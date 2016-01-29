Проблемы импортозамещения в ИТ, о которых никто не расскажет

Глава первая. Об этом не расскажут программисты и бизнес-аналитики.



Не расскажут, потому что их уволят... Не сразу конечно, обязательно дождутся, чтобы весь функционал был перенесен на новую российскую и/или любую бесплатную систему, но уволят практически гарантированно. По закону подлости, шансы на то, что новая система будет на тех же языках программирования и обладать той же структурой сущностей, что и старая — минимальны. Вероятность того, что программист со стажем 10 лет в oracle, начнет писать на postgress – еще меньше...

Короче 50% тех, кто поддерживал старую «импортную» систему уволят. А возможно и еще кого-то под шумок из «не импортных» систем — ну просто если уж делать перестройку ит-архитектуры, то полностью... Проблема тут в том, что увольняемые через 1-3 месяца об этой перспективе знают. И то ли оно их морально так разлагает, то ли сознательно они сроки затягивают, но работать все дружно вдруг начинают раза в 3-4 медленней, чем обычно. В итоге: все руководству уже отчитались, бюджеты новые освоили, ПО купили, сотрудников на поддержку оного приняли... а сроки расставания со старыми сорвали..

А почему об этом должны рассказывать программисты и аналитики? Их судьбу это никак не изменит. Лишаться последних бонусов за осознанное вредительство и саботаж тоже никто не хочет. Да и не их это собственно проблема...



Глава вторая. Об этом не расскажут архитекторы систем и руководители проектов.



Этим наоборот работы будет столько, и бонусов за эту работу, что жаловаться грех. Но все равно не расскажут, так как о своих комплексах обычно люди рассказывать стесняются. А комплекс тут в том, что любой архитектор мечтает об утопичной идеальной системе, а любой руководитель проекта мечтает о каких то там «часовых механизмах» и не совсем понятных «орешках», которые начнут щелкаться на раз-два. При этом все знают что ни у кого и никогда такого не получалось, даже сами себе признавались, что это не возможно, но се равно все мечтают... и каждый раз пытаются...

Каждый раз, когда кто-то где-то произносит «согласована полная замена ит-архитектуры», за этим всегда происходит следующее: собирается группа «мечтателей», вместо дорожной карты создают концепцию захвата мира, тратят первую половину бюджета на «звезду», пообещавшую написать детальный план по реализации этой концепции... оставшийся последний месяц до сдачи проекта частью «мечтателей» тратит на поиск алиби, объясняющего, что они вообще случайно попали в эту группу, да и вообще это не их прямые обязанности (и это правда — вообще странно какое отношение к ИТ имеют юрист, маркетолог и руководитель доп.офиса в Балашихе). Оставшиеся пишут многочисленные служебки с требованием объявления благодарности себе любимому за то, что целых 50% бюджета все таки были спасены и не израсходованы в этом заранее гиблом проекте...



Глава третья. Об этом не расскажут ИТ-директора.



Им вообще пофиг, ибо всё что их связывает с ИТ — это собственно две буквы, с какой то стати записанные в трудовую книжку напротив должности....



Глава четвертая. Серебряная пуля.



(и глава, и сама "пуля" будут написаны через месяц-полтора)