Это краткий, но и единственный вывод по результатам вчерашнего форума, проводимого банкиром. Технология понятна и доступна, прототипы написаны (даже Сбербанком и всего за 3 недели), а вот зачем она - никто не знает. Точнее зачем она в РФ и конкретно финансовому сообществу...Зачем она ИТ-компаниям - это понятно. Тема раскрученная, содержит в себе много новых терминов, которыми можно наполнить презентации и ввести в состояние трепета неподготовленную аудиторию. Все это сулит легкие продажи и инвестиции. Одно НО: бизнесу не то что не нужна технология (планы по освоению бюджетов никто не отменял), бизнес не понимает куда эту технологию воткнуть. И выглядит это сейчас так, что ИТ-компании начинают продавать уже не технологию, а бизнес-идею по применению этой тихнологии. Ну или в крайнем случае - мысль о том, что давайте все вместе соберемся и придумаем, куда ее (технологию) воткнуть.Представьте себе укротителя тигров или акробата в цирке. Никто не будет спорить, что это сложная профессия (читай, технология). Сами по себе и укротитель, и акробат стоят тех денег, что им платят. И вот какой-то способный кадровик решает, что на продаже подбора специалистов по данным профессиям можно заработать еще больше, если "продавать" их не цирки, а в финансовые организации. Раскручивается тема быстро (благо что продается всем понятно), аргументов против практически нет (что логично, кто в банке может профессионально оценить артиста цирка?), но на практике выясняется, что применить приобретаемые ресурсы негде. Методы мотивации, работавшие на диких животных, почему то не работают на людях (хотя говорили, что это почти одно и тоже). Обещанная экономия на амуниции для акробатов (та что для страховки), которые якобы в 10 раз быстрее и дешевле начнут вешать баннеры и мыть окна, не то что не компенсирует больничные, но и привлекают все больше внимания надзорных органов по безопасности труда.А причина очень простая - желание продать технологию затмевает все разумные доводы об области ее применения. Но если проанализировать, что сделало технологию популярной, и собственно каково было ее основное предназначение, то все встанет на свои места. Популяризировал блокчейн несомненно биткоин. Зачем биткоину нужен был блокчейн? Правильно - ради доверия. Еще раз... Бикоинт - это эмиссионный центр, т.е. это альтернативные деньги. Что заставит верить в эти деньги людей - только полная открытость и гарантия (нет, не надежности) в первую очередь отсутствия мошенничества. Биткоин вышел на рынок за счет доверия к себе и отсутствия доверия к традиционным эмиссионным центрам. И блокчейн эта та самая технология, которая обеспечивала именно открытость и гарантию от мошенничества. Все остальное - это удачные или неудачные сопутствующие характеристики технологии.Так вот вся сегодняшняя история с блокчейном - это попытка ИТ-компаний продать "сопутствующие характеристики". А про главные особенности никто и не вспоминают, так что они финансовым институтам не то что не нужны, они их боятся как огня