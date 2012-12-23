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Как встретишь год, так его и проведешь.

23.12.2012 22:27 23 3 556 просмотров
Если я говорю,что не отстану, то приготовьтесь к длительной осаде: ). А лучше доставайте свои старые кроссовки и побежали.
Еще один мой хороший друг Андрей Колпаков очень переживал, что в новогоднюю ночь многие забывают про детские первоянварские ощущения. А они полны снега, легкого морозца , улыбок и радости, которую сложно передать. Ведь Дед Мороз принес много подарков, наступил Новый год , впереди целая неделя зимних каникул. К сожалению, взрослея, большинство жителей нашей страны первого января начинает испытывать совсем другие чувства, спровоцированные возлияниями накануне. Обычно это желание продолжать, н останавливаясь:)
Но Андрей решил попробовать объединить тех людей , для которых настоящие новогодние радости все еще существуют. Он создал проект “Побегай первого января” :
Побегай и ты — не дай скуке заполнить твою душу, а дряблости — твое тело! Наполни смыслом самый неоднозначный день в году!@»Побегай первого января”

Все очень просто . Люди , которые решили первого января пробежать, заходят на сайт проекта и отмечают, сколько и где они пробежали. В первом, 2008 году 204 человека пробежали 2461 километра. В 2012 году 1167 бегунов преодолели 13566 километров.

Кто-то скептически скажет –“глупость какая-то, зачем отмечать и регистрировать все это”. Может, и глупость. А может, кто-то посмотрит на такое количество участников и решит не злоупотреблять спиртным в новогоднюю ночь, ранним утром выйдет на пробежку, и год для него начнется замечательно и пройдет так же. С улыбки, прекрасного настроения и бодрости.

Предлагаю всему сообществу Банки.ру стать партнерами проекта и выйти первого января на пробежку. Все, кто решится на этот шаг и присоединится к акции, прошу отмечаться не только на сайте http://www.9rj.ru/0101/2013/ ,но и у меня в блоге. Будем вести свою банки.ру-шную статистику.

“Когда настанет то 1-е января, в которое мы пробежим миллион километров, мы сделаем мир немного другим. А когда мы все вместе пробежим миллиард километров, то на следующий день проснемся в другом мире”@.

UPD Как и обещал пробежался первого января с утра. Ощущения нереальные. Новый этап жизни.

Уверен что теперь каждый год буду стараться начать с пробежки.
по данным сайта на 21.46 зафиксировали свою пробежку 894 человека, пробежав 9778 километров.

По дороге встретил только двух мамаш с коляской и две пары пожилых людей. Встречались и возвращающиеся с праздника подвыпившие люди. Но, как говорят мои друзья, позже появились бегуны и Лужнецкая набережная стала выглядеть по праздничному))

Комментарии 23

И Денисов  (барбос)
#
Бег - бегом, но зимой лучше на лыжах. Так что 1-го января все на лыжи.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Можно и на лыжах! На сайте есть и такая опция
Вы бежите?
И Денисов  (барбос)
#
У нас снег расстаял и замерз, а шиповки я не подготовил, так что "будем подождать" снега. smile:) С новым годом! С новым снегом!
XIIX  (XIIX)
#
Бег - бегом, но зимой лучше на лыжах.
С лыжами, как правило, в городе надо еще добраться до лыжни, а бегать можно везде, хоть вокруг своего дома. smile;)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Бег самый доступный вид активности , плюсую
BankShark  (BankShark)
#
Лыжи хороши когда снег есть smile:D
И Денисов  (барбос)
#
У нас в СПб есть и лес напротив, а у кого не напротив, "лыжные стрелы" организуют - это такие электрички для любителей лыж. smile:)
Pennywice  (Pennywice)
#
Я 1-го января лучше посплю. smile:D А с последующих дней опять бассейн. smile:) Но не бег. И не зимой. smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Ну Вы же не весь день спасть собрались?))
Pennywice  (Pennywice)
#
Не весь)) Посплю, потом поем, потом снова посплю, потом снова поем)) smile:D
Полина Пимонова  (PimPolina)
#
Виктор, поражаюсь вашему упорству smile:) А в -18 не вредно для здоровья бегать? Погода может испортить самый оптимистичный настрой...
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Полина , пока нашел время ответить температура стала очень бегательная)))
Я до минус 15 бегаю спокойно а дальше нужно специальную одежду одевать, но поверьте вреда точно нет, вопрос привычки!
taktik  (taktik)
#
Побегу. Это тема.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Андрей, мне многие вещи которые я сейчас делаю, три года назад мне тоже казались антигуманными))) Давайте поговорим об этом? Развеем ваши страхи))))
qaq  (qaq)
#
"А лучше доставайте свои старые кроссовки и побежали. "

Если Дед мороз мне на новый год подарит кроссовки, то так и сделаю.
Обязательно.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Артем, надеюсь Дед Мороз не подвел)
rodros  (rodros)
#
Порскольку включили и лыжи, то присоединился smile:)
Эдуард  (gufi909)
#
В Новосибирске традиционная пробежка первого января проводится организованной колонной с Имперскими флагами и агит-речевками за здоровый образ жизни!Жаль что я наблюдал это из окна офиса!
Андрей Королёв  (andreykorolev)
#
Присоединился к акции в Новом Орлеане (США)!
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