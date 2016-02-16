Реинкарнация анекдота про семерых капитанов и одного гребца

Оно правда из разряда черного юмора — такое обычно не смешно, а грустно...

Наткнулся на хабре на статью под названием «43 полезных сервиса для управления проектами». Хорошая такая детальная статья. Я не читал, начал сразу с комментариев. На них и закончил... Суть в том, что в комментариях еще 43 (сервиса), и все такие же безусловно полезные. Ну а последний комментарий просто убил: «Господа. Может кто знает, есть ли сервис, цель которого — объединять данные из других систем?». Может быть это конечно скрытый сарказм, и все вокруг что-то знают, что мне неведомо, но реальное положение вещей говорит об обратном.



Попытаюсь объяснить свое возмущение...

У программиста, помимо собственно языка программирования, обычно один-два рабочих инструмента — фреймворка (или их производных). А тут оказывается, что у людей, которые ставят задачи программистом, их уже столько, что требуются новые инструменты, которые могли бы объединять данные из десятка других. При этом само количество инструментов для «контроля» и кардинально разные оценки пользователей о них наталкивают к мысли, что сервисов контроля проектов должно быть ровно столько, сколько людей, которые ими пользуются.

И конечно нет ничего плохого в «индивидуализации своего рабочего пространства» ради повышения эффективности, но ведь тут совершенно другая история — это не ручки на рабочем столе и папки по лоткам разложить. Тут речь о внедрении ИТ-решения, которое затрагивает множество процессов и требует уйму времени для интеграции. А когда выбор такой большой, да еще и единого мнения в комьюнити нет — это получается под каждого нового менеджера проектов все бизнес процессы переписывать и новое решение внедрять? Иначе этот же менеджер будет рассказывать про «прямую корреляцию низкой эффективности команды и слабой функциональности текущего сервисного решения по контролю проектов»...

Можно еще усугубить проблему тем, что все члены команды (в т.ч. программисты) должны самостоятельно работать в системе контроля проектов — как минимум отмечать выполнение текущих задач и подтверждать факт получения новых. И до кучи еще выплату премий привязать к правильности оформления отчета от задаче (качество самого решения, как собственно и факт наличия задачи — уже давно на втором плане)...



Так вот этот анекдот отличается от оригинального тем, что все капитаны передают указания на разных формулярах, а гребец обязан по каждому формуляру отчитаться, и качество отчета значительно превышает собственно результат самой гонки (про которую уже все забыли, анекдот ведь про лодку и процессы внутри нее).