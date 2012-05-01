Вход
Профиль Блог Лента Активность

Триатлон на Майорке

01.05.2012 14:37 28 4 330 просмотров
Наконец получил фото от организаторов и есть возможность написать отчет о гонке на Майорке.
В середине апреля мы с друзьями отправились на очередной триатлонный старт- Тристар Майорка.
Существует несколько брендов- организаторов длинных триатлонных стартов, среди них и Тристар. Формат для тех, кто предпочитает плаванию велосипед! Он так и называется- Тристар 111- один километр плывешь сто едешь и десять бежишь.
Майорка - одно из лучших мест на планете для велосипедистов. На небольшом острове множество классных дорог с великолепным покрытием. Пейзаж позволяет получать эстетическое удовольствие, а свежий аромат цветущих деревьев не дает уставать.
Старт проходил в городе Портоколом, с плаванием в местной марине , далее два кольца по пятьдесят километров с заездом на здешнюю достопримечательность –гору Сан Сальвадор и бегом по набережной этого же городка.
Накануне гонки светило солнце, но прогноз на сам день старта неутешительно показывал дожди и низкую температуру.
Озадачивало то, что вещи, которые ты должен переодевать после плавания , нужно было сдавать заранее. Не без проблем, но удалось договориться с организаторами сделать это рано утром.
Утром, конечно , все были в легком шоке! Дождь, холодный ветер, до старта все забились в кафе около транзитной зоны , где стояли велосипеды . Очень не хочется, но нужно идти разминаться.
Я прыгнул в воду , вода пробралась под гидрик, очень холодно, нужно перетерпеть , потом она нагреется от моего тела и будет уже не так зябко!
Вылезли опять на пирс. До сих пор пятки помнят этот холод от бетона пирса, скорее бы старт! Наконец! Дали сигнал , все прыгают в воду. Только успел вынырнуть, вода вокруг забурлила, понеслись, успеваю нажать на старт своего секундомера и устремляюсь вперед.
ПЛАВАНИЕ 1 км за 16 мин 40 сек
Весь плавательный этап провел в постоянной борьбе, соседи попались упертые
Постоянно получал от впереди плывущего то в плечо, то в голову ногой , ну а по характерным звукам позади слышно было, что и от меня тоже кому-то перепадало)) Так как плыли плотной группой, то особо не ориентировался , был уверен, что мои соседи парни местные и выведут меня правильным курсом прямо к финишу этапа. Так и получилось, когда волонтер помог вылезти на пирс, испанец, которого я постоянно пинал пробежал мимо меня с улыбкой, похлопав меня по плечу. Я решил последовать его примеру и тоже с одобрением посмотрел на впереди бегущего парня .
Транзит плавание-велосипед 6 мин
Так долго я еще не переодевался за всю свою триатлонную историю ( а это около 10 стартов ).
Решил стартовый костюм не одевать сразу на плавание (мысль о мокрой майке, которую будет продувать насквозь ветер была невыносима ), а переодеться в транзитке. Замерзшими пальцами минуту раскручивал скатавшийся на спине в маленькую трубочку стартовый костюм около минуты, затем одевал носки, тоже не быстрое занятие.
Выбежал из палатки, велосипедов много , значит удачно выплыл, схватил своего коня и поскакал к выходу из транзитной зоны.

Велосипед 100 км 3 часа 46 минут
Первые пять минут приходил в себя после плавания. Наконец, сердце успокоилось, и стал разглядывать соседей. Мимо проносились явные велогоны ,а я , как и планировал, шел спокойно и берег силы на пятикилометровый подъём.
За час велосипеда мне нужно было съесть 400 килокалорий и каждые пятнадцать минут я отправлял в рот по две специальные конфеты с концентрированными углеводами. Сначала даже вкусно , но к концу четвертого часа начинает немного мутить от этой сладкой субстанции. Так , незаметно , читая имена на майках тех, кто обгонял меня и кого удавалось обойти мне, пролетели 30 километров. Впереди показался Сан Сальвадор.

Какое же счастье прочитать на русском языке слова поддержки , написанные на асфальте твоими друзьями! Ого , ноги стали сами крутить педали и на самую вершину горы я уже взлетел на всех парах! Спуск вниз нужно пройти осторожно и впереди 15 км шоссе и можно заходить на второй круг. Не знаю, что произошло с погодой, но когда я брал приступом гору даже выглянуло солнце, и появилась мысль снять теплую кофту. Но ,слава богу , я этого не сделал! Когда поднялся на гору второй раз полил ледяной дождь!
Дождь хлестал холодными каплями прямо в лицо, ветер выстуживал последнее тепло из мышц ног, сзади слышались характерные звуки падающего железа об асфальт. Ничего себе сюрприз! Последние двадцать километров пришлось так работать ногами, что совсем забыл о плане на гонку и одна мысль крутилась в голове-только бы не околеть !
Но все заканчивается , закончился и велоэтап. Выпрыгнул из седла и на негнущихся деревянных ногах побежал переодевать кроссовки.
Транзит Велосипед-бег 4 минуты
Относительно быстро ( обычно на это уходит не больше двух минут ) переоделся и побежал.
Бег 49 мин- 10 км
Какой кайф , когда бежишь и в лицо не хлещет этот холодный ветер, дождь тоже вроде угомонился. Глотнул кока- колы на питьевой станции, и вообще все стало очень неплохо.
Два круга по пять километров показались не такими сложными ( если бы не подъёмчик метров на пятнадцать, то , можно сказать, было очень здорово ) и вот за двести метров вынимаю российский флаг из кармана и, набрав скорость, пересекаю финишный створ!

Медаль финишера, футболка, быстрее забрать велосипед из транзитки , бегом в отель, душ, сборка велосипеда, и дорога в аэропорт!
Утром в пять часов дома и уже после обеда на работе! Тоже своего рода триатлон)))

Комментарии 28

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Какое место занял?
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
180-е , включая профиков , женщин , стариков и детей)
и 34-е в своей возрастной группе
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А профиков много?
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
финишировало 22 про мужчины и 7 девушек
ну и сошло где то 12 человек
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А всего сколько было человек?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это достаточно массовый вид спорта?
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Это очень динамично развивающийся вид спорта
конечно его не сравнить с марафоном , все таки он сложнее по логистике
но он очень популярен
в США например в прошлом году пол миллиона человек стартовало на различных триатлонных дистанциях
Практически на каждом Айронмене ( 3.8 плавание 180 велосипед 42 бег ) стартует около 2 тысяч человек!
Например на старт первого июля в Австрии , где буду участвовать и я , регистрация длилась несколько часов!
Россиян пока мало (( конечно
Но я для этого блог и завел)), чтобы увеличить их число!
Евгений  (Адреналин1)
#
Добрый день Виктор! Поздравляю, не перевелись еще мужики на русской земле smile:thumbsup:
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Евгений, добрый день! Спасибо
)) Присоединяйтесь, и их число увеличится))
Хотя я знаю одну девушку из России , за прошлый год у нее таких стартов с десятка полтора! При этом двое детей!!!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Я в восхищении! Все-таки в 40 лет это серьезное испытание для организма. Одни 100 км на велосипеде чего стоят...
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Филипп спасибо!
Скажу по секрету что с возрастом скоростные качества уходят но выносливость повышается!
Вот когда видишь , на подиуме в возрастных группах восьмидесятилетних старичков, тут действительно восхищению нет предела!
Кстати это только звучит страшно - 100 км, а так, при определенном старании, любому по плечу!
Анатолий К  (Рома Ромашкин)
#
Виктор, я читал Ваш рассказ про забег в Санкт-Петербурге и восхищался!!! Триатлон в Майорке просто прекрасен. Вам только уважение!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Анатолий спасибо! Присоединяйтесь!
Scud  (Scud)
#
Круто. Судя по одной из предыдущих записей, лыжи вам не чужды. Зимой лыжные марафоны не бегаете? Тоже "вставляют" smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Спасибо за оценку! Вы знаете, в этом году после 22 летнего перерыва встал на лыжи!! Это просто фантастика! Невероятный кайф получил от совершенно космического оборудования, от скорости!
Катался по вечерам в Ромашково с фонарем на лбу!
Конечно же хотел записаться на марафон, друзья выбрали Эстонию! Но вот незадача, совпала гонка с Днем Рождения супруги, пропустил конечно!
Но в следующем году пара лыжных марафонов точно будет! Есть одна задумка про семидневку, но пока функционально не готов, так, планы на будущее!
Scud  (Scud)
#
После Ромашково практически любой зарубежный марафон будет сказкой. Эстония -- отличный вариант, тем более для начала. Но по эмоциям нет равных Марчелонге -- Италия, солнце, горы, обманчиво нетрудная трасса (до последнего подъема), тысячи болельщиков, Васалоппет -- 90 км, 16000 на старте, почти вековые традиции (в этом году 90 лет), и Бирекбайнерреннет -- горы, изматывающий рельеф, рюкзак 3.5 кг, впереди и позади тысячи удивительно хорошо подготовленных норвегов, в том числе весьма преклонного возраста... В общем, масса кайфа обеспечена.

А семидневка имеется в виду финская "от границы до границы"? Тоже подумываю, может в грядущем сезоне выберусь. Насколько я понимаю, спортивной составляющей там нет, хотя подготовка, конечно, нужна.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Я и от Ромашково в восторге , так что Италия действительно будет очень и очень !! Ага семидневка именно эта, у меня друг прошел в этом году , его рассказы просто не дают покоя )))
Олег Земногорцев  (reguliser)
#
Марчелонге в Италии отличное место. Я там с семьей был. Всем понравилось.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Олег спасибо за наводку, буду иметь ввиду. Про Италию слышал очень много хорошего. В следующем году едем в доломитовые Альпы, там очень много прекрасных лыжных трасс на плато. Приеду перлюстрации впечатлениями. Кстати видел что там проходит лунный лыжный марафон. Я уже участвовал в ночном полумарафонах в Венеции, может попробовать теперь лыжи))
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Саша , рад видеть! Ну лиха беда начало, давай присоединяйся. МДМ всегда отличался хорошей физ подготовкой. Я до сих пор наш хоккей вспоминаю , когда в гараже вижу большой баул с формой )))
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Я уж лет 20 как из современного пятиборья ушёл. На бег дыхалки не хватает. Да и конкур там был вместо велосипеда. Правда, стреляю до сих пор на отлично smile;)
Александр  (avr111)
#
Виктор добрый день.
Спасибо, что также подробно (как и о Питерском забеге) рассказали о соревнованиях на Майорке, т.к. интересен сам процесс гонки, описание организации мероприятия, впечатления. Безусловно читая, мысленно примериваешь на себя, свои возможности (мне 46 лет), а тут как раз и нужны детали. Я хотел бы уточнить у Вас относительно подготовки вообще и перед стартами в частности. На себе испытываю нагрузки позволяющие поддерживать форму и тонус: бегаю кроссы на дорожке и на улице, занимаюсь в зале на теариксе, дозированно упражняюсь с железом. Делаю всё это с тренером и "Поларом", поэтому темп тренировок не прогулочный и ориентирован на результат (пришёл к пониманию, что занимаясь один, всегда себе дашь возможность где-то закосить). Тем не менее, читая Ваши очерки, понимаю, что уровень Вашей подготовки значительно выше. В частности, Вы после км. плавания и 100 км! велосипеда, бежали десятку за 49 мин, я в апреле бежал 10 км (но не на грунте, на дорожке) за 44 мин., очень хорошо помню свои ощущения после окончания бега и понимаю, что имея сотку за спиной на велике, возможно «наелся» бы так, что и бежать не смог.
Сколько времени в неделю Вы уделяете тренировкам в обычном режиме (не перед соревнованиями), с какой интенсивностью занимаетесь, как организовали своё питание в течение рабочего дня, какого рациона в еде придерживаетесь?
Александр
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Александр, спасибо за отзыв, попробую коротко ответить .
Подготовка  к таким соревнованиям как триатлон , конечно не может проходить без серьезной тренировочной работы. Но просто часы и километры ничего еще не означают, если вы готовились не верно. 
Существует методика , кстати она придумана в России, периодизации нагрузок . Она дает на мой взгляд , самый положительный эффект  от тренировок.  Весь период подготовки к главной гонки разбит на отрезки . Интенсивная работа сменяеться разгрузочным периодом, тренировки на выносливость чередуются с силовыми тренировками . 
Все это можно изучить самостоятельно, а можно воспользоватся услугами профессиналов ! Я например уже три года работаю с моим тренером , другом а теперь и партнером по бизнесу Девидом Ворденом, американцем, профессионалом , триатлетом!
Как это происходит я опишу в отдельном посте, но коротко скажу, что в специальную интернетпрограмму он ставит мне задания а я по мере их выполнения скидываю ему все данные о тренировке, пульс, скорость , мощность, продолжительность и так далее .
Тренируюсь я как правило 8-12 часов в неделю
Шесть дней тренировки один день отдыха.
Пару дней одна тренировка в день , три дня две тренировки.
В субботу специальная тренировка велосипед и сразу бег, на сленге из за слов bike и run она называется brick , ну а по русски кирпич))) "кирпич" обычно по продолжительности занимает около 3 часов , проснувшись в субботу в 6.30 я стартую в семь тридцать и в 11 я уже дома со своей семьей. Ну а утренние часовые тренировки вообще проходят без проблем, успеваю потренировться отправить детей в садик и школу, второй раз позавтракать и к 9.40 приезжаю на работу. Вечерние тренировки провожу после 21 когда детей уже легли спать! Семья конечно немного страдает, но и дети и жена понимают что это мое увлечение и стараются мне помочь 
Ем я обычную еду , ограничиваю себя в дессертах , избегаю жирного. Не хочется с собой нести лишние килограммы))) На длинных тренировках дополнительно ем энергетические батончики и гели. Тренировки разнообразные , так как тренирую и плавание и велосипед и бег, дополнительно для растяжки занимаюсь пилатасом.
Александр  (avr111)
#
Виктор добрый день.
6 дней в неделю безусловно интенсивный график тренировок.
Интересно будет о них почитать.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения