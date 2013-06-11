У природы нет плохой погоды?

Погода шепчет!Я бы даже сказал, она кричит.Все начиналось совсем неплохо.10 Банковский саммит ЦФТ в Вильнюсе начался в очень дружелюбной атмосфере. Настроения добавил тот факт, что в моей утренней 10- километровой пробежке меня поддержали два топ-менеджера компании- устроителя саммита. На прошлом саммите в Брюсселе мой спортивный костюм вызывал в основном недоуменные взгляды коллег по банковскому бизнесу. Однако два человека поддержали меня обещаниями присоединиться в будущем году. Я часто слышу подобные обещания, но на этот раз слово было сдержано. В восемь утра, несмотря на плотную вечернюю программу, я обнаружил в холле гостиницы двух коллег, ожидавших начала тренировки. Мои оценки на следующий год- четыре человека присоединившихся:-) Хочу сказать спасибо вам, друзья.Но основное - это погода. Она будет главным действующим лицом в этом рассказе.Оставив своих коллег заседать на саммите, я совершил перелет в Вену, чтобы поучаствовать в половинке Ironman в австрийском Сент-Полтене в воскресенье. Выехав на автобан, я уже почувствовал неладное. Сильный дождь сопровождался довольно ощутимым ветром.Но добравшись около 11 вечера до отеля, я все еще не осознавал всей серьезности происходящего.Посмотрев на мою одежду, Андрей Добрынин только и сумел произнести:- Ты прогнозы вообще читаешь?Весь его вид говорил о том, что он не только читает прогнозы, но и считает всех синоптиков неудержимыми оптимистами. Шапка, теплая осенняя куртка с капюшоном и шерстяные штаны не могли скрыть его сочувствующий взгляд .- Ничего, пошли на экспо, там все теплое купишь.Экспо нас встретило грустными лицами продавцов плавательных принадлежностей. А вот глаза продавцов теплых вещей светились небывалым энтузиазмом.Нужно сказать, что времена конечно меняются, и если раньше русская речь на подобного рода мероприятиях была в диковинку , то сегодня в подобных стартах участвует большое количество россиян, и теплые улыбки друзей и знакомых по трилайфу не давали окончательно замерзнуть.Брифинг ошарашил. 16 градусов вода, температура продолжает снижаться, но что еще хуже - 5 градусов воздух завтра утром. Это аномально холодно и устроители решили отменить плавание.Шок. Очень много новичков, стартующих первый раз. Они шли к этой половинке долго, приехали испытать себя. Что такое триатлон без плавания? Точно не триатлон. Но рисковать двумя с половиной тысячами атлетов тоже никто не был готов, и все приняли решение организаторов без возражений. Осталась только досада на эту самую природу с ее выкрутасами.Старт было решено сделать волнами, по 15 человек каждые полминуты. Разрыв между возрастами 5 минут.Полдня я провел в раздумье, в чем ехать. Как человек, выросший за полярным кругом,решил одеть все теплое что было, включая шапку.Пусть транзитка будет долгая, но зато я не околею на велосипеде. Я помню триатлон на Майорке в прошлом году, где к ступням, которые начали мерзнуть еще на бетонных плитах пирса, присоединились колени, когда я съезжал под проливным дождем с гора Сан Сальвадор. При этом интенсивность работы не влияла на ощущения. Прийти в себя тогда удалось только на 4 километре бега.Итак, дуатлон. Забавно видеть, как стартующие, цокая клипсами об асфальт, бегут к своим велосипедам. Непривычное зрелище.Процокали и мы .Кстати,из-за жуткого холода мы первый раз отказались от проверки велосипедов в транзитке рано утром. Риск был, конечно, но все обошлось.Первые 20 километров неслись по автобану, скорость зашкаливала за 40. Далее вдоль берега Дуная, по очень живописным местам. Сразу бросалось в глаза почти полное отсутствие зрителей, за исключением единичных жителей деревушек, которые мы проезжали. Оно и понятно, мало приятного стоять на ветру и холоде долгое время.На 60 км я почувствовал легкое постукивание обода на ямках. Ну вот- прокол колеса! 11 стартов я возил с собой две запасные камеры и баллоны с газом. Что характерно, как менять камеру, я понял только к шестой гонке:-) Но ни разу до сегодняшнего дня я не прокалывался. Однако, когда-нибудь это должно было случиться. Тут главное спокойствие. Остановился, открутил колесо, разбортировал, заправил новую камеру, заправил покрышку, накачал баллоном со сжатым газом. 4 минуты на все про все, даже перчатки не стал снимать! Это меня и подвело. Через три километра опять стал чувствовать, что колесо травит. Такое бывает, когда причина прокола -тонкая иголка или проволока -осталась в покрышке и нужно очень внимательно осмотреть ее внутреннюю сторону. Перчатки не дали мне сделать это качественно. Опять остановка, все то же самое, но без перчаток и с внимательным осмотром покрышки. 8 минут и я снова в строю.Первое время ехал и все пытался оценить давление. Все ли в порядке? В принципе еще есть одна запаска, но баллоны уже закончились. Дальнейший отрезок велоэтапа запомнился только шквальным боковым ветром на спуске . Не знаю, как остальных , но меня пару раз порывы просто переставляли на метр левее , руки от напряжения устали так, что начались судороги, руль просто вырывало. В таких условиях я ехал впервые.Бег оказался самым быстрым в моей карьере:-). Не знаю, что тут сказалось, отсутствие плавания, или переход на новую технику по методу Николая Романова, но я смог выдержать темп 5.10 на протяжении всего этапа. Хоть дистанция была на 400 метров короче, меня бег полностью удовлетворил.Бежали вдоль канала, кругом зелень, дорожки приятные, пробегали два раза мимо трибун со зрителями по стадиону.После финиша, завернувшись в фольгу, стали пробираться в транзитку. Все волонтеры прекрасно понимали наше состояние и процесс получения велосипедов и вещей занял самое короткое время.Вот так прошел этот старт. Борьба с собой и с погодой.PS. Нашлись все-таки принципиальные люди ( человек пять ), они поплыли перед стартом и в итоге, с разрывом по времени , но сделали все три этапа триатлона .