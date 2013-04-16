Бостон, мы с тобой

Трое погибших, 100 раненых, один из погибших — восьмилетний ребенок.
Взрыв прогремел за несколько метров до финишной ленты. 4 часа 10 минут. Самое непростое время. Точнее, атлеты, кто бежит с таким темпом, обычно страдают сильнее всего. Они не готовы еще держать темп выше 10 км, и марафонская дистанция им дается непросто .
Четверо моих друзей были там. Лучшее время у Дани -2:59 , Саша 3:06 , далее Дима 3:16 и замыкает Катя 3:30. Катя ушла оттуда за 15 минут до взрыва!
Не буду говорить, о том насколько циничен был замысел террористов. Скажу о том , чего они добиваются!
Страха и паники, смятения и чувства опасности, стресса и безволия.
Давайте будем помнить об этом , и своими действиями, своим поведением показывать обратное. Мы будем соревноваться, будем ходить на тренировки чтобы быть сильнее. Мы увлечем своих друзей и близких, они тоже не будут бояться, а будут бегать вместе с нами.
Бегая , мы изменимся сами. Изменившись , мы изменим мир
Ps . 21 апреля стартует Лондонский марафон . Там тоже будут мои друзья. Они обязательно победят !
Комментарии 30
Думаю, что трагедия в Бостоне, это дело рук не международной террористической организации, а выходка местного очередного депрессивного дурачка, который с мамой поругался.
По сообщениям, первый взрыв был в 14:50, мужская элита и первая волна стартовали в 10:00; вторая волна в 10:20, третья в 10:40 (женская элита в 9:32). Получается, что в момент взрыва за 4:10 финишировали стартовавшие в третьей волне.
Видимо этим обеспечен успех триллера "Метро".
Несмотря на то, что сострадание кажется безусловной общечеловеческой ценностью, возможно Виктора понять легче тому, кто тратит годы на долгий бег. Тех, кто понимает, что реальными целями оказались родные и близкие атлетов. Их дети, пришедшие на финиш поддержать своих мам и пап - участников марафона.
ИМХО не стоит беречь свое сострадание на что-то важное исключительно Вам.
Можно не дождаться и прожить жизнь сухарем.Любое их проявление сострадания делает наш мир лучше.
И прошу ещё раз внимательно прочесть это:
Я ни кого не прошу делать оценочных суждений о политике той или иной страны. Я просто попросил своими действием показать солидарность и оказать поддержку участникам забега и их родным. Очень простая, понятная, доступная мысль. Если она претит , пройдите мимо пожалуйста.
Может быть Темы на социальные вопросы и события, могущие повлечь раскол и расхождения в оценке и мнениях, сразу делать закрытыми для обсуждения?
И все пройдут мимо. А так получается, что все, кто не согласен с Автором, будут жевать банан. Особенно, если автор ПП
Именно. Это личный блог.
Хоть четырежды ПП, но если мое мнение не совпадает, пройду мимо, и не потому, что ПП, а потому, что склонен уважать мнение, высказанное публично, пусть и отличное от моего.
Но почему-то Ираку, Кувейту, Югославии и всем прочим никто не посочувствовал....
Извините, не удержался
Марафонцам -- не сходите с дистанции!
А свинью они подложили тем, кто в антироссийском угаре привечает первого встречного.
Но американцам придется задуматься кто и чему учит детей под боком у МИТа и Гарварда, пока пассажиров в аэропортах до трусов раздевают.
Тогда вообще не понято к чему это:
Впрочем, нет желания превращать чужое горе в политическую дубину для отечественных идиотов.
P.S. По оперативным данным. Американские СМИ про Киргизию практически не вспоминают, всё крутится в контексте: Братья Царнаевы - Россия.
ПС. Киргизию американские СМИ на карте даже с третьего раза вряд ли найдут, и наверняка и не знают, входит ли она еще в Россию или уже нет.
Запомните. Киргизия никогда не входила в состав России. Это история.
Киргизкая ССР была жива в составе ныне не существующего СССР. Куда на точно таких же правах входила РСФСР. Вы бы не чурались отечественных СМИ, они иногда историю рассказывают.
Бегемот, не тролльте человека, плиз)
Гыыыыы!
всё вы прекрасно поняли. Особенно, когда говорили о существовании КССР до 1991 года. Вы наверное просто подумали, что вы самый умный, умолчав об СССР.
Думаю, что они сами не смогли бы все сделать.
Ну там взравчатка, марафон. Думаю, что это кто то другой планировал. У них обычно мозго,в на пояс шахида хватает, не более.