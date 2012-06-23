За буйки не заплывать!

Жара, выходной день, Москва потянулась за город. Я тоже поехал на Истру. Но шашлыки и пиво не входили в мои планы: сегодня я участвовал в очень интересном соревновании - Чемпионате СССР по плаванию на открытой воде “Резиновая шапочка”. Да именно СССР, так называется клуб (Союз Смелых Сильных Романтиков) где стараниями энтузиастов проходят очень увлекательные спортивные состязания. Статус этого мероприятия носил еще название чемпионата Москвы по плаванию в открытой воде , так что компания для старта подобралась не самая слабая!Поразительно конечно наша страна устроена, за миллиарды долларов строим мы дороги, стадионы которые по своей цене могут равняться с небольшими городами, я молчу про олимпийские объекты. Но вот организовать так чтобы в стране, в каждом городе, в районе проходили соревнования по различным видам спорта мы к сожалению абсолютно не способны. Все что происходит делается исключительно энтузиастами любителями с минимальной поддержкой какой либо федерации и знают про такой старт только десятки людей . Понятно что такие старты компенсируют комфорт и удобства профессионально подготовленной гонки уникальной атмосферой и душевностью устроителей и гостей. Все свои на таких стартах. Но такими темпами нация у нас спортом еще долго заниматься не будетВ расписании сегодняшнего дня были расстояния и форматы на все вкусы. Пять и три километра, «истринская миля», эстафета и 4*400 метров гонка на выбывание. Долгое стояние в подмосковных пробках я решил компенсировать самой длинной дистанцией- пять километров!Регистрация прошла быстро. Нужно купить за 200 рублей страховку, написать расписку про свою ответственность , оплатить символический стартовый взнос, получить шапочку с стартовым номером и нанести на руку номер черным фломастером!Не успев поболтать со своими друзьями одноклубниками ( а надо отметить что нас было около 10 человек ) пошли на общее построение! Веселый момент это тренировка выполнения команды “равняйсь” и “смирно”. Далее торжественный марш участников и подъем флага СССР под гимн Союза!После 10 минутной разминки объявили готовность номер один, спортсмены прыгнули в воду . Я по привычке протиснулся в первые ряды и приготовился к борьбе. Все- таки интеллигентные люди эти пловцы)) , когда объявили старт и я приготовился что начнется толкотня иногда перерастающая в настоящую “драку”. Ничего подобного, все спокойно оплывали меня сбоку и некоторые даже старались не задеть. Вспомнив как в Швейцарии на половинке Айронмена по мне просто проплыли человек пять, я понял , гонка будет очень приятной.Старт на пять и на три километра был общий. Участники отличались цветами шапочек. У нас они были серебряного цвета, на три километра народ был облачен в шапочки синего цвета. Первые двести метров плыл с народом. То есть народ меня потихоньку оплывал , я стартовал в первых рядах и поэтому первое время казалось что держусь со всеми. Постепенно ряды обгоняющих поредели и я остался один. Грустно подумал я, тоскливо как то плыть без компании. Но забегая вперед ,скажу. Компанию они мне еще составили, когда обгоняли на круг)) В первый раз это произошло когда мои часы пикнули третий раз , полтора километра позади. У меня есть специальные триатлонные часы Garmin 910 ХТ. Их можно настроить чтобы они автоматически подавали сигнал о пройденном времени или дистанции.Итак слышу шум сзади. Трое пловцов , один в синей шапочке, двое в серебристой идут со скоростью “казанки» c подвесным мотором! Ничего себе, это получается я проплыл полтора километра а ребята два с половиной! Начинаю умножать секунды и минуты, делить на километры и анализировать, могут ли люди плыть с такой скоростью или у меня уже начинаются галлюцинации ))) я вообще люблю на длинных дистанциях считать разнообразные параметры времени и скорости, пока в уме начнешь умножать или делить столбиком время бежит быстрее и не заметно проходит часть дистанции. Ребята так быстро скрылись из виду а у меня что то не сложилось рассчитать их скорость, что я решил что это опоздавшие на старт профессионалы пытаются достать своих товарищей.Каюсь, был не прав , потом этих догоняющих стало больше и я понял что столько народу опоздать не могло, они впереди меня на круг. Но я не переживал, судя по часам я плыл в одном темпе, мне было комфортно, вода была теплая, гармин призывно пикал каждые пятьсот метров, я медленно но неуклонно приближался к своей цели. А цель была понять, за сколько я смогу проплыть 3.8 км , дистанцию плавательного этапа Айронмена. Наконец и эта отсечка- 1 час 12 минут. Отлично, я планировал проплыть за час пятнадцать а мое время оказалось на 3 минуты лучше. Получив удовлетворение от промежуточного финиша я вообще перестал напрягаться и поплыл уже в свое удовольствие. Оказалось и я кое что могу)) обогнал на круг одного из плывущих трешку. Давай держись брать , тебе осталось совсем немного, финиш рядом, ну а я пойду на последний круг.Проплывая мимо трибун немного расстроился так как услышал , что вот мы ждем последний круг последнего спортсмена на пять километров. Оглянувшись по сторонам понял это про меня! Да история не очень хорошая , первый раз я финиширую последним, ну да ничего, злее буду. Последний круг прошел в таком же ровном темпе6 правда немного поплутал перед самым финишем, чуть ушел влево от буйка и пришлось делать дугу!Как только я вылез на берег, объявили готовность номер один для старта на милю. Очень забавный старт, два круга по 980 метров в воде с выходом на землю и подниманием своего тела на нереально крутую горку держась за канат)) Зрители яростно поддерживали пловцов , которые карабкались что есть сил на эту гор уи потом сбегали вниз по ступенькам крутой лестницы!Я посмотрел этот старт, потом мы с ребятами обсудили заплыв, выпили лимонаду с бутербродами и я поехал домой.Спасибо большое устроителям. В наше очень циничное время удивляешься , что люди занимаются всем эти, дарят окружающим радость, созидают. Хотя если задуматься, это должно быть нормой. Мы просто, как в кривом зеркале, ждем вокруг только подвоха и гнусности. Болеем мы , всей нацией болеем. Но вспоминаю сегодняшний день я понимаю, не все потеряно!Присоединяйтесь!