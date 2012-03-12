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Стартуем!

12.03.2012 13:07 17 2 909 просмотров
Первого июля 2011 года был очень важным днем для меня. Услышав в два часа ночи будильник и пискнувший смс-кой телефон, я быстро открыл ноутбук, нашел нужный сайт и стал заполнять свои анкетные данные. Фио, дата рождения, адрес, и так далее. Первая страница заполнилась достаточно быстро, дальше пошло хуже: видимо в спешке забыл изменить язык сайта на английский и на вопросы о здоровье отвечал скорее интуитивно. Не болел, не травмирован, не ... . Все данные карты подтверждаю, согласен... Уф, сделано! Я зарегистрирован. 1 июля 2012 года в австрийском городе Клагенфурте мне предстоит проплыть 3.8 километра в озере, проехать 180 километров на велосипеде и пробежать 42 км. Все это без перерыва и как можно быстрее!Регистрация на это событие была открыта только 2 часа. 2000 человек заплатили 450 евро, чтобы принять участие в гонке Ironman, одном из самых трудных однодневных испытаний на выносливость. Я был в их числе.

Дорогие друзья, я долго думал, прежде чем согласиться вести свой блог на этом сайте. Не буду лукавить, если скажу, что желание повысить узнаваемость своего банка было в числе причин, подтолкнувших меня к ведению блога. Но больше всего не хотелось бы высасывать какие -то новости из пальца, одновременно рассказывая о продуктах банка.

Решение пришло само собой, когда я поделился этой мыслью со своим другом. "Рассказывай о своем увлечении - триатлоне", - посоветовал он. "Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти мотивацию продолжать тренировки длительное время, некоторые очень много работают и твои советы, как совместить работу с активными тренировками, помогут многим найти баланс. Да и вообще- это просто интересно".

Итак, я попробую рассказать вам о своем увлечении, прошу не судить строго, если покажусь слегка занудным, это за мной многие замечают. smile:) Обещаю не оставлять без внимания ваши вопросы и постараюсь быть вам полезен.
Спасибо!

Комментарии 17

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
как совместить работу с активными тренировками

Легко! Вместо сна. smile:)
Велкам! smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Сон это святое smile:) Очень важный аспект тренировочного процесса это восстановление, сон самый главный в восстановлении элемент.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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"Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти мотивацию продолжать тренировки длительное время".

Перефразирую. Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти в себе силы пробежать 42 км., не говоря уже про все остальное. Мое уважение.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Наверное дело не в силе! Просто у нас не принято в России постоянно поддерживать себя в форме и эта всеобщая расслабленность не мотивирует на решение! А практически подготовиться ик марафону не требует каких то запредельных усилий.
Евгений  (Адреналин1)
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Добрый день Виктор!

Возможно прозвучит грубовато, но про марафон интереснее чем про новые продукты Банка, к сожалению я уже давно не видел велосипеда в Банковской сфере, у всех все одинаково -))) Так что давайте про мрафон! Очень интересно, да и про спорт в целом. Я лично себя мотивирую тем, что я прекрасно выгляжу занимаясь спортом и не поправляюсь, хотя ем прилично! -))) Кому интересно, обращайтесь но в личку, проконсультирую по программам тренировок и питанию (не примите за рекламу -))))))))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Кому интересно, обращайтесь но в личку, проконсультирую по программам тренировок и питанию

Почему же сразу в личке? smile:)
Вот темка у нас в Курилке, может Ваши рекомендации пригодятся кому... smile;)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=121886
Евгений  (Адреналин1)
#
О, я и не знал, спасибо!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Евгений, приветствую!
Вам чрезвычайно повезло если Ваша мотивация строиться на одном желании хорошо выглядеть! Обычно это желание проявляется у народа в мае , как раз перед пляжным сезоном! и спадает ровно через полтора месяца, когда половина физкультурников тихонько уходит махнув на себя рукой так и не увидев за месяц результата!
Евгений  (Адреналин1)
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Согласен с Вами Виктор, каждый год на протяжении 4-х лет наблюдаю эту картину, люди обленились и многие ведут крайне пассивный образ жизнь, я лично стараюсь заниматься не только силовым выдом спорта, и в бассейн хожу и бег с роликовыми коньками уважаю, поэтому с огромным уважением отношусь к людям увлеченным спортом, каким бы он не являлся!
Евгений  (Адреналин1)
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Добро пожаловать кстати!!!
l0adr  (l0adr)
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Респект! Жаль, что в России спорт не так популярен. Думаю, больше 90% у нас даже не знает про отличия олимпийского триатлона от его Ironman-варианта.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Скажу вам больше, когда говоришь "триатлон" , многие спрашивают -"где ты хранишь винтовку?"))) Но я вижу позитивные сдвиги в отношении людей к занятий спортом в России, и прогнозирую большой спрос на здоровый образ жизни!
iamvs  (iamvs)
#
Виктор,
1. почему триатлон
2. с какого возраста
3. как тренируетесь
4. пользуетесь ли чем-нибудь для уменьшения нагрузки на суставы
????
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Триатлон пришел очень внезапно! Для короткого изложения мало места, напишу отдельный пост)) но сейчас понимаю, что это то что нужно!!
Во первых разнообразие в тренировках ,во вторых фантастические старты по всему миру, в третьих гармоничное развитие всего тела минус сложная логистика
первый старт в триатлоне три с половиной года назад, то есть в 36 лет
Про тренировки тоже отдельный пост)) но если коротко то дистанционная система коучинга, десять часов в неделю, плавание в бассейне , велосипед на треке или дома на станке, бег в зале или в парке или беговые лыжи и силовые упражнения в зале!
Про суставы , сложный вопрос! Многие говорят что уже в моем возрасте нужно пить витамины и специальные препараты. Но я как то не очень к этому отношусь и пока обхожусь без них! Конечно важно не бегать с избыточным весом, важно не переусердствовать с объемами, как только чувство дискомфорта возникает я прекращаю тренировку, сразу даю отдых суставам и перехожу на эллипс для поддержки функционала!
iamvs  (iamvs)
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Подписываюсь на блог! Интересно будет почитать.
Татьяна Лукашева  (Tatiana Lukasheva)
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Виктор, восхищаюсь Вами, настоящий ironman! Я обожаю бегать на открытом воздухе, утром перед работой, прямо завтра и отрою свой новый летний сезон. Удачи на старте smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Татьяна, спасибо ! Я просто жду не дождусь, когда смогу выбежать на улицу! За зиму дорожка настолько надоела , что держусь из последних сил! Хорошо еще беговые лыжи спасали)
ps Ironman я надеюсь стать первого июля))
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