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Первый забег

14.04.2013 23:31 1 2 181 просмотр
Не знаю, повлиял ли тут мой пост про московский марафон , но факты, как говорят чиновники, налицо.
Критическая ситуация с прошлогодним стартом взволновала общественность, и у правительства Москвы нашлись силы изменить положение вещей.
Парадоксальная, конечно, ситуация, но мы настолько не привыкли верить любым действиям чиновников, что вот я, например, все с ужасом жду, когда парк Горького провалится в тартарары и опять возникнут на набережной старые аттракционы, еще ужаснее прежних:-)
Итак, верхи не хотят, низы не могут. Но появились люди, которые приняли вызов. Сделаем, сказали они.
Прошу прощения, если читатели моего блога, погруженные в данный вопрос, найдут какое-то несоответствие. Все, что я пишу, это мое собственное умозаключение, построенное лишь на информации, находящейся в свободном доступе и личных ощущениях.
Организаторы - это команда молодых людей, ранее организовывавших мероприятия в Лужниках и команда из Найка , активно продвигающая бег, для усиления рыночных позиций бренда.
Бюджет предоставило правительство . Как я понимаю, он прежний. Это 10-15 млн. рублей.
Что сделали ребята.
Предложили развивать новый бренд-"Московский марафон". Просто и со вкусом. Нарисовали лого. Придумали целую серию стартов. Скооперировались с лучшей в стране серией полумарафонов ( Весенний и Осенний гром), создали сайты- сайт самого марафона и сайт бегового сообщества. Наняли пиар-агентство. Пригласили чемпионов, медиа-персон и сделали их послами марафона.
То есть проведена классическая работа по раскрутке мероприятия.
Как я к этому отношусь, спросите вы ?
Могу немного покритиковать, если хотите, для проформы:-) Ребята слегка сдвинули фокус на обычные СМИ , а я уверен, что нужно делать упор на прямой маркетинг среди бегунов, клубов и тусовок любителей бега и прочей циклической активности. Это подтверждает тот факт, что регистрация в тысячу человек закончилась очень быстро, при этом стартовало только около 600 человек. То есть либо организаторы решили подстраховаться агрессивным рекрутингом случайных людей, либо что-то иное. Но все равно старт был многочисленным, так как многие любители все равно пришли и бежали без номеров.
Но в остальном вопросов нет. Сделано отлично. Что лучше? При том же выделенном ресурсе - фейковые сайты и вода по талонам? Проходили уже . Пытливый читатель спросит- слышится ли мне звук пилы? Знаете, нет. Что-то мне подсказывает, что ребята настроены играть вдолгую, то есть сделать коммерчески успешный проект. В будущем будет и коммерческий успех, я уверен, а сейчас это для них вызов, если хотите .
Я на их стороне, короче!
Итак, линейка стартов: первый забег, два грома, ночной забег, цветочный и собственно, сам марафон.
В прошлые выходные вышел на первый забег.
Пять километров в компании спортивных молодых людей, совсем неплохое начало воскресного дня.
О самом забеге читайте тут.

Комментарии 1

taktik  (taktik)
#
В этом году в Берлине, в следующем побегу в Москве!
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