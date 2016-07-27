Собственно вот та самая корова. В том месте, где я ее нашел, была еще подпись: "Когда заказчик сказал, что "можно и без ТЗ".
Больше 100 репостов и больше 400 лайков. Ну то есть все в курсе про что речь, и многие люто поддерживают...
Формально они конечно правы.
Даже гугл по запросу "корова" выдаст, за редким исключением, то что все привыкли видеть: луг, трава, корова о четырех ногах...
Ну вот примерно так:
И что, правда до сих пор никого ничего не смущает?
Ну хорошо, попробуем наводящими вопросами...
- А зачем вообще корове ноги?
- А чем корова без ног хуже коровы с ногами?
- А чем корова без ног ЛУЧШЕ коровы с ногами?
Наше врожденное негативное восприятие всего нового не дает нам задать положительный вопрос.
Точнее он всегда будет идти позже отрицательного, а любой мало-мальски удобный негативный ответ нас устроит...
А мы попробуем начать с конца: чем же в итоге корова без ног ЛУЧШЕ?
Да много чем:
- она их не сломает
- она без них никуда не уйдет
- места, опять же, меньше занимает...
Вы все еще смотрите на последнюю картинку и не понимаете, как так можно к живому существу?
Я вас разочарую...
Вбейте в том же гугле "корова польза для человека".
Вот такую вот картинку увидели?
Вы все еше переживаете, как она бедная по зеленой травке, да без ног?..
Ладно, возвращаясь к сути...
1. ошибочное - не есть неправильное
2. общепринятое - не есть оптимальное
3. время вообще начало бежать так быстро, что даже десятилетие - уже много... переосмысливать вчерашние эффективные методы можно хоть ежедневно - сегодня уже все поменялось...
4. опыт - зло
5. мысль, анализ, поиск - не факт что не станет злом уже завтра, но сегодня все еще актуально
С уважением
Комментарии 0