Сколько лицензий будет отозвано в 2015?

Как то в феврале 2014, когда ещё отзывы банковских лицензий так горячо и усиленно обсуждались интернет сообществом и не только, когда эти самые отзывы ещё считали, а при слове "Украина" желания выругаться нецензурно не возникало... так вот тогда, глядя на новостную ленту Фейсбука с очередным отзывом лицензии я задал себе вопрос: "Сколько? Какова конечная цифра по итогам 2014 г.?" И подумал, а почему бы, собственно, не попробовать посчитать, спрогнозировать?И так , что мы имеем: лицензии отзывает кто? ЦБ. ЦБ какая структура? Государственная. В Государстве какая система? Система "все идёт по плану...", ну или почти все... с пенсиями и ценой на углеводороды вот только не очень получается. Итак Пу сказал, ЦБ сделал, ломать не строить, а лицензии отзывать, это вам не инвесторов иностранных загонять. План есть, его не может не быть, а так же есть факт (количество отзывов на тот день) и количество "отработанных" дней. А значит... Эврика (спасибо школе Сбербанка), мы можем подсчитать прогнозное выполнение этого самого плана. RR = факт/план * кол-во рабочих дней/кол-во дней отработанных. Далее, путём подставления возможной плановой цифры, при условии выхода на 100% выполнение плана (мы же не сомневается в ЦБ) получаем цифру...Напоминаю, был всего только февраль и надо было запастись терпением для проверки расчёта.А потом начались события, которые далеко затмили собой такие пустяки в новостях, как отзывы, подумаешь, каких-то там лицензий и незаметно подкрался дождливый и не предрекающий ничего позитивного декабрь с его долларом за 80 и евро за 100. Пришло время подводить итоги и я зашёл в "книгу памяти", где, спасибо Банки ру. у каждого отзыва есть свой номер. Скажем так, не то чтобы я очень сильно удивился, скорее в очередной раз огорчился происходящему в Стране... и чуть-чуть по радовался за ЦБ, который справился хотя бы с этой, абсолютно ничего не значащей для населения РФ, но, судя по всему, важнейшей для него задачей.А последний отзыв Волго- кредит банка 31 декабря, был уже чем-то само-собой разумеющимся и обыкновенным.П.с. теперь ждём марта, чтобы понять скольких не досчитаемся в 2015.