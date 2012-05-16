"Папа не сдовайся!!"-это написал мой шестилетний сын на листочке бумаги, который оставил для меня на столе. Я обнаружил его ранним утром перед стартом на половинной дистанции Ironman ( 1.9 км плавание, 90 км велосипед , 21 км бег ) в Рапперсвиле, Швейцария . За день до этого сын сам участвовал в старте Ironkids ( 50 метров плавание, 300 метров бег - дуатлон для шестилеток) и занял 22 место .Я всегда считал - если хочешь , чтобы твоим детям было легче во взрослой жизни, нужно научить их любить заниматься спортом.Аргументы, наверное, знают все, но я попробую еще раз их озвучитьЗаниматься спортом - значит привыкнуть к расписанию и дисциплине. Формируется привычка делать то, что делать очень сложно и трудно.В школе ловкие и спортивно развитые дети всегда популярны, с ними хотят дружить , ну и обычно физическая развитость позволяет постоять за себя.Участие в соревнованиях дает понять, что в жизни всегда есть место состязательности , умение извлечь ошибки из проигрыша и получить радость от победы, быть великодушным к проигравшим - качества, которые повышают чувство конкуренции и помогают не давать слабину во взрослых агрессивно- конкурентных средах.Спорт, безусловно , не должен быть доминирующим занятием в детском возрасте, я крайне отрицательно отношусь к профессиональным занятиям спортом, когда это делается в ущерб школе. Я вообще не восторге от нашей системы детского спорта ,основанной на жуткой селекции. Все ,естественно, зависит от тренера и конечно, тренера от бога тоже есть в нашей стране , но ,к сожалению, они скорее исключение.Триатлон , конечно, феноменальный вид спорта. Вместе с профессионалами стартуют любители, каждый взрослый Ironman сопровождает детский старт. Возраст от пяти до 15 лет. То есть практически все. Участвовать может любой ребенок. Есть отличие , маленькие только плывут и бегут, велосипед пока, в целях безопасности, разрешают только взрослым, но и этого ребенку хватает, чтобы чувствовать себя настоящим триатлетом. Они проходят настоящие транзитки , финишируют в тех же воротах, что и взрослые, на шею им надевают настоящую медаль, и они так же отчаянно борются и так же переживают за результат.Меня и моих друзей , участвующих в стартах , всегда поддерживают наши семьи. Тогда в Швейцарии в Рапперсвиле была наша первая большая гонка. Сын на вопрос , будет ли он участвовать в детском старте, утвердительно кивнул головой. Еще бы, дома так много говорили о этом событии , что для него это казалось большим приключением. По интернету был заказан детский триатлонный костюм , сын зарегистрирован на старт , тренер по плаванию получил строгие указания - к лету нужно уметь проплыть 50 метров, ну , или хотя бы не утонуть на этой дистанции. Приключения начались!Получив стартовый пакет( в нем лежал чип , который засекает время, стартовый номер, расписание стартов ) , пошли смотреть расположение транзитной зоны. Вечером был большой инструктаж о том, как плыть, как потом одевать номер ( не оденешь номер- результат не засчитают, все по-взрослому!), засовывать ноги в кроссовки ( тоже как у взрослых, без носок ) как проходить беговой этап. На следующее утро мы разложили в транзитке его полотенце, номер, кроссовки. Возрастные группы швейцарцы назвали именами животных, сын оказался в дельфинах, это обстоятельство его очень обрадовало и он стал ждать своего старта, одновременно болея за своих друзей. Так как сначала шли взрослые ребята , то наш старт был один из последних . Пятилетние малыши стартовали после нас и это уже было вовсе трогательно, половина из них была в нарукавниках, но все малыши старались доплыть изо всех сил и за всех очень переживали зрители!Итак , объявили наш старт, и сын одним из первых прыгнул в воду. Вода была настолько холодная ( около 18 градусов ) , что он стал карабкаться обратно на бортик! И тут дали старт, все поплыли, не готовый к таким событиям сын растерялся, куда- то пропал кроль, судорожно , по-собачьи, он стал выгребать за остальными. Неожиданно он решил плыть остаток дистанции на спине, при этом резко сократил разрыв и даже умудрился обогнать пару человек! Позже на мой вопрос, почему не кроль , он очень эмоционально ответил-"Папа, но вода же была такой холодной , я не мог лицо туда опустить!".На транзитке обогнал еще четырех человек, а бег был завершен с перемещением с 24 строчки на 22 .Среди 30 ребят он пришел 22, получил медаль и наш восторг и гордость за него.Скажу честно, на своем старте я волновался меньше .По возвращении домой мой сын осознанно стал ходить на тренировки в бассейн , конечно, он любит там поиграть и подурачится , но теперь для него стали важны секунды и метры и о каждом своем улучшении он с гордостью рассказывает мне. Да , и самое главное! В следующем году сын снова участвовал в этом детском старте. На большой заключительной церемонии награждения диктор объявил , что - сюрприз! - третье место у семилеток занял мальчик из России. Мы с женой смотрели , как сотни людей хлопают нашему сыну , а он, немного смутившись , залезает на пьедестал почета и ему вешают венок на шею и поздравляют.Я не знаю , будет ли мой сын увлекаться триатлоном в зрелом возрасте, но я очень хочу, чтобы в его сознании заниматься спортом было бы так же естественно, как и чистить зубы на ночь.