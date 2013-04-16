Бостон, мы с тобой

Трое погибших, 100 раненых, один из погибших — восьмилетний ребенок.

Взрыв прогремел за несколько метров до финишной ленты. 4 часа 10 минут. Самое непростое время. Точнее, атлеты, кто бежит с таким темпом, обычно страдают сильнее всего. Они не готовы еще держать темп выше 10 км, и марафонская дистанция им дается непросто .

Четверо моих друзей были там. Лучшее время у Дани -2:59 , Саша 3:06 , далее Дима 3:16 и замыкает Катя 3:30. Катя ушла оттуда за 15 минут до взрыва!

Не буду говорить, о том насколько циничен был замысел террористов. Скажу о том , чего они добиваются!

Страха и паники, смятения и чувства опасности, стресса и безволия.

Давайте будем помнить об этом , и своими действиями, своим поведением показывать обратное. Мы будем соревноваться, будем ходить на тренировки чтобы быть сильнее. Мы увлечем своих друзей и близких, они тоже не будут бояться, а будут бегать вместе с нами.

Бегая , мы изменимся сами. Изменившись , мы изменим мир

Ps . 21 апреля стартует Лондонский марафон . Там тоже будут мои друзья. Они обязательно победят !