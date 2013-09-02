«Кальмар Айронмен» и не только

За год подготовки к старту я проехал на велосипеде 3 857 км за 168 часов, проплыл 134 км за 45 часов, проехал на лыжах 286 км за 21 час и пробежал 987 км за 90 часов, сделал в зале силовых упражнений 41 час.Всего 375 часов тренировок в год.Средний объем в неделю 7 часов.Результаты гонки:Плавание 1:17:29 в группе 40-44 место 118, общее 660Транзитка 1 3:33Велосипед 5:25:33 в группе 40-44 место 91, общее 424Транзитка 2 3:33Бег 4:06:50 в группе 40-44 место 85, общее 429Общее время 10:56:58Второй раз делать Айронмен интереснее, ведь есть уже полученный результат , и понимаешь, где нужно усилиться и что отработать, чтобы его улучшить.Мне очень сложно тренироваться просто для сохранения физической формы. Я должен четко понимать, для чего я сегодня встаю рано утром и иду в бассейн. Регистрация за год до гонки - очень мотивирующий фактор.Я стараюсь не утомлять организм длинными тренировками на тренажерах. В моей формуле подготовки велосипед на станке - максимум 2 часа. Длинные брики зимой- это велотрек. Лыжи на улице плюс занятия в тренажерке.Мне нравится быть в хорошей физической форме, я забыл, что такое плохое настроение, я знаю, что мало людей смогут сделать то, что делаю я, это помогает в работе.Я очень хочу, чтобы как можно больше людей занималось вместе со мной. Я убеждён, что спорт делает человека лучше, он становится собраннее и спокойнее.Мой тренер и уже друг Дэвид Ворден очень хорошо изучил меня за эти четыре года. Иногда мне кажется, что он лучше меня знает о моих привычках и географии моих перемещений.Я поставил некоторые ограничения : не могу тренироваться более 11-12 часов в пиковые недели и мне нужен один полный выходной в воскресенье. Я не могу совмещать две тренировки в день больше одного раза в неделю X Дэвид может тренировать почти с любыми ограничениями ( конечно, при минимуме в 6 часов в неделю, иначе это авантюра) , такой у него клиентский подход.Когда Дэвид попросил меня потренировать равнину и найти другую трассу, кроме Крылатского, я проехал в Лужниках 169 км за пять часов , сделав 33 круга по пять километров.Я очень редко лично общаюсь с Дэвидом, только если срочно уезжаю или заболеваю. У нас отработанная схема взаимодействия : с вечера я смотрю в специальную программу Training Peaks и вижу, что мне предстоит завтра сделать; в конце недели я сгружаю туда все данные с моих гарминов для анализа.Дэвид меня приучил к тому, что если будешь дисциплинированно выполнять тренерские установки, тебя ждет гарантированный успех .Я не боюсь заболеть или получить травму. Все бывает в нашей жизни . Я знаю - тренер скорректирует тренировочный процесс и я не потеряю набранную форму.Айронмен - это не только сама гонка, это событие. Планирование трансфера , места дислокации, комфорта перемещений и еще куча всего мелкого и важного.Я летел впритык к дате гонки через Копенгаген. Если бы у меня не прилетел какой- либо багаж, о гонке можно было бы забыть.Четыре с половиной часов от Копенгагена до Кальмара не кажутся проблемой, дороги отличные и движение очень организованное.Кальмар очень приятный город. Архитектурно аутентичный. На берегу залива красивая крепость. Утром на пробежке вам составят компанию десятки диких кроликов.Жители Кальмара - фантастические болельщики. Самая шумная финишная прямая именно в Кальмаре.Закончив гонку, я шел к своему отелю. Персонал, увидев меня с медалью на шее, собрался у входа и шумно поздравил с финишем. Затем девушки просто бросились мне на шею и расцеловали. Я был потрясен Забавно , но мне кажется они иногда путают матрешку и бабушку.- Давай- давай вперед, русская бабушка !Плавание в два круга хорошо для зрителей, но приносит дискомфорт участникам постоянной контактной борьбой. С меня сорвали шапочку на 15 минуте гонки.Пару крайне болезненных ударов по скуле и два тарана в бок. Я легко отделался из- за того что встал в первую линию быстрой группы. Отчаянно работать первые 200 метров, зато ты почти не встречаешь брассистов – главной опасности триатлета! Я не понимаю тех, кто проводит в транзитке по 8-10 минут. Они так сложно даются на вело-этапе и беге. Повторить раз десять простые по исполнению движения -абсолютно несложное упражнение.Мне кажется, что ветер ничем не лучше горок. На горках можно отдохнуть во время спуска, а тут работаешь все пять с половиной часов.Аэропозиция - предательская вещь, диафрагма сжимает желудок и поглощаемая твердая пища усваивается плохо.Хорошо уметь анализировать и корректировать свои действия по ходу гонки. Я принял решение закончить с таким режимом питания, и это позволило мне не мучиться желудком при каждой попытке что-либо съесть. Кока-Кола помогла дотянуть до финиша, но ее действие все-таки было недостаточным.Я не понимаю, как подбирать и тренировать питание. Я никогда не ел так много на тренировках. Я не могу прогнозировать, как поведет себя желудок, поглощая столь большой объем калорий.Бег самый легкий и сложный этап. Легкий - потому что уже ничего, кроме тебя самого, не может помешать закончить гонку. Сложный - потому что организм может внезапно сказать «я больше не могу».В начале бега эйфория от смены активности. Кровь наполняет затекшие места. Летишь, как на крыльях. Жаль, что это быстро проходит.Нужно уметь засыпать на беге. Я услышал это от Дамира из Набережных Челнов. Если ты умеешь медитировать, то многое становится легче.Мозг движущегося десятый час атлета - хитрая штука. Он придумывает массу причин, почему можно пойти пешком. Самое интересное, что они не кажутся нелогичными.Я боюсь начать идти , мне кажется, что тогда больше я уже не побегу. Это меня спасает на беге . Даже на пунктах питания я не позволяю себе полностью перейти на шаг.Не ожидал, что зрители так могут помочь. Яростно болеющая публика буквально заставляет тебя собрать силы и двигаться быстрее. В лесу ты начинаешь грустить и это самые сложные участки трассы.30 километр я запомню надолго. Разговор с собственным ахиллом может показаться бредом сумасшедшего.Мне повезло, что последние три километра пришлось бежать в людском коридоре. Я мало что помню, но я уже не чувствовал боли.Когда ты тренируешься, всегда есть риск получить травму. Организм сам даст сигнал, что ты переусердствовал и перегрузил какую либо часть тела.Очень обидно если травма связана с неудобной обувью и невозможностью ее поменять. Не ездите в командировки в обновках.Хорошо иметь тренера, который не поддержит панику –«все пропало!» , а даст четкий план по выходу из сложного положения.Эллипс летом в душном зале – неважный, но единственный выход поддержать беговую форму.Ахилл- коварная связка. Нужен покой минимум два месяца. Но при отсутствии нагрузки тебе кажется, что через неделю уже все прошло.Смещение нагрузки с бега на велосипед позволило значительно улучшить велоподготовку.Беговой этап планировался очень просто. Бежать до 30 км по темпу, далее как позволит связка.Выдержать последние месяцы тренировок очень непросто. Не участнику гонки, а окружающим.На кону очень многое. Восемь месяцев подготовки позади. В самые ответственные дни тренировки могут показаться важнее, чем внимание родным.Очень трудно уйти от соблазна поставить личные цели выше всего. Но гонка - это всего лишь гонка – она не важнее чувств самых близких людей.Я безумно рад был увидеть, что мой старший сын стал совсем взрослым. Он провел этот день почти самостоятельно и позволил гордится собой не меньше, чем собственно финишем.Он был везде, успевал два раза на круге поинтересоваться, как я себя чувствую и сообщить жене, что у меня все нормально.Старт с одноклубниками- абсолютно другая история, чем старт в одиночку.Ты поддерживаешь и сам находишь поддержку.Русские возгласы болеющих друзей и родственников слышны практически везде, где есть зрители.Надпись на асфальте «Россия вперёд !» дала возможность на минуту- другую забыть о больной связке.Услышав объявление о третьем месте Антона Блохина, я улучшил свой темп на 15 секунд от среднего.Минут десять бежали с Андреем Кукрусом. Поболтали о расстановке сил , о погоде, питании и злом ветре. Андрей, спасибо за компанию.Зарегистрировался на 24 августа 2014 года на Айронмен Копенгаген.