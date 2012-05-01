Триатлон на Майорке

Наконец получил фото от организаторов и есть возможность написать отчет о гонке на Майорке.
В середине апреля мы с друзьями отправились на очередной триатлонный старт- Тристар Майорка.
Существует несколько брендов- организаторов длинных триатлонных стартов, среди них и Тристар. Формат для тех, кто предпочитает плаванию велосипед! Он так и называется- Тристар 111- один километр плывешь сто едешь и десять бежишь.
Майорка - одно из лучших мест на планете для велосипедистов. На небольшом острове множество классных дорог с великолепным покрытием. Пейзаж позволяет получать эстетическое удовольствие, а свежий аромат цветущих деревьев не дает уставать.
Старт проходил в городе Портоколом, с плаванием в местной марине , далее два кольца по пятьдесят километров с заездом на здешнюю достопримечательность –гору Сан Сальвадор и бегом по набережной этого же городка.
Накануне гонки светило солнце, но прогноз на сам день старта неутешительно показывал дожди и низкую температуру.
Озадачивало то, что вещи, которые ты должен переодевать после плавания , нужно было сдавать заранее. Не без проблем, но удалось договориться с организаторами сделать это рано утром.
Утром, конечно , все были в легком шоке! Дождь, холодный ветер, до старта все забились в кафе около транзитной зоны , где стояли велосипеды . Очень не хочется, но нужно идти разминаться.
Я прыгнул в воду , вода пробралась под гидрик, очень холодно, нужно перетерпеть , потом она нагреется от моего тела и будет уже не так зябко!
Вылезли опять на пирс. До сих пор пятки помнят этот холод от бетона пирса, скорее бы старт! Наконец! Дали сигнал , все прыгают в воду. Только успел вынырнуть, вода вокруг забурлила, понеслись, успеваю нажать на старт своего секундомера и устремляюсь вперед.
ПЛАВАНИЕ 1 км за 16 мин 40 сек
Весь плавательный этап провел в постоянной борьбе, соседи попались упертые
Постоянно получал от впереди плывущего то в плечо, то в голову ногой , ну а по характерным звукам позади слышно было, что и от меня тоже кому-то перепадало)) Так как плыли плотной группой, то особо не ориентировался , был уверен, что мои соседи парни местные и выведут меня правильным курсом прямо к финишу этапа. Так и получилось, когда волонтер помог вылезти на пирс, испанец, которого я постоянно пинал пробежал мимо меня с улыбкой, похлопав меня по плечу. Я решил последовать его примеру и тоже с одобрением посмотрел на впереди бегущего парня .
Транзит плавание-велосипед 6 мин
Так долго я еще не переодевался за всю свою триатлонную историю ( а это около 10 стартов ).
Решил стартовый костюм не одевать сразу на плавание (мысль о мокрой майке, которую будет продувать насквозь ветер была невыносима ), а переодеться в транзитке. Замерзшими пальцами минуту раскручивал скатавшийся на спине в маленькую трубочку стартовый костюм около минуты, затем одевал носки, тоже не быстрое занятие.
Выбежал из палатки, велосипедов много , значит удачно выплыл, схватил своего коня и поскакал к выходу из транзитной зоны.
Велосипед 100 км 3 часа 46 минут
Первые пять минут приходил в себя после плавания. Наконец, сердце успокоилось, и стал разглядывать соседей. Мимо проносились явные велогоны ,а я , как и планировал, шел спокойно и берег силы на пятикилометровый подъём.
За час велосипеда мне нужно было съесть 400 килокалорий и каждые пятнадцать минут я отправлял в рот по две специальные конфеты с концентрированными углеводами. Сначала даже вкусно , но к концу четвертого часа начинает немного мутить от этой сладкой субстанции. Так , незаметно , читая имена на майках тех, кто обгонял меня и кого удавалось обойти мне, пролетели 30 километров. Впереди показался Сан Сальвадор.
Какое же счастье прочитать на русском языке слова поддержки , написанные на асфальте твоими друзьями! Ого , ноги стали сами крутить педали и на самую вершину горы я уже взлетел на всех парах! Спуск вниз нужно пройти осторожно и впереди 15 км шоссе и можно заходить на второй круг. Не знаю, что произошло с погодой, но когда я брал приступом гору даже выглянуло солнце, и появилась мысль снять теплую кофту. Но ,слава богу , я этого не сделал! Когда поднялся на гору второй раз полил ледяной дождь!
Дождь хлестал холодными каплями прямо в лицо, ветер выстуживал последнее тепло из мышц ног, сзади слышались характерные звуки падающего железа об асфальт. Ничего себе сюрприз! Последние двадцать километров пришлось так работать ногами, что совсем забыл о плане на гонку и одна мысль крутилась в голове-только бы не околеть !
Но все заканчивается , закончился и велоэтап. Выпрыгнул из седла и на негнущихся деревянных ногах побежал переодевать кроссовки.
Транзит Велосипед-бег 4 минуты
Относительно быстро ( обычно на это уходит не больше двух минут ) переоделся и побежал.
Бег 49 мин- 10 км
Какой кайф , когда бежишь и в лицо не хлещет этот холодный ветер, дождь тоже вроде угомонился. Глотнул кока- колы на питьевой станции, и вообще все стало очень неплохо.
Два круга по пять километров показались не такими сложными ( если бы не подъёмчик метров на пятнадцать, то , можно сказать, было очень здорово ) и вот за двести метров вынимаю российский флаг из кармана и, набрав скорость, пересекаю финишный створ!
Медаль финишера, футболка, быстрее забрать велосипед из транзитки , бегом в отель, душ, сборка велосипеда, и дорога в аэропорт!
Утром в пять часов дома и уже после обеда на работе! Тоже своего рода триатлон)))
Комментарии 28
и 34-е в своей возрастной группе
ну и сошло где то 12 человек
конечно его не сравнить с марафоном , все таки он сложнее по логистике
но он очень популярен
в США например в прошлом году пол миллиона человек стартовало на различных триатлонных дистанциях
Практически на каждом Айронмене ( 3.8 плавание 180 велосипед 42 бег ) стартует около 2 тысяч человек!
Например на старт первого июля в Австрии , где буду участвовать и я , регистрация длилась несколько часов!
Россиян пока мало (( конечно
Но я для этого блог и завел)), чтобы увеличить их число!
)) Присоединяйтесь, и их число увеличится))
Хотя я знаю одну девушку из России , за прошлый год у нее таких стартов с десятка полтора! При этом двое детей!!!
Скажу по секрету что с возрастом скоростные качества уходят но выносливость повышается!
Вот когда видишь , на подиуме в возрастных группах восьмидесятилетних старичков, тут действительно восхищению нет предела!
Кстати это только звучит страшно - 100 км, а так, при определенном старании, любому по плечу!
Катался по вечерам в Ромашково с фонарем на лбу!
Конечно же хотел записаться на марафон, друзья выбрали Эстонию! Но вот незадача, совпала гонка с Днем Рождения супруги, пропустил конечно!
Но в следующем году пара лыжных марафонов точно будет! Есть одна задумка про семидневку, но пока функционально не готов, так, планы на будущее!
А семидневка имеется в виду финская "от границы до границы"? Тоже подумываю, может в грядущем сезоне выберусь. Насколько я понимаю, спортивной составляющей там нет, хотя подготовка, конечно, нужна.
Спасибо, что также подробно (как и о Питерском забеге) рассказали о соревнованиях на Майорке, т.к. интересен сам процесс гонки, описание организации мероприятия, впечатления. Безусловно читая, мысленно примериваешь на себя, свои возможности (мне 46 лет), а тут как раз и нужны детали. Я хотел бы уточнить у Вас относительно подготовки вообще и перед стартами в частности. На себе испытываю нагрузки позволяющие поддерживать форму и тонус: бегаю кроссы на дорожке и на улице, занимаюсь в зале на теариксе, дозированно упражняюсь с железом. Делаю всё это с тренером и "Поларом", поэтому темп тренировок не прогулочный и ориентирован на результат (пришёл к пониманию, что занимаясь один, всегда себе дашь возможность где-то закосить). Тем не менее, читая Ваши очерки, понимаю, что уровень Вашей подготовки значительно выше. В частности, Вы после км. плавания и 100 км! велосипеда, бежали десятку за 49 мин, я в апреле бежал 10 км (но не на грунте, на дорожке) за 44 мин., очень хорошо помню свои ощущения после окончания бега и понимаю, что имея сотку за спиной на велике, возможно «наелся» бы так, что и бежать не смог.
Сколько времени в неделю Вы уделяете тренировкам в обычном режиме (не перед соревнованиями), с какой интенсивностью занимаетесь, как организовали своё питание в течение рабочего дня, какого рациона в еде придерживаетесь?
Александр
Подготовка к таким соревнованиям как триатлон , конечно не может проходить без серьезной тренировочной работы. Но просто часы и километры ничего еще не означают, если вы готовились не верно.
Существует методика , кстати она придумана в России, периодизации нагрузок . Она дает на мой взгляд , самый положительный эффект от тренировок. Весь период подготовки к главной гонки разбит на отрезки . Интенсивная работа сменяеться разгрузочным периодом, тренировки на выносливость чередуются с силовыми тренировками .
Все это можно изучить самостоятельно, а можно воспользоватся услугами профессиналов ! Я например уже три года работаю с моим тренером , другом а теперь и партнером по бизнесу Девидом Ворденом, американцем, профессионалом , триатлетом!
Как это происходит я опишу в отдельном посте, но коротко скажу, что в специальную интернетпрограмму он ставит мне задания а я по мере их выполнения скидываю ему все данные о тренировке, пульс, скорость , мощность, продолжительность и так далее .
Тренируюсь я как правило 8-12 часов в неделю
Шесть дней тренировки один день отдыха.
Пару дней одна тренировка в день , три дня две тренировки.
В субботу специальная тренировка велосипед и сразу бег, на сленге из за слов bike и run она называется brick , ну а по русски кирпич))) "кирпич" обычно по продолжительности занимает около 3 часов , проснувшись в субботу в 6.30 я стартую в семь тридцать и в 11 я уже дома со своей семьей. Ну а утренние часовые тренировки вообще проходят без проблем, успеваю потренировться отправить детей в садик и школу, второй раз позавтракать и к 9.40 приезжаю на работу. Вечерние тренировки провожу после 21 когда детей уже легли спать! Семья конечно немного страдает, но и дети и жена понимают что это мое увлечение и стараются мне помочь
Ем я обычную еду , ограничиваю себя в дессертах , избегаю жирного. Не хочется с собой нести лишние килограммы))) На длинных тренировках дополнительно ем энергетические батончики и гели. Тренировки разнообразные , так как тренирую и плавание и велосипед и бег, дополнительно для растяжки занимаюсь пилатасом.
6 дней в неделю безусловно интенсивный график тренировок.
Интересно будет о них почитать.