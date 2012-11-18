Спроси меня как

Вот вроде банальная тема — всем все понятно, миллионы книжек написаны, но по-прежнему волнует многих. Ведь как мы устроены: пока не пропустишь через себя — что называется, не осознаешь. Подумал, пока межсезонье, можно и об этом написать. Итак, "как похудеть?"Сразу оговорюсь. Если есть среди читателей медики или диетологи, то прошу меня простить за возможную примитивность изложения или искажение научных тезисов, за возможно неуместные аллегории, и так далее. Рассказываю, как понимаю сам. Все-таки я весил 113 килограмм когда-то, а это на 30 больше текущих показателей. Знаю, о чем говорю:-)Похудеть — это элементарно (шутка, конечно, но...). Просто нужно создать дефицит калорий , отрицательную разницу между теми, которые поступают, и теми, которые тратятся.Один килограмм веса — это 8500 килокалорий ( сразу скажу, что тратить будем жир, поэтому такой расчет). Худеть желательно не быстрее, чем килограмм в неделю. Наверняка. Чтобы не было проблем с метаболизмом, мышечным корсетом, и не возникло прочих сложностей при быстром сбросе веса.Сделайте простой расчет, сколько вы ежедневно тратите калорий ( или можно немного погуглить и найти цифру 2200 ). Примем на веру и считаем. Скинуть 8500 за неделю- это грубо по 1200 ккал в день . Итого нам нужно потреблять 1000 за день и мы создадим искомый дефицит. Вы пробовали? И не пробуйте! Я не видел людей, которые выдерживали какие-либо диеты и при этом были счастливы. Забудьте. Вы пробовали силой воли не упасть в обморок, когда резко снижался кровоток к голове? Не может человек побороть инстинкт к самосохранению. Вашему телу нужны витамины, нужны минералы, соли и прочие микроэлементы , вы неспособны без этого обходится и поэтому вам жутко будет хотеться есть. Самое странное, есть не то, что нужно, а просто есть все подряд! И ужас, когда человек срывается и начинает мести все, буквально.Какой выход? Начать тратить!Хорошо, допустим, вы решили тратить эти калории и записались на футбол! Час футбола- это 500 килокалорий. Недурно . Главное, в этот момент не изменять свой обычный рацион. А то бывает, человек начинает заниматься спортом и у него появляется ощущение, что теперь -то можно себе позволить немного расслабиться. Пирожные ,торты, чай с сахаром, и вместо похудения еще пара- тройка килограммов на поясе -пожалуйста!Итак, записались. Проходит неделя, другая, эффекта нет.Почему?Все дело в том, что в режиме футбола (постоянные рывки и ускорения ) у вас, скорее всего, начинает тратиться мышечный гликоген. По-простому углеводы . Запас которых в организме 2000 ккал ( обычно в крови, печени и в мышцах ) и , потратив его, вы должны его восполнить. Тут как раз и появляется чувство голода , и вы потребляете углеводы ( хорошо , если не простые, но об этом позже ). Все , баланс сошелся, все довольны, кроме вас. Килограммы никуда не ушли!Попробую объяснить этот процесс на следующем примере.Представим наш организм , как двигатель. На низких оборотах ( частота биения сердца ), он тратит одну энергию, вырабатываемую из жиров, на высоких оборотах он тратит энергию, вырабатываемую из углеводов (гликогена ).Средние обороты –смешанное энергоснабжение. Происходит это из-за участия в процессе выделения энергии кислорода. Для выделения энергии из жира кислорода нужно много , для выделения из углеводов -нет. И когда сердце не справляется с поставкой кислорода, то включается сугубо углеводное энергоснабжение . Наше сердце и реагирует учащенным ритмом именно на нехватку кислорода в крови и попыткой быстрее прогнать кровь, насытив ее большим количеством кислорода. Тот порог ( переход от одного типа энергоснабжения к другому ) зависит от степени вашей тренированности . У тренированных спортсменов он размыт и находится без ярко выраженного пика ( так называемое"плато") .У нетренированного спортсмена он явный.Замечали, наверное , такой типаж в фитнес -клубе? Человек, весь красный от напряжения , яростно бежит по дорожке, присутствуют чрезмерный вес, сильная отдышка. Он думает , он худеет! Ничего подобного. Отдышка и краснота говорят об углеводном режиме энергообеспечения, кислорода уже не хватает. Он очень быстро истощит свои запасы ( а мы помним, их 2000 ккал в организме ) , и если он их не восполнит с пищей, то они восстановятся из белка, то есть из мышц . Отсюда ослабление физического тонуса и ни капли потраченного жира.Парадокс, но это так! И бежит этот человек прямиком к инфаркту, так как отсутствие кислорода в мышцах не дает возможности выводить молочную кислоту которая накапливается по ходу нагрузки и происходит мышечный спазм. А сердце - это тоже мышца!Итак, нам нужно понять в каком режиме у нас максимально потребляется жир, то есть найти оптимальное сочетание траты калорий именно из жира.Есть зависимость ( еще раз повторюсь, это все достаточно упрощенно ) - чем выше ЧСС ( частота сердечных сокращений ), тем больше вы тратите калорий. Но , одновременно и чем выше ЧСС, тем меньше вы тратите калорий из жира и больше из углеводов.Из 1 грамма жира выделяется 9 ккал из 1 грамма углеводов 4,5 ккал.Для того ,чтобы определить пропорции (сколько утилизируешь жира и сколько углеводов ) при определенном ЧСС , нужно сделать тест. В Москве есть много мест, где это возможно. Нужно только понимать, в каком виде вы получите его интерпретацию .Возьмем три условных режима тренировки:При 100 ударов в минуту тратим 100 ккал/ час ( из них 100 % жира- 11 грамм ).При 130 ударах тратим 400 ккал/час ( 80 % жира и 20 углеводов- 35 грамм жира и 19.5 грамм углеводов )При 150 ударах тратим 600 ккал /час ( 40% жира и 60% углеводов – 26 грамм жира и 80 грамм углеводов) Очевидно , что бегать нужно в режиме 130 с небольшим плюсом ( кстати, это обычно и рекомендуют, но я повторюсь, все индивидуально).Заметили, насколько это мало ? Поразительно! Теперь посмотрите ,сколько ккал в бутылке пива и ужаснитесь, сколько вам нужно бегать на дорожке, сжигая эти калории:-)С тратами разобрались ! Остается задача оптимизировать нахождение в спортзале ( кстати, я ненавижу бегать по дорожке и бегаю на воздухе почти до самых холодов ) .По 50-60 грамм жира за день - и вот вам полкилограмма веса за неделю от спортивных нагрузок . И еще интересный эффект, запустив этот процесс ,вы, перестав заниматься, все равно какое-то время тратите больше калорий, чем в обычной жизни . Ваша задача после тренировки только восполнить углеводный баланс и все! Можно и белком , углевод синтезируется из него достаточно спокойно.Теперь подробнее о пополнении запасов-что мы едим и как это усваивается.Тут есть где разгуляться, информации море, поэтому утомлять не буду.Жиры, белки и углеводы !Поглощая жирную пищу, мы просто складываем жир в нашем теле про запас. Съели 100 грамм пищи с 70-процентным содержанием жира - плюс 70 грамм веса. Все, два часа на дорожке!Еще раз повторюсь , жиры организму тоже нужны ( особенно растущему, помните противный рыбий жир из детства?), но они и так в достаточном количестве попадают в организм с оливковым маслом, орехами, сырами, молочными продуктами и т. п.Углеводы . Бывают моносахариды и полисахариды ( простые и сложные). Простые- это обычный сахар, сложные -это крахмал , например. Если съесть простые, и при этом оставить тело без физической нагрузки, то на наличие избыточного сахара в крови организм отреагирует выделением инсулина, сахар превратится в жир и тоже отложится про запас! Длинные углеводы - формируют запас углеводов в печени и мышцах . Но тут тоже важно не переборщить. Гликоген про запас не сформировать, поэтому ваша задача -потратить в течении дня эти углеводы по мере их усвояемости. Если не потратили –тоже переработка в жир.Кстати, от уровня гликогена в крови зависит питание мозга. Его низкое содержание приводит к депрессиям, быстрой утомляемости и прочим негативным эффектам (возвращаясь к непростому вопросу диет ).Белки- строительный материал для мыщц, вообще клеток, и они могут быть источником синтеза углеводов.Есть такой термин - пустые калории. Это про жир и про сахар . Съедая их, вы не формируете запас энергии для трат в течении дня, и потом вам все равно нужно эти траты восполнять. То есть, не идет простое сложение -потратил 100 калорий , съел 100 калорий. Это и есть основная ошибка тех, кто начинает заниматься спортом и позволять себе съесть лишнего!Формула правильного питания проста. Утром длинные углеводы- каши, мюсли, хлеб, фрукты. Днем – углеводы , белки, ( не жирное мясо, рыба )Вечером – белки, клетчатка (рыба, овощи ).Итак, если посмотреть, что мы ели до желания похудеть и после применения сбалансированного подхода, можно найти еще дефицит в полкилограмма за неделю, избавившись. Это гарантировано!Уф! Вроде все понятно! Но очень уж сладкого хочется:-)Иллюстрации:График показывающий зависимость потребления жиров от сердечного пульса у девушки. Очень наглядно видно что бег/ходьба с пульсом ниже 130 крайне неэффективное занятиеВ чем отличие от хорошо подготовленного спортивного человека. У него жир "горит" в широком диапазоне.График сравнивающий способность утилизировать жир двух людей. зависимость от скорости бега. Очевидно что им двоим нужно бежать совсем разным темпом для жиросжигания.