Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. (c)

Как иногда интересно болеть. Узнаешь столько нового.
Ну например:
19 февраля 2013 года состоялось заседание Правительства города Москвы.
Из стенограммы заседания :
Воробев Алексей Олегович ” Департамент физической культуры и спорта Москвы …….проводит системную работу по развитию физической культуры в столице. А с начала 2012 года реализуют государственную пятилетнюю программу развития спорта….. Программа направлена на формирование эффективной системы развития московского спорта. Общий объём финансирования программы в 2012 году составил 40 млрд 758 млн рублей, в том числе из бюджета города Москвы — 30 млрд 62 млн, из средств федерального бюджета — 125 млн рублей, … Объём финансирования программы в 2013 году составит 64 млрд 511 млн рублей, в том числе из бюджета города Москвы — 43 млрд 600 млн…. “
Ни много ни мало миллиард евро. Государственный масштаб. Сложно спорить, много это или мало, вопрос наверное в деталях. Сколько построили, что организовали, какие цифры в итоге получились, чего добились в обмен на эти финансы? Смотрим далее.
А Динамо бежит? Все бегут (с) к/ф “Джентльмены удачи”
Из стенограммы заседания:
Воробьев. А.О. “Одной из приоритетных задач Департамента является дальнейшее развитие и популяризация массовой физической культуры и спорта среди москвичей. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры города в период 2011–2012 годов количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом москвичей возросло до 2 млн 800 тыс. человек, что на 510 тыс. человек больше, чем в 2010 году.”
Ну вот и цифры. Половина миллиона человек стали регулярно заниматься спортом. Верите ? Я если честно, то и не только в прирост, но и в абсолютные цифры, знаете ли, не верю. Ну а как иначе, если я практически всех регулярно бегающих в Лужниках в лицо знаю. Примелькались, знаете ли, друг другу за столько то лет. Нет конечно новые появляются, есть тенденция. Но чтобы каждый четвертый житель регулярно занимался спортом? Это конечно сказки.
Ну что же попробуем разобраться.
Посмотрим для начала какие документы у департамента на собственном сайте есть по этому случаю.
Есть презентация “Об основных направлениях и результатах деятельности в 2011 году и задачах на 2012 год"
Вот ее и посмотрим повнимательнее. В 2011 году число москвичей регулярно занимающихся спортом составило 2 597 394 человека. Попробуем вникнутьоткуда они появились эти данные.
Попробуем обратиться в раздел статистики сайта департамента
Файл так и называется - статистическая информация по спортивной отрасли города Москвы 2011 год
После небольшой обработки получаем искомую цифру в 2.5 млн москвичей спортсменов в виде таблички exel.
Построена она, собственно, очень просто. Слева названия учреждения, в столбцах количество москвичей -любителей здорового образа жизни.
Но, что интересно то. А кто вам сказал что эти цифры не дублируют одного и того же участника в разных ролях?
Допустим школьник, ходит на уроки физкультуры, далее в спортивную школу, потом еще в местом клубе мяч гоняет и в секцию плавания при бассейне раз в месяц для общего развития посещает. Невозможно?
Ну я вообще считаю что всех кто посещает в обязательном порядке уроки физкультуры начиная с детских садов и заканчивая вузами ( я выделил эту зону желтым ) сложно назвать любителями спорта. Для подростков эта нагрузка замещает отсутствие подвижности в жизни и скорее нужна им как лечебно-профилактическая терапия. Ну и вообще это же обязательная общеобразовательная программа. При чем тут стимулирование занятий спортом и деньги?
Итак из 2,5 млн москвичей , 1 676 000 это дети школьного и дошкольного возраста. И из этого 1.67 млн целый 1 025 тысяч занимаются спортом по обязательной программе. Ну вроде все встает на свои места. Возьмем все таки за версию, что те кто посещают ДЮСША и местные Физкультурные клубы все-таки обучаются занятиям физкультуры в школе и в данной статистике подсчитаны дважды. Обозначим эту цифру в полмиллиона человек ( просто предположение )
Итого из 2 млн. человек регулярно занимающихся спортом 1 млн. школьники
На зрелый возраст москвичей-спортсменов приходиться 1 млн и это похоже на правду.
Всего 16.7 процентов москвичей регулярно занимаются спортом и половина из них дети.
Кстати если посмотреть в документ Основные показатели рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг ( данные на 01.01.2010 по городу Москве )
на этой же странице то можно увидеть эту цифру и в официальном документе от 2010 года
Численность занимающихся физической культурой и спортом в городе Москве
1 839 560 - % от населения,: 17,4 %
Ну а если посмотреть статистику рождаемости в Москве за последние десятилетия ? Мысль проста. Вузы заканчивают то кто родился в 1992 годы а в сады и школы идут те кто родился 2006-2009 годы. Разницу чувствуете? То есть можно вообще ничего не делать и число москвичей регулярно занимающихся спортом будет расти просто потому, что число дошкольников, школьников и студентов будет расти в общей массе горожан. Бери указку и отчитывайся, все очень просто.
Ударим Пробегом по бездорожью и разгильдяйству (с) ”Золотой теленок”
Слушаем дальше. Из стенограммы:
Воробьев. А.О. “В 2012 году проведены 27 тыс. 500 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 2 млн 320 тыс. человек. Это прежде всего соревнования в жилых микрорайонах, муниципальных образованиях, округах, местах массового отдыха москвичей.”
То есть в среднем 75 мероприятий каждый день с 6 327 участниками.
Отлично. Постараемся посмотреть на список этих мероприятий в крупную клетку
Обратимся к «Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 2013 года»
Смотрим:
Кубок первого канала Хоккей. Предполагаемое количество участников. Да мы не ошиблись именно участников 10 000 человек. Ну у нас боление это тоже участие. Вон у нас биатлон вообще можно назвать самым массовым видом спорта)) участвуем же , то- есть болеем у экранов всей страной за стреляющих лыжников.
Ну конечно же не годится так считать. Или вот Эстафета Олимпийского Огня 300 000 участников. Одним махом собрали более 10 процентов от участвующих в 2012 году. Будет о чем доложить в следующем году.
Продолжим!
Игры студентов- 200 тысяч участников, Спортивный праздник “День города в Лужниках”- 100 тысяч участников, Городской спортивный праздник "Московский спорт в Лужниках"-200 тысяч участников. Достаточно?
Но господа, какое отношение к спорту имеют народные гуляния , или так называемые забавы? Я себе это прекрасно представляю. Наверное каждый бывал на таких мероприятиях. Я не говорю что это плохо, боже упаси. Здорово, что можно скрасить серые городские будни и пойти вместе с семьей и поперетягивать канат. Но какое отношение это имеет к спорту? Какой отношение имеет к физической культуре и здоровому образу жизни? Москомспорт рапортует о миллионе участников подобных действий. Но итог то какой? Люди стали здоровее? Они задумались о своем образе жизни? Они получили соревновательный адриналин? Да 99 процентов людей , кто присутсвует на подобных праздниках не имеют спортивной экипировки. А как вы себе представляете занятия спортом и физкультурой в повседневной одежде? Даже нет смысла обсуждать.
Посмотрите кадры с Зимней деревни 2012 . В этом году на празднике по отчетам присутствовало 60 000 горожан.
Но погодите, может это я не о том говорю. И может действительно в подсчете участвующих суммировали только тех кто действительно бежал, плыл, боролся, забивал голы?
Ну давайте прикинем тогда по самым массовым мероприятиям.
Очевидно стоит начать с лыж
Вон и сам Воробьев про них говорит.
Из стенограммы : “В дни зимних каникул 2013 года было проведено 1380 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 205 тыс. человек. В соревнованиях «Московская лыжня» принимают участие лыжники всех возрастов, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году в них приняли участие 17 тыс. человек, а в этом году уже 18 тыс. В «Лужниках» на высоком уровне прошёл спортивный праздник «В зимней деревне» с числом участников более 60 тыс. человек. В зимний период прошли крупные массовые соревнования по лыжным гонкам в Битцевском лесопарке, «Ромашково», «Измайлово» и «Сокольниках» — более 10 тыс. участников.»
Правда есть и другая информация с официальных страниц федерации спорта. Ну и если вообще придираться, то Зимняя деревня прошла в ВВЦ))
“Столичный регион во всеоружии встретил Декаду спорта и здоровья, которая проходит со 2 по 8 января 2013 года под эгидой Министерства спорта Российской Федерации. Именно в Москве и Московской области уже состоялись, проводятся или ещё предстоят наиболее масштабные и значимые события Декады. В перечень спортивных праздников и соревнований, которые способствовали приобщению к здоровому образу жизни огромного числа любителей спорта из этих регионов, вошли сотни физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Так, по информации Департамента физической культуры и спорта города Москвы, для жителей и гостей столицы приготовлена обширнейшая программа, включающая 14 основных общегородских и 150 окружных мероприятий.
Ну да ладно, не будем придираться.
Попробуем разобраться. Московское правительство отчитываясь за проведение старта “Московская лыжня 2013” назвало количество участников 18 000 человек
Попробуем найти этих героев.
Итак старт был на дистанциях мужчины 40 км, женщины 40 км, мужчины 10, женщины 10 и разнообразные детские старты на различные дистанции.
Смотрим протоколы:
На официальном сайте федерации лыжных гонок города Москвы
Мужчины 40 км –финишировало 642 ( сошел 34 лыжник )
Женщины 40 км – финишировало 53 ( сошло 9 участников )
Про десткие старты протоколы можно посмотреть тут
участников детских стартов 480 человек.
Остаются мужчины и женщины на 10 км. Их следов найти мне так и не удалось. На официальных стартах только призеры. Но воспользовавшись экспертизой участников форума Лыжный спорт, делаем очень завышенную оценку в 3000 человек. Получается 4 218 участников. Ну хорошо давайте округлим до 5000!
Но не 18 000 же? В 3,5 раза цифры завышены.
“Лыжню, уступите парню лыжню, скорей.”(с) группа Пепси.
Дальше продолжаем? Из стенограммы:
Воробьев. А.О. “В 2012 году Москомспорт (Департамент физической культуры и спорта города Москвы) совместно с департаментами жилищно-коммунального хозяйства, культуры, природопользования и охраны окружающей среды, префектурами и муниципалитетами провёл подготовку к зимнему сезону. В настоящее время в городе функционирует 214 лыжных трасс общей протяжённостью 707 км”
Великолепные новости. Обратимся к документу ”Перечень лыжных трасс на территории города Москвы, предусмотренных для размещения в зимний период 2012-2013 г.г.» Далеко ходить не будем , ЦАО 13 лыжных трасс протяженностью 11,9 км. Смотрим что там у нас рядом ? Управа Хамовники, ДДТ "Усадьба Трубецких в Хамовниках" прогулочная лыжная трасса 0,8 км. Замечательно.
Одеваемся выходим из дому и проверяем. Ну ,а если заранее прочитать “Регламент подготовки и эксплуатации лыжных трасс в городе Москве” , то вы будете полностью себе представлять, как должна выглядеть лыжня в Москве. В конечно все немного не так.
И тут без приписок не обошлись. По факту лыжня 600 метров в отчетах фигурирует как 800. Мелочь конечно но , если относительно то 30 поцентов))) ну а по качеству смотрите сами. Чтобы вас не утруждать прочтением регламента, сообщу сразу, то что вы видите не подходит под определение лыжной трассы увы((
Кругом потемкинские деревни , количество физкультурников, число принимавших участие в стартах, само количество стартов, протяженность лыжных трас, их качество. Только вот деньги реальные. Остается только надежда , может построили на них что-то толковое.
Читал я , смотрел на документы, отчеты, анализ и такая тоска меня взяла. Ну можно же даже не анализировать ничего, и так всем вокруг понятно, нет у нас спорта в Москве , массового нету, ПОКА !)))
Итак я предлагаю нам всем не ждать какой либо милости от правительства , а взять ответственность за собственное здоровье на себя. Кстати весна отличный повод начать новую жизнь))))
Комментарии 10
Есть ли не согласные?
Вот что будет с поколением "пепси, пива, энергетиков и чипсов" лет через 20?
Пиво будет, пепси, скорее всего, тоже... Энергетики? Может быть и "закончатся"...
А Поколение придумает себе новое название! Оно и все последующие за ним БУДУТ!
В 1985 году ЦК КПСС разослало по партийным организациям закрытое письмо, где не менее красочно описывалось что будет с народом, если не начать борьбу с пьянством. ... И борьба началась.
Не здесь и не сейчас подводить итоги этой борьбы, НО:
молодые поколения после этого были, есть и будут.
Такова диалектика.
Но Вы правы "Не здесь и не сейчас подводить итоги этой борьбы"