Думы о здоровье

Увидел в Фейсбуке у Армена Петросянано мог не запостить сюда! Простите что выкладываю целиком, не понимаю как сделать ссылку с "продолжить чтение" , но уверен , что администрация не будет ругать именно из за текста!!от Армена ПетросяняРегулярные занятия физкультурой кроме хорошего самочувствия дают привычку следить за своим здоровьем, подталкивают регулярно появляться у врачей и проходить профилактические обследования. На этой неделе выполнил запланированное посещение трёх специалистов. Визиты к врачам обостряют думы, которые регулярно вертятся в голове.1. Я не хочу платить налоги на такое здравоохранение, мне не нужно такое обязательное медицинское страхование. В коридорах полоно людей, явно не следящих за своим здоровьем. То есть часть населения регулярно бухает, курит, питается чёрт знает как и мало двигается. Потом они ходят и требуют бесплатной медицины. Зачем бесплатно лечить тех, кто не только не заботится о своём здоровье, но и активно его губит?2. Правильное питание, минимальная физическая нагрузка в виде утренней зарядки или пробежек не стоит и сотой доли тех затрат нервов и времени, которые платят люди за свою лень и элементарную безграмотность. Кто должен их просвещать? Выгодно ли государству иметь таких нездоровых граждан?3. Особенно сложно понять предпринимателей и других обеспеченных граждан у которых есть и время и деньги заниматься своим здоровьем. Разницы между тем, что кто-то квасит дешёвую водку и тем, кто "употребляет" литрами вискарь не велика. 8 из 10 моих знакомых с лишним весом. Большинство просто откладывает лечение своих накопившихся болячек "на потом".В прошлую пятницу умер парень, учившийся со мной в параллельном классе. Всё чаще умирают люди моложе меня. Ёлки-палки, мне то кажется что я только во вкус жизни вхожу, а мои сверстники уже умирают.Знаю, что бесполезно взывать, призывать, давать советы. Просто хочется поделиться опытом, может кого он и подтолкнет к осознанию важности своего здоровья.Найти полчаса в день, чтобы нагрузить своё тело элементарной утренней гимнастикой можно. Не обманывайте себя. Подумайте о своих детях, которых своим безалаберным отношением к здоровью, вы лишаете будущей радости общения с вами.Всегда можно найти возможности хотя бы пару раз в неделю бегать. Для меня бег и отжимания самые дешёвые и доступные способы поддерживать себя в нормальной форме.Обратите внимание на то, что и сколько вы едите. Купите самые простые весы и взвешивайтесь каждый день. Нельзя контролировать то, что не измеряется. Когда однажды я увидел стрелку весов первалившую за трёхзначную цифру, я стал записывать что я ем в течение дня. Примитивный дневник питания. Взгляните на себя со стороны. Поинтересуйтесь сколько калорий в том, что вы съедаете за день и сколько примерно калорий вы сжигаете сидя целый день в своих автомобилях и офисах.Запишите в любой свой ежедневник среди важных дел на год - посещение врачей. Забудьте о том, что кто-то думает за вас и ваше здоровье. Ваше здоровье - это прежде всего ваш ресурс. Смешно полагать, что кто-нибудь будет переживать за него больше чем вы. Если вы конечно же не ребёнок или наивный взрослый, надеящийся на государство.Такие несложные и незатратные методы уберегут вас от значительных трат денег, нервов и здоровья. Избавят от проживания своей единственной жизни в очередях поликлиник и в больничных палатах.Любите себя. Дорожите своим здоровьем. Начните хоть что-нибудь делать для него прямо сегодня.