Как сделать себя счастливым

Не секрет, что зачастую, помогая другим, мы на самом деле помогаем себе. Еще бы, ведь мы видим в тех, кому помогли, свою добродетель. Они напоминают нам о нашей щедрости и благородстве.
Простите меня, конечно , если я причину всех добрых поступков сведу к человеческому тщеславию. Огромное количество добра делается на планете бескорыстно. Но я сейчас не об этом. Если у вас на душе сейчас неспокойно, вы не уверены в своих силах, часто грустите, не чувствуете своей нужности обществу и так далее- нет ничего лучшего, чем увидеть десятки счастливых детских глаз. Мало что может сравниться с осознанием того, что радостью эти глаза зажгли вы.
Я предлагаю вам провести детский забег в своем районе для своих и соседских ребятишек, детей ваших друзей и знакомых.
Для того, чтобы у вас все получилось, чтобы все не казалось таким невозможным, я написал эту инструкцию . Следуя ей, вы гарантировано организуете забег, получите массу эмоций и зарядитесь той самой положительной энергией которая вам сейчас необходима.
Ну а те, у кого этой энергии хоть отбавляй- просто сделайте это и все!
ИНСТРУКЦИЯ
За 40 дней до старта определите основные параметры забега .
1.Место старта.
Это может быть любой сквер или парк , бульвар или двор. Все зависит от дистанции, которую вы захотите предложить для старта.
Самый оптимальный вариант - чтобы место позволяло сделать круг в пятьсот метров.
2.Дистанция.
Сделайте две дистанции: 500 метров для малышей и один километр для детей постарше.
3.Участники.
Возраст участников в принципе любой, но с точки зрения безопасности и удобства я бы порекомендовал сделать ограничение. У меня были от 3 до 10 лет - самый удобный диапазон.
4.Благотворительность.
Я думаю, все согласятся, что нужно воспитывать в детях чувство сострадания с малых лет. Забег- это не просто беготня друг за другом, это состязание, вид самоутверждения, и еще это способ выразить свою солидарность детишкам из детских домов.
Если у вас есть опыт помощи детским домам или вы знаете кого-то, кто организовывал помощь, то тогда проблем нет, если с этим есть сложности, выберите ближайший детский дом, посетите его и узнайте, что им необходимо, рассказав о вашем мероприятии. Самый простой вариант - просто объявите о сборе детских вещей от 0 до 5 лет, новых и ношеных, игрушек ( за исключением мягких ) и сообщите мне, я найду способ забрать собранные вещи и отвезти в Люберецкий дом ребенка.
5.Название забега.
Я долго думал как назвать забег , ломал голову и наконец мой пятилетний сын помог справиться с этой задачей-"Беги и помоги"! По-моему, прекрасно. Предлагаю оставить это название и для вашего старта. Плюсы: есть макет плаката для рекламы забега; есть макет медалей; есть макет стартовых номеров для участников.
6.Количество участников.
Все зависит от вас и вашей социальной активности. Я планировал 20 человек максимум. В итоге стартовали более 50 детишек.
7.Стартовый взнос.
Думаю, оптимальный вариант- когда участник делит расходы с организаторами. Это позволит сделать старты многочисленнее и проводить их чаще, а стоимость участия будет приблизительно равна стоимости трех порций мороженого в парке Горького.
Стартовый взнос равен общему бюджету, разделенному на количество участников.
8.Финансирование. Для организации забега нужны средства. Вы можете вложить свои, вернув их из собранных взносов. Наш банк может выпустить вам карту с необходимым лимитом. В крайнем случае, эти деньги готов дать вам я, вернете, когда соберете взносы.
9. Согласование мероприятия.
За 40 дней до старта:
Сделайте замер трассы и нарисуйте схему проведения мероприятия. Она включает в себя схему маршрута бега, место старта и финиша, столы для регистрации. Замер можно сделать любым устройством, имеющим GPS ( iPhone, Garmin, Polar и т.д.), либо найдите велосипед с велокомпьютером.
Проведение любых мероприятий в Москве нужно согласовывать. На этот счет есть решение мэра от 5 октября 2000 года номер 1054-РМ. Вам нужно позвонить в префектуру (в моем случае это был ЦАО), узнать контакты лиц в ОВД, занимающихся согласованием мероприятий, и договориться с ними о встрече.
За 35 дней до старта:
Встретиться с полицейскими. Рассказать о забеге, проговорить, что не будет никаких политических лозунгов, что мероприятие не требует перекрытия дорог и трасс, не будет мешать никому, и уложится в час-полтора. Для встречи с полицией необходимо иметь заявление на имя начальника УВД, схему проведения мероприятия, сценарный план. ( по ссылке вы найдете все эти документы)
Схему и сценарный план вам должны согласовать сразу и поставить отметку, а на заявлении поставить входящий номер документа.
За 32 дня до старта:
Нужно отнести документы в префектуру и в управу. В префектуре примут уведомление, ( по ссылке шаблон уведомления ) согласованную схему проведения и сценарный план. Что нужно в управе, мне пока не понятно, но согласовать с ними тоже желательно. Думаю, тот же набор документов , только заявление нужно в другой форме на имя главы управы . Я таких документов не давал, и у меня история с продолжением, потом расскажу, чем закончилась. Но нужно, как минимум, связаться с ними для того, чтобы убедиться, что в этот день на вашем месте не будут проводиться запланированные ранее городские или районные мероприятия. Иначе вам срочно придется менять место проведения и придумывать схему заново.
Важно отнести документы за 30 дней до начала старта , этого требует закон.
10. Технические моменты: выбрать электронный адрес, на который будут приходить заявки; завести прототип будущего протокола старта в Exel; подготовить плакат с информацией о старте, ( шаблон плаката ) благотворительном сборе, времени и месте проведения, почте для регистрации, размере стартового взноса; шаблон письма с сообщением об успешной регистрации участника.
Привожу бюджет старта на 50 человек:
Медали для финишеров ( 50 штук по 220 рублей )
Ламинирование номеров ( 50 штук по 20 рублей )
Булавки ( 300 руб ), ( Бумага 126 руб )
Вода шишкин лес ( 0.4 л*30 штук по 25 руб )
Скорая медицинская помощь 2500 руб
Итого получается 314 рублей с участника, думаю, ни для кого такая сумма не покажется неподъемной.
Два пластиковых стола и стула, купленных для прошлого старта, лежат у меня в гараже, нужно будет только их забрать и потом вернуть.
Для забега нужен велосипед, его можно одолжить у кого-то, но можно и без него- будете бежать, возглавляя движение.
11.Продвижение мероприятия.
По идее нужно дождаться согласования, но сложно придумать причину, чтобы вам отказали, так что можно заручиться поддержкой по телефону и начать действовать.
Разместить ваш плакат на ваших страницах в социальных сетях. Отправить рассылку по друзьям. Разместить плакаты в подъездах ближайших домов, на доске объявлений в школе/ детсаду ваших детей,на сайте школы.
Потом отправляйте всем, приславшим заявки, заготовленное письмо с подтверждением регистрации.
Список участников лучше всего хранить в виде файла Exel- прототипа будущего протокола. Он поможет вам в печатании номеров и при регистрации.
12. Последние приготовления.
Выберите нескольких помощников из родителей участников. Часто люди сами пишут,что готовы помочь.
Вам нужны будут пара человек на регистрации, и еще пара, помогающих в разметке трассы. Ну и один координатор всего этого действа, скорее всего- это вы:-)
За 20 дней до старта нужно заказать медали.
Я пользовался www.bastion-style.ru Адрес и телефон: Москва г, Мясницкая ул, дом № 17, строение 1, тел.: +7 (495) 223-00-23
За неделю нужно заказать машину скорой помощи. http://www.inpromed.ru/ashow.php?showlevel=1&id_menu1=6&act=detail&id_detail=51
За два дня до старта нужно закрыть регистрацию, напечатать и заламинировать номера. На всякий случай напечатайте 5 лишних номеров без имен, и возьмите на старт черный фломастер- это для ваших самых неорганизованных друзей. Впишете имена прямо на регистрации.
Все. Теперь вперед и получайте удовольствие!
Приложения
• Плакат
• Стартовый номер (голубой на 500 метров)
• Стартовый номер (красный на 1000 метров) JPG
• Стартовый номер (красный) PSD
• Стартовый номер (синий) PSD
• Заявление в ОВД
• Медаль CDR
• Медаль JPG
• Уведомление в Префектуру
• Схема забега
• Шаблон номер красный (Word)
• Шаблон номер синий (Word)
Комментарии 16
Счастье - близко.
Последние сообщения автора достойны размещения на вело-беговых ресурсах или в социальных сетях, которые как раз и созданы для тех, кто любит себя и любит этой же любовью похвастаться перед окружающими.
Да, и обратите внимание на время написания сей виртуозной беговой инструкции: 22.07.2013 10:49 . Это понедельник, начало рабочей недели. В банке нечем заниматься, кроме как себя хвалить? 1-й триллион прибыли уже получен?
Например, у меня выходной сегодня, да и работаю я по несколько иной схеме, которая позволяет мне висеть в интернете без ущерба для работодателя и своих коллег в любой день...
Совсем последнее: Посмотрите информацию по банку. Банк убыточный а ПП развлекается.
Акционеры или владельцы банка врядли довольны результатами работы, потому что дивиденды под вопросом.
Это точно.
Кроме того, настоящие добрые дела, которые идут от сердца, а не от пиара и самовлюбленности, делаются в спокойной и тихой манере, без выпячивания себя вперед планеты всей.
Для пиара есть Красный Крест, Детский Фонд и великое множество подобных организаций и специализированных профильных веб-сайтов.
Соберите всех своих топменеджеров в одну кучку и лишите их годового бонуса, направьте эти деньги детям... Пусть один из топов не купит еще один феррари своей 50-й любовнице, как и 49 прежним....
НО счастья детям будет несоизмеримо больше....
Согласен, ехидный комментарий, но понимающие - поймут...
Сомневаюсь, что в Банке ВЕСТА бонусы соизмеримы с ценой феррари.
Прочитал ваше предложение-вдохновился!
А теперь позвольте вопрос.
Ваше отношение к кэптивным банкам?
С уважением, Иосиф.
Если такой банк обслуживает денежные потоки компаний связанных с акционерами , то ничего против не имею, только мне сложно назвать это бизнесом. То есть тут нет цели заработать в конкурентной среде а есть какие то иные задачи.
Если банк занимается поиском ресурсов для того чтобы прокердитовать бизнес акционера , отношусь плохо. Так как нет самой сути банковского бизнеса -торговли кредитными рисками. Иногда это происходит на стороне продажи риска банка клиентам , но в большинстве случаев это продажа франщизы АСВ, то есть защищенных государством вкладов