Собственно вот та самая корова. В том месте, где я ее нашел, была еще подпись: "Когда заказчик сказал, что "можно и без ТЗ".Больше 100 репостов и больше 400 лайков. Ну то есть все в курсе про что речь, и многие люто поддерживают...Формально они конечно правы.Даже гугл по запросу "корова" выдаст, за редким исключением, то что все привыкли видеть: луг, трава, корова о четырех ногах...Ну вот примерно так:И что, правда до сих пор никого ничего не смущает?Ну хорошо, попробуем наводящими вопросами...- А зачем вообще корове ноги?- А чем корова без ног хуже коровы с ногами?- А чем корова без ног ЛУЧШЕ коровы с ногами?Наше врожденное негативное восприятие всего нового не дает нам задать положительный вопрос.Точнее он всегда будет идти позже отрицательного, а любой мало-мальски удобный негативный ответ нас устроит...А мы попробуем начать с конца: чем же в итоге корова без ног ЛУЧШЕ?Да много чем:- она их не сломает- она без них никуда не уйдет- места, опять же, меньше занимает...Вы все еще смотрите на последнюю картинку и не понимаете, как так можно к живому существу?Я вас разочарую...Вбейте в том же гугле "корова польза для человека".Вот такую вот картинку увидели?Вы все еше переживаете, как она бедная по зеленой травке, да без ног?..Ладно, возвращаясь к сути...1. ошибочное - не есть неправильное2. общепринятое - не есть оптимальное3. время вообще начало бежать так быстро, что даже десятилетие - уже много... переосмысливать вчерашние эффективные методы можно хоть ежедневно - сегодня уже все поменялось...4. опыт - зло5. мысль, анализ, поиск - не факт что не станет злом уже завтра, но сегодня все еще актуальноС уважением