Путешествие из Пушкина в Петербург

По просьбе читателей блога ,выкладываю свои впечатления от пробега на 30 км Пушкин-Санкт-Петербург 2010 год!Лично для меня гонка в Петербурге имела сразу несколько знаковых моментов. Ну, во-первых, это мой любимый город и отказать себе в удовольствии пробежать по пустому Невскому под любопытные взгляды прохожих я себе не мог. Во-вторых, 30 км это та лакмусовая бумажка, которая поможет мне понять, смогу ли я по серьезному замахнуться на марафон. В третьих, я подбил на эту гонку моего хорошего знакомого, известного питерского болельщика Вадима. Вадим когда-то в юношестве очень долго занимался легкой атлетикой, но как мы все понимаем, постоянное боление за любимый клуб не могло не сказаться на его форме. В тот момент, когда он мне пообещал присоединиться, я не был уверен, что он пробежит и 10 км. Но очень большая любовь к спорту и железная воля заставили его изменить свой образ жизни и начать тренироваться . Но конечно футбольный сезон никто не отменял и мне периодически приходилось звонить Вадиму с постоянными просьбами много не злоупотреблять и максимально сосредоточиться на цели. Ну и основная причина — это возможность доказать, что то, что случилось в 2005 году, было не боле чем непрофессиональный подход к спорту и бегу в частности . Напомню уважаемым читателям, что в 2005 году финишировав со временем 2 часа 59 минут я еще минут 25 очень жалел, что не смог упасть и умереть на 27 километре этой великолепной трассы.Прилетев в субботу, за день до гонки, я заселился в отель «Петро Паллас». Он был выбран абсолютно не случайно. Его расположение очень выгодно по отношению с остальными отелями города. После финиша можно за пять минут пешком добраться до свое номера, что при условии сильного ветра и низкой температуры очень важно. В гостинице меня уже ждал мой одноклассник Тимур, специально приехавший на эту гонку из Петрозаводска. Надо сказать, что Тимур является руководителем специального подразделения, которое должно находиться в постоянной готовности побороть всех плохишей этого мира, и поэтому постоянные тренировки позволяют ему без специальной подготовки к 30- ке быть в хорошей форме. Его фразу на 19 км дистанции я запомнил хорошо: - «Представляешь, первый раз бегу не по работе»)).Встретившись, мы выдвинулись регистрироваться. Как это бывает, адрес регистрации не совпадал с информацией, расположенной на официальном сайте. Я слабо представляю, как бы мы нашли его без помощи Вадима. Сворачиваем с Невского, проходим первый двор, второй, в третьем входим в подъезд. То ли спорт школа, то ли интернат, узкие ступеньки с разноуровневыми коридорами (узнаю родной Питер). Появляемся в спортзале.Это возможно только в России: для регистрации нужно заполнить бумажную форму, далее подойти к врачу со справкой, затем второй человек примет от вас 200 рублей, зафиксировав сей факт в гросбух, и отстояв третью очередь к веселой простуженной тетушке (она долго хохотала узнав, что мы из Москвы приехали специально помучится) наконец то получили номера. Прошу заметить, что я регистрировал еще пять человек, так что процедура не была легкой. В очереди встретили парнишку, с которым стартовали в Монако на половинке Ironman, он занял тогда третье место в своем возрасте. На вопрос: — «Ну что опять в призах?», он скромно ответил: — «Нет, мне через две недели Ironmn делать, так, разомнусь». В итоговом протоколе он был двенадцатым.Итак, номера получены. На старт выйдут: я и мои друзья Тимур и Вадим, Вася Мозжухин — он, по-моему, готов стартовать в любое время и в любом месте, что и говорить Железный человек, Миша Иванов — новая звезда циклических видов спорта. Одним из больших плюсов этого старта лично для меня стало и знакомство с Мишей. В самый последний момент не смог приехать Алексей Панферов. Травма не дала ему поучаствовать в этом событии . Но это очень разумное решение, хотя оно далось очень не просто, судя по тому, что Леша до самого последнего момента надеялся приехать. Невольное обострение и накрывались надолго и старт в Амстердаме (а это квалификация на Бостон) и последующая подготовка к новому сезону оказывалась очень скомканной. Но не имея возможности стартовать, он был в постоянной связи со мной. Его смс с полным описанием того, что я должен съесть на завтрак я храню до сих пор. Спасибо тебе большое Леша, твоя поддержка была очень кстати.Вечером, плотно поужинав, прогулялись по Невскому и в номера. Копить силы на завтрашний старт. Утром на завтраке к нам присоединился прилетевший из Москвы Миша. Вадим со своей супругой Ией заехал за нами на машине, и мы выдвинулись в Пушкин. В Пушкине мы встретились с излучавшим полный оптимизм и бодрость Васей и его супругой. Раз есть Вася, то это всегда фото на память. Я выдал ему его стартовый номер и мы пошли на местный вокзал отмечаться о прибытии на старт. Тут же я встретил нашего старого товарища и участника многих наших забегов Виктора Моисеева. Он, как и мы, был в хорошем расположении духа и с нетерпением ждал выстрела стартового пистолета. Все 309 участников забега сгруппировались у стартовой ленточки и в 12 часов старт был дан.Надо отметить довольно специфичный состав участников. Тут было мало любителей в чистом виде, в основном бывшие и нынешние спортсмены, плюс очень много людей с ограниченными возможностями. Конечно, очень малое количество участников делает этот пробег незрелищным и крайне трудным для тех, кто бежит просто ради возможности попробовать свои силы. Как правило, пелетон исчезает за первым поворотом, после второго километра человек, бегущий со скоростью 10 км в час остается в полном одиночестве и тоске на оставшиеся 28 километров. Он никого не обгоняет, его никто не обгоняет, водители, едущие в правых рядах, удивлено смотрят на одинокую фигурку с номером на груди, замерзающие сотрудники милиции, которых поставили в оцепление, с мольбой в голосе спрашивают: — «Ну что, ты парень последний? Больше вас чудаков нет??» Я это испытал на себе в 2005. Неизгладимым осталось воспоминание, как водитель, ползущей за мной скорой участливо предлагал: — «Давай брат садись, довезу тебя, бедолагу, до поворота, никто и не заметит»)). Cтранные все таки люди, они жалеют нас не понимая, что в принципе можно было и не стартовать, можно остановиться в любой момент, никто и никогда не скажет, что ты слабак и так далее. Но вся соль в том и есть, чтобы сделать это через не могу, побороться с сами собой и сказать: «Я это сделал». Как-то слабо я себе представляю свой вопль: «Я сделал это», вылезая из скорой помощи.))Итак cтарт. Какое же удовольствие бежать по широкой красивой улице Пушкина, кругом зелень, светит солнышко, рядом друзья. Вася с Мишей были рядом минуты полторы, потом я видел их спину еще пол минуты и все)), ну а ровное дыхание Вадика осталось за спиной примерно в том же временном диапазоне. Мы бежим вместе с Тимуром. У меня есть четкий план на гонку (я виртуально соревнуюсь с Лешей Панферовым образца 2005 года). Как хорошо, что у меня есть мой тренер Дэвид. Его феноменальная способность рассказать мне о моих максимальных возможностях, написать полный расклад, что и как я должен делать, позволили мне пробежать с сильным чувством удовлетворения, таким, что мне сложно описать тот восторг на финише, когда я ускоряясь и обгоняя многих выбегал на Дворцовую площадь. Но не будем торопить события. Итак у меня был план, у Тимура плана не было. Но это никак его не смущало, он знал,что раз есть план у меня, то я буду плохим другом, если не поделюсь им с ним. Так и получилось, и до 25 км мы бежали вместе, и дорога показалась короче. Надо сказать, что компанию нам с Тимуром составила девушка Женя. Она держалась вместе с нами до 25 км. Узнав, что мы из Москвы и Петрозаводска, пыталась рассказать нам про Питер. Это ее фотографии с гонки висят вместе этим отчетом. Женю сопровождал товарищ на велосипеде и периодически фотографировал происходящее. Она финишировала через 2 минуты после меня. Каково же было мое удивление, когда в стартовом протоколе я увидел ее фамилию в разделе «инвалиды». У нее, оказалось, есть проблемы со зрением. Это как раз тот случай, когда безмерное уважение и восхищение подобными людьми дает тебе новые силы на тренировках и стартах.На седьмом километре погода резко испортилась, подул резкий боковой ветер, но слава богу, при повороте на Пулковское шоссе (10 км средняя скорость, 11.2 средний пульс 164) этот ветер уже дул в спину. Бег по Пулковскому шоссе довольно скучноватое занятие. Правда, некоторое разнообразие добавили автомобили. Все-таки устроители не смогли договориться о закрытии всей трассы и теперь бежать приходиться по крайней левой полосе, а справа в два ряда едут автомобили. Красота блин!!Мы вбегаем в город. На меня накатывают воспоминания.(17 км. ср.скор. 11.2 ср. пульс 166). Как-то возвращаясь из Гатчины, я решил подойти поближе к Стелле, но не учел коварства обледеневшего гранита, грохнувшись на спину, я проехал метров пять в направлении огромного проема. Остановившись в полуметре от края, я долго смотрел, лежа на спине, на звездное небо, понимая, что только что избежал как минимум множества переломов. О максимуме думать даже не хотелось.(18 км ср.скорость, 11.2 ср. пульс 167). В 90 году, я помню длинную очередь за кассетами Сони по 10 рублей. Давали пять в руки. Но благодаря моему двустороннему пуховику и заранее два раза занятой очереди, я стал обладателем 10 кассет. Помню, у магазина «Юный техник» на Краснопутиловской улице, я их продал за 16 рублей, получив 60 рублей чистого профита. При 55 рублях стипендии это было не плохо.(18.35 км). Отсюда уезжали автобусы в Таллинн и Кохтла-Ярве. Поездки за «Ванна Таллинном» и прогулками по узким улочкам с неизменным «западным кофе» запомнились навсегда.. Если смотреть под определенным ракурсом, то можно увидеть у вождя первичные половые признаки, помню, это очень забавляло, когда стояли в очереди в винный магазин. Что характерно, входные двери которого были расположены напротив дверей в детский мир.(18.5 км). Когда нужны были деньги, можно было встать в восемь утра, занять очередь, через два часа дождаться открытия магазина, купить десять коробок конфет «ассорти», вечером поехать на Варшавский вокзал на сортировку и продать их в вагон ресторан поезда Ленинград-Львов по двойной цене. Неделю можно было жить спокойно.Слева(18.7 км). Рубль две копейки за салат, первое, второе и компот казалось совсем не много.Справа должен быть кинотеатр— снесен (18,8 км). А за ним мой институт. Два года ежедневных занятий с перерывами на каникулы (в этом здании учатся первых два курса) оставили самые теплые воспоминания. Знаменитый Чесменский дворец совсем не изменился. Интересно, что попав туда в первый раз, можно было потеряться в замысловатых коридорах красивого здания, переделанного в учебное заведение.(19 км). Отстояв очередь, за три рубля можно было в уютной атмосфере отужинать и посмотреть видео. Оно так и называлось Видео кафе)).Знаменитые, куда мы ходили отмокать после бурного возлияния. Не буду останавливаться в подробностях, но поверьте, первый утренний пар даст большую фору многим подобным заведениям города.Слева винный магазин(19,2 км. ср.скор., 11.2 ср.пульс 167). Назван был так из-за соседства с магазином-спецраспределителем, с постоянно завешенными синими шторами. Очевидно, делалось это исключительно для того, чтобы у народа не срывало голову при виде полок с продуктам из спецпайка.или «Подкова» на улице Фрунзе (19.4 км). Иногда можно было нарваться на прекрасные крымские портвейны или недурственный «токайское крепленое».(20 км. ср. скорость, 11.2 ср. пульс 167). До сих пор не забуду мой поход на Алису. На вопрос: «Билет не нужен?» конечно же ответил: «Cпасибо нет». Видимо любовь к бегу мне привили те фанаты Алисы, от которых я бежал километра полтора в надежде сохранить тот самый билет, про который они, буквально, поняли, что он мне не нужен.Слева знаменитый дом(20,7 км). Знаменит тем, что был весь выкуплен какой-то ОПГ, но из-за излишеств в виде бассейнов и садов стал разрушаться. Строителей, конечно, подтянули за плохо выполненную работу, ссылки на старика Ньютона и его закон, не помогли. Не знали братки такого авторитета.Благодатная улица (21 км), а слева знаменитое. Миноги, курица по столичному, темное мартовское пиво, что еще нужно студенту для счастья.Гигант советской индустрии —(21.5 км) и одноименное метро. Помню, как то продавали мы тут с приятелем коробку болгарских сигарет «Родопи», а привезена она была из Петрозаводска. EBIDA margin, как сказали бы сейчас 300 процентов, очень низкие операционные затраты!!!Слева бассейн «Волна», справа райсуд Московского района ( 22 км). Слава богу, обычно ходил в бассейн. Суд помню, только в связи с какой-то хулиганкой одного знакомого. Вроде условно ему дали.— ноги сами начинают бежать быстрее (22,54 км). Что я тут натерпелся однажды ночью, до сих пор вспоминаю с ужасом. Пьяный доктор удалял мне почти здоровый зуб.(22,8 км). Справа биржа и райвоенкомат. Снаружи военкомат выглядит как утюг, которого поставили на попа. Как там умудряются работать, можно понять, только попав внутрь. Входил туда дважды, количество выходов соответствует входам! Слава России!!!Тут по моим планам я начинаю ускоряться. Поднимаю скорость до 12 км. На удивление все дается легко, хочется еще прибавить, но понимаю что лучше не форсировать и постараться сохранить растущий темп. Пульс тоже начал учащаться.(23.7 км ср. скорость, 11.3 ср, пульс 169). Массивное здание выполнено в идеальном имперском стиле. Чувствуется, что меха тут торгуют недешевые. Хотя я ни разу не видел, чтобы кто-то входил в это здание, для меня оно загадка, не более.(24 км). Не знаю, существует ли он еще. Но из моей памяти никак уже не сотрешь тот вечер, когда в этом ресторане два пьяных человека с пистолетами в руках заставляли всех отплясывать в центре зала и изображать бурную радость. С такой радостью я потом никогда уже плясать не мог))).Обводный канал.(24.3 км). Долго бедолага строился после пожара. Но лично мне это было на руку, потому что его ряды на момент ремонта располагались на улице Кузнецовская, буквально в двух шагах от меня, и простой трюк с карточкой петербуржца помогал (да были времена когда определенные товары продавали только жителям Петербурга и гости города могли купить товар взяв эту карточку в аренду у открытых и дружелюбно настроенных людей, разуметься за деньги) облегчить жизнь.(25.6 км ср скорость, 11.5 ср пульс 172). Отходит от Московского Загородный, там на улице Бородинская я начинал свой путь в финансовой сфере (можно было бы красиво сказать арбитрировали, но, по сути, банально спекулировали валютой).Поворот на Фонтанку ( 26 км).(27 км ср.скорость, 11.4 ср пульс. 172). С трепетом пробегаю мимо здания, попасть куда было возможно только отстояв свою очередь с 6 утра до открытия касс (разумеется, идет речь о тех местах в партере, которые попадали в продажу. Обычно это были 2 билета на ряды, начиная со второго и так далее. То есть, если приходил четвертым, то мог попасть только на пятый ряд в лучшем случае).(28 км). Тут я заканчиваю свои воспоминания. Во-первых, желание насладиться бегом по пустынному Невскому, не дает возможности все замечать и фиксировать. Во-вторых, не забывайте, я ускоряюсь и пульс уже почти на пределе. В-третьих, я думаю, что многие и так были сто раз на Невском и сами знают, что и где можно посмотреть и о чем-то рассказать имея свои личные истории.Весь Невский (1.8 км) я пробежал со скоростью 12.4 км при пульсе 188 . Обогнал кучу народу (человек 13))), что при 309 участниках я идентифицирую как кучу))). И наконец, Дворцовая и финиш!!!Параметры:• Дистанция − 30 км 140 метров.• Средняя скорость − 11,5 км. час.• Средний пульс − 172 уд. в мин.• Время − 2 часа 37 минут.• Средний темп − 5 мин 14 сек километр.Лешу 2005 обогнал )))На финише меня встретили уже замерзающие Миша с Васей. Тимур появился на финише через минуту. Поразмыслив, что мы все тут околеем, если будем ждать Вадика, мы двинули в гостиницу. Быстрый душ, теплые вещи и я снова на Дворцовой.Вадик появился на 15 минуте четвертого часа. Он, собрав все свои силы в кулак, упорно шел к финишу. Было видно, что его мышцы уже давно превратились в дерево, но большой спортивный опыт позволил ему выбрать правильный темп и финишировать. Фантастическое желание сделать эту гонку позволяет мне сказать, что главным победителем стал он.Спасибо, что дочитали до конца, позволив мне рассказать немного о моем любимом городе и старте, который, я надеюсь, станет постоянным в нашем календаре.Спасибо большое всем, кто поддерживал меня: Леше, Андрею, Денису, Дане. Спасибо Дэвиду, с которым мы ни разу не видевшись, смогли плодотворно работать и я смог сделать эту гонку.Огромное спасибо моей семье. За терпение, за веру в меня и мои силы!