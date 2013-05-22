Получилось!!

ЗАМЫСЕЛОднажды мы со старшим сыном решили устроить детский забег для него и его друзей — они любят бегать. Чтобы придать всему этому дополнительный смысл, решили, что забег должен быть благотворительным. Как раз недавно ездили в детский дом, подумали, что можно собрать детишкам вещи и игрушки.Решили, как будет потеплее, проведем. Маленький междусобойчик человек на десять –пятнадцать. Можно прямо в парке Трубецких, рядом со школой.Медали закажем, номера напечатаем. Пригласим одноклассников, ну, может быть, близких друзей, ну еще трилайфовцев, соседей можно, в общем - окружение.ВОПЛОЩЕНИЕСамое сложное — это определиться с датой, местом и названием.Ну, во-первых, хотелось бы выходной, чтобы было не холодно и чтобы все еще были в Москве.Получалось 18-е мая.Переговоры с парком Трубецких прошли очень позитивно. Руководитель дома творчества Усадьба Трубецких великодушно разрешила проведение забега, но получалась накладка с 18-м ( у них было свое мероприятие ) . Поэтому выбор пал на сквер Девичьего поля.С названием была беда. Все мои варианты отметались как банальные . Сын уже начал нервничать, без названия никакого забега не получалось. Пора было вешать анонс, а в голову ничего не приходило. Младший сын удивился – а почему вы не хотите назвать забег просто- «Беги и помоги»?Все переглянулись. Название есть!Со старшим сыном, вооружившись гармином, мы наметили варианты трассы и остановились на двух наиболее подходящих 500 и 1000 метров.Я разместил объявления в фейсбуке и на трилайфе. В планах было еще размещение в подъездах нашего дома и в классе сына.В первый день зарегистрировалось 12 человек. Чем меньше дней оставалось до старта, тем больше я волновался, хватит ли медалей и номеров. В предпоследний день перед забегом регистрация была закончена, даже пришлось отказать пятерым желающим. Я думал, что кто-то проспит или обстоятельства изменятся, а кто-то просто передумает. Но какое- то чутье подсказало в последнюю неделю дозаказать еще десять медалей.Пропущу этап согласования ( я по этому поводу отдельный пост напишу), все остальное прошло без особых напрягов. Точнее напрягались близкие и знакомые мне людиСтарый прием:«Научи меня пожалуйста рисовать макет»,- обращение к Андрею Громову« Учить –это долго, я лучше сам быстрее сделаю !»Спасибо Андрею, вечером в 11 часов макет у меня на почте.И остальное приблизительно таким же образомПОМОЩНИКИЯ очень благодарен всем, кто так или иначе принял участие в организации этого старта.Миша Громов- рассказал как нужно подавать документы на согласование в префектуру и в УВД.Максим Буслаев подарил 70 листов специальной бумаги для печати номеров.Лена Каекина сделала плакат старта “Беги и помоги”.Андрей Громов нарисовал макет медали и согласовал ее с изготовителями. Также он нарисовал стартовый номер.Оля Стенищева и Ксения нашли изготовителей медалей, договорились со скорой помощью и нашли машину для перевозки в детский дом игрушек и вещей.Валера Сенько дал свой велосипед для лидирования на старте.Валера Есичев руководил на старте и финише.Лена Склезнева записала финишные показания.Рома, Тимур, Саша, Егор, Владимир, и простите, кого забыл, за волонтерство на трассе.И конечно всей моей семье.Жена регистрировала участников, пока мы расставляли на дистанции добровольных помощников -пап, потом они с подругой награждали медалями финишеров, ну и для меня был сюрприз, когда в конце забега она достала большой бумажный пакет, полный разноцветных леденцов для подарков всем участникам.ГОРДОСТЬВ пылу организационного ажиотажа мы совсем забыли нашего младшего сына . Он, получив стартовый номер бегал где- то рядом ,и я совсем забыл его как-то напутствовать. Это был его первый в жизни забег. Жена регистрировала опоздавших и тех кто шел на 1000 метров , я был на велосипеде впереди стартующих ребят и девчонок. Только когда я уже развешивал медали на шеи маленьких участников, я поднял голову в его поисках. Он финишировал одним из последних, растерявшись и пропустив многих вперед, шел пешком, и от неудачи горько расплакался. Получив медаль, он попросил, вытирая слезы:-Пап, а можно я на тысячу метров побегу?У меня были серьезные опасения. Этот старт бежали дети гораздо старше и сильнее его, и возможно их темп еще больше напугает сына. Но почему-то я не стал возражать.На финише он показался почти сразу за старшими ребятами. Я увидел, с каким упорством он преодолевает последнюю сотню метров, я побежал рядом и не мог насладится этим зрелищем . Он смог справиться и сделал больше, чем я ожидал, и все это после неудачной первой попытки!А вообще самое радостное и ценное - чувствовать, что ты сделал нечто очень нужное этим маленьким победителям.