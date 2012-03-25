Сколько раз в своей жизни человек принимает решение кардинально изменить образ жизни? Наверное, каждую весну.Или каждый месяц. Или даже каждый понедельник!
Наверное, правильно приурочивать изменения к календарю, но уверен,что многие (а я из их числа) точно также,как с воодушевлением планировали изменения, находили и массу причин , чтобы их опять отложить!
Я не буду говорить о всех улучшениях ,которые желает себе человек, я остановлюсь только на борьбе с лишним весом и плохим самочувствием!
Не секрет, что наш образ жизни и постоянные стрессы приводят к появлению лишних килограммов , а малоподвижный образ жизни добавляет к этим факторам слабое здоровье. Особенно ярко мы это осознаем, когда , перебирая гардероб, понимаем , что не влезаем в те вещи, которые купили еще в прошлом году или, рассказывая сыну приятеля , на каком-нибудь барбекю, что в школе были очень спортивными и делали 10 раз подъем-переворотом на перекладине, на турнике не сможем изобразить ничего, кроме повисания))
Почему же, принимая решение заняться собой, мы так и не достигаем поставленных целей? Ответ - слишком сложно отказаться от удовольствия съесть десерт и монотонно заниматься в зале , имея только одно желание -похудеть.
Очевидно , нужно включать дополнительный более сильный стимул.
На западе все очень просто, там это образ жизни. Бегающий по утрам человек естественен , как утренняя газета.Все работает на то, чтобы бегающему было удобно.
В гостинице в Майами план маршрутов для бега лежал на тумбочке в каждом номере. Разными цветами отмечены маршруты 10, 5, и 3 километра.Когда я выбегал на тренировку, персонал гостиницы любезно предлагал воду, углеводные батончики , а после пробежки- небольшие полотенца, все это располагалось в лобби отеля с раннего утра. В аэропорту Мюнхена, в отеле Кемпински , вы будете ждать свою очередь на дорожках ( а их там четыре штуки , плюс эллипс и велотренажер ) , столько желающих сделать утреннюю пробежку.
У нас в стране все прямо противоположно, соседи смотрят искоса, когда встречают вас бодрого после пробежки. Они считают вас странным. И поэтому такой стимулирующий фактор, как влияние окружающих, у нас не работает
Тогда что?
Я предлагаю один , на мой взгляд действенный способ.
Начните участвовать в соревнованиях! Не важно какого уровня, не важно на какую дистанцию, абсолютно все равно какой сложности и престижности, просто запишите и готовьтесь к выступлению! Понятно ,что нужно понимать свои силы и нет необходимости записываться на марафон , если вы не одевали кроссовок уже десяток лет.
Расскажите всем своим друзьям про ваши планы, пригласите на старт всю свою семью, пусть ваши дети будут гордиться тем ,что вы сделали это! Конечно, вам будет очень трудно первый раз, но зато вы раз и навсегда ответите на вопрос -зачем я тренируюсь. Когда предательская мысль "а может быть еще поспать в теплой постели?" посетит вашу голову, вы вспомните об этом финише и отгоните ее подальше, а после тренировки будете гордиться тем , что не смалодушничали.
Вы ,кстати, будете приятно удивлены ,какое количество стартов проходит рядом с вами, достаточно полчаса поискать в интернете ,чтобы найти подходящий вам и поставить перед собой цель!
А если сделать это трудно, обращайтесь, подыщем что-нибудь для вас подходящее!
Буду очень признателен , если кто-нибудь поделиться своими секретами по поиску мотивации к тренировкам! Это всегда очень интересно и возможно кто-то очень нуждается именно в вашем подходе !
До встречи на утренней пробежке)))
Комментарии 17
И ещё вопрос, вы знаете какая сейчас ставка рефинансирования ЦБ РФ?
Вернемся к мотивации)) Не коллеги по работе а друзья! С коллегами мы работаем, с друзьями делим свои увлечения! Да и мысль моя была не относительно того , что толкает на старты а то что окружение помогает преодолеть однообразие и рутину тренировок! Если ты в кругу единомышленников, встать утром и пойти в бассейн гораздо легче, если ты уверен , что одновременно с тобой это делают и твои друзья!
Сотрудников кто разделяет мое увлечение к сожалению не так много, всего один))) Да я и особенно не агитирую, хотя занятия спортом стараюсь в коллективе приветствовать! Половину стоимости клубной фитнес карты оплачивает банк, хотя есть ограничения по максимальной компенсации!
http://www.ibv.ru/privat/useful_information/taxation/
Увлечение чем угодно ведь не должно мешать работе, семье и самое главное самому человеку. Вы ведь не попали в зависимость от своего увлечения? )) И, например, ради интересов семьи спокойно можете отказаться от соревнований и у вас не будет "ломки"?
http://ibv.ru/privat/useful_information/taxation/
Спасибо за внимательность! Не комильфо-соглашусь с Вами, будем стараться быть более внимательны к тому что размещаем! Блог уже приносит пользу,я рад )))
Любые крайности абсолютно не нужны! Семья наверное стоит выше всех ценностей в нашей жизни и жертвовать семьей ради чего то , полная глупость, мое мнение!
Сказать что я независим конечно нельзя, уже выработалась потребность к нагрузкам, я много думаю когда тренируюсь, что тоже полезно. Но моя потребность не разрушительна, наоборот , дети привыкают к мысли что здоровый образ жизни это просто норма, быть ловким ,сильным , натренированным это обычное дело! Держать себя в хорошей физической форме это необходимо!
4 года-серьезный срок, но признайтесь , иногда уже скучновато одно и тоже изо дня в день? неужели Вас не тянуло поучаствовать в каком-либо состязании? Ради собственной проверки, не для призов и наград?
футбол очень здорово, но очень высок риск травмы, причем не все зависит от тебя, к сожалению! Бегать я не просто не любил, я ненавидел бегать, но когда научился правильно это делать, то стал большим фанатом утренней пробежки! Сейчас из-за погоды жутко скучаю, жду не дождусь когда подсохнет!
Конечно когда есть постоянные цели , всегда есть стимул работать, это очень здорово!
Хорошо понимаю, о чём пишет автор. В моей истории возвращения к физкультуре (спорту) были похожие эпизоды и жизненные отрезки. Спортивное прошлое в детстве и юношестве, соревнования, летние сборы в спортивном лагере.
Всё это основательно было забыто в другой взрослой жизни. Работа в банках и новые интересы вытеснили время и желание тренироваться, а формирующаяся корпоративная культура отдыха иногда делала это просто невозможным. Но наступил момент, когда пришло интуитивное ощущение необходимости менять свой образ жизни.
Начал с абонемента в спортивный клуб. Было очень тяжело, т.к. наличие тренировки в планах на день, подразумевает ограничения и отказ от целого ряда уже привычных мероприятий и более
бережного отношения к организму. Держался на морально волевых. Потом познакомился с тренером, рассказал о своём запросе - не накачиваться железом, а привести в порядок вес, улучшить самочувствие, вернуть своему телу атлетичность. Попробовал с ним заниматься по предложенным методикам. Также как и вначале пришлось терпеть, но первый появившийся видимый результат вселил упрямство и веру. В период кризиса 2009-2010г.г. неожиданно для себя по собственной инициативе, стал купаться зимой. Компанию мне составил мой тренер. Этой зимой моржую уже второй сезон, очень помогает от стресса, бодрит, также это делает простудные заболевания забытым прошлым.
Идею автора блога о соревнованиях считаю абсолютно верной и обязательно её реализую. О триатлоне знаю мало, но теперь постараюсь выяснить об этом виде спорта больше. Если Вы располагаете информацией о каких-либо соревнованиях в СПб, в частности по бегу, напишите пож.
Бега в Питере не мало кстати:
вот совсем близко первого апреля 42 -пробег Гатчина Пушкин ( в его рамках можно пробежать 5 10 30 км )
1-го июля Марафон Белые Ночи ( тоже есть дистанции на половину и фан ран )
В сентябре Пушкин Санкт-Петербург 5 10 30 км
Ну и знаменитый марафон Дорога Жизни 29 января в день снятия блокады
если триатлон то есть замечательное соревнование Выборгмен 1.8 км плыть/90 км велосипед/21 бег проходит 22 июля
Надеюсь у меня получиться поучаствовать хотя бы в одном, тогда напишу об этом.
Кстати было бы интересно если бы Вы рассказали свои впечатления о соревнованиях в которых
принимали участие сами.