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Казалось бы, технологии уже лет 5-7... первая полноценная игра была в 2012м... а взлетело только сейчас...На самом деле, только текущее поколение телефонов может более-менее достойно справляться с задачей отрисовки дополненной реальности, все что было ранее - не хватало массовости.Но теперь взлет PokemonGo дал второе дыхание этой теме. А масштаб перспектив, на самом деле, пугающе огромен... И не столько ради развлечения, сколько ради новых каналов привлечения, удержания и повышения лояльности клиентов... Тут же тренинги, обучение, новая жизнь для настолок... Тема геймификации еще даже полноценно раскрутиться не успела, а уже каждый заказчик будет хотеть еще и "собственных покемонов".И самое главное, что порог входа в технологию не так уж высок. Прототип собран из опен-сурс модулей буквально за выходные. Ну и видео, собственно что получилось: