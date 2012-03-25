Мотивация

Сколько раз в своей жизни человек принимает решение кардинально изменить образ жизни? Наверное, каждую весну.Или каждый месяц. Или даже каждый понедельник!

Наверное, правильно приурочивать изменения к календарю, но уверен,что многие (а я из их числа) точно также,как с воодушевлением планировали изменения, находили и массу причин , чтобы их опять отложить!

Я не буду говорить о всех улучшениях ,которые желает себе человек, я остановлюсь только на борьбе с лишним весом и плохим самочувствием!

Не секрет, что наш образ жизни и постоянные стрессы приводят к появлению лишних килограммов , а малоподвижный образ жизни добавляет к этим факторам слабое здоровье. Особенно ярко мы это осознаем, когда , перебирая гардероб, понимаем , что не влезаем в те вещи, которые купили еще в прошлом году или, рассказывая сыну приятеля , на каком-нибудь барбекю, что в школе были очень спортивными и делали 10 раз подъем-переворотом на перекладине, на турнике не сможем изобразить ничего, кроме повисания))

Почему же, принимая решение заняться собой, мы так и не достигаем поставленных целей? Ответ - слишком сложно отказаться от удовольствия съесть десерт и монотонно заниматься в зале , имея только одно желание -похудеть.

Очевидно , нужно включать дополнительный более сильный стимул.

На западе все очень просто, там это образ жизни. Бегающий по утрам человек естественен , как утренняя газета.Все работает на то, чтобы бегающему было удобно.

В гостинице в Майами план маршрутов для бега лежал на тумбочке в каждом номере. Разными цветами отмечены маршруты 10, 5, и 3 километра.Когда я выбегал на тренировку, персонал гостиницы любезно предлагал воду, углеводные батончики , а после пробежки- небольшие полотенца, все это располагалось в лобби отеля с раннего утра. В аэропорту Мюнхена, в отеле Кемпински , вы будете ждать свою очередь на дорожках ( а их там четыре штуки , плюс эллипс и велотренажер ) , столько желающих сделать утреннюю пробежку.

У нас в стране все прямо противоположно, соседи смотрят искоса, когда встречают вас бодрого после пробежки. Они считают вас странным. И поэтому такой стимулирующий фактор, как влияние окружающих, у нас не работает

Тогда что?

Я предлагаю один , на мой взгляд действенный способ.

Начните участвовать в соревнованиях! Не важно какого уровня, не важно на какую дистанцию, абсолютно все равно какой сложности и престижности, просто запишите и готовьтесь к выступлению! Понятно ,что нужно понимать свои силы и нет необходимости записываться на марафон , если вы не одевали кроссовок уже десяток лет.

Расскажите всем своим друзьям про ваши планы, пригласите на старт всю свою семью, пусть ваши дети будут гордиться тем ,что вы сделали это! Конечно, вам будет очень трудно первый раз, но зато вы раз и навсегда ответите на вопрос -зачем я тренируюсь. Когда предательская мысль "а может быть еще поспать в теплой постели?" посетит вашу голову, вы вспомните об этом финише и отгоните ее подальше, а после тренировки будете гордиться тем , что не смалодушничали.

Вы ,кстати, будете приятно удивлены ,какое количество стартов проходит рядом с вами, достаточно полчаса поискать в интернете ,чтобы найти подходящий вам и поставить перед собой цель!

А если сделать это трудно, обращайтесь, подыщем что-нибудь для вас подходящее!

Буду очень признателен , если кто-нибудь поделиться своими секретами по поиску мотивации к тренировкам! Это всегда очень интересно и возможно кто-то очень нуждается именно в вашем подходе !

До встречи на утренней пробежке)))