Беги и помоги

Друзья!Подумал тут на досуге-почему у нас нет любительского спорта?)))Пришел к выводу, что сильная привязанность формируется еще в детстве. Ну а сделать так, чтобы она сформировалась нужны стимулы. Медаль на шею и гордость своих родителей, что может мотивировать больше?Решил организовать детский забег. Но не просто пробежать, а помочь детишкам из детского дома, собрать им игрушки , одежду, ползуночки, пеленки и т.д.Запланируйте пожалуйста это событие в календаре.Буду рад всех вас видеть.ps а название придумал мой пятилетний сын )))