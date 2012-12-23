Как встретишь год, так его и проведешь.

Если я говорю,что не отстану, то приготовьтесь к длительной осаде: ). А лучше доставайте свои старые кроссовки и побежали.
Еще один мой хороший друг Андрей Колпаков очень переживал, что в новогоднюю ночь многие забывают про детские первоянварские ощущения. А они полны снега, легкого морозца , улыбок и радости, которую сложно передать. Ведь Дед Мороз принес много подарков, наступил Новый год , впереди целая неделя зимних каникул. К сожалению, взрослея, большинство жителей нашей страны первого января начинает испытывать совсем другие чувства, спровоцированные возлияниями накануне. Обычно это желание продолжать, н останавливаясь:)
Но Андрей решил попробовать объединить тех людей , для которых настоящие новогодние радости все еще существуют. Он создал проект “Побегай первого января” :
Побегай и ты — не дай скуке заполнить твою душу, а дряблости — твое тело! Наполни смыслом самый неоднозначный день в году!@»Побегай первого января”
Все очень просто . Люди , которые решили первого января пробежать, заходят на сайт проекта и отмечают, сколько и где они пробежали. В первом, 2008 году 204 человека пробежали 2461 километра. В 2012 году 1167 бегунов преодолели 13566 километров.
Кто-то скептически скажет –“глупость какая-то, зачем отмечать и регистрировать все это”. Может, и глупость. А может, кто-то посмотрит на такое количество участников и решит не злоупотреблять спиртным в новогоднюю ночь, ранним утром выйдет на пробежку, и год для него начнется замечательно и пройдет так же. С улыбки, прекрасного настроения и бодрости.
Предлагаю всему сообществу Банки.ру стать партнерами проекта и выйти первого января на пробежку. Все, кто решится на этот шаг и присоединится к акции, прошу отмечаться не только на сайте http://www.9rj.ru/0101/2013/ ,но и у меня в блоге. Будем вести свою банки.ру-шную статистику.
“Когда настанет то 1-е января, в которое мы пробежим миллион километров, мы сделаем мир немного другим. А когда мы все вместе пробежим миллиард километров, то на следующий день проснемся в другом мире”@.
UPD Как и обещал пробежался первого января с утра. Ощущения нереальные. Новый этап жизни.
Уверен что теперь каждый год буду стараться начать с пробежки.
по данным сайта на 21.46 зафиксировали свою пробежку 894 человека, пробежав 9778 километров.
По дороге встретил только двух мамаш с коляской и две пары пожилых людей. Встречались и возвращающиеся с праздника подвыпившие люди. Но, как говорят мои друзья, позже появились бегуны и Лужнецкая набережная стала выглядеть по праздничному))
Комментарии 23
Вы бежите?
С лыжами, как правило, в городе надо еще добраться до лыжни, а бегать можно везде, хоть вокруг своего дома.
Я до минус 15 бегаю спокойно а дальше нужно специальную одежду одевать, но поверьте вреда точно нет, вопрос привычки!
Если Дед мороз мне на новый год подарит кроссовки, то так и сделаю.
Обязательно.