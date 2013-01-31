Вход
Профиль Блог Лента Активность

Отдыхать — не работать))

31.01.2013 15:28 8 3 228 просмотров
По данным ВЦИОМ, 25 процентов россиян не выходили из дома в новогодние праздники. Подозреваю, что они не лепили из пластилина и не раскрашивали керамику. Девять дней люди сидели у телевизора, ели тот тазик оливье, который был нарезан для новогоднего стола, и пили.
Сколько денег государство потратит на ликвидацию последствий этих праздников — сложно представить. У какого количества людей вылезут хронические болячки от проведенных таким образом каникул, статистика умалчивает. Аналогично, она не может посчитать, сколько семей будут несколько месяцев приходить в себя, восстанавливая свою платежеспособность. А Мутко в очередной раз расскажет о достижениях наших спортсменов.
Может, хватит? 16 литров спирта на одного человека в России в год — это уже похоже на деградацию нации.
Ладно, не будем о грустном. Предлагаю обсудить следующую тему — как можно совмещать поездки за границу, путешествия , командировки с активным занятием спортом?
Расскажу о своем опыте.
Традиционная поездка на горнолыжный курорт.
Понятно, что само по себе катание на горных лыжах — достаточная физическая нагрузка, но она сильно зависит от техники катания. Чаще всего, это нагрузка на определенные группы мышц, и слабая кардио-нагрузка. И тут вам в помощь беговые лыжи. Смело расспрашивайте в отеле, где ближайшие трассы и прокат лыж. Практически на любом курорте есть беговые трассы разной сложности. Лучше взять инструктора, чтобы он напомнил вам о технике скольжения. Мой вариант -первую половину дня мы катались вместе с семьей на горных лыжах, после обеда я на пару часов вставал на лыжню. К слову сказать, снова встал я на беговые лыжи только в прошлом году. Перерыв в 22 года ! Тем радостнее было возвращение. Тем более, что нет лучшей подготовки к триатлону в зимней период , чем лыжные тренировки.
За шесть дней накат составил 120 км. Ощущения просто сказочные. До сих пор вижу этот открыточный вид трассы, петляющей среди альпийских елей.

Отдых у моря на побережье Италии, Франции, Испании и т.д.
Нужно понимать что лежание на пляже само по себе не делает вас здоровее, и ощущение радости от безделья улетучивается очень быстро.Позаботьтесь о себе заранее. В Гугле найдется прокат шоссейных велосипедов неподалеку. Не забудьте взять с собой велотуфли с педалями и шлем ( хотя его можно также взять в прокат).Как правило, стоимость проката хорошего шоссейника обойдется не дороже 100-200 евро в неделю. Такси по маршруту отель –прокат и возвращаетесь вы уже на велосипеде по проложенному специально для вас маршруту. Продавцы обязательно поинтересуются, сколько дней вы планируете кататься и какой протяженности будут ваши поездки. Они дадут вам карту и маркером отметят необходимые вам трассы. Неожиданно обнаруженные красоты во время ваших поездок заставят вас с сожалением отдавать велосипед в конце поездки. Очень хорошо устраивать байк-туры вместе с семьей, это очень интересно для детей и дает хороший эмоциональный заряд буквально всем.
Если вы отдыхаете севернее Барселоны, я бы посоветовал бы магазин Дейва и Cаскии в Жироне http://www.gironacyclecentre.com/ . Я так был поражен их отзывчивостью, что не удержался и подарил свою клубную майку на память.

Города Европы, Америки
Ну с этим все в порядке, тут нужны только кроссовки и одежда для пробежки, подобранная по погоде и плавки для бассейна
Бегать лучше всего рано утром. В отелях, как правило специально для любителей бега утром выставляют рядом с выходом столики с легкой закуской, кофе, круасанами, бананами и полотенцами для прибежавших. В самых дружелюбных отелях лежат специальные карты с отмеченными маршрутами на любой вкус, 3/5/10 км. Можно подойти к консьежу и попросить составить вам индивидуальный маршрут, для них это привычное дело. Ни в коем случае не бегайте в местном зале. Только улица. Когда еще вы сможете увидеть город ранним утром , таким , как его видят местные жители , его пустые парки и набережные, мосты и бульвары.
Я бегал практически везде ,куда приезжал с семьей на отдых или с коллегами в командировку. В Нью-Йорке я бежал в Центральном парке вместе с людьми, которые поддержали японцев в момент аварии на АЭС. В Лондоне бежал в Гайд парке , приехав на футбол. Брюссель мне запомнился пробежкой во время форума наших партнеров -компании ЦФТ. В стране басков я бегал вдоль живописнейших пустынных пшеничных полей. В Австрии на высоте 1800 метров бегал с кенийскими атлетами , которые предлагали всем желающим поучаствовать в программе Run Together.
Бассейны также доступны для всех желающих практически в каждом городе. Нужно только предварительно узнать, где он находится и каковы правила посещения. Чаще всего, возможно купить разовый пропуск ( что-то около 10 евро в Европе, 15 долларов в Америке).
Мне иногда помогает моя лицензия триатлета , выданная федерацией триатлона. Она идет и как удостоверение личности, и как документ, не требующий дополнительного медицинского освидетельствования . Но и прав может быть достаточно.
Нужно только помнить, что есть бассейны для тренировок и для так называемых водных программ. И ,по правилам, в бассейне на дорожке не может находиться больше двух человек, и каждый плывет по своей стороне, а не как у нас- кругами.
Вот вкратце и все.
Вы еще не убедились, что весь мир бежит , плывет и едет на велосипеде?
А вы когда?smile:-)

Комментарии 8

Михаил Афанасенков  (afanas)
#
Мы уже давно smile:)
Я например много лет езжу отдыхать на международный лыжный пробег от границы России через Финляндию до Швеции. 440км за неделю по нарезаной лыжне от отеля к отелю налегке. Система "всё включено", на лыжне кормят-поят, а вещи везут автобусом. Приезжают даже австралийцы с американцами, а из России с её снегами последние годы всего 20 человек (5% участников). Кому интересно - гуглим "RAJALTA RAJALLE HIIHTO" smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Михаил, мой друг Александр вошел в эти 20 человек и своими рассказами заставил меня пополнить список того, что обязательно нужно будет сделать. Очень крутая гонка!
Михаил Афанасенков  (afanas)
#
Ну значит до встречи! smile:)
Кстати (для тех, кто плачет, что мало денег на Европу) - есть более бюджетный вариант, ровно 50% по цене, абсолютно с тем же смыслом, но в Карелии. Сервис соответственно скромнее, без аквапарков, но зато всё по-домашнему - печки, хутора, деревенские бани. Называется "Карельская Лыжная Неделя". Правда на этот год уже места кончились, но если долго не тянуть, осенью можно успеть записаться на следующий...
Баба Яга  (Баба Яга)
#
Спорт на отдыхе - это, конечно, здорово! Но лично для меня не поучительно, сама таких статей могу сколь угодно написать)
Но начали то Вы с правильного - большинству населения не доступны ни горные лыжи, ни пробежки в Европе... А уж в НГ каникулы тем более)
И что им делать здесь? В серой и грязной Москве? Везде толпы и ломовые цены..
Вот и остается оливье с телевизором ...
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Тезис абсолютно неверный. Оливье и телевизор у нас в голове. И они не зависят от толщины кошелька.
Я как то поспорил с одним скептиком и доказал, что если бы он перестал бы пить пиво, то за пол года он сумел бы купить себе приличный шоссер. Вы думаете что россияне мало тратят выпивая дома? И невозможно выйти с семьей в парк покататься на лыжах? Огорчу Вас.
Наталья Кабанцова  (LIE)
#
Тазик "Оливье" с отключенным телефоном праздник, в далекие годы когда у нас не было нормальных сортивных комлексов было роскошь, а сейчас привычное дело в пределах России приемлемо! Я рада за Ваш отличный отдых.
Елена Седокова  (esiedokova)
#
Надеть лыжи и покататься в ближайшем к дому парке, заметьте - совершенно бесплатно, доступно любому москвичу.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения