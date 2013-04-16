Вход
Профиль Блог Лента Активность

Бостон, мы с тобой

16.04.2013 10:04 30 2 985 просмотров
Трое погибших, 100 раненых, один из погибших — восьмилетний ребенок.
Взрыв прогремел за несколько метров до финишной ленты. 4 часа 10 минут. Самое непростое время. Точнее, атлеты, кто бежит с таким темпом, обычно страдают сильнее всего. Они не готовы еще держать темп выше 10 км, и марафонская дистанция им дается непросто .
Четверо моих друзей были там. Лучшее время у Дани -2:59 , Саша 3:06 , далее Дима 3:16 и замыкает Катя 3:30. Катя ушла оттуда за 15 минут до взрыва!
Не буду говорить, о том насколько циничен был замысел террористов. Скажу о том , чего они добиваются!
Страха и паники, смятения и чувства опасности, стресса и безволия.
Давайте будем помнить об этом , и своими действиями, своим поведением показывать обратное. Мы будем соревноваться, будем ходить на тренировки чтобы быть сильнее. Мы увлечем своих друзей и близких, они тоже не будут бояться, а будут бегать вместе с нами.
Бегая , мы изменимся сами. Изменившись , мы изменим мир
Ps . 21 апреля стартует Лондонский марафон . Там тоже будут мои друзья. Они обязательно победят !

Комментарии 30

Александр  (avr111)
#
Новость из Бостона вызывает негодование и презрение к тем кто это сделал. В древности во время спортивных соревнований прекращали войны, сейчас это правило перестало работать, теперь нелюди, спортивные соревнования используют,чтобы было больше жертв. Мир и живущие в нём деградируют. Я думаю, что человеку в этой ситуации нужно оставаться собой, делать то, что делал, искать единомышленников. Если бегал, нужно бегать дальше, страшновато одному, бегать с друзьями.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Не буду говорить, о том насколько циничен был замысел террористов.


Думаю, что трагедия в Бостоне, это дело рук не международной террористической организации, а выходка местного очередного депрессивного дурачка, который с мамой поругался.
Scud  (Scud)
#
Цитата
Взрыв прогремел за несколько метров до финишной ленты . 4 часа 10 минут


По сообщениям, первый взрыв был в 14:50, мужская элита и первая волна стартовали в 10:00; вторая волна в 10:20, третья в 10:40 (женская элита в 9:32). Получается, что в момент взрыва за 4:10 финишировали стартовавшие в третьей волне.
taktik  (taktik)
#
Я понимаю, каждый переживает за то, что ему близко. Видимо этим обеспечен успех триллера "Метро".
Несмотря на то, что сострадание кажется безусловной общечеловеческой ценностью, возможно Виктора понять легче тому, кто тратит годы на долгий бег. Тех, кто понимает, что реальными целями оказались родные и близкие атлетов. Их дети, пришедшие на финиш поддержать своих мам и пап - участников марафона.
ИМХО не стоит беречь свое сострадание на что-то важное исключительно Вам. Можно не дождаться и прожить жизнь сухарем. Любое их проявление сострадания делает наш мир лучше.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Господа, если неуместные разборки не прекратятся, будем вынуждены начать раздавать "бананы".
И прошу ещё раз внимательно прочесть это:
Цитата
Виктор Жидков пишет:
Я ни кого не прошу делать оценочных суждений о политике той или иной страны. Я просто попросил своими действием показать солидарность и оказать поддержку участникам забега и их родным. Очень простая, понятная, доступная мысль. Если она претит , пройдите мимо пожалуйста.
Виктор  (Янычар)
#
Хочу высказать свое мнение:

Может быть Темы на социальные вопросы и события, могущие повлечь раскол и расхождения в оценке и мнениях, сразу делать закрытыми для обсуждения?
И все пройдут мимо. А так получается, что все, кто не согласен с Автором, будут жевать банан. Особенно, если автор ПП
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
А так получается, что все, кто не согласен с Автором, будут жевать банан

Именно. Это личный блог.
Цитата
если автор ПП

Хоть четырежды ПП, но если мое мнение не совпадает, пройду мимо, и не потому, что ПП, а потому, что склонен уважать мнение, высказанное публично, пусть и отличное от моего.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Произошедшее печально весьма и весьма.
Но почему-то Ираку, Кувейту, Югославии и всем прочим никто не посочувствовал.... smile:pardon:
Извините, не удержался smile:uncap:
XIIX  (XIIX)
#
Выходка сама по себе просто дикая, как любое проявление экстремизма, но не могу не согласиться с Владимиром...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
сам противник экстремизма, но как всегда есть "но": сначала создают экстремизм, потом с ним борются - а страдают простые люди, с обеих, условно говоря, сторон фронта. Уроды, заварившие эту кашу, как правило, сами не попадают в такие ситуации. "ОНи все узнают из программы новостей, в которой покажут плачущих детей" (с)
investoro  (investoro)
#
Итак, уже известно кто. Бандиты подложили некоторую свинью поцреотам-антиамериканистам, оказавшись отнюдь не нищими демократизированными кувейтянами, иракянами, ливиянами и т.д... Впрочем, нет желания превращать чужое горе в политическую дубину для отечественных идиотов.

Марафонцам -- не сходите с дистанции!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Итак, уже известно кто.
Граждане США.
А свинью они подложили тем, кто в антироссийском угаре привечает первого встречного.
investoro  (investoro)
#
Вообще-то, понаехало из Киргизии, причем в довольно раннем возрасте, по оперативным данным.
Но американцам придется задуматься кто и чему учит детей под боком у МИТа и Гарварда, пока пассажиров в аэропортах до трусов раздевают.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Вообще-то, понаехало из Киргизии, причем в довольно раннем возрасте


Тогда вообще не понято к чему это:
Цитата
Бандиты подложили некоторую свинью поцреотам-антиамериканистам.....
Впрочем, нет желания превращать чужое горе в политическую дубину для отечественных идиотов.


P.S. По оперативным данным. Американские СМИ про Киргизию практически не вспоминают, всё крутится в контексте: Братья Царнаевы - Россия.
investoro  (investoro)
#
К тому, что в данном случае нет связи с ущербленными американской демократией странами и незачем опять начинать нытье про ираки и ливии (вне зависимости от симпатий к политике США в том регионе).
ПС. Киргизию американские СМИ на карте даже с третьего раза вряд ли найдут, и наверняка и не знают, входит ли она еще в Россию или уже нет.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
наверняка и не знают, входит ли она еще в Россию или уже нет.

Запомните. Киргизия никогда не входила в состав России. Это история.
investoro  (investoro)
#
Дааа? А учрежденная в 1867 г. Семиреченская область в Туркестанском генерал-губернаторстве, с центром в г.Верный (Алмата) и селением Пишкек? Ну, и Киргизская ССР до 1991г. была вполне жива. Что уж тогда на американские СМИ пенять... smile:D
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
В 1867 и ранее, это были обыкновенные захватнические войны. Так, что говорить, что она находилась в состве России не нужно. С таким же успехом можно и Финляндию к России причислить. Она до февральской революции была под царским правлением.
Цитата
Ну, и Киргизская ССР до 1991г. была вполне жива.
Ну, а это вообще шедевр.
Киргизкая ССР была жива в составе ныне не существующего СССР. Куда на точно таких же правах входила РСФСР. Вы бы не чурались отечественных СМИ, они иногда историю рассказывают.
investoro  (investoro)
#
Ничего не понял. Вы всё это здесь к чему???? Да, Финляндия почти 100 лет была в составе России, на правах автономии. Как и Польша.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Имхо, коммент, размещённый ниже, не вполне виден... Или ошибаюсь? smile:)
investoro  (investoro)
#
Имхо, коммент, размещенный ниже, не вполне понятен. Или констатация надежно установленного исторического факта, что, скажем, Аляска или Карс с Ардаганом в определенный период входили в состав Российской Империи является нарушением 3.1.1??
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Имхо, мат - неотъемлемая и богатейшая часть русского языка, но это не даёт нам права им размахивать в приличном обществе, Но это я утрирую... Просто прошу принять, как факт, холивар тут неуместен.
Бегемот, не тролльте человека, плиз)
investoro  (investoro)
#
У вас замечание, сроком до 29.04.2013. Повторное нарушение правил влечет временный бан.
Гыыыыы! smile:ura:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
investoro,
всё вы прекрасно поняли. Особенно, когда говорили о существовании КССР до 1991 года. Вы наверное просто подумали, что вы самый умный, умолчав об СССР.
investoro  (investoro)
#
Этот пассаж я тоже не понял.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Господа, напоминаем - 3.1.1. запрещается размещение сообщений, содержащих призывы к разжиганию любых видов розни, совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством Российской Федерации.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"и всего, что подлежит преследованию законодательством Российской Федерации." - так что не курите smile;)
qaq  (qaq)
#
Да нет.
Думаю, что они сами не смогли бы все сделать.
Ну там взравчатка, марафон. Думаю, что это кто то другой планировал. У них обычно мозго,в на пояс шахида хватает, не более.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения