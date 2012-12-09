Я люблю бегать

Я говорил вам, что не отстану , пока мы все не побежим? .
Моему большому другу Максиму Журило видимо, тоже надоело бегать по городу в одиночестве. Решить эту проблему он задумал более радикально. Запустил проект I Love Running.
Идея клуба очень проста и в тоже время изящна. Собираем новичков , ставим цель, рассказываем как к ней прийти , и вместе ее достигаем .
Ну многие же из вас засыпали с мыслью - завтра начну? Наверняка даже форму покупали и новые кроссовки. Но будильник утром безжалостно выключался и стартовый день отодвигался на следующее утро или следующую неделю. Конечно, трудно. Одному . Без понимания – как? С размытым ощущением- зачем?. Один на один с собой нам вообще сложно что-либо преодолеть.
У ребят из I Love Running все по-другому.
Набирается группа новичков. Не группа любителей побегать, а группа для выполнения конкретной цели. Например ,полумарафон в Барселоне, или в Вене или в итальянском Беллуно. Вы, кстати , не удивляйтесь, но если есть цель пробежать полумарафон, то сделать это можно практически в любой выходной в течении всего года. Было бы желание.
Итак цель поставлена, впереди семь недель тренировок и общения. Семь недель познания своего организма, удивления от открывшихся возможностей, приятной усталости ног и постоянной улыбки от ощущения чего-то волнующего впереди.
Тренировки проводят удивительные люди. Высококлассные мастера и знатоки своего дела. Вы узнаете, что бежать -это так же естественно, как ходить. Хотя, по секрету, лежать все-таки естественней:-) Общение с новыми товарищами по команде - это тоже немаловажный плюс.
7 недель и две тренировки в неделю с профессионалами, два тренинга по мотивации и поддержанию боевого духа, индивидуальные тренировки и календарь для хранения всех результатов. С таким багажом вы подходите к главному событию –старту на дистанции полумарафон. Согласитесь, звучит очень интригующе, особенно если два месяца назад вы даже не могли себе представить , что способны на подобное.
Эх , как я завидую людям , у кого все это только начинается.
Ps Я решил тоже внести свою посильную лепту в формировании здорового образа жизни. Как правило у людей существует информационный барьер, для того чтоб начать тренироваться. Раз в неделю я готов пообщаться с новичками. Ну, то есть реально встретиться за чашечкой кофе и спокойно ответить на вопросы, что-то посоветовать, поделиться личным опытом. Пишите на имайл Zhidkov.viktor@gmail.com. Встречи по средам с 9.15 до 10 в “Кофемании» на Кудринской площади.
Комментарии 4
Бежит осел, бежит ручей
И в размышлениях о беге
Ваш падишах не спит ночей
А тот кто не любит бег
Тот не нормальный человек
Вредна котлета для атлета,
И только бег сгоняет вес,
Его величество за это
Все прославляют до небес
А чтобы инфаркта избежать
Мы все должны бежать, бежать" (С)