Коллеги, три года мы уже занимаемся IT-разработкой внутри различных банков, и вот нашли долгожданное решение, как выйти на массовый рынок, так чтобы и потенциальным заказчикам было полезно, и себя не обидеть...Предложение у нас к рынку такое: кто хочет получить полный аналог любого предлагаемого на рынке продукта за 10-20% от его стоимости? Речь конечно же не о том, что мы нашли рычаг, который заставит IT-компании, продающие софт, вдруг снизить стоимость своих продуктов до адекватного уровня (а зная из чего состоит стоимость IT-решений - этот уровень 10-20% как раз более чем адекватен). Мы предлагаем именно то, что давно витает в головах у заказчиков - давайте мы "скинемся", а вы нам одно решение на всех.Основные посылы у нас следующие:Особенно если этому продукту уже десяток лет, а пользуется им каждый второй конкурент.К сожалению существующий в РФ рынок IT-систем для бизнеса не может предложить ничего, кроме наработок 3-х, 5-ти, а то и 10-ти летней давности, зачастую обремененных западными лицензиями на сопутствующее обеспечение.Аналогия с проведением газа в дачные поселки очевидна: никто не тянет себе отдельную ветку, т.к. заказчика, в первую очередь, интересует не факт наличия "индивидуальной трубы", а возможность доступа к газу...Однако все что касается разработки "с нуля", а во многих случаях даже просто внедрения чего-то готового, связано с затратами времени, которые бизнес себе не может позволить. К счастью, мы уже достаточно давно ведем разработку внутри очень конкурентного сегмента рынка (экспресс-кредиты и автокредитование), так что изучили это проблему "от" и "до":Мы не утверждаем, что мы пишем код быстрее - это не нужно... Основная потеря времени в любом проекте сводится к проблеме взаимодействия людей, от которых зависит результат проекта. Именно это проблему мы и решаем за счет того, что минимизируем количество ответственных за проект, возлагая большую часть работ на универсальных разработчиков, способных объединить в себе функционал менеджеров, аналитиков, тестировщиков и других специалистов.Если обратиться к картинке, то не вызывает сомнения, что каждый из персонажей достаточно быстро выполнит стоящую перед ним задачу - проблема не в качестве людей, как отмечалось выше. Но вот сопутствующие процедуры, такие как "зайти-выйти", "снять-одеть" очевидно займут львиную часть времени...И наконец главное, почему мы стремимся к open-source принципам разработки:Никому из участников рынка не выгодно, чтобы после покупки заказчик мог самостоятельно дорабатывать продукт под свои нужды. И уж тем более ни одной компании не выгодно, чтобы исходный код их продуктов становился достоянием IT-сообщества. При этом разрабатывать с нуля исключительно "под самого себя" на самом деле оказывается даже дороже, чем купить что-то готовое. Остаются "open-source" решения, но среди них, к сожалению, мало готового для внедрения под бизнес задачи "здесь и сейчас".Именно эту проблему мы и собираемся решать. Наш проект специализируется именно на разработке (то есть исходный код передается заказчику). В качестве инструмента для снижения стоимости мы предлагаем использовать "коллективный заказ на разработку" (причем в этом случае речь идет о цене в 10 раз, а в отдельных случаях и в 100 раз ниже себестоимости продукта). При этом время разработки не будет сильно отличаться от времени внедрения готового продукта в ИТ-ландшафт заказчика (в том числе и потому, что продукт изначально будет писаться "под заказчика").Кому интересно не только обсудить, но и поучаствовать в той или иной роли в проекте - готов выслать необходимые ссылки в личное сообщение....