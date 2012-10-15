От Москвы до Берлина

30 сентября я участвовал в 39-м Берлинском марафоне. Вся программа заняла один уик-энд. В субботу утром я прилетел в Берлин, зарегистрировался в отеле, получил стартовый номер и ознакомился с новинками беговой индустрии на экспо,погулял в исторической части города, посетил остров Музеев и поужинал в компании друзей. В воскресенье в 9 утра я стартовал , через 4 часа уже финишировал. Быстрый массаж в отеле , дорога в аэропорт, восстановительный ланч, и в 23 часа я уже дома .Постараюсь в этом посте рассказать, почему я побежал в Берлине и не бежал в Москве на Московском марафоне мира .Практически у всех нас был опыт вождения отечественного автомобиля. Многие сейчас ездят на добротных иномарках . Вы можете описать разницу ощущений при управлении детищем отечественного автопрома и западным аналогом? Ответ безусловно положительный, разница огромна , при этом речь не идет о люксовых марках, а о практически любой модели. Тогда вы меня поймете. Но я постараюсь раскрыть тему шире. Ведь автомобиль нельзя собрать без новых технологий, наличия инновационных решений, новых материалов и т.д. То, что мы отстали в автопроме далеко и надолго, это понятно и принимается, но я никак не могу понять, почему мы не можем организовать простой пробег людей по набережным Москвы? Это у меня в голове не укладывается.Но начну все по порядку.Онлайн-регистрация и дата .Берлин : Регистрация начинается сразу же после окончания предыдущего старта. На сайте Марафона вы очень спокойно заполняете анкету о своих медицинских ограничениях, описываете, что бы вы хотели получить в виде дополнительного сувенирного набора, помимо майки финишера и медали, оставляете свои контактные данные для получения информации , телефоны, куда звонить в экстренном случае, заносите данные своей карты и оплачиваете взнос.Все. Можете покупать билеты и бронировать гостиницы. Вы гарантированно будете участвовать в старте, и он никуда не будет перенесен!Москва: о дате проведения очередного старта не известно длительное время. Сама дата может измениться из за какой-то абсолютной не укладывающейся в моей голове причины. Ну, например,приезжает британский премьер и есть решение не перекрывать кремлевскую набережную для пробега. И проблемы тысячи людей никого не волнуют. Пробегут в другое время , подумаешь планы и подготовка.Немного уйду в сторону и расскажу, как в 2010 году бежал на набережной Воробьевых гор, делал тренировку. Встретились люди, немного, человек пять, которые бежали с номерами на груди, оказалось, иностранцы приехали на Московский марaфон, но их никто не предупредил, что старт перенесли. А у них визы, гостиницы, авиабилеты. Вот сердобольные русские коллеги и устроили для них марафон самостоятельно. Без болельщиков , без протоколов, без должного мед. сопровождения , самостоятельно соорудили станции питания. Я не поверил своим глазам, когда это все увидел. Жутко стало стыдно и обидно. Что подумают о нашей стране эти люди?Регистрация происходит путем физического присутствия, оплаты стартового взноса, предъявлении справки от врача. Вы понимаете , что предварительно вам необходимо посетить поликлинику со всеми вытекающими последствиями.Берлин: Вы получаете специальный пакет, на который можете наклеить свой номер , сложить туда теплые вещи, в которых вы добирались до старта, и сдать волонтерам. После финиша вы их получите в целости и сохранности безо всякой очереди, хотя она должна быть по определению, когда 40 тысяч человек находятся в одном месте с одними желаниями. Уже перед самым стартом вам дают полиэтиленовый пакет , с его помощью тело сохранит тепло и риск получить травму при быстром начале будет сведен к минимуму. С выстрелом стартового пистолета вы просто выкидываете поэлитилен в специальную зону, потом его уберут волонтеры. Когда вы регистрировались , то сообщили свое предполагаемое время финиша. Стартовая зона разделена на сектора, они обозначены латинскими буквами.Распределение по темпу происходит автоматом, вас направляют в ту зону которая отмечена на вашем стартовом номере. Нужно ли говорить, что проблем с туалетами нет никаких, хотя многие атлеты используют парковые кусты, не особо утруждая себя поиском кабинок, так им проще.Москва: нужно понять где оставить автомобиль, это не такая уж простая задача в центре Москвы. Далее, если вы не один, то есть возможность отдать одежду товарищу. Иначе очень долго будете искать место и человека , кому бы поручить вашу одежду. Туалеты- это вообще отдельная история, ее вам расскажут люди, кто перебрал жидкости перед стартом, а длиннющие очереди не оставляли надежды успеть до выстрела:- ) Затем вы будете пробираться сквозь толпу, не совсем представляя, когда начинать... Многие, понимая, что есть вероятность плохого срабатывания чипов, стараются оказаться впереди , ближе к стартовой арке.Берлин: Старт, но никто никуда не бежит:-) все ждут своей очереди, подпрыгивают под музыку , хлопают в ладоши и медленно двигаются в сторону старта. Такой факт, я стартовал через 9 минут после выстрела. Но никто не переживает, хронометраж работает отменно. Трекеры можно смотреть онлайн!Для тех, кто хочет гарантировано пробежать 42.295 км, на дистанции отмечены три синие полоски. Если держаться все время их, то дистанция будет ровно марафонская. Я немного поплутал и по данным моего Гармина пробежал лишних 850 метров. Каждые пять километров станция питания,на первой двадцатке вода, чай . Далее появляются бананы, энергетические напитки и специализированные углеводные гели. Волонтеров столько, что все успевают выхватить стаканчик и, только немного снизив темп , пройти пункт питания.Москва: все очень просто. На старте вода , она может быть еще не доставлена на первые пункты питания, стаканчики могут закончиться на последних. Такое ощущение, что рачительность организаторов не знает границ ,а волонтеры выцеживают эту драгоценную влагу, буквально контролируя, кто сколько взял. Чтобы хватило остальным. Не дай бог вам опрокинуть ее себе на голову, расход не по назначению!Берлин: зрители стоят вдоль всей трассы, говорят, их около миллиона. Живые оркестры , рок-группы, фольклорные ансамбли, тысячи детишек подставляют свои ладошки. Кругом плакаты- "мама - ты лучшая", "папа - верим" , "я с тобой любимая" и так далее. На финише медаль на шею , далее по указателям, бутерброды, б/а пиво, восстановительные соки, воды и т.д без ограничений. От вас нужно только наслаждение тем, что вы сделали.Москва: перекрытые набережные и только одинокие милиционеры стоят с видом усталых и замученных путников . Их лица говорят - зачем? Зачем вы заставили нас своим нелепым увлечением перекрывать эти дороги и стоять в выходной день в оцеплении ? На финише возможно не хватит медали, ну как предусмотреть столько желающих? Немного сдобы , бутылка воды , считаю, уже немало. Но крики женщины- волонтера, которая строго отчитывала финишера за брошенную мимо черного пакета пустую бутылку, забудутся не скоро. Вашему финишу тут не особо рады, вы головная боль людей, которые трудятся за очень небольшие деньги или бесплатно по разнарядке. Теперь посмотрим протоколы? Но если вы бежали не марафон, а 10 км, то, увы, их не будет вообще. А зачем ? Дистанция -то баловство!Я люблю свою родину и не перестаю надеяться, что когда-нибудь и здесь начнет получаться делать хоть что-то хорошо за государственные деньги. А пока я побегу 28 октября полумарафон Хоум Кредит Осенний Гром. Это частная инициатива, и я уверен, получу большое удовольствие !