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Три больше чем один !

20.03.2012 23:23 1 2 747 просмотров
Как и обещал ответ на вопрос, почему триатлон?
Детство, проведенное в пограничных гарнизонах, определило тот вид спорта, который стал доминирующим у меня на протяжении десяти лет. Долгая зима и много снега позволяли заниматься лыжным спортом восемь месяцев в году . Занятия лыжами проходили в ДЮСШ и носили полупрофессиональный характер. В последних двух классах школы спорт перешел на любительскую основу.
Лихие девяностые внесли свою лепту в стиль жизни и спорт был забыт , на передний план вышла борьба за существование.
А дальше было много поводов для сигареты или кружечки пива, тяжелый рабочий день, трудности в личной жизни, радость или горесть от выступлений любимой футбольной команды, встречи с клиентами и необходимость участия во многих вечеринках. В итоге 113 кг при росте 186, семилетний стаж курения , трудности и отдышка при любых физических нагрузках
Так получилось , что желание поменять себя пришло одновременно с появлением семьи и новых друзей . Сначала хоккей, фитнес, а затем и бег.
Бег появился абсолютно внезапно. "Нам обязательно нужно пробежать марафон двух океанов",-так сказал мой друг Алексей Панферов после поездки в ЮАР:"Ты не представляешь , что это за фантастические зрелище!"
Нужно сказать, что о марафоне у меня было самое слабое представление, но, как говорится, глаза боятся- руки делают. Участие в нескольких полумарафонах в Европе и в России позволило поверить в себя.
Но потом был старт на 30 км Пушкин-Санкт Петербург. После финиша я долго не мог прийти в себя, это было , пожалуй, самое тяжелое испытание в моей жизни для моего организма, я не помню , как я пробежал последние триста метров. Я абсолютно точно понял , что марафон и я - понятие не совместимое.
Года два ушло на зализывание ран ))) .
Потом появился триатлон. Также внезапно, как и бег, и так же с подачи Алексея. Проблемы с коленом заставили его сесть на вел , и этим увлечением он заразил всех остальных.
Как все новое и неизведанное , триатлон привлек моментально. Старт в Монако на эстафете , затем полный старт в Абу-Даби.
Гонка в Абу-Даби напомнила мне ту тридцатку, после которой я еле выжил, не знаю , как бы я продолжил свои занятия , но у меня появился тренер - Дэвид Ворден.
Дальше все встало на свои места. Семья не страдала от хаотичных и спонтанных тренировок. Системность доказала, что эти старты не самоистязание, а действительно сильное увлечение. Уверенность в себе росла после каждого пройденного этапа. Реванш в Абу-Даби на следующий год получился знаковым. Радостный крик на финише вошел в официальный промо-ролик старта.
Сейчас я с моим тренером Дэвидом готовлюсь к самому главному старту в моей спортивной жизни , гонке Айронмен в Австрии.
P.S. Нужно сказать что тридцать километров Пушкин-Санкт-Петербург я пробежал снова и был очень счастлив обогнать много народу на пустынном Невском проспекте с улыбкой на лице))).

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