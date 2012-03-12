Первого июля 2011 года был очень важным днем для меня. Услышав в два часа ночи будильник и пискнувший смс-кой телефон, я быстро открыл ноутбук, нашел нужный сайт и стал заполнять свои анкетные данные. Фио, дата рождения, адрес, и так далее. Первая страница заполнилась достаточно быстро, дальше пошло хуже: видимо в спешке забыл изменить язык сайта на английский и на вопросы о здоровье отвечал скорее интуитивно. Не болел, не травмирован, не ... . Все данные карты подтверждаю, согласен... Уф, сделано! Я зарегистрирован. 1 июля 2012 года в австрийском городе Клагенфурте мне предстоит проплыть 3.8 километра в озере, проехать 180 километров на велосипеде и пробежать 42 км. Все это без перерыва и как можно быстрее!Регистрация на это событие была открыта только 2 часа. 2000 человек заплатили 450 евро, чтобы принять участие в гонке Ironman, одном из самых трудных однодневных испытаний на выносливость. Я был в их числе.
Дорогие друзья, я долго думал, прежде чем согласиться вести свой блог на этом сайте. Не буду лукавить, если скажу, что желание повысить узнаваемость своего банка было в числе причин, подтолкнувших меня к ведению блога. Но больше всего не хотелось бы высасывать какие -то новости из пальца, одновременно рассказывая о продуктах банка.
Решение пришло само собой, когда я поделился этой мыслью со своим другом. "Рассказывай о своем увлечении - триатлоне", - посоветовал он. "Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти мотивацию продолжать тренировки длительное время, некоторые очень много работают и твои советы, как совместить работу с активными тренировками, помогут многим найти баланс. Да и вообще- это просто интересно".
Итак, я попробую рассказать вам о своем увлечении, прошу не судить строго, если покажусь слегка занудным, это за мной многие замечают. Обещаю не оставлять без внимания ваши вопросы и постараюсь быть вам полезен.
Спасибо!
Комментарии 17
Легко! Вместо сна.
Велкам!
Перефразирую. Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти в себе силы пробежать 42 км., не говоря уже про все остальное. Мое уважение.
Возможно прозвучит грубовато, но про марафон интереснее чем про новые продукты Банка, к сожалению я уже давно не видел велосипеда в Банковской сфере, у всех все одинаково -))) Так что давайте про мрафон! Очень интересно, да и про спорт в целом. Я лично себя мотивирую тем, что я прекрасно выгляжу занимаясь спортом и не поправляюсь, хотя ем прилично! -))) Кому интересно, обращайтесь но в личку, проконсультирую по программам тренировок и питанию (не примите за рекламу -))))))))
Почему же сразу в личке?
Вот темка у нас в Курилке, может Ваши рекомендации пригодятся кому...
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=121886
Вам чрезвычайно повезло если Ваша мотивация строиться на одном желании хорошо выглядеть! Обычно это желание проявляется у народа в мае , как раз перед пляжным сезоном! и спадает ровно через полтора месяца, когда половина физкультурников тихонько уходит махнув на себя рукой так и не увидев за месяц результата!
1. почему триатлон
2. с какого возраста
3. как тренируетесь
4. пользуетесь ли чем-нибудь для уменьшения нагрузки на суставы
????
Во первых разнообразие в тренировках ,во вторых фантастические старты по всему миру, в третьих гармоничное развитие всего тела минус сложная логистика
первый старт в триатлоне три с половиной года назад, то есть в 36 лет
Про тренировки тоже отдельный пост)) но если коротко то дистанционная система коучинга, десять часов в неделю, плавание в бассейне , велосипед на треке или дома на станке, бег в зале или в парке или беговые лыжи и силовые упражнения в зале!
Про суставы , сложный вопрос! Многие говорят что уже в моем возрасте нужно пить витамины и специальные препараты. Но я как то не очень к этому отношусь и пока обхожусь без них! Конечно важно не бегать с избыточным весом, важно не переусердствовать с объемами, как только чувство дискомфорта возникает я прекращаю тренировку, сразу даю отдых суставам и перехожу на эллипс для поддержки функционала!
ps Ironman я надеюсь стать первого июля))