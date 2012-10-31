Летом друзья вернулись из Турции с увлекательнейшего заплыва из Азии в Европу. Я тоже в прошлом году прошел это испытание. Поделюсь воспоминаниями и эмоциями, возможно, кого-то этот рассказ подвигнет в следующем году сделать подобное.Турки , конечно, не могли не отличиться своеобразным способом регистрации на соревнования. Я лично, уже привыкший к стандартам Айронмена, был немного озадачен. Сначала вам нужно зарегистрироваться на сайте, потом, после подтверждения, необходимо заполнить анкету, затем ее распечатать и вместе со справкой от врача, справкой от вашего тренера ( подразумевается, что тренер дает вам разрешение на заплыв и не сомневается в том, что вам по силам такая задача, то есть он по сути квалифицирует вас) отправить почтой в адрес организаторов. Добавьте еще необходимость оплатить регистрацию с помощью банковского перевода. При этом неопытные банковские операционистки не сразу находят филиал этого турецкого банка у себя в справочниках, и если вы отправили деньги в адрес головного банка, то перевод могут долго искать и идентифицировать как ваш.Все это занимает около двух месяцев и нужно понимать, что вы находитесь в подвешенном состоянии. Не можете бронировать гостиницу или покупать билеты - вдруг вас не допустят к старту.Но поверьте, все это стоит того!Я успешно зарегистрировался и с нетерпением ждал даты старта.Все началось в Шереметьево. Там, с удивлением рассматривая неизвестно как оказавшийся в кармане вместо заграничного внутренний паспорт и все еще не веря в случившееся, я уже искал в расписании рейсов дополнительный борт на Стамбул. Отправив друзей на посадку, я занял очередь в кассу. Не буду долго описывать поездку на аэроэкспрессе по маршруту туда обратно. Скажу только, что все возможные предстартовые брифинги и прогулки по будущему маршруту на пароходике я пропустил, и очень зря, как впоследствии оказалось.Прибыв в Стамбул и присоединившись к друзьям, я успешно отужинал в прекрасном местном ресторанчике. Времени оставалось только прогуляться до гостиницы и хорошенько выспаться перед стартомИтак , что из себя представляет заплыв из Азии в Европу?Полторы тысячи человек, преимущественно турки, собираются утром на набережной , в специально отведенной зоне, которая предназначена для атлетов. Здесь нужно понимать местную специфику- есть масса исключений для высоких гостей, которые проходят сквозь волонтеров как нож сквозь масло, просто договариваясь или ссылаясь на какие -то знакомства. В итоге в зоне полно постороннего народу, но это не меняет праздничного настроения у участников. Всем выдают плавательные шапочки трех цветов, в зависимости от возраста. Эта площадка и есть точка финиша. Сколоченные деревянные мостки на воде , место куда вам нужно будет доплыть и зафиксировать время, прислонив чип к коврику. А место старта находится в шести километрах выше по течению. Три теплохода , разделив людей опять-таки по возрастному признаку отчаливают от берега и везут вас на место старта.Атмосфера, надо признать, великолепная. Как впрочем и всегда перед стартом в любительских соревнованиях. В это время я начинаю узнавать от друзей, что есть нюансы этого маршрута. Помимо течения, которое несет вас вниз к Мраморному морю со скоростью от 2.5 до 7 км в час, есть еще обратные течения, завихрения потоков воды от рельефа берегов . И нужно очень внимательно следить, чтобы вас туда не затянуло, так как в принципе бороться с обратным течением невозможно.Внимательно выслушав, и обратив внимание на ориентиры этих обратных течений, я в голове держал план гонки. Как обычно, пошли разговоры и прикидки времени финиша. Тут в разговор вступил наш приятель, который спустился с верхней палубы и торопился поделиться с нами своей новостью. Опытный немец рассказал ему историю своих трех неудачных попыток финишировать . Очень удивившись , мы потребовали деталей. Оказывается, течение настолько быстрое в середине фарватера , что если вы не сообразите вовремя повернуть к финишу, то вас просто пронесет мимо. А там военная база и вас отловят лодки турецких военных . Ничего себе перспективка , подумал я. Нужно обязательно просто доплыть!Под этим впечатлением мы выгрузились на старт, небольшой пирсик на другом берегу залива. Скажу, что не было видно не только финиша, но и те ориентиры которые определили по ходу маршрута, прорисовывались как-то неясно. Старт был волнами. Первые прыгнули в воду молодые, за ними должны были последовать мы. Прыгать в воду с трех метров в толпе пятьсот человек само по себе развлечение, но тут еще есть и соревновательная задача, так что было вдвойне интереснее:)Стартовый выстрел. Люди двинули вниз, вода забурлила. Забавно, что первые пять минут плыли в плотной толпе , но в следующие пять минут она редела , и наконец я остался один. Вот тут и началось по сути само испытание.Не скажу , что очень просто, но и не так страшно, как кажется. Плывешь себе , плывешь, течение несет довольно быстро, смотришь на маячки в виде флагов, башенок, шпилей. Жутковато конечно ,когда проплываешь мост. Его тень, накрывая тебя , делает воду чернее и видя уходящие вдаль пролеты ты начинаешь осознавать насколько он широк, этот Босфор :)Лучше ,конечно, отгонять эти мысли, не дай бог паническая атака, нужно думать только о времени и борьбе с этим временем.Завидев финишный шар, который болтался в воздухе, отмечая место прибытия, я начал загребать к правому берегу. Делал я это осознано, помятуя о словах немецкого пловца. Оставалось немного, может метров пятьсот, я плыл очень спокойно, технично , предвкушая финиш. Обычно я могу очень точно определить свою скорость в бассейне. Достаточно взглянуть на часы, и я определяю сколько бассейнов я проплыл. На открытой воде обычно все сложнее , но по моим расчетам 10 минут уже должны были закончится, а финиш все еще не наступал. Даже скажу больше , он был практически на том же самом расстоянии. Я повернул голову вправо, ( особенность моего плавания состоит в том , что я дышу только на левую сторону и правого берега, как вы понимаете, не видел ) , рядом качалась красивая яхта. Ну что же , попробуем сделать последний рывок . Я стал плыть агрессивнее . Спустя 10 минут обнаружил эту же яхту рядом с собой без каких либо изменений .Плыву на месте! Но почему это обратное течение встретилось уже после того, как я миновал те, о которых мне рассказывали? Видимо я что-то упустил. Резко повернув от берега, я двинул на фарватер. Это было правильное решение, хотя и странное по ощущениям. Я плыл не по направлению к финишу, а к другому берегу !Но оставаясь в обратном течении, я бы оставил последние силы в борьбе с ним и вообще не закончил бы гонку. Почувствовав поток воды, я опять развернулся, но как оказалось рано. Балансируя на срезе потоков, я все равно плыл очень трудно и медленно. Но продвигался вперед и, собрав все силы, все-таки добрался до финиша. Все мои друзья уже были на берегу , они очень удивились, увидев как я, обессиленный, рухнул на траву.Итоги гонки. Абсолютно важно понять и подробно изучить информацию о старте , желательно заранее. Отсутствие сюрпризов даст почувствовать большее удовлетворение от соревнований . Результат зависит больше от тактических решений, чем от физической формы. В целом организация на твердую четверку, за исключением регистрации . Всем желающим очень рекомендую. Не каждый день нам выдается возможность переплыть из Европы в Азию.P.S. Через полгода один мой американский друг в письме поздравил меня с этим заплывом. Интересно ,как он узнал об этом- один из его друзей в фейсбуке выложил свое фото на фоне табло с результатами. Мой друг увидел мою фамилию на нем ! Мир очень тесен, если у тебя и у твоих друзей общие интересы:)