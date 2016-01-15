Первыми поселенцами на Марсе будут молдаване

Что может успеть группа IT разработчиков за 19 дней? А за два дня? Перекурить разве что раз 8, может 10, да картинку на доске нарисовать о том, как все будет круто, когда сдастся проект... когда сдастся...

Кто скажет, что и этого много, то объясните мне, почему китайские строители умеют вот это:

- 30-этажный отель за 2 дня

- 57-этажный небоскреб за 19 дней

- мост за 43 часа



Ну это конечно не 300-й мессенджер, и не 500-ю социальную сеть написать - да так чтобы она еще уникальной была среди всех. И уж точно это совсем далеко от технологий CRM-в-CRM-в-CRM для объединения интерфейсов других CRM - тут же это все думать надо, а не кирпичики один на другой класть...

Видимо придется смирится с тем, что первыми поселенцами на Марсе все таки окажутся молдоване... А ведь летом друг предлагал помочь ему на даче плитку положить, зря отказался...