Думы о здоровье

Увидел в Фейсбуке у Армена Петросяна
http://www.facebook.com/ap428
но мог не запостить сюда! Простите что выкладываю целиком, не понимаю как сделать ссылку с "продолжить чтение" , но уверен , что администрация не будет ругать именно из за текста!!
от Армена Петросяня
Регулярные занятия физкультурой кроме хорошего самочувствия дают привычку следить за своим здоровьем, подталкивают регулярно появляться у врачей и проходить профилактические обследования. На этой неделе выполнил запланированное посещение трёх специалистов. Визиты к врачам обостряют думы, которые регулярно вертятся в голове.
1. Я не хочу платить налоги на такое здравоохранение, мне не нужно такое обязательное медицинское страхование. В коридорах полоно людей, явно не следящих за своим здоровьем. То есть часть населения регулярно бухает, курит, питается чёрт знает как и мало двигается. Потом они ходят и требуют бесплатной медицины. Зачем бесплатно лечить тех, кто не только не заботится о своём здоровье, но и активно его губит?
2. Правильное питание, минимальная физическая нагрузка в виде утренней зарядки или пробежек не стоит и сотой доли тех затрат нервов и времени, которые платят люди за свою лень и элементарную безграмотность. Кто должен их просвещать? Выгодно ли государству иметь таких нездоровых граждан?
3. Особенно сложно понять предпринимателей и других обеспеченных граждан у которых есть и время и деньги заниматься своим здоровьем. Разницы между тем, что кто-то квасит дешёвую водку и тем, кто "употребляет" литрами вискарь не велика. 8 из 10 моих знакомых с лишним весом. Большинство просто откладывает лечение своих накопившихся болячек "на потом".
В прошлую пятницу умер парень, учившийся со мной в параллельном классе. Всё чаще умирают люди моложе меня. Ёлки-палки, мне то кажется что я только во вкус жизни вхожу, а мои сверстники уже умирают.
Знаю, что бесполезно взывать, призывать, давать советы. Просто хочется поделиться опытом, может кого он и подтолкнет к осознанию важности своего здоровья.
Найти полчаса в день, чтобы нагрузить своё тело элементарной утренней гимнастикой можно. Не обманывайте себя. Подумайте о своих детях, которых своим безалаберным отношением к здоровью, вы лишаете будущей радости общения с вами.
Всегда можно найти возможности хотя бы пару раз в неделю бегать. Для меня бег и отжимания самые дешёвые и доступные способы поддерживать себя в нормальной форме.
Обратите внимание на то, что и сколько вы едите. Купите самые простые весы и взвешивайтесь каждый день. Нельзя контролировать то, что не измеряется. Когда однажды я увидел стрелку весов первалившую за трёхзначную цифру, я стал записывать что я ем в течение дня. Примитивный дневник питания. Взгляните на себя со стороны. Поинтересуйтесь сколько калорий в том, что вы съедаете за день и сколько примерно калорий вы сжигаете сидя целый день в своих автомобилях и офисах.
Запишите в любой свой ежедневник среди важных дел на год - посещение врачей. Забудьте о том, что кто-то думает за вас и ваше здоровье. Ваше здоровье - это прежде всего ваш ресурс. Смешно полагать, что кто-нибудь будет переживать за него больше чем вы. Если вы конечно же не ребёнок или наивный взрослый, надеящийся на государство.
Такие несложные и незатратные методы уберегут вас от значительных трат денег, нервов и здоровья. Избавят от проживания своей единственной жизни в очередях поликлиник и в больничных палатах.
Любите себя. Дорожите своим здоровьем. Начните хоть что-нибудь делать для него прямо сегодня.
Комментарии 9
Замечательная статья!
Особенно здесь: четко и по делу
Это я и стараюсь пропагандировать среди своих знакомых и, по возможности, среди любых компаний. И, черт возьми, как бы тяжело это не было, это не заставит меня отступить от своих идей относительно ЗОЖ.
Статья правильная, таких людей должно становиться больше. И кто бы Вам, что ни сказал по поводу этих мыслей - Вы на правильном пути!
Удачи!
Это также как в случае помощи бедным и бездомным. Довольно странно вместо того, чтобы налить тарелку супу такому человеку начать копаться в его биографии, выясняя все ли он правильно в своей предыдущей жизни сделал. По бесплатной медицинской страховке Вы сейчас можете получить такой минимальный набор услуг, что говорить об ее избыточности считаю не очень правильным.
Другое дело - обслуживание в рамках дополнительных страховых программ. Вот там все поставленные Вами вопросы должны, на мой взгляд, найти свое отражение и за неправильный образ жизни нужно бить рублем!
Однако возвращаясь к вопросу бездомных - важно понимать почему человек такой. Является ли это следствием его выбора или временных обстоятельств. Если это выбор - ни о какой помощи не может быть и речи, это просто нахлебник. Если это обстоятельства - то такому человеку необходимо помогать. Думаю, перераспределение в соответствии с данной системой сделало бы это более действенным.
На мой взгляд, накормить голодного нужно даже в том случае, если этот голодный и не самый достойный человек! А все разбирательства такого сорта - это чисто российские отмазки! В частности,и поэтому у нас никто ничего на благотворительность и не жертвует, за исключением "официальной" благотворительности!
Для других групп должна существовать система страхования!! Она по сути и определяет выбор человека. Хочешь курить , плати больше и кури. Лишний вес, неподвижный образ жизни, аналогично.
Милосердие о котором говорите Вы Гектор безусловно должно быть. Общество погибает когда мы начинаем задумываться перед тем чтобы отдать, а заслужил ли он?, а будет ли мне польза? и так далее. Но Дмитрий об этом и говорит, Российские реалии, государство дееспособно сделать что либо, а милосердие это проявление высокоразвитого духовно человека!
Пост о том, что у нас под одну гребенку подбирают всех и действительно больных и тех кто наплевал на себя, в итоге не хватает ни тем ни другим. Давайте бесплатно лечить только действительно беззащитных !! Мы развращаем одних и бросаем на произвол судьбы других!
Конечно выбор действительно страшный, при нашем умении делать реформы, боюсь что это может превратиться в такой ужас, нет ответа !! Эмоционально конечно же!
Записался на Марафон в Берлин , участвует 65 тысяч человек, на прошлых выходных прошел марафон в Лужниках,участвовало 1000 человек!!
КАТАСТРОФА!!
Я кстати плачу за страховку с коэффициентом 1.3 так как очень часто катаюсь на профессиональном велосипеде и участвую в соревнованиях! Вы же наверное в курсе, что обычный полис не покрывает лечение травм полученных во время занятий спортом!!
Ни одного профессионального спортсмена не будет лечить государство бесплатно,и ни одного спортсмена не допустят к соревнованиям без страхового полиса!!
То есть то, о чем Вы говорите, существует во всем цивилизованном мире, и никто не воспринимает это как нарушение чьих то прав! Потому что они и не нарушаются! Все сугубо добровольно и рационально! Государство защищает слабых, тех кто хочет рисковать защищают себя сами, для их удобства придумана система страхования рисков !