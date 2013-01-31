Отдыхать — не работать))

По данным ВЦИОМ, 25 процентов россиян не выходили из дома в новогодние праздники. Подозреваю, что они не лепили из пластилина и не раскрашивали керамику. Девять дней люди сидели у телевизора, ели тот тазик оливье, который был нарезан для новогоднего стола, и пили.
Сколько денег государство потратит на ликвидацию последствий этих праздников — сложно представить. У какого количества людей вылезут хронические болячки от проведенных таким образом каникул, статистика умалчивает. Аналогично, она не может посчитать, сколько семей будут несколько месяцев приходить в себя, восстанавливая свою платежеспособность. А Мутко в очередной раз расскажет о достижениях наших спортсменов.
Может, хватит? 16 литров спирта на одного человека в России в год — это уже похоже на деградацию нации.
Ладно, не будем о грустном. Предлагаю обсудить следующую тему — как можно совмещать поездки за границу, путешествия , командировки с активным занятием спортом?
Расскажу о своем опыте.
Традиционная поездка на горнолыжный курорт.
Понятно, что само по себе катание на горных лыжах — достаточная физическая нагрузка, но она сильно зависит от техники катания. Чаще всего, это нагрузка на определенные группы мышц, и слабая кардио-нагрузка. И тут вам в помощь беговые лыжи. Смело расспрашивайте в отеле, где ближайшие трассы и прокат лыж. Практически на любом курорте есть беговые трассы разной сложности. Лучше взять инструктора, чтобы он напомнил вам о технике скольжения. Мой вариант -первую половину дня мы катались вместе с семьей на горных лыжах, после обеда я на пару часов вставал на лыжню. К слову сказать, снова встал я на беговые лыжи только в прошлом году. Перерыв в 22 года ! Тем радостнее было возвращение. Тем более, что нет лучшей подготовки к триатлону в зимней период , чем лыжные тренировки.
За шесть дней накат составил 120 км. Ощущения просто сказочные. До сих пор вижу этот открыточный вид трассы, петляющей среди альпийских елей.
Отдых у моря на побережье Италии, Франции, Испании и т.д.
Нужно понимать что лежание на пляже само по себе не делает вас здоровее, и ощущение радости от безделья улетучивается очень быстро.Позаботьтесь о себе заранее. В Гугле найдется прокат шоссейных велосипедов неподалеку. Не забудьте взять с собой велотуфли с педалями и шлем ( хотя его можно также взять в прокат).Как правило, стоимость проката хорошего шоссейника обойдется не дороже 100-200 евро в неделю. Такси по маршруту отель –прокат и возвращаетесь вы уже на велосипеде по проложенному специально для вас маршруту. Продавцы обязательно поинтересуются, сколько дней вы планируете кататься и какой протяженности будут ваши поездки. Они дадут вам карту и маркером отметят необходимые вам трассы. Неожиданно обнаруженные красоты во время ваших поездок заставят вас с сожалением отдавать велосипед в конце поездки. Очень хорошо устраивать байк-туры вместе с семьей, это очень интересно для детей и дает хороший эмоциональный заряд буквально всем.
Если вы отдыхаете севернее Барселоны, я бы посоветовал бы магазин Дейва и Cаскии в Жироне http://www.gironacyclecentre.com/ . Я так был поражен их отзывчивостью, что не удержался и подарил свою клубную майку на память.
Города Европы, Америки
Ну с этим все в порядке, тут нужны только кроссовки и одежда для пробежки, подобранная по погоде и плавки для бассейна
Бегать лучше всего рано утром. В отелях, как правило специально для любителей бега утром выставляют рядом с выходом столики с легкой закуской, кофе, круасанами, бананами и полотенцами для прибежавших. В самых дружелюбных отелях лежат специальные карты с отмеченными маршрутами на любой вкус, 3/5/10 км. Можно подойти к консьежу и попросить составить вам индивидуальный маршрут, для них это привычное дело. Ни в коем случае не бегайте в местном зале. Только улица. Когда еще вы сможете увидеть город ранним утром , таким , как его видят местные жители , его пустые парки и набережные, мосты и бульвары.
Я бегал практически везде ,куда приезжал с семьей на отдых или с коллегами в командировку. В Нью-Йорке я бежал в Центральном парке вместе с людьми, которые поддержали японцев в момент аварии на АЭС. В Лондоне бежал в Гайд парке , приехав на футбол. Брюссель мне запомнился пробежкой во время форума наших партнеров -компании ЦФТ. В стране басков я бегал вдоль живописнейших пустынных пшеничных полей. В Австрии на высоте 1800 метров бегал с кенийскими атлетами , которые предлагали всем желающим поучаствовать в программе Run Together.
Бассейны также доступны для всех желающих практически в каждом городе. Нужно только предварительно узнать, где он находится и каковы правила посещения. Чаще всего, возможно купить разовый пропуск ( что-то около 10 евро в Европе, 15 долларов в Америке).
Мне иногда помогает моя лицензия триатлета , выданная федерацией триатлона. Она идет и как удостоверение личности, и как документ, не требующий дополнительного медицинского освидетельствования . Но и прав может быть достаточно.
Нужно только помнить, что есть бассейны для тренировок и для так называемых водных программ. И ,по правилам, в бассейне на дорожке не может находиться больше двух человек, и каждый плывет по своей стороне, а не как у нас- кругами.
Вот вкратце и все.
Вы еще не убедились, что весь мир бежит , плывет и едет на велосипеде?
А вы когда?
Комментарии 8
Я например много лет езжу отдыхать на международный лыжный пробег от границы России через Финляндию до Швеции. 440км за неделю по нарезаной лыжне от отеля к отелю налегке. Система "всё включено", на лыжне кормят-поят, а вещи везут автобусом. Приезжают даже австралийцы с американцами, а из России с её снегами последние годы всего 20 человек (5% участников). Кому интересно - гуглим "RAJALTA RAJALLE HIIHTO"
Кстати (для тех, кто плачет, что мало денег на Европу) - есть более бюджетный вариант, ровно 50% по цене, абсолютно с тем же смыслом, но в Карелии. Сервис соответственно скромнее, без аквапарков, но зато всё по-домашнему - печки, хутора, деревенские бани. Называется "Карельская Лыжная Неделя". Правда на этот год уже места кончились, но если долго не тянуть, осенью можно успеть записаться на следующий...
Но начали то Вы с правильного - большинству населения не доступны ни горные лыжи, ни пробежки в Европе... А уж в НГ каникулы тем более)
И что им делать здесь? В серой и грязной Москве? Везде толпы и ломовые цены..
Вот и остается оливье с телевизором ...
Я как то поспорил с одним скептиком и доказал, что если бы он перестал бы пить пиво, то за пол года он сумел бы купить себе приличный шоссер. Вы думаете что россияне мало тратят выпивая дома? И невозможно выйти с семьей в парк покататься на лыжах? Огорчу Вас.