Беги и помоги

Друзья!
Подумал тут на досуге-почему у нас нет любительского спорта?)))
Пришел к выводу, что сильная привязанность формируется еще в детстве. Ну а сделать так, чтобы она сформировалась нужны стимулы. Медаль на шею и гордость своих родителей, что может мотивировать больше?
Решил организовать детский забег. Но не просто пробежать, а помочь детишкам из детского дома, собрать им игрушки , одежду, ползуночки, пеленки и т.д.
Запланируйте пожалуйста это событие в календаре.
Буду рад всех вас видеть.
ps а название придумал мой пятилетний сын )))
Комментарии 4
По поводу формирования привязанности в детстве скажу про свой опыт. Отдали меня родители в детстве в секцию фигурного катания. С тех пор ни за что не встану на коньки даже под дулом пистолета. Не мой это спорт. Вот выбрала сама себе свои пробежки, это моё. Так что надо смотреть, а нравится ли это самому ребёнку. Гордость родителей - это понятно. С медалями опять же есть риск коррупции. Вот мне в школе золотую медаль не дали - я как-то не особо переживаю, но мамино самолюбие тогда пострадало.
P.S.: Да, детские я, конечно, дистанции по утрам бегаю. Жалко, что мне никто детских вещей не принесёт ...
-осуществляя разовую благотворительную акцию Вы подменяете собой государственные специализированные органы, обязанные осуществлять заботу о таких детишках. У этих организаций колоссальное финансирование, только доходит не все до детей.
-Пеленок и одежды у детей хватает. Вы никогда не сможете дать детишкам то, в чем они действительно нуждаются - родителей!
Предлагаю переименовать "Беги и усынови!"
1) Наличие или отсутствие любительского спорта никак не связано с доходами. Например в моём клубе марафонцев, который я возглавляю, в основном инженеры и пенсионеры. На многих стартах марафонов и ультрамарафонов, где я был, контингент имеет более чем скромные доходы, судя по внешнему виду по крайней мере. Да на форум бегунов и лыжников зайдите - там всерьёз возмущаются оргвзносом допустим 400-500рублей, считая это грабежом. Настоящие причины - чисто идеологические. Вместо здоровой советской идеологии (грубо говоря учись, трудись, достигай) молодёжи с младых ногтей вбивают "имей и потребляй". Физкультуре в идеологии потреблядства нет места, ГТО на хлеб не намажешь, а иметь последний айфон немеряно круче, чем пробежать пять километров, а все умные давно ушли за "Клинским"...
2) "беги и усынови" - так точно никто не побежит, такие вещи акциями не решаются...
Кстати хочу порекомендовать детский (семейный) спортивный праздник в Ромашково в сентябре - там тоже энтузиасты устраивают для детей от 3лет и выше побегушки и велопокатушки с призами и прочими развлечениями. Гуглить СК Ромашково.