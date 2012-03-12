Первого июля 2011 года был очень важным днем для меня. Услышав в два часа ночи будильник и пискнувший смс-кой телефон, я быстро открыл ноутбук, нашел нужный сайт и стал заполнять свои анкетные данные. Фио, дата рождения, адрес, и так далее. Первая страница заполнилась достаточно быстро, дальше пошло хуже: видимо в спешке забыл изменить язык сайта на английский и на вопросы о здоровье отвечал скорее интуитивно. Не болел, не травмирован, не ... . Все данные карты подтверждаю, согласен... Уф, сделано! Я зарегистрирован. 1 июля 2012 года в австрийском городе Клагенфурте мне предстоит проплыть 3.8 километра в озере, проехать 180 километров на велосипеде и пробежать 42 км. Все это без перерыва и как можно быстрее!Регистрация на это событие была открыта только 2 часа. 2000 человек заплатили 450 евро, чтобы принять участие в гонке Ironman, одном из самых трудных однодневных испытаний на выносливость. Я был в их числе.Дорогие друзья, я долго думал, прежде чем согласиться вести свой блог на этом сайте. Не буду лукавить, если скажу, что желание повысить узнаваемость своего банка было в числе причин, подтолкнувших меня к ведению блога. Но больше всего не хотелось бы высасывать какие -то новости из пальца, одновременно рассказывая о продуктах банка.Решение пришло само собой, когда я поделился этой мыслью со своим другом. "Рассказывай о своем увлечении - триатлоне", - посоветовал он. "Масса людей хочет заниматься спортом, но не может найти мотивацию продолжать тренировки длительное время, некоторые очень много работают и твои советы, как совместить работу с активными тренировками, помогут многим найти баланс. Да и вообще- это просто интересно".Итак, я попробую рассказать вам о своем увлечении, прошу не судить строго, если покажусь слегка занудным, это за мной многие замечают.Обещаю не оставлять без внимания ваши вопросы и постараюсь быть вам полезен.Спасибо!