Я ГОТОВ

Пришло письмо из Австрии.

Сообщают мой стартовый номер — 1453.

С ним я в это воскресенье проведу один из самых длинных дней в моей жизни.

Я готов к этому дню! Только за шесть месяцев 2012 года я провел 117 часов в седле велосипеда, проехав 3250 километров, пробежал 575 километров за 53 часа, проплыл 106 километров за 41 час!

В прошедшее воскресенье я провел последнюю длинную тренировку. Все! Дальше начинается TAPER. Тейпер — это время для снятия накопившейся во время подготовки физиологической и психологической усталости.

Друг дал ознакомиться с мотивирующим текстом. Прошу прощения, если кому-то он покажется чересчур сентиментальным. Да наверное это и правда. Американцы это умеют, поиграть на чувствах человека! Но я благодарен ему ,за то что я прочитал его в такой нужный для меня момент.

Всем, кто начинает тейпер, посвящается...

Сейчас ты начинаешь тейпер. Возможно, тренировки длились несколько месяцев, возможно, несколько лет. Для кого-то это первый Ironman, для кого-то очередное возвращение к гонке, в которой могут участвовать немногие. Ты неукоснительно соблюдал тренировочный план. Ты проехал сотни километров, перестирал кучу белья, и заработал несколько полос загара, которые сойдут только в следующем году. После длинных заплывов шли длинные вело- и беговые тренировки, а потом ты ложился спать, и этот непродолжительный сон казался длиннее любой ночи в университет. Ты бегал, когда шел снег. Ты ездил на велосипеде в дождь. Ты бегал в жару. Ты выходил на улицу, когда другие оставались дома. У тебя начинались тренировки тогда, когда другие сладко спали под одеялом. Ты прошел отбор, сезон в разгаре, и самые тяжелые дни позади.



Как велосипедист в Тур де Франс, покоряющий предпоследнюю вершину на горном этапе, ты тоже прошел большой путь, остался последний шаг. Ты переходишь на повышенную передачу, пьешь, застегиваешь джерси. Перед тобой спуск – и он будет быстрым. Раньше время было наполнено нескончаемой работой, теперь - мускулами. Они набираются сил на последнем заслуженном отдыхе.



Сейчас твое тело отчаянно нуждается в тейпере, а твой разум, который все это время оставался в тени, начнет говорить с тобой. И это будет неприятно. Он заставит тебя сомневаться, бояться поражения, думать о боли, голоде и жажде. Он будет убеждать тебя, что ты не готов. Разум постарается остановить тебя, потому что он еще не знает, на что способно твое тело. Но тело знает правду: ты готов. Но разум не верит в это. Во время тейпера он постарается убедить тебя, что это глупо, что многое может выйти из-под контроля. Ты готов. Ironman не становится случайностью. Это результат самоотверженной работы, сосредоточенности, упорного труда и веры, что все длинные беговые тренировки в январе, велотренировки в апреле, плавание каждые выходные того стоят. Это результат велотренировок. Изо дня в день. Это результатов беговых тренировок в одиночку. С первой пробежки, когда ты задавался вопросом «Смогу ли я вообще когда-нибудь подготовиться», до последней длинной тренировки, когда ты улыбался сам себе, зная, что нашел ответ. Оно того стоит.



Сейчас, когда у тебя тейпер, ты знаешь, оно того стоит. Нагрузка снижается. Тело готово, надо только успокоить разум. Это нелегко, но ты сможешь. Ты готов. Ты войдешь в воду, рядом с тобой будет 2000 пар широко раскрытых глаз. Ты посмотришь на это море людей и поймешь, что ты – его часть. Ты почувствуешь, как прохладная вода пробирается в твой костюм, ты вздрогнешь, как и все, но ты улыбнешься, потому что день, которого ты так долго ждал, наконец настал. Над головой будет реветь вертолет. Вокруг будут брызги. Ты перестанешь думать про Ironman, потому что ты уже на Ironman. Плавание будет долгим – оно будет долгим для всех, но ты справишься. Ты увидишь, как берег приближается. Ты выйдешь на пляж и побежишь снимать костюм. Трое успеют снять свой, прежде чем ты поймешь, что происходит. Теперь велосипед.



Голоса, звон колокольчиков, надписи мелом на асфальте – все это дает тебе почувствовать себя героем, улыбка не сходит с твоего лица. Ты начинаешь гонку. Толпа будет стоять вдоль дороги. Скоро ты будешь ехать на велосипеде, питаться по расписанию, Ironman под контролем. Ты почувствуешь, что утреннее солнце становится полуденным. Потеплело. Возможно, даже стало жарко. Возможно, ты не очень хорошо себя чувствуешь. Ты продолжаешь ехать. Ты не остановишься. Ты будешь пить. В конце концов, это просто длинная тренировка с пунктами питания. С дежурным выражением лица, ты продолжишь гонку, не давая себе считать, что она тянется долгие часы. Ты ешь и продолжаешь гонку.



Теперь стало жарко. Ты устал. Сомнения пытаются привлечь твое внимание. Тут каждый борется. Ты едешь уже несколько часов, было бы здорово остановиться. Но ты этого не сделаешь. Не здесь. Не сегодня. Ты взбираешься на очередной тягун. Ты знаешь, ты почти приехал. Толпа снова встречает тебя. Ее энергия подгоняет тебя. Дай людям увидеть твои глаза. Улыбайся, когда они подбадривают тебя, от этого станет легче. Едь. Борись. Страдай. Не отступай. Ты поедешь вниз по дороге, давая ногам немного отдохнуть перед бегом, который начнется совсем скоро!



Ты возвращаешься, ты видишь, как выбегают люди. Ты думаешь: «Кажется, я был здесь недавно». Гул нарастает, пыль зависает в воздухе – ты вернулся, осталось лишь пробежать 42 км. Ты немного расслабишься, зная, что если что-то случится с колесом, если что-то сломается, ты просто добежишь с велосипедом в транзитку. Итак, транизтка. 100 волонтеров подбегут к твоему велосипеду. Ты отдашь его, не обернувшись. Тебе дадут твою сумку. Ты переоденешься. Ты наполнишь карманы, и начнешь свой самый длинный, самый важный забег этим летом. Ты сделаешь первый шаг из тысячи… и улыбнешься. Ты знаешь, что теперь велосипед тебя не подведет – бежать тебе придется на своих двоих.



Та же толпа, что приветствовала тебя на рассвете, будет приветствовать тебя в лучах закатного солнца в летний воскресный день. Улыбайся. Наслаждайся. Ради этого ты работал весь год. Первый километр пройдет хорошо. И второй тоже. На пятом километре, возможно, ты не будешь чувствовать себя так же хорошо. Это нормально. Ты знал, все будет не просто. Ты найдешь свой темп, как это уже было на велосипеде. Ты увидишь, как возвращаются лидеры. Кто-то выглядит отлично, кто-то нет. Ты можешь чувствовать себя отлично, а можешь и нет. Как бы там ни было – не паникуй. В этой части дня можешь быть уверен – что бы ты не чувствовал, долго это не продлится. Ты продолжишь бежать. Ты продолжишь пить. Ты продолжишь есть. Возможно, ты будешь укладываться в план, а возможно нет.



Если ты опережаешь план – не волнуйся, верь в себя. Если отстаешь – не волнуйся, беги дальше. У каждого есть свой великолепный план на гонку, и каждому придется столкнуться с реальностью – планировать Ironman – то же самое, что отправить человека на Луну. Дистанционно. Вслепую. От того, как вы отреагируете на изменения в плане, зависит ваш день. Не трать силы на переживания – просто делай то, что должен и продолжай бежать. Продолжай есть и пить. Только не останавливайся – никогда не останавливайся. Ты сделаешь это в середине пути для особых нужд. Что-то из еды, которую ты взял с собой, будет выглядеть хорошо, что-то нет. Съешь то, что выглядит хорошо, выбрось остальное.



Продолжай двигаться. Начни искать знакомых. Подбадривай тех, кого не знаешь. Ты уже возвращаешься – они нет. Они хотят быть на твоем месте, так же как и ты, когда видел людей, возвращающихся в город. Беги, если можешь. Иди, если придется. Просто продолжай двигаться. Километры будут проходить. Солнце начнет садиться. Ты приблизишься к пункту питания, там будет музыка, люди и куриный бульон. Обязательно возьми его. И продолжай двигаться. Скоро тебе останется несколько километров. Ты начнешь верить, что у тебя все получится. Ты начнешь представлять, как же хорошо будет, когда ты окажешься там. Отдайся этим чувствам. Когда твои ноги откажутся двигаться дальше, просто подумай, каково это, когда тебя останавливаются, одевают медаль… тебе надо просто добежать туда. Ты начинаешь слышать людей в городе. Люди, которых ты не видишь в сумерках, подбадривают тебя. Они будут выкрикивать твое имя. Улыбнись и поблагодари их. Они были тут, когда ты уезжал на велосипеде и когда вернулся, когда ты начал бежать и теперь, когда ты заканчиваешь.



Ты прибежишь в город. Ты начнешь понимать, что день подходит к концу. Ты будешь изможден, вряд ли сможешь пробежать еще больше, но ты должен спросить себя – «Куда делся этот день?». Ты будешь разрываться между двумя чувствами – желанием наконец остановиться и продлить эти мгновения.



Осталось 2 км. Ты будешь бежать. Ты будешь лететь. Ты сам не будешь знать как – но ты будешь бежать. Огни будут становиться все ярче. Скоро ты снова услышишь музыку, в этот раз – на финише. Скоро тебя увидят. Скоро все тебя увидят. Ты побежишь к огням, к финишному створу, к солнцу, которое сделали специально для тебя. Они назовут твое имя. Ты продолжишь бежать. Ничего не будет болеть. Это твой миг, в этот момент весь мир будет смотреть только на тебя. Ты сорвешь финишную ленту. От старта прошло 226 км. Наконец ты остановишься. Твои ноги задрожат, и ты больше не сможешь сделать ни шага. Кто-то тебя поддержит. Ты прислонишься к ним. И тут ты поймешь…

ТЫ IRONMAN! Ты готов. Ты готов.