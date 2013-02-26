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Попал под лошадь, говорите?

26.02.2013 09:44 20 4 482 просмотра
Иногда думаю, что мы живем в странной стране. Судите сами. Окунувшись в мир любительского спорта, обнаружил массу людей, которые делают, казалось бы, невероятные вещи. Кто-то борется со своим недугом и побеждает его. Кто -то доказывает , что возможности простого человека гораздо шире того круга , к которому мы все привыкли. Кто-то меняет себя, кто-то пытается изменить мир.
Владимир Матвеев. Плавал в детстве, и довольно удачно. Куча призов в юношеских соревнованиях. В 1997 году приступ астмы, два раза откачивали в реанимации, гормональная терапия и как итог - третья группа инвалидности бессрочно. 122 килограмма веса -такой диагноз в городе Иваново практически для любого означал медленное угасание. Не знаю , что здесь повлияло больше, спортивное прошлое или однажды прочитанная статья про Айронмен, но вызов был принят и в январе 2013 года Владимир финишировал на одной из самых жесточайших половинок Ironman в Израиле. 7 часов 29 минут.
Скажите мне, ну разве не про таких людей нужно писать сегодня в журналах? Разве не такие истории заставляют нас справиться со своими, кажущимися такими сложными , проблемами? Разве не такими соотечественниками принято гордиться ? Я потратил примерно три недели , рассказывая эту историю людям , которые так или иначе связаны с журналистикой. Я написал письма в ивановские сми, я попросил друзей-журналистов передать эту историю своим коллегам.
Ответа ноль. Похоже , не формат. Не про частную жизнь Аршавина, не про упавшего с крыши алкоголика и не про пьяную драку в самолете . Это сегодня покупают и читают россияне. Справедливости ради стоит отметить , что и на западе такие новости очень популярны. Но наряду с желтой прессой там масса изданий, которые действительно делают из каждого подобного случая «историю успеха” .
Ну что же, пока в прессе мелькают только шокирующие факты частной жизни звезд , мы будем собирать такие истории успеха и делиться с вами. Может кому-то они помогут сделать то, что вы давно собирались сделать , но не хватало самой малости . Твердого решения. Просто побежать. Сегодня, завтра, а может прямо сейчас? Попробуем?

Как насчет пробежать 100 км? Это вообще возможно ? А если это девушка? Читайте отчет Елены Абашовой из Волгограда!


Вы еще на диване ?

Каково это- бежать шесть дней? А делать это соревнуясь, пытаясь пробежать как можно больше ? Ольга Абрамовских , пробежала 651 км, заняв второе место.

В поисках кроссовок? Не видели их с осени?

Сначала услышать про опухоль спинного мозга, а через 3 года выбрать один из тяжелейших Ironman Европы. Диагноз-Ironman. Михаил Ульянов

Одевайтесь теплее , все -таки минус шесть за окном.

Операция по удалению почки с раковой опухолью. Четыре месяца, которые не пожелаешь никому . А через четыре с половиной- личный рекорд на Half Ironman ! Алексей Панферов.

Начните в очень спокойном темпе. Постарайтесь не получить негатива от первого старта.

Сделать то что не сделают другие. Переплыть Женевское озеро. Пусть одному, вне зачета- просто потому, что это вызов. Александр Руденко .
Или устроить марафон в 25 метровом бассейне , проплыть 10 км ? Марафонский заплыв от Романа Угрюмова.


Ну что ? Не так уж и трудно, как казалось? Рад , что вы смогли это сделать!

Комментарии 20

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Ваш оптимизм и подстёгивает, и вселяет уверенность!
smile:thumbsup: Агитация личным примером - самый лучший аргумент.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Семен Семенович, спасибо . Ведь это только когда стоишь дистанция кажется длинной. А так только стоит начать. За это и боремся!
И Денисов  (барбос)
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Я за бег, но здоровье важнее. Посмотрим на них лет через 10-20. Агрессивный бег увеличивает нагрузку на позвоночник - а его надо беречь, он у нас единственный. Лучше быстрая ходьба и лыжи, чем такой бег, лучше занятие на тренажерах на растяжку мышц, чем штанга, лучше физкультура, чем профессиональный спорт. Все должно быть соразмерно и плавно как гимнастика "у-шу" smile:)
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Игорь. спасибо что за бег smile:) Экстремизм всегда очень плохо. Крайности никого еще не доводили до добра.
Но тут не совсем про это. То что делают эти люди это их выбор. Никто не хочет , я то уж точно , чтобы кто-то стремился повторить подобное. Я только хочу, чтобы эти истории стали тяжелой гирькой на весах сомнений , а начать мне все таки заниматься спортом или лучше потом, с понедельника какого-нибудь!

ps но Вы знаете, можно и поспорить что лучше иметь здоровое сердце и при правильной технике умеренную нагрузку на опорно--двигательный аппарат, или таскать с собой животик килограмм на 10 и как следствие, отсутствие пресса и напряженная спина, грыжу диска. Вопросы остаются))
В  (Cheerokee)
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16 сентября 1976 года 23-летний Шаварш Карапетян (а родился он 19 мая 1953 г.) будучи в зените своей спортивной славы (10-кратный рекордсмен мира, 7-кратный чемпион СССР, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы) совершал свою обычную утреннюю пробежку по Еревану, который был в те годы столицей Армянской ССР. С ним были брат Камо и тренер Липарит Алмасакян. В это время ехавший по городу троллейбус сошел с маршрута и упал в Ереванское озеро и ушел под воду. Братья Карапетян быстро сориентировались в обстановке и решили: Шаварш достает людей из воды, Камо принимает и передает на лодку, к тренеру, а далее – в машину и в больницу. Так началась импровизированная операция по спасению людей из утонувшего троллейбуса, который погрузился на глубину 10 метров. Ситуация осложнялась еще и нулевой видимостью, а также низкой температурой воды.

Нырнув, Шаварш Карапетян ногами разбил окно троллейбуса и начал вытаскивать людей. Он весь изрезался о края разбитого стекла, но продолжал погружаться раз за разом. Он был профессионалом в области подводного плавания и не мог не понимать, чем обернется для него это затянувшееся «купание». Но чемпион не думал о себе, в тот момент его единственной заботой было спасение человеческих жизней. Он настолько вымотался, что, нырнув в очередной раз, вытащил на поверхность подушку от троллейбусного сиденья, не понимая, что это не человек.

Из множества спасенных братьями людей выжили только 20, остальных врачам не удалось вернуть к жизни. Для самого Шаварша Карапетяна подвиг тоже не прошел даром: он тяжело заболел двусторонним воспалением легких вкупе с заражением крови, вызванным многочисленными порезами (а в Ереванское озеро сбрасывали канализационные токи). В больнице он провел полтора месяца, а затем смог вернуться в большой спорт и установить еще один мировой рекорд. Последний. Здоровье его было подорвано и о подводном плавании пришлось забыть.

О подвиге его страна тогда не узнала: в те времена не принято было писать о том, что и советские троллейбусы могут упасть в воду – престиж СССР важнее всего. О том, что случилось, стало широко известно лишь через 6 лет из статьи «Что человек может», напечатанной в «Литературной газете». Люди требовали наградить героя. Звездой Героя. Однако Шаварш не был номенклатурным работником или ударником социалистического труда – пусть он и спас 20 человеческих жизней – и ему присвоили лишь орден «Знак Почета». Но сам Карапетян, казалось бы, должен был испытывать чувство удовлетворения. Ан нет! Шаварш признавался, что подушка, вытащенная им из утонувшего троллейбуса, долгие годы преследовала его во сне и острое сожаление просыпалось в душе: ведь он мог спасти еще одного человека!

Впрочем, это был не единственный подвиг в жизни Карапетяна. 19 февраля 1985 года в Спортивно-концертном комплексе в Ереване случился пожар, почти в самом эпицентре которого оказался наш герой. И снова спасенные жизни, на этот раз из огня. И вновь ценой собственного здоровья, на этот раз – ожоги.

Сейчас Шаварш Карапетян живет в Москве и держит небольшую обувную мастерскую под названием «Второе дыхание». В 2013 году ему исполнится 60 лет. Выйдет ли хоть одна передача на ТВ? Сомневаюсь…
Ваня Иванофф  (bizon04)
#
Цитата
О подвиге его страна тогда не узнала: в те времена не принято было писать о том, что и советские троллейбусы могут упасть в воду – престиж СССР важнее всего.

Не правда, вернее не совсем правда. 12 октября 1982 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Подводный бой чемпиона». С этого дня Шаварш Карапетян помимо своей воли стал народным героем всего СССР. Из этой публикации о подвиге Шаварша узнал весь мир.
Документальный фильм "Ереван – Шаваршу Карапетяну". 1986г., студия т/ф “Ереван”.
До перестройки еще далеко ....

Цитата
Выйдет ли хоть одна передача на ТВ? Сомневаюсь…

27 ноября 2012 года вышла передача "Пусть говорят" где приглашён Шаварш Карапетян.
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5685/fi19660
В  (Cheerokee)
#
Цитата
12 октября 1982 года

Тут уж Союз начал разваливаться -- не до ограничения информации стало...
Цитата
27 ноября 2012 года вышла передача "Пусть говорят" где приглашён Шаварш Карапетян.

Это не мой текст smile:oops: скопировано с сайта, там написано ДО 27 ноября.
Рад что хотя бы в подобной "желтушной" программе про него вспомнили...
Ваня Иванофф  (bizon04)
#
Цитата
Тут уж Союз начал разваливаться -- не до ограничения информации стало...

Да ладно! Союз, начал разваливаться, в 1982 году? Пожалуй, даже Уильяму Джозефу Кейси такое в 82 году могло присниться только в фантастическом сне.
Просто наверно действительно до определенного момента информацию об этой катастрофе попридержали, а когда стране или руководству страны понадобился образ народного героя инфу подняли из архивов и дали команду опубликовать.А дальше заработала мощнейшая пропагандистская машина СССР.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Союз, начал разваливаться, в 1982 году?

Ну да. Или повальный Дефицит на все и постоянные очереди везде вы не считаете началом конца?..
Ваня Иванофф  (bizon04)
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Цитата
Или повальный Дефицит на все и постоянные очереди везде вы не считаете началом конца?..

Нет, конечно. Даже тотальный голод, если такой приключился бы в 1982г., не привел бы к распаду СССР, задействовали бы войска, КГБ и все бы подавили.
Следуя Вашей логике, можно даже смерть Сталина взять за точку отсчета и назвать началом конца СССР.
Уж если так, то точкой отсчета можно считать дату прихода к власти Горбачева. А вообще, если Вам интересно, то более менее, как то последовательно эти события описаны тут http://odiplom.ru/istoriya/perestroika-v-sssr (обычный ученический реферат, но изложение материала последовательно и достаточно логично).
В  (Cheerokee)
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Ну хорошо, тогда началом конца можно считать начало морального разложения правящей элиты. В 1982м проглядывало уже. Не согласны?
Ваня Иванофф  (bizon04)
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У Вас очень странные представления о причинах развала такой мощной, во всех отношениях, страны как СССР. Как то очень поверхностно.
Разложение правящей элиты наблюдалось во все времена и народы, но далеко не всегда это приводит к развалу страны.
А моральное разложение той (времен 1982г) элиты, можно сравнить с играми в песочнице детей ясельного возраста, в сравнении с моральным разложением современной правящей элиты РФ.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
в 50-х - с началом тотального спаивания населения, скорее smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
" Похоже , не формат. Не про частную жизнь Аршавина, не про упавшего с крыши алкоголика и не про пьяную драку в самолете . Это сегодня покупают и читают россияне" smile:cry: вот это больше всего и удручает
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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Владимир , но все пути с низу ведут наверх )) так что давайте будем сами менять этот мир!
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) приложим к этому максимум усилий Виктор
Александр  (agnev)
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Спасибо за правильную тему. Ironman не занимался, но в последние годы тоже увлекся любительским спортом. И познакомился со множеством замечательных и без преувеличения удивительных людей. Вообще складывается впечатление, что любительский спорт становится популярней, что радует. Хотя, возможно, просто у меня сложился такой специфичный круг общения.
Руслан Хисматуллин  (Ruslan_Kh)
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Виктор, отличные примеры для мотивации. Я бы еще в вашу копилку вот этот добавил:
"Известный 46–летний пловец–экстремал из Севастополя Олег Софяник без сопровождения двое суток плыл в открытом море, преодолев дистанцию в 148 километров."
Я когда прочитал, окончательно понял, что возмоности человека намного шире, чем каждый из нас думает.
Ссылка: http://www.russiantriathlon.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d1%8b%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2-148-%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2­/
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