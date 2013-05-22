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Получилось!!

22.05.2013 09:45 23 2 826 просмотров
ЗАМЫСЕЛ
Однажды мы со старшим сыном решили устроить детский забег для него и его друзей — они любят бегать. Чтобы придать всему этому дополнительный смысл, решили, что забег должен быть благотворительным. Как раз недавно ездили в детский дом, подумали, что можно собрать детишкам вещи и игрушки.
Решили, как будет потеплее, проведем. Маленький междусобойчик человек на десять –пятнадцать. Можно прямо в парке Трубецких, рядом со школой.
Медали закажем, номера напечатаем. Пригласим одноклассников, ну, может быть, близких друзей, ну еще трилайфовцев, соседей можно, в общем - окружение.

ВОПЛОЩЕНИЕ
Самое сложное — это определиться с датой, местом и названием.
Ну, во-первых, хотелось бы выходной, чтобы было не холодно и чтобы все еще были в Москве.
Получалось 18-е мая.
Переговоры с парком Трубецких прошли очень позитивно. Руководитель дома творчества Усадьба Трубецких великодушно разрешила проведение забега, но получалась накладка с 18-м ( у них было свое мероприятие ) . Поэтому выбор пал на сквер Девичьего поля.
С названием была беда. Все мои варианты отметались как банальные . Сын уже начал нервничать, без названия никакого забега не получалось. Пора было вешать анонс, а в голову ничего не приходило. Младший сын удивился – а почему вы не хотите назвать забег просто- «Беги и помоги»?
Все переглянулись. Название есть!
Со старшим сыном, вооружившись гармином, мы наметили варианты трассы и остановились на двух наиболее подходящих 500 и 1000 метров.
Я разместил объявления в фейсбуке и на трилайфе. В планах было еще размещение в подъездах нашего дома и в классе сына.

В первый день зарегистрировалось 12 человек. Чем меньше дней оставалось до старта, тем больше я волновался, хватит ли медалей и номеров. В предпоследний день перед забегом регистрация была закончена, даже пришлось отказать пятерым желающим. Я думал, что кто-то проспит или обстоятельства изменятся, а кто-то просто передумает. Но какое- то чутье подсказало в последнюю неделю дозаказать еще десять медалей.

Пропущу этап согласования ( я по этому поводу отдельный пост напишу), все остальное прошло без особых напрягов. Точнее напрягались близкие и знакомые мне люди
Старый прием:
«Научи меня пожалуйста рисовать макет»,- обращение к Андрею Громову
« Учить –это долго, я лучше сам быстрее сделаю !»
Спасибо Андрею, вечером в 11 часов макет у меня на почте.
И остальное приблизительно таким же образом smile:)

ПОМОЩНИКИ
Я очень благодарен всем, кто так или иначе принял участие в организации этого старта.

Миша Громов- рассказал как нужно подавать документы на согласование в префектуру и в УВД.
Максим Буслаев подарил 70 листов специальной бумаги для печати номеров.
Лена Каекина сделала плакат старта “Беги и помоги”.
Андрей Громов нарисовал макет медали и согласовал ее с изготовителями. Также он нарисовал стартовый номер.
Оля Стенищева и Ксения нашли изготовителей медалей, договорились со скорой помощью и нашли машину для перевозки в детский дом игрушек и вещей.
Валера Сенько дал свой велосипед для лидирования на старте.
Валера Есичев руководил на старте и финише.
Лена Склезнева записала финишные показания.
Рома, Тимур, Саша, Егор, Владимир, и простите, кого забыл, за волонтерство на трассе.

И конечно всей моей семье.
Жена регистрировала участников, пока мы расставляли на дистанции добровольных помощников -пап, потом они с подругой награждали медалями финишеров, ну и для меня был сюрприз, когда в конце забега она достала большой бумажный пакет, полный разноцветных леденцов для подарков всем участникам.

ГОРДОСТЬ
В пылу организационного ажиотажа мы совсем забыли нашего младшего сына . Он, получив стартовый номер бегал где- то рядом ,и я совсем забыл его как-то напутствовать. Это был его первый в жизни забег. Жена регистрировала опоздавших и тех кто шел на 1000 метров , я был на велосипеде впереди стартующих ребят и девчонок. Только когда я уже развешивал медали на шеи маленьких участников, я поднял голову в его поисках. Он финишировал одним из последних, растерявшись и пропустив многих вперед, шел пешком, и от неудачи горько расплакался. Получив медаль, он попросил, вытирая слезы:
-Пап, а можно я на тысячу метров побегу?
У меня были серьезные опасения. Этот старт бежали дети гораздо старше и сильнее его, и возможно их темп еще больше напугает сына. Но почему-то я не стал возражать.
На финише он показался почти сразу за старшими ребятами. Я увидел, с каким упорством он преодолевает последнюю сотню метров, я побежал рядом и не мог насладится этим зрелищем . Он смог справиться и сделал больше, чем я ожидал, и все это после неудачной первой попытки!


А вообще самое радостное и ценное - чувствовать, что ты сделал нечто очень нужное этим маленьким победителям.

Комментарии 23

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Замечательные вещи вы делаете, Виктор!
Продолжайте! и успехов всем: детям и взрослым! smile:flowers:
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Спасибо Семен Семенович за такую оценку
Александр  (avr111)
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Молодец. Хороший пример.
Екатерина Ахматова  (ЦветокВишни)
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smile:thumbsup: Может стоит проводить данное мероприятие каждый год?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Бегать нужно каждый день. В рабочем порядке это есть зарядка.
Более торжественно - по выходным и праздникам. Только ... Чем регулярней праздник, тем меньше к нему интереса.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Екатерина, я надеюсь что два раза в год получится проводить
Ольга Курочкина  (kha)
#
Устами младенца придумали название. А взрослые слишком много думают. Это вредно. Лучше больше бегать. Это полезно. И вообще, будьте как дети.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Совет дельный. Только к автору (кстати, где он?) не относится:
ему при его работе полагается меньше бегать, плавать и педали крутить! smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Автор на работе. Завтра уже будут его комментарии, наверно. А пока площадка для общения, как и положено блогу. А про праздник очень правильно. Настоящие праздники бывают редко.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Улетел на банковский саммит ЦФТ в Вильнюсе. Успел с утра пробежать семь километров по гольфовым полям в le Meridien ))
Праздники нужно чаще устраивать так как народу больше включается. Всегда найдеться то, т кто участвует впервые, вот для них это и делать нужно.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семь километров! Виктор, Вы заставляете меня задуматься о том, чтобы увеличить дистанцию. Если я буду раз в полгода прибавлять по 500 метров, то, может быть, доживу до марафона. Вот писал же Мураками, что с ним вместе бежала марафон 70-летняя японка!
И Денисов  (барбос)
#
В детском возрасте такие мероприятия запоминаются на всю жизнь, поэтому именно так закладывается начало здоровой жизни будущего поколения. smile:thumbsup:
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Абсолютно верно. Нужно сделать так, чтобы дети воспринимали спорт как обычный атрибут жизни.
Виктор  (Янычар)
#
Автор широко осветил 1-ю часть "Беги". А что же со второй частью задумки "Помоги" (кроме как нашли машину для перевозки игрушек)?

Никакие игрушки не смогут заменить детям родителей. Одноразовые акции вызывают у детей сначала радость от общения и внимания. А когда добродетели уходят, когда дети понимают, что эти жизнерадостные дяди и тети больше никогда не вернутся, тогда начинается стресс.

Окончилось ли мероприятие счастливым фактом усыновления? Или пробежались, всех наградили, подарки детишкам вручили, отчет с фото предоставили и точка?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Виктор, от простого к сложному. Всё-таки мероприятие провести проще, чем усыновить. Одноразовых акций, безусловно, недостаточно. Надо проводить на постоянной основе. Опять же будет возможность выбрать ребёнка для усыновления. Надо же сначала пообщаться, чтобы выбрать. Ребёнок не игрушка, вон плакаты на улице висят, "Детский дом не магазин". А то сплошной стресс. Жизнерадостные дяди и тёти должны общаться с детьми регулярно.
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
#
Виктор, собрали детских вещей и игрушек в половину кузова газели.
Не буду с вами спорить про очевидные вещи. Но сделаю одно замечание. Ваше предположение об одноразовости не верное.
Не нужно также путать процесс усыновления с актом поддержки детей сирот.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Дитенок на последнем фото с красной палкой - очарованье!)

Фотки только уж больно мелки.
XIIX  (XIIX)
#
Лично мне, совершенно не причастному к данному мероприятию, так приятно читать, аж до сентементальных эмоций! Желаю что бы Ваше детище стало регулярным! smile;)
Александр  (xopbat)
#
Виктор Томсин не понял цель данного мероприятия... Жаль. Виктору Жидкову большое спасибо. Полностью проецирую последний пост XIIX на себя. Ощущения такие же. На следующее мероприятие приду со своими детьми и подмогу в организации чем смогу. Удачи всем!
A A  (NC_)
#
Отличная идея!
Поздравляю с почином!
Первая организация такого рода и прошла успешно, чувствуется опыт руководящей и организационной работы smile:)
Ждём! Нет, не мы ждём, а дети ждут продолжения! smile:thumbsup:
HuSNG  (husngAA)
#
Поздравляю. Редко, к сожалению удается завершить хорошие задумки до конца. Удачи в следующих начинаниях
Виктор Жидков  (VictorZhidkov)
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спасибо большое за ваши теплые слова поддержки. Продолжение конечно же будет.
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