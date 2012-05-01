Триатлон на Майорке

Наконец получил фото от организаторов и есть возможность написать отчет о гонке на Майорке.В середине апреля мы с друзьями отправились на очередной триатлонный старт- Тристар Майорка.Существует несколько брендов- организаторов длинных триатлонных стартов, среди них и Тристар. Формат для тех, кто предпочитает плаванию велосипед! Он так и называется- Тристар 111- один километр плывешь сто едешь и десять бежишь.Майорка - одно из лучших мест на планете для велосипедистов. На небольшом острове множество классных дорог с великолепным покрытием. Пейзаж позволяет получать эстетическое удовольствие, а свежий аромат цветущих деревьев не дает уставать.Старт проходил в городе Портоколом, с плаванием в местной марине , далее два кольца по пятьдесят километров с заездом на здешнюю достопримечательность –гору Сан Сальвадор и бегом по набережной этого же городка.Накануне гонки светило солнце, но прогноз на сам день старта неутешительно показывал дожди и низкую температуру.Озадачивало то, что вещи, которые ты должен переодевать после плавания , нужно было сдавать заранее. Не без проблем, но удалось договориться с организаторами сделать это рано утром.Утром, конечно , все были в легком шоке! Дождь, холодный ветер, до старта все забились в кафе около транзитной зоны , где стояли велосипеды . Очень не хочется, но нужно идти разминаться.Я прыгнул в воду , вода пробралась под гидрик, очень холодно, нужно перетерпеть , потом она нагреется от моего тела и будет уже не так зябко!Вылезли опять на пирс. До сих пор пятки помнят этот холод от бетона пирса, скорее бы старт! Наконец! Дали сигнал , все прыгают в воду. Только успел вынырнуть, вода вокруг забурлила, понеслись, успеваю нажать на старт своего секундомера и устремляюсь вперед.ПЛАВАНИЕ 1 км за 16 мин 40 секВесь плавательный этап провел в постоянной борьбе, соседи попались упертыеПостоянно получал от впереди плывущего то в плечо, то в голову ногой , ну а по характерным звукам позади слышно было, что и от меня тоже кому-то перепадало)) Так как плыли плотной группой, то особо не ориентировался , был уверен, что мои соседи парни местные и выведут меня правильным курсом прямо к финишу этапа. Так и получилось, когда волонтер помог вылезти на пирс, испанец, которого я постоянно пинал пробежал мимо меня с улыбкой, похлопав меня по плечу. Я решил последовать его примеру и тоже с одобрением посмотрел на впереди бегущего парня .Транзит плавание-велосипед 6 минТак долго я еще не переодевался за всю свою триатлонную историю ( а это около 10 стартов ).Решил стартовый костюм не одевать сразу на плавание (мысль о мокрой майке, которую будет продувать насквозь ветер была невыносима ), а переодеться в транзитке. Замерзшими пальцами минуту раскручивал скатавшийся на спине в маленькую трубочку стартовый костюм около минуты, затем одевал носки, тоже не быстрое занятие.Выбежал из палатки, велосипедов много , значит удачно выплыл, схватил своего коня и поскакал к выходу из транзитной зоны.Велосипед 100 км 3 часа 46 минутПервые пять минут приходил в себя после плавания. Наконец, сердце успокоилось, и стал разглядывать соседей. Мимо проносились явные велогоны ,а я , как и планировал, шел спокойно и берег силы на пятикилометровый подъём.За час велосипеда мне нужно было съесть 400 килокалорий и каждые пятнадцать минут я отправлял в рот по две специальные конфеты с концентрированными углеводами. Сначала даже вкусно , но к концу четвертого часа начинает немного мутить от этой сладкой субстанции. Так , незаметно , читая имена на майках тех, кто обгонял меня и кого удавалось обойти мне, пролетели 30 километров. Впереди показался Сан Сальвадор.Какое же счастье прочитать на русском языке слова поддержки , написанные на асфальте твоими друзьями! Ого , ноги стали сами крутить педали и на самую вершину горы я уже взлетел на всех парах! Спуск вниз нужно пройти осторожно и впереди 15 км шоссе и можно заходить на второй круг. Не знаю, что произошло с погодой, но когда я брал приступом гору даже выглянуло солнце, и появилась мысль снять теплую кофту. Но ,слава богу , я этого не сделал! Когда поднялся на гору второй раз полил ледяной дождь!Дождь хлестал холодными каплями прямо в лицо, ветер выстуживал последнее тепло из мышц ног, сзади слышались характерные звуки падающего железа об асфальт. Ничего себе сюрприз! Последние двадцать километров пришлось так работать ногами, что совсем забыл о плане на гонку и одна мысль крутилась в голове-только бы не околеть !Но все заканчивается , закончился и велоэтап. Выпрыгнул из седла и на негнущихся деревянных ногах побежал переодевать кроссовки.Транзит Велосипед-бег 4 минутыОтносительно быстро ( обычно на это уходит не больше двух минут ) переоделся и побежал.Бег 49 мин- 10 кмКакой кайф , когда бежишь и в лицо не хлещет этот холодный ветер, дождь тоже вроде угомонился. Глотнул кока- колы на питьевой станции, и вообще все стало очень неплохо.Два круга по пять километров показались не такими сложными ( если бы не подъёмчик метров на пятнадцать, то , можно сказать, было очень здорово ) и вот за двести метров вынимаю российский флаг из кармана и, набрав скорость, пересекаю финишный створ!Медаль финишера, футболка, быстрее забрать велосипед из транзитки , бегом в отель, душ, сборка велосипеда, и дорога в аэропорт!Утром в пять часов дома и уже после обеда на работе! Тоже своего рода триатлон)))