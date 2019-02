Самый долгий день!

Куда это они? Старта еще не было, Эй парни возвращайтесь, не успеете к выстрелу, осталось секунд тридцать. Эй ,а вы куда ? Погодите , нужно ждать... Нет похоже это уже не остановить. А очки? Черт, все, понеслась!! Давай греби, потом оденешь... нормально? Это что, получается так дальше плыть? Без очков. Стоп, спокойно. Одел- поплыл-успокоился! Вон тот синий комбинезон, давай за ним, отличный ход. Цепляемся. Тянись, руку не заламывай. Куда этот дядька лезет ? Вас тут не стояло, это мои ноги, в смысле его, но сейчас мои. Давай , давай вперед , если такой шустрый, у нас тут своя компания. Эй, не уходи, зачем он ускоряется? Да, поворот некстати, откуда вас столько? Давай, давай, торопись, уйдет, вот блин, ищи спокойно, кто у нас будет паровозом ? Белый 2XU? Нет, слишком быстро, вот девушка хорошо плывет, э, нет брасс мы не заказывали. Ага, поплыли.

Еще поворот, отлично. Ну и куда плыть? Кто -нибудь понимает, где этот канал? Похоже, вот мужчина понимает, хотя выбирать не приходится. Ну давай, сейчас дотянем до берега а там уже в канале полегче будет, может на четыре выдох? Ага , ну здорово, на четыре отлично, ноги видно , голову зачем поднимать. Что -то долго. Гармин уже пять раз пропикал два пятьсот, а канала еще нет. Эгей, что это ? Берег? Справа, а должен быть прямо, куда ты так резко? Стой, завел меня, а сам , давай держаться… Ничего себе, уже 3 км, а канала все нет, вот … наконец то. А что столько народу- то ? Да сколько он может длится , тина какая -то кругом, корни что-ли? Ребята, вы брассом будете дома плавать, дайте дорогу , да, с такими габаритами вас не проплыть, да не толкаюсь я, не смотри ты так, мне вперед нужно.. Ну вот. Побежали…

Отлично. Давай раскручивай, ноги в ботинки, туго не нужно. Вот . Ну что, вперед с ветерком. Леша с Яной ! Ждите через три часа. Так скорость 36, супер, давай не торопись , сердце не смотри, что там у нас по плану, 195 мощность максимум первые 22 км, ну что, пока комфортно . Спокойнее только. Ни в коем случае не проколоться. Смотреть под колеса. Внимательно . Трасса конечно идеальная, 15 минут 4 конфеты, запить водой. Что там? 36 так средняя и идет, ну это до первой горочки. Так подготовились, сменили передачку. Не передавливать, спокойно, 230 ватт максимум. Сколько же здесь людей.. Фантастика, как они болеют! Эй, малыш давай ладошку! И ты тоже давай. Опс. Аккуратнее, не увлекайся, так можно и в кустах оказаться… Ага, похоже, скоро еще одна горочка, эта? Нет, похоже дальше, да вот питание перед ней, вассер плиз!! Данке шен! Пять глотков, остальное на голову. Так -гели или конфеты нужно пить? Давай считать- час тридцать уже , конфеты, гели, конфеты, гели.. получается гели. Аккуратно достаем , взбалтываем ,пьем.. Брр, конечно, гадость, но не так, как обычный гель, с водой поприятнее. Как быстро она нагрелась …

Ну что, поработаем немножко. 240 нужно, а у тебя сколько? Ох- 320!! Ну и кто проспал? Давай спокойно. Не дави. Пусть обгоняют, накроем их на спуске. Вот ты Майкл настырный конечно ! Какой раз уже тебя на спуске прохожу. Смотри, Финляндия впереди. Гоу, Суоми, гоу. Блондинка какая симпатичная. Крутит так ловко. Молодец. Теперь 20 км вниз! Давай без фанатизма, главное не зазеваться. 65 км/час неплохо, эй лефт! Лефт.!! Будьте внимательны парни, обхожу. Хорошая компания подобралась. Ну вот и круг. Вижу вас, мои родные!! Через три часа ждите на беге! Осталось еще 90 км…так, получается, если 2 часа 53 минуты- это половина, то оставаясь в таком же темпе , можно выйти из трех , что вполне. Хорош считать! Потом будешь прикидывать, что к чему, сейчас смотри вперед, не дай бог, если что с велом. Ну вот опять эта деревушка, интересно кого они так ждут? У всех фото на груди , здорово , наверное их местный парень, болеют.. Майкл, привет, опять ты, слева обгоняй, куда ты справа лезешь ? А если я резко уйду? Да ладно, вижу, что ты понял, обидно будет, если завалимся оба… Вассер- вассер плз, нет, колу потом на беге , холодненькую с пузыриками… Пять глотков, затем на себя. Может, попробовать батончик? На тренировках хорошо заходил…Впрок , вдруг гели уже не усваиваются? Черт , липкий- то какой. Давай глотай... Тьфу, просто поперек горла встал . Не, давай без экспериментов. Конфеты, гели, гели, конфеты! Вот и последняя горка, можно даже еще чуть сбавить. Если 31 скорость, то 5-50 , второй круг слабее получается? А куда спешить , время позволяет, если три часа планировал… ты забыл плавание слитое, и что теперь, мочить? Ого, Макс Журило как несется. Это он меня на час почти впереди, да, вот здоровья у человека. Так Майкл, все, пока, теперь я на финиш , больше горок не будет , спасибо за компанию, я пошел.. увидимся на беге. Давай догоняй! Так, 10 км, ну слава богу, теперь точно доползу даже с велом разбитым, если что, часа полтора наверное или нет, меньше . Вот он, стадион большой, значит поворот, затем пятьсот метров, интересно, снимать туфли или нет, да нет, наверное, так доскачу. Все только начинается!

Отлично, быстрая транзитка, последняя клавиша LAP на часах , семь часов тридцать две минуты в пути… ну похоже из 12 выйду. Дались тебе эти 12 часов! Давай беги , потом посмотрим. Так легче, легче, по 5 минут это не для нас, темп строго не выше 5 минут 30 секунд на километр. Под мост. Вижу вас, супер, отлично! Ждите через час десять! Не разгоняйся, впереди сорок километров, ты это представь, куда гонишь, так ритм, ритм, ритм!! Питание- каждый час по гелю, начнем пожалуй!! Бррр! Вассер битте! Спонжес! Давай- давай не жалей, мне сегодня их много нужно будет!! Миша , держись, брат. Как хорошо идет! Молодец, по 4 минуты с небольшим похоже, бежит. Добрые люди, и на меня пожалуйста, отлично... Держись тени, ага, а где ее найти- то? Сколько народу идет! Да, совсем тяжко. Макс, умница, давай, держись! Арбуз попробовать? Нет, что -то не пошло, кола плиз, кола! Фу, какая она горячая, водой еще разбавили.. Мне, мне лед! Давай две горсти в костюм. Губки поменяй. Интересно, долго я выдержу так. Иду ровно 5.301. Что переживать. Выдержу , значит выдержу , будет плохо- посмотрим. Леша , молодец!

Андрюха, давай догоняй! Вассер. Данке шен! Прохладненькая. Лед, мне? Да спасибо, конечно возьму. Вот и мост. Вижу вас, родные мои.. О бог мой, кола со льдом!!! Вот что даст мне силы.. .. супер. Хотя силы еще есть, удивительно конечно. Держать темп, слегка сдал 10 секунд, начинаю отдавать, и незаметно как то. Давай попробуй. Нет, видимо темп уже организм принял… Ну ладно 6 это что получается , осталось 25 километров , так, по 5-30… Опять считаешь. Ну а что делать-то? Сказал же, не считать. Городская площадь. «Россия вперед», ого, какая поддержка! Спасибо! Поворот и назад. Колокол , звони…

Федор, привет, как ты? Только выбежал, вел подвел? Ну держись , не сдавайся ни в коем случае... сейчас техника уже тебя подвести не может. Немного осталось , давай, увидимся…Вода, губки, лед! Не пропускать , охлаждаться. Лед, еще лед, на меня, пожалуйста, держись, боже, как тебе плохо, давай ,не сдавайся! Терпи. Косит народ, конечно, эта жара. Сейчас бы пива холодного…черт, как хочется пива! Может, апельсин… похоже, ничего не лезет. Гель еще один все равно нужно, ну вот сейчас … питание на сегодня окончено. Изо может попробовать? Давай, не бежать же просто так... Так темп ровный, отлично . Только не считать. Вот теперь все последнее пойдет, пляж последний , деревушка эта. Ну что, до новых встреч…не знаю не знаю…на меня, пожалуйста. Лед! Где лед? Вода одна! Губки тоже нет, вот очередь, вы последний. Так ... побежали! Встречайте меня на финише. Осталось сорок минут! Неужели я бегу уже три часа с небольшим? Сколько можно еще пробежать вообще?. Ну, по ощущениям эти десять- то точно пробегу.. Отлично, последний поворот. Женька не беги в гору, спокойней, не загоняй сердце… Терпи.



Лед . Еще лед и губки. Вода. Дорога к финишу, давай теперь считать, последние три километра-по 6 можно, 18 минут, это 11.39, поборемся за 35? Можно попробовать. Аккуратнее ногу ставь! Не хватало травмы на последних километрах. Так, губки долой, застегнулся, сделал радостный вид… 41 последний километр. Засекай. Так пятьсот метров, восемьсот. Где поворот- то? Так уже километр! Точно напутали что- то ,по идее все уже. Но не видно, куда? А вот он, вот поворот родной!



Марк, давай , обгоним этого мужчину… Вперед!

6 часов 55 минут. Пляж курортного австрийского городка Клагенфурт. Две тысячи семьсот человек стоят на береговой линии озера и готовы начать одно из самых сложных однодневных испытаний на выносливость – триатлон серии Ironman. Им предстоит проплыть 3,8 километра, проехать на велосипеде 180 километров и закончить гонку полным марафоном, 42 километра 195 метров. 40 процентов этих людей делают свой первый в жизни Ironman. Гонка в Австрии традиционно считается самой “легкой”, если так можно сказать вообще относительно этой дистанции. Но в этот раз есть одна причина, которая очень сильно усложнит эту гонку. Из-за аномальной температуры воздуха водный этап проводится без гидрокостюмов, а температуру воздуха на беговом этапе обещают 39 градусов.Плавательный этап представляет из себя П-образный маршрут по озеру с километровым плаванием в канале.8 часов 35 минут. Клагенфурт бурлит. Ни палящее солнце, ни выходной, не помешали тысячам жителей города выйти на улицу, чтобы поддержать в сегодняшней гонке атлетов. Вдоль всего канала, вдоль выхода из воды и выезда на трассу велосипеда стоят люди и поддерживают атлетов. Многие высматривают своих родных и близких и издают радостные и подбадривающие крики, увидев их лица. Не оставляют без внимания и остальных. Все понимают, что впереди у атлетов еще много часов изнурительной гонки и не скупятся на слова поддержки.В транзитной зоне кипит работа. Сотни волонтеров помогают спортсменам найти мешки, намазать крем, забрать отработанные вещи. Все очень четко и слаженно . Они успевают всех подбодрить и сделать свою работу.Впереди велосипедный этап. Два круга по 90 километров с набором высоты по 750 метров на круге.14 часов 30 минут . Вдоль Клагенфурта и Крумпендорфа по узкой дорожке, как муравьи по своей тропке, растянулись участники гонки Айронмен в Австрии. Чтобы представить что испытывают эти люди, нужно было до бега проехать 180 километров и проплыть почти четыре. Жара стоит невыносимая. Те, кто решил слезть с велосипеда оставив на нем ботинки, обожгли ступни об расплавленный асфальт транзитки. Теперь им предстояло пробежать с обожжёнными ногами 42 километра. Родственники подбадривали своих близких, как могли. Жители близлежащих домов высыпали на улицу и кто как мог старались помочь бегущим. Кто-то протянул садовый шланг и поливал холодной водой желающих, кто-то наполнял лейки водой и окатывал пробегающих, детишки макали губки в воду и передавали страждущим. Весь город жил этой гонкой. Через сорок минут в 15.11 первый раз в этот день на берегу озера у Лидо разнесется крик. You are an Ironman!!!18 часов 36 минутКлагенфурт.Благодарности:Моей жене Полине, которая дала мне ту самую веру в себя, без которой я бы никогда не решился участвовать в таком суровом испытании.Моему сыну Марку, кто поддерживал меня весь день и своим примером на Ironkids за день до гонки показал, как можно переносить жару!Моему сыну Грише, который показал, как кричит треугольная птичка в игре Angry Birds, когда атакует☺Моему другу Леше , который сразу после гонки ТрансАльп, несмотря на серьезную травму плеча, провел пять часов за рулем ,чтобы провести весь этот день на жаре вместе с нами, поддерживая и помогая.Моему тренеру Девиду Вордану, кто без тени сомнения в моих возможностях , сделал так, чтобы я закончил эту гонку с улыбкой на лице!Моему другу Добрынину Андрею , который своей поддержкой снял очень много нервозности в моем состоянии в последний месяц перед гонкой.Всем моим товарищам , кто в этот день стартовал вместе со мной. Я очень горд за вас,