И самое удивительное, что именно этот внезапный тренд, а не пресловутые блокчейны, бигдаты и иже с ними, станут толчком к повышению эффективности работы многих ИТ-служб. Казалось бы, игры - развлечение для детей, но специалисты знают, что игры - это самый сложный в разработке ИТ-продукт. Для примера, в приложенном 150 секундном видео специфичных алгоритмов больше, чем применяется во всем нашем кредитном конвейере
Радует то, что потребность в таких продуктах вынудит банки уходить от вендоров и универсальных аутсорсеров к специализированным студиям, которые давно уже работают с компьютерным обучением и иными хай-лвл решениями. Банкам это "грозит" ни много ни мало сокращением различных издержек на 50% и таким же (если не двукратным) увеличением производительности...
Так что за кем бы кто там не следит, кто бы в какие запретные места не ходит - оно все к лучшему Ну а мы пока будем следовать постулатам импортозамещения и медленно, но верно пилить свое... Что удалось сделать за неделю - видео прикладываю:
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