же жертвовать оставшимися 99%? Да и уже обидно и стыдно, опять же, хуже не будет…

Но мы же про бизнес… Так нужны ли сотрудникам Автоваза сотрудники Рено? Нужны конечно, но далеко не все. Даже сказать, что нужны лучшие, тоже не правильно - нужны замотивированные. Ведь будет достаточно сложно работать с лучшим, например, дизайнером в мире, который ежедневно жалуется, что в Автовазе хуже, чем в Ауди. Нужен тот, кто каждый день будет говорить, что наша цель – стать лучше, чем в Ауди. А нужны ли те, кто откажется от перспектив и благополучия (а у производителя ВАЗа они все же выше, чем у производителя Запорожца) ради привычки жить на годами насиженном месте? Мотивация то она тем и проявляется, что если человек ищет где лучше – он к этому стремится, а если он сомневается где лучше – тогда пусть ждет пока за него решат, его право.



А в подтверждение выгоды бизнес-подхода в геополитике вот те преимущества, которые уже нарисовались:

1. С рынка ушел достаточно весомый игрок. Причем ушел именно с того сегмента, где конкурирует Россия. Причем ушел надолго, ибо восстановить все мощности, которые преимущественно были на Юго-Востоке, получится не скоро.

2. Лучшее торговое место “в районе пляжа” Россия себе забрала. Даже если в итоге оно будет стоить компенсации в мифические 100 млрд.долларов (а скорее 50 млрд. с рассрочкой лет на 20), то оно очевидно окупится.

3. Россияне в подавляющем большинстве своем мотивированы и готовы решать задачи, поставленные руководителем (это я про рейтинги популярности). У ряда конкурентов же ситуация прямо противоположная – там очевидный раскол в решении вопроса как дальше строить бизнес.

4. Основные конкуренты, возложив на себя нагрузку в виде арендной платы, кап.ремонта и персонала, получили операционные убытки.

5. Россия выявила в своем штатном расписании “потенциальных вредителей” (причем выявился не сам факт их наличия, и прям поименно)

6. Россия заставила выложить на стол список всех преимуществ, имеющихся на руках у конкурентов (психоз и слепота СМИ, “феномен псаки”, скрытые союзы и корпоративные сговоры), а также оголила их потенциальные слабости (болевые точки этих самых союзов, новые факты фальсификации, которые можно будет использовать в дальнейшем). Также текущая ситуация позволила более детально определить контуры глобальной карты союзников (точнее союзников нет, а есть те, кто “не кидает” и согласен играть по бизнес-правилам, как тот же Китай, или страны Южной Америки).

7. Россия заблаговременно узнала о перспективе изоляции, в связи с чем мечта многих начнет воплощаться в жизнь – в условиях изоляции деваться некуда, кроме как учиться производить все необходимое для жизни самостоятельно

И последнее про конкурентов…



Вряд ли в начале 2000-х кто-то мог считать себя конкурентом Майкрософта, который продолжает держать 90% рыков операционных систем ПК. Пытаться спорить с ним за сотрудников или перекупать стартапы – бессмысленно. Но что сделал Эпл? Он просто уничтожил рынок ПК, начав выпускать смартфоны и планшеты. И рынок операционных систем сам наспался на части – среди мобильных платформ нет монополии. Майкрософт же оказался слишком неповоротлив, он просто не мог позволить себе резко сменить курс – слишком большой штат сотрудников, занятых в производстве продуктов “прошлого поколения”. А вся эта демократия и другие блага цивилизации еще и запрещают взять и уволить всех тех, кто в сегодняшних условиях не нужен.

Так вот если считать Америку за Майкрософт, то Эпл – это конечно же Китай (не в плане технологий, а в плане способности создать новый рынок, вместо барахтаний на чужом рынке по чужим правилам), соответственно перспективные конкуренты России – это не Америка или ЕС, это страны БРИКС, которые не будут ни с кем конкурировать, а просто создадут свои рынки, куда другие будут приходить конкурировать за них. Они и сейчас, вместо того, чтобы лезть в политику, банально отмалчиваются, занимаясь собственной экономикой, попутно скупая по всему миру различные дешевеющие активы. Судя по нашему поведению – мы хотим делать тоже самое, а не в войнушку играть (хотя продолжать поддерживать Юго-Восток минимальными затратами и усилиями никто не отказывается – для бизнеса, в плане еще большего ослабления конкурентов, это выгодно). Соответственно, глобальная задача по факту – это не отстать от БРИКС, а не застолбить за собой два города на Юго-Востоке Украины. Да, Россия виновата – но это бизнес…