Для меня этот старт был особенным. Я не просто принимал участие как атлет, но и в дополнение наш банк был спонсором этого мероприятия. Скажем прямо, любим мы этот спорт, не зря все таки у нас на 5-х членов Совета банка пройдено восемь Айронменов.)))Скажу вам откровенно, ночь перед стартом прошла без сна. Очень переживал за ребят организаторов. Ну, очень важно было для меня, чтобы все получилось. Дело не только в зря потраченных деньгах, дело в том, что нужно было этот маховик запустить. Хороший старт это заинтересованность спонсоров. Деньги спонсоров это еще лучшая организация. Хорошая организация - больше участников и зрителей. Больше участников и зрителей - новые спонсоры и так далее. Когда это будет коммерчески выгодно такие старты можно будет устраивать как корпоративы))), на еженедельной основе .Но пока, к сожалению, все проходит в жесточайшей экономии средств. Все старты живут на энтузиазме организаторов, добровольных помощниках и влюбленных в спорт людях. Все кто имеет дело и уже немало стартовал в России, с пониманием относятся к подобному положению дел, и стараются особо не замечать огрехи и проколы. Но новички более требовательны и тем более те, кто имеет только опыт зарубежных стартов, им подавай европейское качество.Вот поэтому, промучившись до утра вскочил с первыми сигналами будильника и быстро разбудив старшего сына поехал в Крылатское. Приехал одним из первых и даже пришлось немного повздорить с охраной гребного канала, где мы должны были плыть и где располагалась транзитная зона. Но слава богу сигнал властной вертикали смог пробиться к человеку у шлагбаума и нас впустили. Припарковавшись , вытащив вел я побежал к шатру нашего клуба TRILIFE.RU. Там уже во всю кипела работа, раскладывались плюшки для спортсменов, развешивалась клубная форма, организовывался стенд для клубных карт. Скажу что такого количества знакомых людей, которые постоянно приходили, спрашивали про клуб, здоровались, оставляли вещи, брали насос, фотографировались, я на стартах еще не видел. Когда я взглянул на часы и понял, что уже пора стартовать сыну на 1 км а мой велосипед еще не отрегулирован ( сиденье и колеса менял с другого аппарата ), слегка запаниковал))).Но, слава богу, уверенный бег старшего привел меня в чувство. Абсолютное третье место, но по факту первое. Двух мальчишек на крейсерской скорости за руки протащили мимо нас папы, смешно было то, что они, судя по комплекции, были старше Марка. Поразился мудрости сына. Спокойно отреагировав на этот факт он изрек,-«Мне лично было бы стыдно так побеждать”- и пошел на награждение.А я побежал обратно к палатке готовить вещи к транзитке. Так быстро я не регулировал вел ни разу))). На глазок прикинув высоту я установил седло и наконец дождался своего насоса чтобы подкачать колеса. Мигом добежав до транзитной зоны установил вел и услышал призывы оргов на построение.Дальше не буду утомлять вас описанием самой гонки, скажу только, что так я не стартовал ни разу..))После плавания на часах вместо кнопки “круг” я нажал полный стоп, забежав в транзитку начал снимать гидрокостюм только когда понял, что стою остолбеневший у своего велосипеда, таймер на велосипеде включил через метров двести))))Наверное только бежал хорошо, показал свой рекорд, 4 минуты 19 секунд на километр.Но результат хороший , 6 место в своей группе. Но самое главное- старт удался! Вот чему я очень рад и надеюсь, что мы запустили таки этот процесс.Ждите анонса на VestaBank 3sport Sprint 2013 )))