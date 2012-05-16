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"Папа не сдовайся"

16.05.2012 09:43 23 4 910 просмотров
"Папа не сдовайся!!"-
это написал мой шестилетний сын на листочке бумаги, который оставил для меня на столе. Я обнаружил его ранним утром перед стартом на половинной дистанции Ironman ( 1.9 км плавание, 90 км велосипед , 21 км бег ) в Рапперсвиле, Швейцария . За день до этого сын сам участвовал в старте Ironkids ( 50 метров плавание, 300 метров бег - дуатлон для шестилеток) и занял 22 место .
Я всегда считал - если хочешь , чтобы твоим детям было легче во взрослой жизни, нужно научить их любить заниматься спортом.
Аргументы, наверное, знают все, но я попробую еще раз их озвучить
Заниматься спортом - значит привыкнуть к расписанию и дисциплине. Формируется привычка делать то, что делать очень сложно и трудно.
В школе ловкие и спортивно развитые дети всегда популярны, с ними хотят дружить , ну и обычно физическая развитость позволяет постоять за себя.
Участие в соревнованиях дает понять, что в жизни всегда есть место состязательности , умение извлечь ошибки из проигрыша и получить радость от победы, быть великодушным к проигравшим - качества, которые повышают чувство конкуренции и помогают не давать слабину во взрослых агрессивно- конкурентных средах.
Спорт, безусловно , не должен быть доминирующим занятием в детском возрасте, я крайне отрицательно отношусь к профессиональным занятиям спортом, когда это делается в ущерб школе. Я вообще не восторге от нашей системы детского спорта ,основанной на жуткой селекции. Все ,естественно, зависит от тренера и конечно, тренера от бога тоже есть в нашей стране , но ,к сожалению, они скорее исключение.
Триатлон , конечно, феноменальный вид спорта. Вместе с профессионалами стартуют любители, каждый взрослый Ironman сопровождает детский старт. Возраст от пяти до 15 лет. То есть практически все. Участвовать может любой ребенок. Есть отличие , маленькие только плывут и бегут, велосипед пока, в целях безопасности, разрешают только взрослым, но и этого ребенку хватает, чтобы чувствовать себя настоящим триатлетом. Они проходят настоящие транзитки , финишируют в тех же воротах, что и взрослые, на шею им надевают настоящую медаль, и они так же отчаянно борются и так же переживают за результат.
Меня и моих друзей , участвующих в стартах , всегда поддерживают наши семьи. Тогда в Швейцарии в Рапперсвиле была наша первая большая гонка. Сын на вопрос , будет ли он участвовать в детском старте, утвердительно кивнул головой. Еще бы, дома так много говорили о этом событии , что для него это казалось большим приключением. По интернету был заказан детский триатлонный костюм , сын зарегистрирован на старт , тренер по плаванию получил строгие указания - к лету нужно уметь проплыть 50 метров, ну , или хотя бы не утонуть на этой дистанции. Приключения начались!
Получив стартовый пакет( в нем лежал чип , который засекает время, стартовый номер, расписание стартов ) , пошли смотреть расположение транзитной зоны. Вечером был большой инструктаж о том, как плыть, как потом одевать номер ( не оденешь номер- результат не засчитают, все по-взрослому!), засовывать ноги в кроссовки ( тоже как у взрослых, без носок ) как проходить беговой этап. На следующее утро мы разложили в транзитке его полотенце, номер, кроссовки. Возрастные группы швейцарцы назвали именами животных, сын оказался в дельфинах, это обстоятельство его очень обрадовало и он стал ждать своего старта, одновременно болея за своих друзей. Так как сначала шли взрослые ребята , то наш старт был один из последних . Пятилетние малыши стартовали после нас и это уже было вовсе трогательно, половина из них была в нарукавниках, но все малыши старались доплыть изо всех сил и за всех очень переживали зрители!

Итак , объявили наш старт, и сын одним из первых прыгнул в воду. Вода была настолько холодная ( около 18 градусов ) , что он стал карабкаться обратно на бортик! И тут дали старт, все поплыли, не готовый к таким событиям сын растерялся, куда- то пропал кроль, судорожно , по-собачьи, он стал выгребать за остальными. Неожиданно он решил плыть остаток дистанции на спине, при этом резко сократил разрыв и даже умудрился обогнать пару человек! Позже на мой вопрос, почему не кроль , он очень эмоционально ответил-"Папа, но вода же была такой холодной , я не мог лицо туда опустить!".

На транзитке обогнал еще четырех человек, а бег был завершен с перемещением с 24 строчки на 22 .

Среди 30 ребят он пришел 22, получил медаль и наш восторг и гордость за него.

Скажу честно, на своем старте я волновался меньше .
По возвращении домой мой сын осознанно стал ходить на тренировки в бассейн , конечно, он любит там поиграть и подурачится , но теперь для него стали важны секунды и метры и о каждом своем улучшении он с гордостью рассказывает мне. Да , и самое главное! В следующем году сын снова участвовал в этом детском старте. На большой заключительной церемонии награждения диктор объявил , что - сюрприз! - третье место у семилеток занял мальчик из России. Мы с женой смотрели , как сотни людей хлопают нашему сыну , а он, немного смутившись , залезает на пьедестал почета и ему вешают венок на шею и поздравляют.


Я не знаю , будет ли мой сын увлекаться триатлоном в зрелом возрасте, но я очень хочу, чтобы в его сознании заниматься спортом было бы так же естественно, как и чистить зубы на ночь.






По мотивам путешествия мы сняли фильм

Комментарии 23

Антон Скворцов  (iTon)
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Нет, Вы, конечно, по-своему правы. Но позвольте напомнить, что помимо спорта, есть еще интеллектуальные игры, викторины и олимпиады. К которым нужно готовиться каждый день, где нужно уметь проигрывать, брать себя в руки и сохранять хладнокровие.
Конечно, спорт - это здорово, особенно для здоровья.
"Ловкие" дети, конечно, пользуются большей популярностью, чем их менее ловкие, но зачастую более гуманные и интеллектуально развитые ровесники. Но если мы все будем ловкими, не будет ученных, художников, поэтов и философов.
Давайте чувствовать баланс, уважаемый автор.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"помимо спорта, есть еще интеллектуальные игры, викторины и олимпиады..."

НЕТУ! Для 6-летнего нету!
Пойдёт в школу, обнаружит классу к 5-8 какое-нибудь влечение - тогда, пожалуйста - интеллектуальные игры, викторины, олимпиады и проч. ... Помимо спорта.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Антон, абсолютно согласен про баланс!!! Обеими руками! Я хотел лишь сказать , что крайне трудно развить у ребенка слух если его нет от рождения или видение прекрасного и умение выражать это кистью или в стихах! Плох тот родитель кто не развивает в ребенке изначально сильную творческую сторону! Но спорт это универсальный механизм помочь ребенку в будущем практически со сто процентным результатом! То есть Вы ни капельки не будете жалеть если сосредоточитесь на спорте, пока еще не совсем понимая, к чему лежит душа у ребенка в интеллектуальном плане!
Анастасия  (otchetr)
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smile:yep: Вы и ваш сын - просто молодцы!!! Так держать! Думаю, он вырастет подготовленным к жизни и к трудностям. И если ребенку прививать спорт с детства - это не значит, что он будет не умным или неучем. Для меня примером является мой муж. Все детство и юность профессионально занимался футболом. Травма не дала ему продолжить этим заниматься. А сейчас он занимает приличную должность. И весьма не глуп. Постоянно тренируется и играет в футбол.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Анастасия, спасибо большоей!
обязательно должен Вас предупредить, футбол это очень здорово но уж больно травмоопасен вид спорта, особенно когда играют не старые друзья приятели, а начинаются всякие междусобойчики с незнакомыми командами, и сам играя хорошо можешь так получить от какого то неумехи, что долго будешь вспоминать эту игру. Тем более такой случай в Вашей истории уже был.
Вы давайте агитируйте мужа к нам, в циклические виды спорта!! Наматываешь километры в парке, кругом зелень, красота!!))))
Юрий Улитин  (menY)
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Полностью Вас поддерживаю! Моему сыну 4,5 года с июня я собираюсь отдать его на плавание. Энергии ребенка можно позавидовать!!! Можно спросить, как уже опытного в приучении ребенка к спорту, с какими трудностями Вы столкнулись, на что следует обратить внимание и что не следует делать???
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Юрий , спасибо за одобрение! Первое что хотел сказать, это ни в коем случае не пытайтесь научить чему-нибудь своего ребенка самостоятельно! Играть в подвижные игры , сколько угодно, но то что связано с формированием стереотипов движения , только к профессионалу! Лучше к тому, кого Вам рекомендуют другие родители, важно не то как быстро он научит Вашего ребенка а важно чтобы ребенку он очень понравился и он ему доверял! Тут главное не отбить интерес в таком возрасте или не сформировать какой нибудь страх, спокойно через игру и так далее! Ну и очень важно чтобы изредка рядом с тренером появлялись Вы, и Ваш сын "удивлял' бы Вас результатами. Как все прекрасно знают , трудно научить ребенка ходить в тапках если родители ходят дома босиком !
Очень помогают совместные старты, Вот недавно в ЦПКО был проведен забог Весенний ГРОМ, детишки всех возрастов бежали километр! Всех наградили и поздравили. Если Вы пробежите вместе всю дистанцию, уверен интерес к бегу родится автоматически, а там и плаванию и лыжам научить дело техники!
Scud  (Scud)
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На самом деле, в игровых постановка техники тоже очень важна. С остальным согласен.
udaff  (udaff)
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Как родитель, очень порадовался за вас! Это непередаваемое ощущение гордости за свое чадо! Так держать!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Руфат спасибо большое ! Все родители одинаковы)))
Гектор  (Гектор)
#
Очень хороший рассказ! Спасибо! Я в детстве рос в домашней обстановке, где спорта не было. Не увлекся им и в школьном возрасте, хотя какие-то успехи (бег, настольный теннис) были. Думаю, что я много потерял из-за своего "неспортивного" повидения. А корни - в детстве. Не привили до школы, потом уже это было сделать труднее!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Гектор, спасибо! Но как понимаю все-таки сделали , хоть и труднее!! Спорт очень замечательная вещь, начинать можно в любом возрасте.
l0adr  (l0adr)
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Согласен, что спорт полезен, но, как и многие вещи, только в меру. И не в том аспекте, о котором Вы пишите, что он "не должен быть доминирующим занятием в детском возрасте". Что, если ребёнок окажется одарённым в каком-то виде спорта и станет отдавать ему все силы и время вплоть до лет так 35?.. А что потом? Я вот на нормальную работу только после тридцати устроился, до этого спортом занимался smile:shuffle: Хотя, надеюсь, что Вы, как мудрый родитель, будете в состоянии направить мотивацию, энергию и драйв сына в нужное русло!
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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l0adr, спасибо за комментарий ! Мудрых родителей нет, это только мы так считаем, но эмоции нам мешают смотреть на своего ребенка объективно)))
Спортивная составляющая не должна подавлять другие стороны развития ребенка! Это у нас родителям предлагают выбор, либо на тренировку либо в школу, а американская модель подразумевает учебу с упором на спорт а не наоборот, просто занятия спортом должны быть максимально эффективны!
У нас в университетах спортсмены вообще не появляются на кафедрах, там ты обычный ученик, но если защищаешь честь университета очень большое уважение и почет! Их не пугают внезапные травмы,я конечно утрирую, но это не конец жизни! У нас уход из большого спорта в 20 лет это почти катастрофа!
Вопрос родителей следить, чтобы перекос на спорт не позволил взять этот риск, остаться без навыков в "другой" жизни
Вы же смогли перестроиться!! Значит и в нашей системе это возможно!
Ivan  (hNg)
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Спорт - это замечательное увлечение. Особенно если посмотреть намолодеж сегодня. НЕ мне судить тех кто курит с 12 лет, но меня это лично очень злит.
Замечательная статья. Поздравляю с занятыми местами. Как говорят: "Участие - это уже победа".
Scud  (Scud)
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Замечательный рассказ, отличные фотки! Спасибо!
(вот только у некоторых фоток проблемы с масштабированием...)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Scud спасибо, Да верно замечено с фото)) вот что значит, когда слишком много обращаешься за помощью к IT поддержке, самостоятельно сделать уже можешь очень мало))
Анатолий К  (Рома Ромашкин)
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Виктор, как всегда очень интересно читать Ваш рассказ. Знаю по себе если есть дисциплина в спорте ( стараюсь регулярно ходить на фитнес и не искать себе отговорки ) то и в жизни дела идут лучше.
Татьяна Лукашева  (Tatiana Lukasheva)
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Потрясающая история! Удачи в спорте и бизнесе!!
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