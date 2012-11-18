Спроси меня как

Вот вроде банальная тема — всем все понятно, миллионы книжек написаны, но по-прежнему волнует многих. Ведь как мы устроены: пока не пропустишь через себя — что называется, не осознаешь. Подумал, пока межсезонье, можно и об этом написать. Итак, "как похудеть?"
Сразу оговорюсь. Если есть среди читателей медики или диетологи, то прошу меня простить за возможную примитивность изложения или искажение научных тезисов, за возможно неуместные аллегории, и так далее. Рассказываю, как понимаю сам. Все-таки я весил 113 килограмм когда-то, а это на 30 больше текущих показателей. Знаю, о чем говорю:-)
Похудеть — это элементарно (шутка, конечно, но...). Просто нужно создать дефицит калорий , отрицательную разницу между теми, которые поступают, и теми, которые тратятся.
Один килограмм веса — это 8500 килокалорий ( сразу скажу, что тратить будем жир, поэтому такой расчет). Худеть желательно не быстрее, чем килограмм в неделю. Наверняка. Чтобы не было проблем с метаболизмом, мышечным корсетом, и не возникло прочих сложностей при быстром сбросе веса.
Сделайте простой расчет, сколько вы ежедневно тратите калорий ( или можно немного погуглить и найти цифру 2200 ). Примем на веру и считаем. Скинуть 8500 за неделю- это грубо по 1200 ккал в день . Итого нам нужно потреблять 1000 за день и мы создадим искомый дефицит. Вы пробовали? И не пробуйте! Я не видел людей, которые выдерживали какие-либо диеты и при этом были счастливы. Забудьте. Вы пробовали силой воли не упасть в обморок, когда резко снижался кровоток к голове? Не может человек побороть инстинкт к самосохранению. Вашему телу нужны витамины, нужны минералы, соли и прочие микроэлементы , вы неспособны без этого обходится и поэтому вам жутко будет хотеться есть. Самое странное, есть не то, что нужно, а просто есть все подряд! И ужас, когда человек срывается и начинает мести все, буквально.
Какой выход? Начать тратить!
Хорошо, допустим, вы решили тратить эти калории и записались на футбол! Час футбола- это 500 килокалорий. Недурно . Главное, в этот момент не изменять свой обычный рацион. А то бывает, человек начинает заниматься спортом и у него появляется ощущение, что теперь -то можно себе позволить немного расслабиться. Пирожные ,торты, чай с сахаром, и вместо похудения еще пара- тройка килограммов на поясе -пожалуйста!
Итак, записались. Проходит неделя, другая, эффекта нет.Почему?
Все дело в том, что в режиме футбола (постоянные рывки и ускорения ) у вас, скорее всего, начинает тратиться мышечный гликоген. По-простому углеводы . Запас которых в организме 2000 ккал ( обычно в крови, печени и в мышцах ) и , потратив его, вы должны его восполнить. Тут как раз и появляется чувство голода , и вы потребляете углеводы ( хорошо , если не простые, но об этом позже ). Все , баланс сошелся, все довольны, кроме вас. Килограммы никуда не ушли!
Попробую объяснить этот процесс на следующем примере.Представим наш организм , как двигатель. На низких оборотах ( частота биения сердца ), он тратит одну энергию, вырабатываемую из жиров, на высоких оборотах он тратит энергию, вырабатываемую из углеводов (гликогена ).Средние обороты –смешанное энергоснабжение. Происходит это из-за участия в процессе выделения энергии кислорода. Для выделения энергии из жира кислорода нужно много , для выделения из углеводов -нет. И когда сердце не справляется с поставкой кислорода, то включается сугубо углеводное энергоснабжение . Наше сердце и реагирует учащенным ритмом именно на нехватку кислорода в крови и попыткой быстрее прогнать кровь, насытив ее большим количеством кислорода. Тот порог ( переход от одного типа энергоснабжения к другому ) зависит от степени вашей тренированности . У тренированных спортсменов он размыт и находится без ярко выраженного пика ( так называемое"плато") .У нетренированного спортсмена он явный.
Замечали, наверное , такой типаж в фитнес -клубе? Человек, весь красный от напряжения , яростно бежит по дорожке, присутствуют чрезмерный вес, сильная отдышка. Он думает , он худеет! Ничего подобного. Отдышка и краснота говорят об углеводном режиме энергообеспечения, кислорода уже не хватает. Он очень быстро истощит свои запасы ( а мы помним, их 2000 ккал в организме ) , и если он их не восполнит с пищей, то они восстановятся из белка, то есть из мышц . Отсюда ослабление физического тонуса и ни капли потраченного жира.Парадокс, но это так! И бежит этот человек прямиком к инфаркту, так как отсутствие кислорода в мышцах не дает возможности выводить молочную кислоту которая накапливается по ходу нагрузки и происходит мышечный спазм. А сердце - это тоже мышца!
Итак, нам нужно понять в каком режиме у нас максимально потребляется жир, то есть найти оптимальное сочетание траты калорий именно из жира.
Есть зависимость ( еще раз повторюсь, это все достаточно упрощенно ) - чем выше ЧСС ( частота сердечных сокращений ), тем больше вы тратите калорий. Но , одновременно и чем выше ЧСС, тем меньше вы тратите калорий из жира и больше из углеводов.
Из 1 грамма жира выделяется 9 ккал из 1 грамма углеводов 4,5 ккал.
Для того ,чтобы определить пропорции (сколько утилизируешь жира и сколько углеводов ) при определенном ЧСС , нужно сделать тест. В Москве есть много мест, где это возможно. Нужно только понимать, в каком виде вы получите его интерпретацию .
Возьмем три условных режима тренировки:
При 100 ударов в минуту тратим 100 ккал/ час ( из них 100 % жира- 11 грамм ).
При 130 ударах тратим 400 ккал/час ( 80 % жира и 20 углеводов- 35 грамм жира и 19.5 грамм углеводов )
При 150 ударах тратим 600 ккал /час ( 40% жира и 60% углеводов – 26 грамм жира и 80 грамм углеводов) Очевидно , что бегать нужно в режиме 130 с небольшим плюсом ( кстати, это обычно и рекомендуют, но я повторюсь, все индивидуально).
Заметили, насколько это мало ? Поразительно! Теперь посмотрите ,сколько ккал в бутылке пива и ужаснитесь, сколько вам нужно бегать на дорожке, сжигая эти калории:-)
С тратами разобрались ! Остается задача оптимизировать нахождение в спортзале ( кстати, я ненавижу бегать по дорожке и бегаю на воздухе почти до самых холодов ) .
По 50-60 грамм жира за день - и вот вам полкилограмма веса за неделю от спортивных нагрузок . И еще интересный эффект, запустив этот процесс ,вы, перестав заниматься, все равно какое-то время тратите больше калорий, чем в обычной жизни . Ваша задача после тренировки только восполнить углеводный баланс и все! Можно и белком , углевод синтезируется из него достаточно спокойно.
Теперь подробнее о пополнении запасов-что мы едим и как это усваивается.
Тут есть где разгуляться, информации море, поэтому утомлять не буду.
Жиры, белки и углеводы !
Поглощая жирную пищу, мы просто складываем жир в нашем теле про запас. Съели 100 грамм пищи с 70-процентным содержанием жира - плюс 70 грамм веса. Все, два часа на дорожке!
Еще раз повторюсь , жиры организму тоже нужны ( особенно растущему, помните противный рыбий жир из детства?), но они и так в достаточном количестве попадают в организм с оливковым маслом, орехами, сырами, молочными продуктами и т. п.
Углеводы . Бывают моносахариды и полисахариды ( простые и сложные). Простые- это обычный сахар, сложные -это крахмал , например. Если съесть простые, и при этом оставить тело без физической нагрузки, то на наличие избыточного сахара в крови организм отреагирует выделением инсулина, сахар превратится в жир и тоже отложится про запас! Длинные углеводы - формируют запас углеводов в печени и мышцах . Но тут тоже важно не переборщить. Гликоген про запас не сформировать, поэтому ваша задача -потратить в течении дня эти углеводы по мере их усвояемости. Если не потратили –тоже переработка в жир.
Кстати, от уровня гликогена в крови зависит питание мозга. Его низкое содержание приводит к депрессиям, быстрой утомляемости и прочим негативным эффектам (возвращаясь к непростому вопросу диет ).
Белки- строительный материал для мыщц, вообще клеток, и они могут быть источником синтеза углеводов.
Есть такой термин - пустые калории. Это про жир и про сахар . Съедая их, вы не формируете запас энергии для трат в течении дня, и потом вам все равно нужно эти траты восполнять. То есть, не идет простое сложение -потратил 100 калорий , съел 100 калорий. Это и есть основная ошибка тех, кто начинает заниматься спортом и позволять себе съесть лишнего!
Формула правильного питания проста. Утром длинные углеводы- каши, мюсли, хлеб, фрукты. Днем – углеводы , белки, ( не жирное мясо, рыба )
Вечером – белки, клетчатка (рыба, овощи ).
Итак, если посмотреть, что мы ели до желания похудеть и после применения сбалансированного подхода, можно найти еще дефицит в полкилограмма за неделю, избавившись. Это гарантировано!
Уф! Вроде все понятно! Но очень уж сладкого хочется:-)
Иллюстрации:
График показывающий зависимость потребления жиров от сердечного пульса у девушки. Очень наглядно видно что бег/ходьба с пульсом ниже 130 крайне неэффективное занятие
В чем отличие от хорошо подготовленного спортивного человека. У него жир "горит" в широком диапазоне.
График сравнивающий способность утилизировать жир двух людей. зависимость от скорости бега. Очевидно что им двоим нужно бежать совсем разным темпом для жиросжигания.
Комментарии 36
Я не претендую на написание своего поста на эту тему, простите за прямоту, но очень сбивчиво написано, человеку далекому от спорта и правиьного питания сложно будет разобраться в написанном. Кстати многое написанное правда и я со многим согласен, но написано сложно.
По мне главное в процессе худения не спорт а именно питание, без сбалансированного питания, толку будет "0" (Хотя спорт+питание это залог успеха в 100 % случаев). Если у кого есть интерес именно как правильно питаться для того что бы похудеть, пишите в личку скину ссылку. Не хочу тут постить, примут за рекламу.
Но если модераторы не против, скопирую текст сюда!
Возможно сложно, но рассказал как понимаю))
Именно про сто процентов успеха и хотелось поделиться))
http://www.banki.ru/blog/akormilkin/2828.php#33785
Виктор, скажите, а почему вы решили похудеть? Комплексовали? Кажется, вы раньше писали, что при 113 кг встретились со своей второй женой. )) т.е. лишний вес не мешал быть вам счастливым? Или мешал?
Если человек счастлив и чувствует себя хорошо, разве ему нужно худеть до утвержденных в обществе стандартов возможно подвергая риску свой организм?
Виктор, а похудеть без бега, точно никак нельзя?
Ваш блог мне чем-то напоминает старую песенку )))
"Вот и я не скрою
Бегаю трусцою
И в метель и в пургу
Я трусцой бегу,
Чтобы быть красивым
Молодым и сильным
Дам совет вам простой -
Бегайте трусцой!"
То что в статье, реально работает, пробовал на себе. Не скажу что кгда то был толстым, но 7 кг легко скинул на таком питании.
Познакомился я со своей женой ( кстати первой и очень надеюсь что единственной ) действительно когда весил 113 кг, а вот замечать она меня стала только при 90-кг))))
Я не хотел бы сейчас давать оценку, плохо это или хорошо избыточный вес. Пусть каждый решит это для себя сам. Я просто хочу дать совет тем кто действительно нуждается в нем. Этот путь на мой взгляд относительно легкий и доступный.
Уверен что похудеть можно и без бега, сложнее просто))
Рад что мой блог вызывает у Вас такие позитивные эмоции, такую цель и ставил))))
Первый, это то, что во время тренировки жиры практически не сжигаются, а сжигаются они ночью во время сна.
Отсюда два вывода.
Первое (для любителей взвешиваться), взвешивание до тренировки и сразу после ничего толком не показывает. Чтобы следить за изменением веса взвешиваться нужно утром, до завтрака, в одно и тоже время. И оценить эффективность тренировки можно только на фоне питания, отделить нереально.
Второе. Для похудения важен нормальный полноценный сон. Если не спать, то жиры расщепляться будут плохо, но свято место пусто не бывает - будут расходоваться углеводы (и при их нехватке белки), а жир не сможет. Впрочем нарушения сна влияют и на другие аспекты здоровья (по тем же причинам ...)
И второй момент. Зависит не только что есть, но и как и в каком порядке. Так рекомендуется пить только через пол часа после еды, так как пища сразу после еды еще не начала перевариваться, и жидкость будет растягивать желудок. А с утра, если несмотря на полноценный завтрак остается чувство голода, пить обычную воду до еды. Это не приведет к растягиванию, но быстрее придет чувство насыщения ...
Кстати, спасибо. Почитать было интересно.
Взвешиваться до и после тренировки считаю нет необходимости вообще. Контролировать вес желательно в одно и тоже время в сутки желательно не сразу до или после приема пищи.
Сон нужен для лучшего восстановления организма и адаптации к последующим нагрузкам. Процесс расщепления жиров думаю не зависит от фаз бодрствования или сна.
По поводу еды нет экспертизы, простите)))
Спасибо за отзыв.
Кстати у меня есть гипотеза что похудевший от диет человек быстрее возвращается в прошлое чем человек похудевший от активных занятий спортом.
Просто у того кто начал заниматься появляется другой круг интересов, если сюда добавить старты то вообще нет возврата.
Не теряйте пожалуйста оптимизма и все получится.
Хотите давайте встретимся, поделюсь личным опытом. пишите в личку.
я понимаю что со здоровым образом жизни это совсем не вяжется. Но я себе поставил задачу похудеть с 118 кг до 95 хотя бы (рост 182).
с мая месяца хожу в за лв основном на дорожку. стараюсь минимум 2 раза в неделю. + футбол по средам.
проблема в том, что я как настоящая офисная крыса в понедельник и субботу активно расслабляюсь. сильно ли это влияет на лишний вес?
Алкоголь сильно влияет на процесс похудения, он его тормозит, особенно пиво. Что касется тренировок, то силовая тренировка + бег гораздо эффективнее, чем просто бег и опять таки питание, его нужно наладить в первую очеред, без этого не похудеете, а если и похудеете, то скорее всего все вернется назад.
Вот ссылка, я там выложил статью по питанию
http://www.banki.ru/blog/akormilkin/2828.php#33785
С избыточным весом я бы очень порекомендовал эллипс, нагрузка на сердце приличная но нет ударов и опорно-двигательный аппарат без угроз травм. Когда сбросите вес до сотни можно слегка бегать, но очень аккуратно. суставы очень коварная вещь. Кстати с футболом будьте осторожны , травмоопасно , всегда хорошо разогревайте мышцы ног и спину
в зале именно эллипс. у меня стандартная тренировка:
45 минут эллипс. ~7.5-8 км/час. потом где то час зал: пресс, плечи, руки:
6-7 упражнений по 3 подхода по 15 повторений. Потом еще 15 минут эллипс и сауна.
Ну и стендовая стрельба еще минимум раз за выходные.
надеюсь к маю пройти тернистый путь к <100 кг. первые 8 кг прошел за 6 месяцев.
выносливость
сила
добавить растяжку и межмышечную координацию и все . к бою готов
Ну а стендовая стрельба это вообще для нервов сильная штука!!
Поэтому при желании похудеть необходимо изначально пересмотреть свою схему питания. Сократить хотя бы на треть (а лучше на половину, если вас стабильно "раздувает" на несколько кг каждый в месяц) кол-во потребляемой пищи, по возможности заменять более калорийные (жирные, вредные, блюда) на менее калорийные (более полезные и нужные организму). И самое основное, что я рекомендую поменять в своей схеме питания, если вы хотите похудеть - это перестать есть поздними вечерами. Чем легче и раньше ужин, тем меньше вероятности, что у вас что-то лишнее "отложится".
Еще рекомендую найти себе побольше увлечений, хобби, в общем, занятиям, которым будет посвящено по максимуму ваше свободное время и ваши мысли. Тогда сразу автоматом отпадёт такая привычка как поглащение пищи не от голода, а от нечего делать (да-да, бывает и такое).
И уже как процентов 20 успеха можно добавить спорт. Но если реально желаете похудеть, надееться ТОЛЬКО на спорт очень не советую. Комбинируйте.
Удачи всем! Хорошего рабочего дня!
С Уважением.
Но мне кажется что со спортом просто легче и удобнее и надежнее. И спортивная форма и укрепление сердечно сосудистой системы и лишних килограммов нет. Эндорфин опять же гормон счастья)))
Ограничить в еде себя придеться сто процентов , если есть все подряд никакой спорт не поможет))
Без напряжений сможете убирать по 5 кило в месяц. Диета очень подойдет мясоедам. А вот сладкоежкам, которые горячий поджаристый шашлык с майонезом легко променяют на кусок медового торта, конечно не вариант.
Не уверен что многие продержатся!!
У тренированного человека максимум потребления жира приходится 11.5 км\час или, что то же самое, ~5 км за 25 минут. Не сдохнет ли тренированный организм от скуки на такой скорости? Не все ведь имеют моральную подготовку, присущую спортсменам, бегающим на длинные дистанции.
Для нетренированного человека все еще хуже - 8км в час или 7.5 минут на километр. Я не пробовал, но такой режим, должно быть, "забивает" ноги очень быстро - они отвалятся от усталости еще до того, как вы вспотеете. Это ярко диссонирует с тем, к чему мы привыкли со времен ДЮСШ - если хочешь добиться результата, вкалывай изо-всех сил, не сдерживайся.
P.s. На первом графике четко видно, что апроксимационная кривая сгладила пик между 140 и 150. Пик очень явный и интересный. Он демонстрирует, что смена формата энергопотребления действительно очень резкая. В диапазоне 140-150 энергопотребление жира поднимается с 3.5 до 7 и опускается обратно. То есть перепад 90%. Никогда бы не подумал, что грань столь тонкА. В связи с чем стоит отметить: статья - супер.
Насколько я знаю , чем выше темп тем быстрее устают ноги и тут все в порядке . скорость 8 километров в час очень комфортна, самое главное она эффективней при жиросжигании чем 10 км/час
Спасибо за высокую оценку!
Виктор, да со второй женой я напутал. )) Простите. Но!
1.
2.
Впрочем, это не важно. ))
А как насчет обмена веществ? Разве от этого не зависит вес человека? Кто-то может есть все подряд и оставаться худым, не в коня корм)). А кто-то от вида торта толстеет. Худой хочет потолстеть, толстый похудеть, но проблема у них одна, неправильный обмен веществ. Эта проблема может быть решена только медикаментозно? Или она не решаема?
Я просто отправляюсь в путешествие на пару недель. Например, в сплав по таёжной реке. В еде ни в чем себе не отказываю в рамках тех продуктов, что есть в наличии + рыбалка + грибы/ягоды. Впереди 300км маршрута по реке без какой-либо возможности для схода. Можно идти в любом темпе, отдыхать когда и сколько вздумается, наслаждаться природой. Никакого стресса. Килограммы улетучиваются на глазах, а воспоминания остаются на всю жизнь.
Рекомендую! Проверено мной и напарником.
Евгений хотя если разобраться рецепт тот же ( нагрузка+здоровая пища ) только в естественных условиях)))
Как человек имеющий доступ к всякому спортивно-измерительному оборудованию и проанализировавший более 1000 различных данных по газоанализу скажу, что вы в общем правильно все описали, без сильного искажения фактов, хотя в тексте и имеют место некоторые неточности. При этом они не сильно существенны.
Резюмирую.
Каждый человек это бассейн с двумя трубами. В одну втекает, в другую утекает. От скорости потоков через трубы зависит есть ли у нас лишний вес или нет. Если мы хотим что-либо изменить в весе, нужно что-то сделать либо с одной из труб (меньше едим или больше двигаемся), либо с обоими одновременно (и едим меньше и двигаемся больше). Другого не дано, если не прибегать к "запрещенным" методам. Тут вроде все просто и все согласны. Однако дальше процесс усложнятся. Как и сколько двигаться, как и что менять в еде, если на это соглашаемся. В первом случае нам действительно в помощ лаборатория. Практически любая, где люди понимают и хотят вам помочь. У них должен быть метод оценки состава тела (биоимпеданс или антропометрия, можно конечно и более крутой и точный способ - рентгеновская денситометрия, но это уже дороже и реже встречается). Что делаем в лаборатории. Если вы не спортсмен, то сидим, лежим и ходим. Может быть чуть пробежим трусцой, но скорее всего не обязательно. Почему не бегаем, как все спортсмены, да потому что зона максимального расхода жиров скорее всего будет приходится не на бег (даже легкий), а на спокойную и темповую ходьбу (будет зависеть от степени "запущенности" своего любимого тела). Уже при ходьбе дыхательный коэффициент у вас скорее всего будет более 0.85. Дыхательный коэффициент (далее ДК) это показатель по которому оценивают какой процент жиров и углеводов в данный момент использует организм для совершения мышечной работы. Если ДК равен 0,7 - одни жиры (100%), если 0,85 то жиры с углеводами пополам (50/50 %), если ДК равен 1.0 то 100 % в расход идут углеводы. Соответственно указанная пропорция действует на всем диапазоне от 0,7 до 1.0. Рассчитать % вклада каждого источника не проблема. Если вы спортсмен, то ходьбой не отделаетесь, придется побегать. В практике тестирования одного нашего топового ультрамарафонца, как впрочем и триатлониста у нас была большая проблема достичь ДК, равного 1.0. Его организм просто отказывался в ступенчатом тесте переходить на углеводы. Одним словом уникум, или талант, кому как нравится. Помимо уже указанных двух тестов (оценка состава тела - сколько в нас жира, мышц, воды и определения оптимальных параметров нагрузки для сжигания жиров) нужен еще один. Определение вашей работоспособности. В первую очередь, чтобы спустя время сравнить и посмотреть динамику. В случаях если цель - сбросить лишний жир, а не спортивные достижения, этот тест будет дополнительным стимулом к работе над собой. Для просто худеющих (имеющих большой вес и низкий уровень тренированности) лучшим вариантом будет простой тест PWC 170. Кто не знает, что это - google в помощь. По хорошему, но не обязательно это чтобы вас еще осмотрел кардиолог. Вам все-таки предстоит больше двигаться и что сердечко не подведет, лучше спросить профессионала, то есть врача. Что мы имеем на выходе: Сколько в нас жира, мышц, воды (в кг и %); понимание как быстро ходить/бегать/крутить педали; исходный уровень работоспособности (можно читать выносливости).
Одна из ключевых проблем людей желающих сбросить вес, заставать себя что-то делать регулярно, без срывов. Я не специалист ни в похудении, ни тем более в диетологии, но всеже нашел для себя выход. На себе и паре знакомых испытал - работает. Иногда даже слишком хорошо. Это использование гаджетов. Гаджетами я называю любые мини устройства слежения за параметрами организма (пульсометр, шагомер, монитор вариабельности сердечного ритма и тп.). На своем примере (снизил вес с 74 до 69 кг за месяц) я начал носить парочку таких в кармане. Для себя выбрал приборчик Fitbit и MotoActv. Зачем два, да просто для сравнения. О плюсах и минусах каждого из них, если интересно могу рассказать подробнее. Так вот эти гаджеты показывали мне сколько я находил и набегал за день как по расстоянию, скорости, так и по калориям. Беспроводная передача на личную страницу в инет, где идет вся статистика. Для людей, которые не занимаются профессионально спортом очень удобно, информативно, полезно и главное дисциплинирует (проверил на знакомых - отзывы пока только положительные, килограммы поползли вниз).
Знакомым, которым выдавал гаджет на экспериментальный период, еженедельно а иногда и ежедневно скидывал информацию о том, сколько они находили за день. Когда за тобой "следят дистанционно", твоя двигательная активность на ладони, ни куда не деться, будешь двигаться как миленький. Очень важно не зацикливаться, если вдруг не удалось за день походить или побегать, все мы имеем машины, много ездим за рулем. Так же не важно, если вдруг во время этапа сброса веса попал на день рождение. Всякое бывает. В этом случае я рекомендовал знакомым взять в качестве отчетного периода не день, а неделю. То есть вы должны находить за неделю столько-то, съесть калорий за неделю столько-то.
Хочешь не хочешь, но считать съеденные калории придется. По началу будет сложновато, но потом привыкните и будете делать это с легкостью и практически не напрягаясь.
А на самом деле, как правильно заметил Виктор, худеть - элементарно.
Спасибо и за те вещи, которые я совершенно забыл упомянуть. Регулярность это вообще залог успеха. Рваная периодичность и срывы это полное поражение и депрессия на долгое время.
Как говорят специалисты, чтобы заставить человека делать что-то регулярно не очень приятное нужно выработать привычку это делать.
Вот не поверите, но для меня сейчас 10 часов тренировки в неделю это элементарная жизненная потребность. Без утреннего бассейна или пробежки я уже не представляю начало рабочего дня!
А эти приборчики рассчитаны только на людей которые не активны в спорте?
спасибо!
Спортсмены, скорее всего кроме пульсометра ничего больше не используют. Наверно в этом есть свой резон. Они выходят на пробежку или прыгают в бассейн, чтобы, потом обогнать кого-то или просто финишировать на беговом марафоне или Ironman. Цель одна, сделать организм более адаптированным к высоким и длительным нагрузкам разного характера. Я сам бывший спортсмен, мастер спорта по лыжным гонкам, но сейчас ежедневно выхожу на зарядку не чтобы участвовать в соревнованиях (хотя и это тоже присутствует), а чтобы чувствовать себя в течении дня perfect. Плюс работоспособность повышается. Я не тренируюсь так много и напряженно, чтобы мне нужны были пульсовые зоны, анаэробный порог, МПК. Но мне важно с каким темпом я бегал, какое точное расстояние приодолел, сколько калорий потратил за пробежку, отдельно в течении дня. У меня это все измеряет один гаджет. Для себя я выбрал MotoActv/ Он может и ЧСС стандартно измерять, но на моем этапе тренировок это не первая необходимость. Очень удобно, в отличии от пульсометров это возможность передачи всех данных на свою страницу по беспроводной связи. Я нажал на кнопку софт, зашел в зону действия WiFi и мои данные уже на моей странице. Так что каждый подбирает гаджет под себя. Стараюсь следить за всеми новинками спортивных и спортивно-медицинских гаджетов. Есть очень интересные модели. Некоторые из них (которые по карману) стараюсь тестировать. Уже сейчас рынок этих услуг в Штатах колоссально большой, но до нас этот тренд дойдет чуть позже, лет через 5-10. У нас пока не развита культура контроля своего состояния с помощью мобильных и беспроводных технологий. Очень интересный гаджет у Финской компании Firstbeat. Называется Bodyguard (http://www.optima-life.com/firstbeatbodyguard/index.html)/ У него есть куча своих недостатков, но и возможности тоже впечатляют. Суть этого крошечного прибора - измерение RR интервалов (паузы между сердечными сокращениями) и анализ полученной информации. Суть измерений в следующем. Если у нас активна симпатическая нервная система, то организм находится в состоянии так называемого стресса (если это ночной сон, то он не восстанавливается), если активна парасимпатическая нервная система, то все ОК, организма в состоянии "внутреннего релакса". Поспав ночь-две-три, сколько угодно с таким гаджетом, вы реально можете оценить сколько из прошедшей ночи ваш организм восстанавливался, а сколько нет (переживал в состоянии сна дневную жизнь). Тоже самое можно делать днем. Поносили его, скинули информацию на комп и анализируем, что за день был, в стрессе или нет. Имеется ввиду конечно внутренний стресс. Для чего это может быть надо спортсмену или любителю или просто худеющему? Чтобы понимать в каком исходном состоянии находится наш мотор, можно ли сегодня давать тяжелую нагрузку или лучше чуть-чуть поберечь. Если будет интересно, могу показать как выглядят отчеты и вообще сама программа, там больше инетерсностей, чем я сейчас описал, но тут наверно не всем это будет интересно. Сейчас поглядываю на английский аналог данного гаджета Actiheat (http://camntech.com/products/actiheart/actiheart-overview). Функционал и назначение примерно те же. Если сумею до него добраться и опробовать в деле, с удовольствием поделюсь информацией и его пригодности и удобности.
На самом деле, по моему мнению, это очень актуальная проблема. Понять нужен ли тебе какой-либо гаджет и какие в нем плюсы и минусы. почитать в интернете обзоры помогает. но далеко не всегда. Так как человек описывает работоспособность прибора, тестируя его в интересном для него режиме и очень часто пропускает мелкие детали, которые вас потом будут в нем раздражать. Мест, куда пойти взять в прокат, выслушать мнение компетентного эксперта по данному гаджету у нас нет. Особенно это касается не железа, а софта. Кто же вам даст в нем полазать даже день. Наверное уже начал утомлять. Sorry.
В своем посте вы затронули тему тестирования спортсменов. Это тоже очень актуальная тема. Стандартизация этого тестирования, корректность его и правильность интерпретации полученных результатов. На сколько я знаю трилайф начал самостоятельно развивать это направление. здорово было бы позвать сюда ваших тренеров во главе с Андреем Колпаковым и подискутировать на эту тему.
Можно завести для этого отдельную ветку, но тема действительно актуальная.
Я думаю что сегодня такие мотивирующие устройства будут очень кстати продвинутой части аудитории. Это в части худения. Ну а в части самосовершенствования вообще цены нет на мой взгляд. основная проблема у любителей это травмы при условии перетренированности или плохие восстановительные мероприятия. Даже не сами мероприятия а их оценка.
Я надеюсь скоро мы откроем специализированный ресурс для обмена мнением на тему тренировок. Думаю такой уж продвинутый уровень аудитории этого сайте будет в тягость.
Спасибо еще раз за пост. Я лично для себя взял много полезного. Знаю даже парочку друзей, кому эти гаджеты крайне необходимы.
Приветствую всех участников дискуссии. Сразу видно, что тема "горячая", столько откликов ещё
не видел, хотя на мой взгляд, Виктор в своём блоге, размещал до этого не менее интересные
материалы. По данному вопросу тоже хотел бы высказаться. С системой изложенной Виктором
согласен, т.к. мой личный опыт таков- систематически 3 раза в неделю, начал посещать спортзал пять лет назад. Через год начал заниматься с тренером. Тренер подбирает под поставленные тобой задачи содержание тренировок и помогает во время тренировок перешагнуть порог "через не могу". Тренировался только с собственным весом- подтягивался, отжимался от пола, на брусьях, лазил по канату, ходил на руках (когда тренер держит за ноги), делал серии обычых приседаний без веса (попробуйте на досуге, просто присесть на максимум повторений, уверяю удивитесь какое это нелегкое и энергоёмкое упражнение),скручивания, подъём ног к перекладине
и конечно же бегал. Я скинул вес, сменил размер одежды с 52-54 на 48-50. Стал не натягивать выдыхая при этом, а легко надевать забытые джинсы 10-летней давности ( ну это такой кайф, легко одеть то, что раньше даже не застёгивалось). Понятное дело когда Вы систематически ходите в спортзал, вынуждено меняется отношение к времяпрепровождению. Ночной и поздний "отдых" сопровождаемый тяжёлыми напитками уходят, совмещать никак, вообще никак. Начинаешь следить за сном, чтобы отдохнуть, стараться во время поесть.
Но хотелось выглядеть по суше и рельефнее, я тренировался в обычном режиме, а вес
стабилизировался и перестал уходить, наступила такая планка, ниже которой не удавалось
провалиться. Тогда тренер предложил мне внушительный список продуктов в рамках указанной выше методики питания. Через месяц "планка" провалилась, я "слил" ещё 2,5 самых желанных кг, не испытывая никаких гастрономических неудобств. От чего пришлось отказаться вообще- сахар (сахарный песок). Вот как-то так.