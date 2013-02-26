Попал под лошадь, говорите?

Иногда думаю, что мы живем в странной стране. Судите сами. Окунувшись в мир любительского спорта, обнаружил массу людей, которые делают, казалось бы, невероятные вещи. Кто-то борется со своим недугом и побеждает его. Кто -то доказывает , что возможности простого человека гораздо шире того круга , к которому мы все привыкли. Кто-то меняет себя, кто-то пытается изменить мир.
Владимир Матвеев. Плавал в детстве, и довольно удачно. Куча призов в юношеских соревнованиях. В 1997 году приступ астмы, два раза откачивали в реанимации, гормональная терапия и как итог - третья группа инвалидности бессрочно. 122 килограмма веса -такой диагноз в городе Иваново практически для любого означал медленное угасание. Не знаю , что здесь повлияло больше, спортивное прошлое или однажды прочитанная статья про Айронмен, но вызов был принят и в январе 2013 года Владимир финишировал на одной из самых жесточайших половинок Ironman в Израиле. 7 часов 29 минут.
Скажите мне, ну разве не про таких людей нужно писать сегодня в журналах? Разве не такие истории заставляют нас справиться со своими, кажущимися такими сложными , проблемами? Разве не такими соотечественниками принято гордиться ? Я потратил примерно три недели , рассказывая эту историю людям , которые так или иначе связаны с журналистикой. Я написал письма в ивановские сми, я попросил друзей-журналистов передать эту историю своим коллегам.
Ответа ноль. Похоже , не формат. Не про частную жизнь Аршавина, не про упавшего с крыши алкоголика и не про пьяную драку в самолете . Это сегодня покупают и читают россияне. Справедливости ради стоит отметить , что и на западе такие новости очень популярны. Но наряду с желтой прессой там масса изданий, которые действительно делают из каждого подобного случая «историю успеха” .
Ну что же, пока в прессе мелькают только шокирующие факты частной жизни звезд , мы будем собирать такие истории успеха и делиться с вами. Может кому-то они помогут сделать то, что вы давно собирались сделать , но не хватало самой малости . Твердого решения. Просто побежать. Сегодня, завтра, а может прямо сейчас? Попробуем?
Как насчет пробежать 100 км? Это вообще возможно ? А если это девушка? Читайте отчет Елены Абашовой из Волгограда!
Вы еще на диване ?
Каково это- бежать шесть дней? А делать это соревнуясь, пытаясь пробежать как можно больше ? Ольга Абрамовских , пробежала 651 км, заняв второе место.
В поисках кроссовок? Не видели их с осени?
Сначала услышать про опухоль спинного мозга, а через 3 года выбрать один из тяжелейших Ironman Европы. Диагноз-Ironman. Михаил Ульянов
Одевайтесь теплее , все -таки минус шесть за окном.
Операция по удалению почки с раковой опухолью. Четыре месяца, которые не пожелаешь никому . А через четыре с половиной- личный рекорд на Half Ironman ! Алексей Панферов.
Начните в очень спокойном темпе. Постарайтесь не получить негатива от первого старта.
Сделать то что не сделают другие. Переплыть Женевское озеро. Пусть одному, вне зачета- просто потому, что это вызов. Александр Руденко .
Или устроить марафон в 25 метровом бассейне , проплыть 10 км ? Марафонский заплыв от Романа Угрюмова.
Ну что ? Не так уж и трудно, как казалось? Рад , что вы смогли это сделать!
Комментарии 20
Агитация личным примером - самый лучший аргумент.
Но тут не совсем про это. То что делают эти люди это их выбор. Никто не хочет , я то уж точно , чтобы кто-то стремился повторить подобное. Я только хочу, чтобы эти истории стали тяжелой гирькой на весах сомнений , а начать мне все таки заниматься спортом или лучше потом, с понедельника какого-нибудь!
ps но Вы знаете, можно и поспорить что лучше иметь здоровое сердце и при правильной технике умеренную нагрузку на опорно--двигательный аппарат, или таскать с собой животик килограмм на 10 и как следствие, отсутствие пресса и напряженная спина, грыжу диска. Вопросы остаются))
Нырнув, Шаварш Карапетян ногами разбил окно троллейбуса и начал вытаскивать людей. Он весь изрезался о края разбитого стекла, но продолжал погружаться раз за разом. Он был профессионалом в области подводного плавания и не мог не понимать, чем обернется для него это затянувшееся «купание». Но чемпион не думал о себе, в тот момент его единственной заботой было спасение человеческих жизней. Он настолько вымотался, что, нырнув в очередной раз, вытащил на поверхность подушку от троллейбусного сиденья, не понимая, что это не человек.
Из множества спасенных братьями людей выжили только 20, остальных врачам не удалось вернуть к жизни. Для самого Шаварша Карапетяна подвиг тоже не прошел даром: он тяжело заболел двусторонним воспалением легких вкупе с заражением крови, вызванным многочисленными порезами (а в Ереванское озеро сбрасывали канализационные токи). В больнице он провел полтора месяца, а затем смог вернуться в большой спорт и установить еще один мировой рекорд. Последний. Здоровье его было подорвано и о подводном плавании пришлось забыть.
О подвиге его страна тогда не узнала: в те времена не принято было писать о том, что и советские троллейбусы могут упасть в воду – престиж СССР важнее всего. О том, что случилось, стало широко известно лишь через 6 лет из статьи «Что человек может», напечатанной в «Литературной газете». Люди требовали наградить героя. Звездой Героя. Однако Шаварш не был номенклатурным работником или ударником социалистического труда – пусть он и спас 20 человеческих жизней – и ему присвоили лишь орден «Знак Почета». Но сам Карапетян, казалось бы, должен был испытывать чувство удовлетворения. Ан нет! Шаварш признавался, что подушка, вытащенная им из утонувшего троллейбуса, долгие годы преследовала его во сне и острое сожаление просыпалось в душе: ведь он мог спасти еще одного человека!
Впрочем, это был не единственный подвиг в жизни Карапетяна. 19 февраля 1985 года в Спортивно-концертном комплексе в Ереване случился пожар, почти в самом эпицентре которого оказался наш герой. И снова спасенные жизни, на этот раз из огня. И вновь ценой собственного здоровья, на этот раз – ожоги.
Сейчас Шаварш Карапетян живет в Москве и держит небольшую обувную мастерскую под названием «Второе дыхание». В 2013 году ему исполнится 60 лет. Выйдет ли хоть одна передача на ТВ? Сомневаюсь…
Не правда, вернее не совсем правда. 12 октября 1982 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Подводный бой чемпиона». С этого дня Шаварш Карапетян помимо своей воли стал народным героем всего СССР. Из этой публикации о подвиге Шаварша узнал весь мир.
Документальный фильм "Ереван – Шаваршу Карапетяну". 1986г., студия т/ф “Ереван”.
До перестройки еще далеко ....
27 ноября 2012 года вышла передача "Пусть говорят" где приглашён Шаварш Карапетян.
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5685/fi19660
Тут уж Союз начал разваливаться -- не до ограничения информации стало...
Это не мой текст скопировано с сайта, там написано ДО 27 ноября.
Рад что хотя бы в подобной "желтушной" программе про него вспомнили...
Да ладно! Союз, начал разваливаться, в 1982 году? Пожалуй, даже Уильяму Джозефу Кейси такое в 82 году могло присниться только в фантастическом сне.
Просто наверно действительно до определенного момента информацию об этой катастрофе попридержали, а когда стране или руководству страны понадобился образ народного героя инфу подняли из архивов и дали команду опубликовать.А дальше заработала мощнейшая пропагандистская машина СССР.
Ну да. Или повальный Дефицит на все и постоянные очереди везде вы не считаете началом конца?..
Нет, конечно. Даже тотальный голод, если такой приключился бы в 1982г., не привел бы к распаду СССР, задействовали бы войска, КГБ и все бы подавили.
Следуя Вашей логике, можно даже смерть Сталина взять за точку отсчета и назвать началом конца СССР.
Уж если так, то точкой отсчета можно считать дату прихода к власти Горбачева. А вообще, если Вам интересно, то более менее, как то последовательно эти события описаны тут http://odiplom.ru/istoriya/perestroika-v-sssr (обычный ученический реферат, но изложение материала последовательно и достаточно логично).
Разложение правящей элиты наблюдалось во все времена и народы, но далеко не всегда это приводит к развалу страны.
А моральное разложение той (времен 1982г) элиты, можно сравнить с играми в песочнице детей ясельного возраста, в сравнении с моральным разложением современной правящей элиты РФ.
"Известный 46–летний пловец–экстремал из Севастополя Олег Софяник без сопровождения двое суток плыл в открытом море, преодолев дистанцию в 148 километров."
Я когда прочитал, окончательно понял, что возмоности человека намного шире, чем каждый из нас думает.
Ссылка: http://www.russiantriathlon.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d1%8b%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2-148-%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2